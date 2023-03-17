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NordVPN открыл код Linux-клиента и библиотек с реализацией MeshNet

17.03.2023 15:54

VPN-провайдер NordVPN объявил об открытии исходных текстов клиента для платформы Linux, сетевой библиотеки Libtelio и библиотеки для организации обмена файлами Libdrop. Код открыт под лицензией GPLv3. При разработке использованы языки программирования Go, Rust, C и Python.

Linux-клиент предоставляет интерфейс командной строки для управления подключением к серверам NordVPN, позволяет выбрать сервер из списка с учётом желаемого местоположения, изменить настройки протокола и включить режим Kill Switch, который блокирует сетевой доступ в случае обрыва соединения с VPN-сервером. Клиент поддерживает работу с использованием протоколов NordLynx (на базе WireGuard) и OpenVPN. Для изменения настроек межсетевого экрана используется iptables, для маршрутизации iproute, для туннелирования соединений tuntap, а для определения имён в DNS - systemd-resolved. Поддерживается работа в дистрибутивах Ubuntu, Fedora, Manjaro, Debian, Arch, Kali, CentOS и Rasbian.

Библиотека Libtelio включает типовые сетевые функции и предоставляет реализацию виртуальной сети MeshNet, образуемой из систем пользователя и применяемой для их связи между собой. MeshNet позволяет установить шифрованные туннели между устройствами и создать на их основе подобие отдельной локальной сети. В отличие от VPN, соединения в MeshNet устанавливаются не между устройством и VPN-сервером, а между конечными устройствами, которые также участвуют в качестве узлов для маршрутизации трафика.

Для всей сети MeshNet можно определить общий сервер для взаимодействия с внешним миром (например, если выходящий узел размещён у пользователя дома, то в каких бы поездках и местах пользователь не выходил в сеть с подключённых к MeshNet устройств, для внешних сервисов сетевая активность будет выглядеть так, как если бы пользователь подключался с домашнего IP-адреса).

Для шифрования трафика в MeshNet могут использоваться различные реализации Wireguard. В качестве выходных узлов могут использоваться как серверы VPN, так и пользовательские узлы внутри MeshNet. Для ограничения трафика внутри сети предоставляется настраиваемый пакетный фильтр, а для определения хостов - сервис на основе DNS. Опубликованная библиотека позволяет организовать работу собственных сетей MeshNet в свои приложениях.

Библиотека Libdrop предоставляет функции для организации защищённого обмена файлами между устройствами пользователя. Поддерживается прямая отправка и приём файлов поверх MeshNet или глобальной сети, без привлечения сторонних серверов.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Доступен OpenVPN 2.6.0
  3. OpenNews: Представлен VPN Rosenpass, устойчивый к атакам с использованием квантовых компьютеров
  4. OpenNews: Первый выпуск проекта Weron, развивающего VPN на базе протокола WebRTC
  5. OpenNews: Firezone - решение для создания VPN-серверов на базе WireGuard
  6. OpenNews: Проект Headscale развивает открытый сервер для распределённой VPN-сети Tailscale
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Artem S. Tashkinov
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58802-vpn
Ключевые слова: vpn, nordvpn
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (38) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 16:00, 17/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Годнота.
     
  • 1.3, Аноним (3), 16:02, 17/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >для определения имён в DNS - systemd-resolved

    Клиент прибит гвоздями - ненужно.

     
     
  • 2.9, м1м0кр0к0д1л (?), 16:14, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    а как нужно?
     
     
  • 3.13, Аноним (3), 16:25, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Клиент уметь работать с любым резолвером.
     
     
  • 4.18, Аноним (18), 16:40, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Например, с провайдерским?
     
     
  • 5.29, Аноним (29), 17:28, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А systemd-resolved работает только с Пёттеринговским?
     
  • 4.26, Аноним (-), 17:21, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    дорогой анонимный друг, возможно ты каким-то образом пришел к выводу что тебе кто-то должен..
    так во этот вывод ошибочный

    но тебе дали на блюдечке весь код, и ты всегда можешь форкнуть и переписать так как тебе хочется

     
  • 4.30, Я (??), 17:45, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну так это же в пару строчек кода делается если нужно(разработчикам не нужно), но ты можешь сам всё написать если тебе нужно. можешь же?
     
  • 2.17, Аноним (17), 16:36, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Исходники открыли, присылайте патч.
     
  • 2.25, Аноним (25), 17:19, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    прога использует GO - в /dev/null ее вместе с телеметрией. Тем более если это впн
     
     
  • 3.28, Аноним (-), 17:26, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не хочешь, не пользуйся
    напиши свой, найди другой более подходящий

    пришел в тему зачем? поныть?

     
  • 3.31, Аноним (31), 17:53, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Слышал звон, да. Телеметрия: во-первых - в компиляторе, а не в результирующих бинарниках, во-вторых - отключаемая, в-третьих ее еще нет.
     
  • 3.41, Аноним (2), 18:27, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    О, свидетель телеметрии подтянулся. Ходит в каждую новость и выставляет себя дурачком.
     
  • 2.40, Аноним (2), 18:25, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оно ещё и к ЯП гвоздями прибито, прикинь?! Настоящие икспëрды пишут в машкодах, чтобы любой желающий мог переписать на своём ЯП.
     

