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Firezone - решение для создания VPN-серверов на базе WireGuard

30.09.2021 10:07

Проектом Firezone развивается VPN-сервер для организации доступа к хостам во внутренней изолированной сети из пользовательских устройств, находящихся во внешних сетях. Проект нацелен на достижение высокого уровня защиты и упрощение процесса развёртывания VPN. Код проекта написан на языках Elixir и Ruby, и распространяется под лицензией Apache 2.0.

Проект развивается инженером по автоматизации безопасности из компании Cisco, который попытался создать решение, автоматизирующее работу с конфигурацией хостов и исключающее появление проблем, с которыми приходилось сталкиваться при организации безопасного доступа к облачным VPC. Firezone может рассматриваться как открытый аналог OpenVPN Access Server, построенный поверх WireGuard вместо OpenVPN.

Для установки предлагаются rpm- и deb-пакеты для разных версий CentOS, Fedora, Ubuntu и Debian, установка которых не требует внешних зависимостей, так как все необходимые зависимости уже включены при помощи инструментария Chef Omnibus. Для работы требуется лишь дистрибутив с ядром Linux не старее 4.19 и собранный модуль ядра с VPN WireGuard. По заявлению автора, запуск и настройка VPN-сервера может быть осуществлена всего за несколько минут. Компоненты web-интерфейса выполняются под непривилегированным пользователем, а доступ возможен только через HTTPS.

Для организации каналов связи в Firezone используется WireGuard. В Firezone также встроены функции межсетевого экрана, использующего nftables. В текущем виде межсетевой экран ограничен средствами для блокировки исходящего трафика к определённым хостам или подсетям во внутренней или внешней сетях. Управление производится через web-интерфейс или в режиме командной строки при помощи утилиты firezone-ctl. Web-интерфейс построен на базе Admin One Bulma.

В настоящее время все компоненты Firezone запускаются на одном сервере, но проект изначально развивается с оглядкой на модульность и в будущем планируется добавить возможность разнесения компонентов для web-интерфейса, VPN и межсетевого экрана по разным хостам. В планах также упоминается интеграция блокировщика рекламы, работающего на уровне DNS, поддержка списков блокировки хостов и подсетей, возможность аутентификации через LDAP / SSO и дополнительные возможности по управлению пользователями.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Проект Headscale развивает открытый сервер для распределённой VPN-сети Tailscale
  3. OpenNews: Представлена реализация VPN WireGuard для ядра Windows
  4. OpenNews: Выпуск системы глубокого инспектирования пакетов nDPI 4.0
  5. OpenNews: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=54843
  6. OpenNews: Представлен модуль ядра, способный в разы ускорить OpenVPN
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55887-firezone
Ключевые слова: firezone, wireguard, vpn
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Обсуждение (37) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:13, 30/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –12 +/
    Да поздно уже, всё, не нужно. Уже есть быстрый ядерный модуль для openvpn, а wireguard без поддержки аппаратного ускорения пора отправить на свалку истории когда-то хайповых проектов.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 10:17, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    > Уже есть быстрый ядерный модуль для openvpn

    пока нет

    > без поддержки аппаратного ускорения

    ускорения чего и на чём? криптожелезо, к примеру, далеко не на всех сервах имеется, а всякие пакеты инструкций типа AVX поддерживаются компиляторами

     
     
  • 3.12, Аноним (1), 10:31, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >пока нет

    Зачем обманывать? Есть, можно поставить.
    >ускорения чего и на чём

    Интересно, а все специалисты не разбираются в таких простых вопросах или только комментаторы opennet?

     
  • 3.13, Qwerty (??), 10:33, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >криптожелезо, к примеру, далеко не на всех сервах имеется

    Следовательно, его поддержку реализовывать абсолютно необязательно, ведь у Васяна-то его нет. Типикал юникс-вей.

     
  • 3.14, edo (ok), 10:40, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > ускорения чего и на чём?

    некоторые процессоры для роутеров умеют aes

    > далеко не на всех сервах имеется

    вы про сервера? у вас есть современный серверный процессор без поддержки aes?

     
  • 2.4, Аноним (4), 10:19, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > а wireguard без поддержки аппаратного ускорения

    чего? трассировки лучей?

     
  • 2.6, пох. (?), 10:22, 30/09/2021 Скрыто модератором
    		• –8 +/
     
  • 2.5, anonteam (?), 10:21, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    вебморда опенвпна платная. Товарищ развивает бесплатный аналог. Про производительность речи не было, читай внимательнее.
    И тесты уже есть ядерного модуля против wireguard? Линк в студию. Сдаётся мне не в пользу первого будут результаты.
     
     
  • 3.7, пох. (?), 10:24, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    > вебморда опенвпна платная.

    она еще и не на elixir!

