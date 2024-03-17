Определение сеансов OpenVPN в транзитном трафике

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|1.1, Аноним (1), 11:05, 17/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+16 +/–
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Дежурное и очевидное напоминание - OpenVPN никогда не задумывался как "скрытый" и цензуро-устойчивый. Это уже работа для других протоколов.
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|2.18, OpenEcho (?), 12:43, 17/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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И теперь пожалуйста обьясните, каким образом все описанное в статье сработает если изпользовать только ЮДП, нa не нестандартном порту, требовать прешаред ключ, - для обоих направлений и обязательно применяемый для обоих - дата и контрол каналов?
Нет ключа - нет никакого ответа, сканируйте дальше и гадайте то ли это опенвпн, то ли что-то еще не известное
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|3.22, Аноним (22), 13:10, 17/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Это если только ты сможешь начать сеанс вообще... и сможешь затем продолжить работать по UDP
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|4.29, OpenEcho (?), 13:34, 17/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да с этим все понятно, я с точки зрения защиты не от ISP, а от рэндомных бобиках с интернета.
На уровне магистрали, понятно, что если все только по белому списку, а все остальное в трэш, то там ловить нечего, даже если просто пустить поток рандомного трафика, хотя... все же есть варианты, не с опенвпн в лоб конечно
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|3.33, Аноним (-), 14:32, 17/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> только ЮДП, нa не нестандартном порту, требовать прешаред ключ,
> - для обоих направлений и обязательно применяемый для обоих - дата и контрол каналов?
Много ли софта подымает именно TLS, именно поверх UDP, именно вот так? Ну вот и ответ на вопрос.
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|4.38, OpenEcho (?), 14:40, 17/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну так оберните в клоаку и будет выглядеть как стандартный котико-смотритель.
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|5.57, Аноним (-), 16:55, 17/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Ну так оберните в клоаку и будет выглядеть как стандартный котико-смотритель.
Ну тогда и оборачивать туда лучше вайргада, его настраивать в цать раз проще.
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|6.72, OpenEcho (?), 19:22, 17/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>> Ну так оберните в клоаку и будет выглядеть как стандартный котико-смотритель.
> Ну тогда и оборачивать туда лучше вайргада, его настраивать в цать раз
> проще.
Можно и в него, но у овпн более плюшек на уровне роутинга и т.д.
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|7.75, Аноним (-), 22:32, 17/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Можно и в него, но у овпн более плюшек на уровне роутинга и т.д.
В целом более мерзкая, кривая и интрузивная штука с своим SSL/TLS который до неких пор вообще влет бампался - любым клиентом.
Скажем вайргад с его роумингом прозрачно восстанавливает сессию после отвалов и смен айпи и проч. Вроде в openvpn если очень приспичит то некое подобие изобразить можно. Но сложно, и идея пушинга конфиг с сервера в run time - очень жестко интерферит с этой затеей.
С вайргадом очень круто когда можно роутер/сотовый модем ребутануть нахрен, траф запаузится но потом продолжит с того же места, ssh/чаты/рдесктопы и прочее подобное - не отвалится.
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|7.76, Аноним (-), 22:34, 17/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Боже, что вы там в OVPN настроить не смогли?
Например resume сессии при отвале сессии сотового оператора, ребуте роутера и проч - так что айпи клиента или сервера при случае меняется. Вайргад прозрачно переживает это все. А вон то с его манерой пушить конфигу с сервака - очень склонно к отвалу всех TCP конектов при этом. А что делать если внутренний айпи с сервака - другой?! В этом месте фича становится багом...
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|2.24, OpenEcho (?), 13:15, 17/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Одних прешаред ключей мало, надо чтобы еще в обязаловку были сертификаты с обоих сторон, выданных для обоих, - сервера и клиента со своего собственного СА + UDP + запрет компрессии + оба направления и оба дата/контрол канала аутефицировались прешаред ключом. От не МИТМ защитит, но не от магитрали, на уровне магистрали, ну да, засекут что идет шифрованный трафик, а если еще его обернуть в ХТТПС, то удачи в реверсе потока, тем более в автомате и на магистрали
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|3.34, Аноним (-), 14:36, 17/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> засекут что идет шифрованный трафик, а если еще его обернуть в ХТТПС, то удачи
> в реверсе потока, тем более в автомате и на магистрали
GFW пытается детектить впн по...
1) Дофига конектов -> 1 хост.
2) Вложенные тайминги, сетап вложенной HTTPS сессии ведет к характерным сочетаниям размеров пакетов vs время. Это в принципе может замечать любой впн или туннель, но не 100% надежно.
3) А потом они чекают работал ли на том порту того айпи сервак такого типа. Если да - айпи в баню на какое-то время. Не навсегда, япы отучили от такого накормив автоцензора айпишниками винапдейта.
Из-за этого всего сетевой софт от чайников очень продвинут.
