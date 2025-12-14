17 из 20 VPN-сервисов выдают неверную информацию о странах выходных узлов

|
|2.4, Аноним (4), 09:24, 14/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
тов.майора это тоже не беспокоит, там давно иишки сканируют сети и складывают в бд что там и на каком языке
|3.6, Аноним (6), 09:40, 14/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
А потом другие мишки сканируют БД и складывают в другие БД и так по кругу
|2.7, Дмитрий (??), 09:45, 14/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А потом ты выезжаешь куда нибудь и дядя из ЦРУ тебя орестовывает.
|1.3, Аноним (4), 09:22, 14/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
кому это интересно надо, особенно сейчас когда всех усилено гонят в впн. А у кого надо свежие базы есть собственные.
|1.5, Аноним (5), 09:32, 14/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+15 +/–
|
Проблемы нет, так как требуется обдурить сайты, которые пользуются этими же самыми кривыми базами. Задача не "реально выходить из Нидерландов", а "сделать так, чтобы все считали, что я сижу из Нидерландов".
|
|2.8, Аноним (8), 09:50, 14/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Так это же реклама сервиса по определению ip, который таким образом показывает что их базы ip самые правильные, покупайте только их
|
|3.48, Аноним (48), 13:07, 14/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Если базы действительно правильные то почему бы и не купить хороший продукт.
|
|2.9, Аноним (9), 09:51, 14/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Для некоторых может оказаться фатальным, если VPN покажет выход из Польши или Латвии, а трафик пойдёт через сервер в Калининграде.
|
|3.12, Аноним (12), 09:59, 14/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
У меня недавно вместо Финляндии по некоторым базам оказалась Россия. Единственный сервис, который блокировку за то что я "в РФ" ввел - это хабр, который заблочил статьи о способах обхода блокировок.
|3.29, нах. (?), 11:25, 14/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Для некоторых совсем глупых может являться открытием, что даже если впн на самом деле вылезет на свет где-то в Чехии или Германии (про польшу не будем... все знают о знаменитых польских DC с миллионами хостящих юнитов - расположены они примерно напротив пролива со знаменитыми на весь мир фермами белорусских креветок) - это ничуть не помешает товарищмайору получить их траффик с устройства СОРМ (расположенного немного в другом месте).
Умные понимают, что легальной возможности оплачивать российскими картами мымр хостинг в той Германии нет никакой. Поэтому уже сам факт наличия такой возможности означает сотрудничество с товарищмайором. (А факт отсутствия - ничего в общем не означает, хотя если добавить к нему отсутствие русского языка в интерфейсе и странных адресов в контактах - то может.)
Единственно для чего пригодны подобные хостинги - для запрещено запрещено. Да и то без гарантий что они сами же тебе это запрещенное и не заблокируют (уже было с несколькими подряд, сплошь эстоооонскими и польскими с литовскими)
|4.53, Аноним (53), 13:40, 14/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Или же говорит о том, что бизнес всегда свою дырочку найдёт и деньги не пахнут ... большой текст свёрнут, показать
|3.52, Bob (??), 13:34, 14/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
в таком случае 146% надо сначала выехать в нормальную юрисдикцию, как Сноуден, а уже потом "действовать"
|
|1.11, Аноним (12), 09:57, 14/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Глобально корень всех этих проблем - нехватка IPv4 адресов. Их активно перепродают от одного оператора к другому поэтому GeoIP не успевают обновить.
С VPN сервисами это не проблема, там выбор из десятков серверов на страну. А вот если у хостера кривой айпишник попался, то надо через техподдержку просить сменить и ждать. Особенно актуально для мелких хостеров, которые часто выбирают для своего VPN чтобы их пулы айпишников не были в банлистах.
У текущего сервера вообще аж 3 разные страны определяют, но хотя бы европейские все. Сайты для определения локации не только IP используют
|2.21, Аноним (21), 10:45, 14/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>А вот если у хостера кривой айпишник попался
Что означает кривой IP?
>Особенно актуально для мелких хостеров, которые часто выбирают для своего VPN чтобы их пулы айпишников не были в банлистах.
Если ты имеешь в виду сайты? То админы обычно по IP блокируют, если из этого IP-адреса идёт DDOS-атака. А так, незачем блокировать что-то там. Это глупо.
|2.43, Уася (?), 13:00, 14/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> IPv4
Их более чем достаточно. Посмотри сколько их лежит мертвым грузом не трорутых с начала 90-х и никак сегодня не используемых, когда некоторые компании выкупали целые подсети за копейки.
|1.13, Аноним (8), 10:00, 14/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
Методология "исследования" конечно показывает насколько они понимают в том как работает интернет.
|2.14, Аноним (12), 10:04, 14/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Что не так? Определяют фактическое расположение сервера и сравнивают с GeoIP.
|3.15, Аноним (8), 10:17, 14/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Вот методология определения фактического расположения и страдает, точность примерно как у астрологического прогноза.
|1.19, Аноним (19), 10:37, 14/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Ну да, как например на kyun.host ASN в Южной Африке (для удешевления видимо, или для приватности), а физически сервера расположены в Румынии.
|1.23, nebularia (ok), 10:54, 14/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Из достойных из списка стоит отметить Mullvad, у которого всё соответствует заявленному. А вот про Proton VPN вопрос интересный - у них же часть серверов помечена как Smart Routing, то есть официально происходит и не скрывается именно то, что описано в статье. Проблемные сервера из таблицы были помечены как Smart Routing? Если да, то всё нормально и честно тоже.
|3.28, nebularia (ok), 11:02, 14/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Smart Routing is a technology that allows us to offer VPN servers in countries we might not otherwise be able to. Instead of running servers physically inside those countries, we use servers that are, in reality, located elsewhere.
> We might do this due the sensitive nature of those locations or for logistical reasons. But in most cases, its so that we can offer people living under authoritarian regimes a way to circumvent government censorship.
То, что описано в статье, только они это не скрывают и помечают в списке серверов (видно в том числе и в клиенте).
|2.41, Уася (?), 12:57, 14/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Оупеннет блочит почти все протоновские. Но протон хорош тем, что он claudflare friendly, в отличии от других ноунейм vpn, которые задолбают вводить капчу на каждом сайте по 10 раз.
|1.35, Аноним (35), 12:20, 14/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Если задача просто обходить при этом выходная нода всегда видит весь трафик, зачем все эти vpn когда достаточно просто прокси?
|2.36, Аноним (35), 12:21, 14/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Прокси ещё и не блокируются по типу трафика только выходной айпишник могут заблочить.
|2.40, Уася (?), 12:53, 14/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
В нулевые никто не пользовался VPN для обхода блокировок, все юзали прокси. Только они крайне не_долгоживущие были.
|3.42, Аноним (35), 13:00, 14/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Всегда были платные прокси и сейчас есть. С ними все в порядке если не нужен конкретный айпишник долго держать. Прокся на своём сервере поднимается за 5 секунд и ест ресурсов мизер, ещё несколько для настройки авторизации чтобы не шастали все кому на лень.
Неужели у всех корпоративная тайна и её нужно заворачивать в 33 ВПН.
|1.39, Уася (?), 12:52, 14/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
|
Я всегда тщательно проверяю как выходной адрес на предмет fraud score (по нескольким базам), так и пинг до сервера. И составляю список лучших по этим критериям.
|