  • 1.8, VoiD (?), 16:12, 17/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Зачем оно нужно, если WG настраивается в три команды и работает со скоростью света?
     
     
  • 2.11, VoiD (?), 16:19, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У них на сайте ещё и мультикульти пропаганда. Марксистские крысы. Ничего нордического в них нет.
     
     
  • 3.22, annonn (?), 17:09, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а они там должны там выкладывать инструкцию как правильно мерять череп?
     
     
  • 4.38, Аноним (38), 18:09, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И потоки
     
  • 4.46, VoiD (?), 19:18, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да и ещё инструкцию по приготовлению кошерного мыла.
     
  • 3.33, Аноним (38), 18:06, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Те с иностранными языками у тебя очень плохо?
     
     
  • 4.47, VoiD (?), 19:22, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Достаточно взглянуть на фотографии, размещённые на их сайте.
     
  • 4.50, пох. (?), 19:37, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну что вот ты на ровном месте наезжаешь, все у него прекрасно - владеет в совершенстве командным и матерным. И еще и русским (правда, со словарем).

    Картинку на сайте увидел, и сразу ему всьопонятно и дальше читать незачем.

     
  • 2.32, Аноним (32), 17:58, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы поменьше настраивать и побольше времени с друзьями проводить на свежем воздухе.
     
     
  • 3.49, VoiD (?), 19:29, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Чтобы поменьше настраивать и побольше времени с друзьями проводить в онлайн доильнях.

    Если уж на то пошло.

    А если серьёзно, то что там настраивать? Любой обыватель в состоянии набрать в Гугле "Настройка Wireguard без регистрации и смс", скопипастить несколько строчек и не мучать себя никогда глючными и убищными клиентами коммерческих вэпэен сервисов.

     
  • 2.51, пох. (?), 19:39, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тоже не понимаю. Где виндовый -то клиент?

    (если что - виндовый вайргад - полное г-но потому что его автор, увы, не умеет пользоваться виндой даже на уровне power user  и не знает элементарных вещей. Кстати, это вам и о сложности программирования драйверов под винду. Любой дятел - может.)

     
     
  • 3.54, VoiD (?), 19:44, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему под виндой WG говно? Вполне себе быстрая штука. Каких-то вылетов и отвалов не замечено .
     

  • 1.20, Аноним (-), 16:59, 17/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Роскомпозор забанил их еще год назад. На МТС и Ростелекоме не пашет, хотя какое-то время они вроде предпринимали попытки обхода DPI, но сейчас вообще не коннектится. Сейчас только ProtonVPN и спасает, правда в последнее время и он иногда не работает. На андройде приходится по 10-20 минут ждать, пока система определит оптимальный вариант обхода блокировок. Все же не зря оплатил Proton на 5 лет вперед сразу после ВОБЛЫ.
     
     
  • 2.21, Анон96 (?), 17:08, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Все же не зря оплатил Proton

    Это ведь те же самые ребята, которые рассказывали, что ничего не хранят у себя, а если и хранят, то доступы только у пользователя? Однако, когда к ним пришла местная полиция слили вообще все письма одного там эко-активиста.

     
     
  • 3.24, butan (?), 17:15, 17/03/2023 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
  • 3.27, Аноним (-), 17:24, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тут главный вопрос: кому они сливать могут?
    если не товарищу майору - то многих это устроит
    а у остальных есть надежный впн от самого тов. майора
     
     
  • 4.36, Аноним (38), 18:07, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    касперский закрывает свой впн
     
  • 2.34, Аноним (38), 18:07, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В вашей деревне ростелеком может и пропускает протон,
    в остальной россии нет
     
     
  • 3.43, Аноним (31), 18:51, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как вы ухитряетесь жить сразу во всей остальной россии? Вы, наверное, очень толстый.
     
  • 3.48, Михаил (??), 19:28, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Таки нет, Tele2 тоже не пропускает, протон периодически отключается, но через 2-3 дня снова оживает. Видать подкручивают алгоритмы обхода, а цензурка подкручивает свои, вот так и живем...
     
  • 2.42, iPony129412 (?), 18:42, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > На андройде приходится по 10-20 минут ждать, пока система определит оптимальный вариант обхода блокировок

    Что за? 🤨

    > Все же не зря оплатил Proton на 5 лет вперед

    Я бы сказал, что зря. Два знатных прокола со враньём. Слишком много времени уделяют политоте, а не технологиями.

     
     
  • 3.53, Растаман (?), 19:43, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Smart протокол, протоновская фича. Выбирает по очереди комбинации VPN-протоколов и дополнительных настроек (тоже протоновских) для обхода DPI. Бывает и такое, что целый час приходится ждать, пока подключится на билайне. Но хотя-бы подключается в итоге.
     
     
  • 4.55, iPony129412 (?), 19:50, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так а смысл страдать, если можно взять MullVad или Xeovo?

    > приходится по 10-20 минут ждать, пока система определит оптимальный вариант обхода блокировок. Все же не зря оплатил Proton на 5 лет

    Жесть же. Не зря оплатил…

     

  • 1.44, Плохой человек (?), 18:54, 17/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Фарш из ЯП'ов это уже признак говнакодера
     

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