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|4.42, OpenEcho (?), 14:51, 17/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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1. на гитхабе где то есть специально генератор эмулирующий походы по интернету, сбивая таргетированную рекламу на нет + генерирует кучу мусора, - ну как правда обычный юзер
2. Этот да, серьёзный зверь, но варианты тоже есть, как добавить сольку чтоб выглядело "как положенно"
3. Если резать на уровне магистрали, реально нет 100% надежных решений. Мой первый пост не про это, а про тех кто вне ISP.
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|5.58, Аноним (-), 16:59, 17/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
От вон того не поможет от слова вообще Китайцы его рагулярно дурят - но софт у ... большой текст свёрнут, показать
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|4.46, Аноним (-), 15:16, 17/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Развивая тему GFW Оттуда можно извлечь ещё уроков, которые могут оказаться по... большой текст свёрнут, показать
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|5.55, OpenEcho (?), 15:53, 17/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Где гарантия, что младший научный сотрудник, не засланный казачок, который MITM проданный трафик и выявляет не угодных :)
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|6.59, Аноним (-), 17:01, 17/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Где гарантия, что младший научный сотрудник, не засланный казачок, который MITM проданный
> трафик и выявляет не угодных :)
Сам создатель GFW на встрече с студентами.... обошел GFW VPN'ом. За это его правда презрительно закидали ботинками (в восточном мире кинуть ботинок - высшая форма презрения к адресату).
Ну вот такой вот зас(л,р)анец. Сам нагадил, сам обошел. Рекордсмен двойных стандартов.
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|6.71, Аноним (-), 18:59, 17/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот оно потребительское мышление, мысли только о том, как бы потребить, да? Если у тебя такая паранойя, ты сам можешь стать этим младшим научным сотрудником и продавать другим доступ к vpn, многократно окупая стоимость vpsки. Или если совсем уж парализующая паранойя одолела, то не продавать и честно оплачивать vps из своего кармана.
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|1.4, Аноним (4), 11:28, 17/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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> метод успешно сработал для 39 из 40 конфигураций
а можно этот 40й конфииг в студию? 🤔
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|1.5, Аноним (5), 11:38, 17/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Нужно что-то новое придумать. Чем будет больше малоизученных протоколов - тем сложней их будет вычислить.
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|2.26, OpenEcho (?), 13:19, 17/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Зачем? И тем более протоколы?
Обфускация никогда не была защитой. Достаточно все обернуть в криптографию и пустить по не блокированному хттпс каналу
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|3.36, Аноним (36), 14:39, 17/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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смешались кони, люди..
что обернуть то в криптографию?
что значит "не блокированному хттпс каналу"?
что повашему значит "обфускация"?
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|4.44, OpenEcho (?), 15:01, 17/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> что обернуть то в криптографию?
Протоколы
> что значит "не блокированному хттпс каналу"?
443
> что повашему значит "обфускация"?
Протокол имеет свой неповторимый фингерпринт, по которому он может быть определен, поэтому создавая новый протокол, - это не защита, а обфускация. Даже если взять телеговый прокси, который просто поток "рандомных" байтов, то он имеет специфику - отсутсвие шаблона, а значит - в бан. Если же трафик завернуть в хттпс, и сделать его "правдоподобным", то ДПаЙ прийдется очень потрудится чтоб понять что внутри.
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|5.47, Аноним (-), 15:18, 17/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Если же трафик завернуть в хттпс, и сделать его "правдоподобным"
Чем это не обфускация? Вопрос остаётся в силе: что по-вашему обфускация?
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|6.50, OpenEcho (?), 15:34, 17/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Если же трафик завернуть в хттпс, и сделать его "правдоподобным"
> Чем это не обфускация? Вопрос остаётся в силе: что по-вашему обфускация?
Протокол, - четко расписанный стандарт, формат
Обфускация - нет. Это алгоритм смешивания протокола с мусором.
Обфусцировать трафик, опубликовав это как **протокол**, это "нате, - ешьте"
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|7.56, Аноним (56), 16:32, 17/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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м-даа..
хорошо. а если я на сервак поставлю obfs4
а на клиенте openvpn пущу через это соединение?
а вот есть еще stunnel. поставлю на сервак
и клиент пущу через него?
и там и там генерации шума не будет.
что из этого обфускация?
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|1.6, Lui Kang (?), 11:42, 17/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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И другие VPN протоколы тоже обнаруживаются легко, использование WireGuard, L2TP сразу видно и можно заблокировать в легкую.
Хотя блокировать протокол это неправильно, это все равно, что голову, которая болит - рубить, вместо того, чтобы выпить таблетку от головы.
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|1.12, Аноним (12), 12:07, 17/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Тем кому надо прятать сам факт использования давно заворачивает в TLS по TCP. А методы этого "исследования" известны любому DPI.
Вообще то разрабы открыто об этом заявляют, продукт не для обхода "чего либо" а для безопасного соединения с шифрованием.
