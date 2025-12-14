17 из 20 VPN-сервисов выдают неверную информацию о странах выходных узлов

Проведён анализ соответствия действительности данных о местоположении выходных узлов, заявляемых VPN-провайдерами. Из 20 протестированных VPN-провайдеров только 3 всегда указывали корректную информацию о странах выходных узлов. 6 провайдеров выдавали виртуальные (не подтвердившиеся при проверке) или неизмеримые (страны, из которых не был зафиксирован трафик) данные о стране в более чем 50% случаев, 3 провайдера - от 30% до 49%. Некоторые заявляли о размещении оборудования в более чем в 100 странах, но на деле отправляли трафик из нескольких датацентров в США и Европе. Всего было проанализировано более 150 тысяч выходных IP-адресов, по заявлению VPN-провайдеров охватывающих 137 стран. Проверка производилась путём анализа маршрутизации, RTT (round-trip time) и задержек при доставке пакетов. Информация о стране у примерно 8 тысяч IP-адресов не соответствовала действительности. Расхождение между заявленной и фактической страной могло достигать несколько тысяч километров. 38 заявленных стран оказались виртуальными и из них не был зафиксирован трафик. Одной из причин расхождения информации является неточность данных в Whois и БД регистраторов. Проблема в том, что данные в подобные БД заносятся на основе регистрации владельца IP-адресов и переданных им данных. Информация не верифицируется, поэтому не исключены ситуации, когда компания передаёт неверную информацию о местоположении, не обновляет устаревшие данные или зарегистрирована в одной стране, а размещает оборудование в другой. Под сомнение также ставится корректность информации в GeoIP-сервисах, таких как MaxMind, IP2Location и Digital Element, заявляющих о точности информации о стране в 99.5-99.9% без проведения верификации фактического местоположения.



