Доступен OpenVPN 2.7.0

|1.1, Аноним (1), 22:36, 11/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Легаси. Все постепенно переходят на wg. Пох конечно начнёт ныть, что когда он на шкаф с виндой залазит, ему там что-то мешается. Но по факту, wg работает быстрее и настраивается проще.
|2.2, resdert (ok), 22:53, 11/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
WG это же просто про создание зашифрованного канала (и только лишь), функций и возможностей у опенвпн несравнимо больше.
|3.5, Аноним (1), 23:09, 11/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Так в подавляющем большинстве случаев и нужен шифрованный канал (и только лишь). Для консьюмеров поверх wg настрогали годнейших решений. А кому нужен хардкор для remote workforce, у тех Cisco.
|2.3, Аноним (3), 22:56, 11/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Dco модуль в ядро втащили. А шифрование aes ускоряется. Так что wireguard ждут тёмные времена. По скорости они вряд ли будут отличаться. А по функционалу однозначно openvpn лучше.
|3.4, Djon (??), 23:08, 11/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Да процентов 80 этот функционал не используют. Что нужно-то - защищенный канал и маршруты.
|3.10, Вася (??), 23:54, 11/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
ничего с wg не случится, он уже мейнстрим.
openvpn до сих пор крутится там, где его настраивали еще 10-15 лет назад, но скорее всего выполняет ту же функцию, потому что тогда ничего другого просто не было.
меня лично как юзера (именно юзера, а не поехавшего корпоратаста, которому нужны именно корпорацкие фичи) больше всего от openvpn отталкивает необходимость менеджментить сертификаты, а не пары priv/pub ключей.
|2.8, Вася (??), 23:49, 11/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
на самом деле не совсем.
openvpn и wg разные на сетевых уровнях - захочешь tap - получишь tap, а на wg такого не будет.
правда, на телефоне каком-нибудь ты этого не получишь, но не суть - оно не для этого.
просто в тех юзкейсах, где используется уровень tun, wg действительно просто лучше, и настраивать его проще, т.к. сертификатных вопросов никаких нету.
|1.11, Аноним (11), 00:11, 12/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
а когда добавят возможность отключить этот tls? А также отключить хантшнейки? Это важно, если у тебя протокол замедляет ИИ
