Доступен OpenVPN 2.7.0

2.2 , resdert ( ok ), 22:53, 11/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – WG это же просто про создание зашифрованного канала (и только лишь), функций и возможностей у опенвпн несравнимо больше.

3.5 , Аноним ( 1 ), 23:09, 11/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Так в подавляющем большинстве случаев и нужен шифрованный канал (и только лишь). Для консьюмеров поверх wg настрогали годнейших решений. А кому нужен хардкор для remote workforce, у тех Cisco.

2.3 , Аноним ( 3 ), 22:56, 11/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Dco модуль в ядро втащили. А шифрование aes ускоряется. Так что wireguard ждут тёмные времена. По скорости они вряд ли будут отличаться. А по функционалу однозначно openvpn лучше.

3.4 , Djon ( ?? ), 23:08, 11/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да процентов 80 этот функционал не используют. Что нужно-то - защищенный канал и маршруты.

3.10 , Вася ( ?? ), 23:54, 11/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – ничего с wg не случится, он уже мейнстрим.

openvpn до сих пор крутится там, где его настраивали еще 10-15 лет назад, но скорее всего выполняет ту же функцию, потому что тогда ничего другого просто не было.

меня лично как юзера (именно юзера, а не поехавшего корпоратаста, которому нужны именно корпорацкие фичи) больше всего от openvpn отталкивает необходимость менеджментить сертификаты, а не пары priv/pub ключей.

2.8 , Вася ( ?? ), 23:49, 11/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – на самом деле не совсем.

openvpn и wg разные на сетевых уровнях - захочешь tap - получишь tap, а на wg такого не будет.

правда, на телефоне каком-нибудь ты этого не получишь, но не суть - оно не для этого.

просто в тех юзкейсах, где используется уровень tun, wg действительно просто лучше, и настраивать его проще, т.к. сертификатных вопросов никаких нету.