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|2.16, Аноним (16), 12:18, 17/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Дипиаю они может и известны. Задача этому дипиаю не захлебнуться когда проверяет трафик на уровне магистрального провайдера.
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|3.31, Аноним (12), 14:08, 17/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Магистральным провайдерам плевать какой идёт трафик, чем его больше - тем больше попадает в кассу.
А вот всякие местные провайдеры в разных скрепных странах очень любят резать всё что не лень.
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|1.14, Аноним (16), 12:15, 17/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Те кому нужна приватность итак натягивают свои сети или общаются по радиоканалу. Кто с проводным телефонном серии ТА в армии бегал по полю знает.
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|2.17, robot228 (?), 12:29, 17/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так они делают законы чтобы ты не использовал свои сети.
Радиочастоты они глушат.
Протоколы радио дырявые.
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|3.19, OpenEcho (?), 12:54, 17/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А вот провод соединяющий два ТА, легко перекусить не получится :) Там такая "сталька", как в тросах, - хрен кусачками так сразу перекусишь. Кстати, та "сталька" может и прокормить, если ее вытащить из провода, сделать петельку и поставить на заячьей тропе. Главное добраться к добыче раньше волков и шакалов
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|4.41, Аноним (36), 14:46, 17/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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я слышал изобрели кусачки такие..
ими еще жд плобы перекусывают.. не?
а еще болгарка на батарейках есть.. врут?
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|5.45, OpenEcho (?), 15:08, 17/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> я слышал изобрели кусачки такие..
Да есть конечно, я про те времена когда еще ТА пользовали, хотя и тогда штык ножом с акм-а перекусывалось
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|4.60, Аноним (-), 17:04, 17/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А вот провод соединяющий два ТА, легко перекусить не получится :) Там
> такая "сталька", как в тросах, - хрен кусачками так сразу перекусишь.
> Кстати, та "сталька" может и прокормить, если ее вытащить из провода,
> сделать петельку и поставить на заячьей тропе. Главное добраться к добыче
> раньше волков и шакалов
Готовишься к пришествию светлого будущего? :)
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|5.70, OpenEcho (?), 18:53, 17/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Готовишься к пришествию светлого будущего? :)
Да не, я грешник, навряд-ли в рай, скорее к аду...
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|1.23, Аноним (23), 13:14, 17/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Группа исследователей, судя по всему, только что вылезла из криокамеры.
Потому что иначе я не могу объяснить, как можно в 2024 году на полном серьезе обнаружить, что, оказывается, OpenVPN не является цензуроустойчивым. Кот бы мог подумать!
А вот, кому интересно, что является https://habr.com/ru/articles/799751/
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|2.25, Аноним (25), 13:18, 17/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не надо путать устойчивость теоретическую, криптобезопасниковую, и техническую возможность учета стада. Второе не обязательно следует из отсутствия первого. Для этого надо проделать определенную работу.
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|3.27, Аноним (23), 13:19, 17/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Технические возможности давным-давно продемонстрированы в Китае (и в других местах). Так что группа исследователей, видимо, изобретала велосипеды.
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|4.32, OpenEcho (?), 14:26, 17/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну если за это платят, почему бы нет... странно, что китайцы, которые практически во всех популярных универах мира и которые пользуются разновидностями Врэя или обернутому в дырку от зопы того же ОпенВпн, но при этом не нашлось в группе иследователей никого, кто подумал бы как это определять... скорее всего, инсайдеры не хотели расскрываться
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|2.64, Аноним (64), 18:06, 17/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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и что там является цензуроустойчивым? Как только у этого неуловимого джо будет заметная аудитория, точно так же будет заблочен по характеристикам трафика.
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|3.66, Аноним (25), 18:31, 17/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В штатах не блочат. Там собирают информацию и полицейских посылают на адрес.
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|1.62, КО (?), 17:36, 17/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Вы думаете сервисы, которые зависят от клиентов махнут рукой на стабильный трафик?
Удачи в блокировке
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|2.63, Аноним (63), 18:06, 17/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не всякий трафик одинаково полезен. Кому нужны клиенты, которые в интернет ходить пока ещё могут, но вот заплатить денег за сервисы уже нет? Так что да, удачи в блокировках. Глядишь, будет время подумать что же пошло не так.
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|2.65, myster (ok), 18:23, 17/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Провайдеры рассуждают примерно так: "Клиентам и такой сервис сойдет, т.к. интернет им нужен всё-равно для развлечений, он не обязательно должен быть качественным. Нет Ютуба - так Рутуб используйте, глупунькие".
Пример такого домашнего интерента у провайдеров, которые отключают IPv6, хотя им не проблема включить поддержку. Это как детям прибивать игрушки к полу гвозьдями.
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|3.67, fidoman (ok), 18:49, 17/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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так это обычный "бизнес подход", 90% клиентов типа довольны, оставшиеся объявляются токсичными и на их интересы плевать
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