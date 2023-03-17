NordVPN открыл код Linux-клиента и библиотек с реализацией MeshNet

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|1.3, Аноним (3), 16:02, 17/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>для определения имён в DNS - systemd-resolved
Клиент прибит гвоздями - ненужно.
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|4.26, Аноним (-), 17:21, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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дорогой анонимный друг, возможно ты каким-то образом пришел к выводу что тебе кто-то должен..
так во этот вывод ошибочный
но тебе дали на блюдечке весь код, и ты всегда можешь форкнуть и переписать так как тебе хочется
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|4.30, Я (??), 17:45, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ну так это же в пару строчек кода делается если нужно(разработчикам не нужно), но ты можешь сам всё написать если тебе нужно. можешь же?
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|2.25, Аноним (25), 17:19, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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прога использует GO - в /dev/null ее вместе с телеметрией. Тем более если это впн
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|3.28, Аноним (-), 17:26, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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не хочешь, не пользуйся
напиши свой, найди другой более подходящий
пришел в тему зачем? поныть?
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|3.31, Аноним (31), 17:53, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Слышал звон, да. Телеметрия: во-первых - в компиляторе, а не в результирующих бинарниках, во-вторых - отключаемая, в-третьих ее еще нет.
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|3.41, Аноним (2), 18:27, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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О, свидетель телеметрии подтянулся. Ходит в каждую новость и выставляет себя дурачком.
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|2.40, Аноним (2), 18:25, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Оно ещё и к ЯП гвоздями прибито, прикинь?! Настоящие икспëрды пишут в машкодах, чтобы любой желающий мог переписать на своём ЯП.
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|1.8, VoiD (?), 16:12, 17/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Зачем оно нужно, если WG настраивается в три команды и работает со скоростью света?
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|2.11, VoiD (?), 16:19, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У них на сайте ещё и мультикульти пропаганда. Марксистские крысы. Ничего нордического в них нет.
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|3.22, annonn (?), 17:09, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а они там должны там выкладывать инструкцию как правильно мерять череп?
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|4.47, VoiD (?), 19:22, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Достаточно взглянуть на фотографии, размещённые на их сайте.
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|4.50, пох. (?), 19:37, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну что вот ты на ровном месте наезжаешь, все у него прекрасно - владеет в совершенстве командным и матерным. И еще и русским (правда, со словарем).
Картинку на сайте увидел, и сразу ему всьопонятно и дальше читать незачем.
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|2.32, Аноним (32), 17:58, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чтобы поменьше настраивать и побольше времени с друзьями проводить на свежем воздухе.
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|3.49, VoiD (?), 19:29, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Чтобы поменьше настраивать и побольше времени с друзьями проводить в онлайн доильнях.
Если уж на то пошло.
А если серьёзно, то что там настраивать? Любой обыватель в состоянии набрать в Гугле "Настройка Wireguard без регистрации и смс", скопипастить несколько строчек и не мучать себя никогда глючными и убищными клиентами коммерческих вэпэен сервисов.
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|2.51, пох. (?), 19:39, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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тоже не понимаю. Где виндовый -то клиент?
(если что - виндовый вайргад - полное г-но потому что его автор, увы, не умеет пользоваться виндой даже на уровне power user и не знает элементарных вещей. Кстати, это вам и о сложности программирования драйверов под винду. Любой дятел - может.)
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|3.54, VoiD (?), 19:44, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Почему под виндой WG говно? Вполне себе быстрая штука. Каких-то вылетов и отвалов не замечено .
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|1.20, Аноним (-), 16:59, 17/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Роскомпозор забанил их еще год назад. На МТС и Ростелекоме не пашет, хотя какое-то время они вроде предпринимали попытки обхода DPI, но сейчас вообще не коннектится. Сейчас только ProtonVPN и спасает, правда в последнее время и он иногда не работает. На андройде приходится по 10-20 минут ждать, пока система определит оптимальный вариант обхода блокировок. Все же не зря оплатил Proton на 5 лет вперед сразу после ВОБЛЫ.
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|2.21, Анон96 (?), 17:08, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Все же не зря оплатил Proton
Это ведь те же самые ребята, которые рассказывали, что ничего не хранят у себя, а если и хранят, то доступы только у пользователя? Однако, когда к ним пришла местная полиция слили вообще все письма одного там эко-активиста.
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|3.27, Аноним (-), 17:24, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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тут главный вопрос: кому они сливать могут?
если не товарищу майору - то многих это устроит
а у остальных есть надежный впн от самого тов. майора
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|2.34, Аноним (38), 18:07, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В вашей деревне ростелеком может и пропускает протон,
в остальной россии нет
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|3.43, Аноним (31), 18:51, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как вы ухитряетесь жить сразу во всей остальной россии? Вы, наверное, очень толстый.
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|3.48, Михаил (??), 19:28, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Таки нет, Tele2 тоже не пропускает, протон периодически отключается, но через 2-3 дня снова оживает. Видать подкручивают алгоритмы обхода, а цензурка подкручивает свои, вот так и живем...
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|2.42, iPony129412 (?), 18:42, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> На андройде приходится по 10-20 минут ждать, пока система определит оптимальный вариант обхода блокировок
Что за? 🤨
> Все же не зря оплатил Proton на 5 лет вперед
Я бы сказал, что зря. Два знатных прокола со враньём. Слишком много времени уделяют политоте, а не технологиями.
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|3.53, Растаман (?), 19:43, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Smart протокол, протоновская фича. Выбирает по очереди комбинации VPN-протоколов и дополнительных настроек (тоже протоновских) для обхода DPI. Бывает и такое, что целый час приходится ждать, пока подключится на билайне. Но хотя-бы подключается в итоге.
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|4.55, iPony129412 (?), 19:50, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так а смысл страдать, если можно взять MullVad или Xeovo?
> приходится по 10-20 минут ждать, пока система определит оптимальный вариант обхода блокировок. Все же не зря оплатил Proton на 5 лет
Жесть же. Не зря оплатил…
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