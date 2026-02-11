The OpenNET Project / Index page

Доступен OpenVPN 2.7.0

11.02.2026 22:14 (MSK)

После трёх лет с момента публикации ветки 2.6 подготовлен релиз OpenVPN 2.7.0, пакета для создания виртуальных частных сетей, позволяющего организовать шифрованное соединение между двумя клиентскими машинами или обеспечить работу централизованного VPN-сервера для одновременной работы нескольких клиентов. Код OpenVPN распространяется под лицензией GPLv2, готовые бинарные пакеты формируются для Debian, Ubuntu, CentOS, RHEL и Windows.

Основные новшества:

  • На VPN-серверах появилась возможность открытия нескольких принимающих соединения сокетов, например, для одновременного приёма соединений через UDP и TCP или по разным сетевым портам.
  • Осуществлён переход на использование новой версии DCO-модуля, включённого в основной состав ядра Linux 6.16. Входящий в основной состав ядра модуль имеет изменённый API и поставляется под именем "ovpn". Поддержка старого модуля ovpn-dco прекращена. Модуль выносит операции шифрования, обработки пакетов и управления каналом связи на сторону ядра Linux и позволяет избавиться от накладных расходов, связанных с переключением контекста, даёт возможность оптимизировать работу за счёт прямого обращения к внутренним API ядра и исключает медленную передачу данных между ядром и пространством пользователя (шифрование, расшифровка и маршрутизация выполняется модулем без отправки трафика в обработчик в пространстве пользователя).
  • В версии для Windows: в WFP-фильтрах активирован флаг block-local; обеспечена генерация дополнительных сетевых интерфейсов по мере необходимости; обеспечен запуск автоматических сервисов под непривилегированным пользователем; для работы с настройками DNS задействован NRPT (Name Resolution Policy Table); разрешено использования драйвера win-dco для ускорения VPN-серверов.
  • Представлен новый формат ключей и пакетов "epoch", который в отличие от стандартного формата "DATA_V2" добавляет тег AEAD в конец пакета, автоматически обновляет ключи при достижении лимита их использования, имеет 64-разрядные идентификаторы пакетов, использует операцию XOR при формировании вектора инициализации.
  • Добавлена поддержка lwipovpn - эмулятора сетевых интерфейсов tun/tap в пространстве пользователя, реализованного на базе TCP/IP стека lwIP. При помощи опции "--dev-node unix:/path/to/lwipovpn" можно эмулировать полноценный VPN-клиент на той же системе для тестирования и отладки OpenVPN.
  • Добавлена возможность обновлять часть настроек клиента (IP, маршрутизация, MTU, DNS) через отправку сервером управляющих сообщений PUSH_UPDATE.
  • В openVPN-клиент для Linux, BSD и macOS добавлена опция "--dns-updown" для запуска скрипта применения настроек DNS, переданных сервером. Скрипт поддерживает настройку через /etc/resolv.conf, systemd или resolveconf.
  • Для платформы Linux добавлена опция "--route-table" для использования заданных пользователем таблиц маршрутизации.
  • Реализована поддержка ветки mbedTLS 4. Добавлена поддержка TLS 1.3 в конфигурациях с криптографической библиотекой mbedTLS.
  • Добавлена поддержка операционной системы Haiku.
  • Прекращена поддержка режима работы со статическими ключами (следует использовать режим TLS), NTLMv1, Windows-драйвера wintun, OpenSSL 1.0.2, mbedTLS 2.x, сжатия данных перед отправкой, опций "--memstats" и "--opt-verify".


  • 1.1, Аноним (1), 22:36, 11/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Легаси. Все постепенно переходят на wg. Пох конечно начнёт ныть, что когда он на шкаф с виндой залазит, ему там что-то мешается. Но по факту, wg работает быстрее и настраивается проще.
     
     
  • 2.2, resdert (ok), 22:53, 11/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    WG это же просто про создание зашифрованного канала (и только лишь), функций и возможностей у опенвпн несравнимо больше.
     
     
  • 3.5, Аноним (1), 23:09, 11/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Так в подавляющем большинстве случаев и нужен шифрованный канал (и только лишь). Для консьюмеров поверх wg настрогали годнейших решений. А кому нужен хардкор для remote workforce, у тех Cisco.
     
  • 2.3, Аноним (3), 22:56, 11/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Dco модуль в ядро втащили. А шифрование aes ускоряется. Так что wireguard ждут тёмные времена. По скорости они вряд ли будут отличаться. А по функционалу однозначно openvpn лучше.
     
     
  • 3.4, Djon (??), 23:08, 11/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да процентов 80 этот функционал не используют. Что нужно-то - защищенный канал и маршруты.
     
  • 3.10, Вася (??), 23:54, 11/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ничего с wg не случится, он уже мейнстрим.
    openvpn до сих пор крутится там, где его настраивали еще 10-15 лет назад, но скорее всего выполняет ту же функцию, потому что тогда ничего другого просто не было.
    меня лично как юзера (именно юзера, а не поехавшего корпоратаста, которому нужны именно корпорацкие фичи) больше всего от openvpn отталкивает необходимость менеджментить сертификаты, а не пары priv/pub ключей.
     
  • 2.8, Вася (??), 23:49, 11/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    на самом деле не совсем.
    openvpn и wg разные на сетевых уровнях - захочешь tap - получишь tap, а на wg такого не будет.
    правда, на телефоне каком-нибудь ты этого не получишь, но не суть - оно не для этого.
    просто в тех юзкейсах, где используется уровень tun, wg действительно просто лучше, и настраивать его проще, т.к. сертификатных вопросов никаких нету.
     

  • 1.7, Cyd (?), 23:33, 11/02/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 1.9, 12yoexpert (ok), 23:53, 11/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    единственный нормальный vpn
     
  • 1.11, Аноним (11), 00:11, 12/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а когда добавят возможность отключить этот tls? А также отключить хантшнейки? Это важно, если у тебя протокол замедляет ИИ
     