    > Про производительность речи не было, читай внимательнее.

    да какая там речь про производительность, когда "хететепеэс" и разворачивание "за несколько минут", а то ж смузи не может ждать!

     
  • 3.35, bnm (?), 14:19, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У wireguard есть ядерное ускорение
     
  • 3.36, bnm (?), 14:19, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У wireguard есть ядерное ускорение
     
  • 2.21, Аниме (?), 11:36, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Chacha20 который в wiregyard достигает 80% от скорости aes-256 который в openvpn на процах с aes-ni. Давай, расскажи мне, как хти 20% оправдывают использование дырявого старья, которым openvpn и является.

    Деды бунтуют против новых технологий, спешите видеть.  

     
     
  • 3.26, Аноним (26), 11:54, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В промышленных масштабах эти 20% играют громадную роль.
     
     
  • 4.31, Аниме (?), 12:39, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Приведи пример.
     
  • 4.38, кокпок (?), 15:19, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В промышленных масштабах openvpn не удастся использовать из-за того что сервер синглтред.
     
     
  • 5.41, BorichL (ok), 16:33, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    10 лет использовали OpenVPN в промышленных масштабах без проблем. Что мы делали не так?
     
  • 3.30, Аноним (30), 12:35, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Давайте не забывать, что шифрование не только на сервере, но и на клиенте.  А на клиентах может и не быть никакого aes-ni, это вообще может быть ARM или MIPS.

    Chacha20 хороша высокой производительностью в среднем на любой архитектуре.

     
  • 3.32, Аноним (32), 12:41, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    >Chacha20

    как тока ваша чача выветрится чо делать будете?

     
  • 3.33, corvuscor (ok), 13:10, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Деды бунтуют против новых технологий

    Отличное описание 80% комментаторов на данном ресурсе))

     
  • 2.22, Аноним (22), 11:37, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы так доверяете криптоускорителям?
     
     
  • 3.39, edo (ok), 15:35, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Вы так доверяете криптоускорителям?

    а почему им не надо доверять?
    разве у AES не детерминированный результат? AFAIK шифровать «плохо» не получится.

     
  • 3.42, Андрей (??), 16:50, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как вы не понимаете!

    Это ДРУГОЕ!!!

     
  • 2.34, bnm (?), 14:17, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даже на винде у wireguard  есть ядерное ускорение
     

  • 1.8, Аноним (8), 10:25, 30/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Да подобных проектов хоть жопой жуй уже.
     
     
  • 2.9, QwertyReg (ok), 10:26, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У них всех есть фатальный недостаток - их написал не конкретный Васян, которому очень хочется.
     
     
  • 3.37, macfaq (?), 15:06, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё в них нет allowlist/denylist.
     
  • 2.15, edo (ok), 10:40, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    можете привести примеры?
     
     
  • 3.20, Аноним (8), 11:34, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://pypi.org/project/django-wireguard/
    https://www.npmjs.com/package/wireguard-api
    https://github.com/parthibd/chariot
    https://github.com/dashboardlabs/wireguard-manager
    ...
     

  • 1.10, Аноним (10), 10:29, 30/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Allowlist/denylist - SJW cringe.

    // b.

     
     
  • 2.29, Адольф (?), 12:34, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ради этого и запиливалось
     

  • 1.17, Аноним (17), 10:53, 30/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    pritunl?
     
  • 1.18, test (??), 11:05, 30/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > установка которых не требует внешних зависимостей, так как все необходимые зависимости уже включены при помощи инструментария

    Глянул пакет rpm .... 245 Мб, однако.

     
  • 1.19, rvs2016 (ok), 11:09, 30/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > Firezone - решение для создания VPN-серверов на базе WireGuard

    А зачем это решение развивается, если нормально работает по принципу "настроил и забыл" mpd5? 🤔

    ps: Это не говоря уж о решениях вообще типа
    ifconfig gif0 create tunnel хост1 хост2
    ifconfig gif0 inet ip1 ip2

     
     
  • 2.25, йцу (?), 11:49, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что, Вась, за окном твоей кухни целый мир и он крайне вариативен в подобных вещах. Людям часто требуется интерактивная динамика в настройках, а не твой локалхост - настроил и забыл.
    Смекаешь?
     
     
  • 3.28, Аноним (28), 12:33, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    За окном кухни - детский сад, а у нас тут энтерпрайз. Но насчет интерактивной динамики ты прав, конечно
     

  • 1.23, Аноним (23), 11:40, 30/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот есть же отличные начинания в этом мире!!!

    "Elixir и Ruby"

    Ну где-то они есть..

     
  • 1.40, Аноним (40), 15:48, 30/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    как же хочется выдачи сервером ip адресов и прочих настроек в том числе маршрутов на wireguard...
     

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