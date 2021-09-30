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|1.1, Аноним (1), 10:13, 30/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–12 +/–
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Да поздно уже, всё, не нужно. Уже есть быстрый ядерный модуль для openvpn, а wireguard без поддержки аппаратного ускорения пора отправить на свалку истории когда-то хайповых проектов.
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|2.3, Аноним (3), 10:17, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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> Уже есть быстрый ядерный модуль для openvpn
пока нет
> без поддержки аппаратного ускорения
ускорения чего и на чём? криптожелезо, к примеру, далеко не на всех сервах имеется, а всякие пакеты инструкций типа AVX поддерживаются компиляторами
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|3.12, Аноним (1), 10:31, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>пока нет
Зачем обманывать? Есть, можно поставить.
>ускорения чего и на чём
Интересно, а все специалисты не разбираются в таких простых вопросах или только комментаторы opennet?
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|3.13, Qwerty (??), 10:33, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>криптожелезо, к примеру, далеко не на всех сервах имеется
Следовательно, его поддержку реализовывать абсолютно необязательно, ведь у Васяна-то его нет. Типикал юникс-вей.
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|3.14, edo (ok), 10:40, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> ускорения чего и на чём?
некоторые процессоры для роутеров умеют aes
> далеко не на всех сервах имеется
вы про сервера? у вас есть современный серверный процессор без поддержки aes?
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|2.4, Аноним (4), 10:19, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> а wireguard без поддержки аппаратного ускорения
чего? трассировки лучей?
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|2.5, anonteam (?), 10:21, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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вебморда опенвпна платная. Товарищ развивает бесплатный аналог. Про производительность речи не было, читай внимательнее.
И тесты уже есть ядерного модуля против wireguard? Линк в студию. Сдаётся мне не в пользу первого будут результаты.
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|3.7, пох. (?), 10:24, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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> вебморда опенвпна платная.
она еще и не на elixir!
> Про производительность речи не было, читай внимательнее.
да какая там речь про производительность, когда "хететепеэс" и разворачивание "за несколько минут", а то ж смузи не может ждать!
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|2.21, Аниме (?), 11:36, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Chacha20 который в wiregyard достигает 80% от скорости aes-256 который в openvpn на процах с aes-ni. Давай, расскажи мне, как хти 20% оправдывают использование дырявого старья, которым openvpn и является.
Деды бунтуют против новых технологий, спешите видеть.
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|4.38, кокпок (?), 15:19, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В промышленных масштабах openvpn не удастся использовать из-за того что сервер синглтред.
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|5.41, BorichL (ok), 16:33, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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10 лет использовали OpenVPN в промышленных масштабах без проблем. Что мы делали не так?
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|3.30, Аноним (30), 12:35, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Давайте не забывать, что шифрование не только на сервере, но и на клиенте. А на клиентах может и не быть никакого aes-ni, это вообще может быть ARM или MIPS.
Chacha20 хороша высокой производительностью в среднем на любой архитектуре.
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|3.33, corvuscor (ok), 13:10, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Деды бунтуют против новых технологий
Отличное описание 80% комментаторов на данном ресурсе))
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|3.39, edo (ok), 15:35, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Вы так доверяете криптоускорителям?
а почему им не надо доверять?
разве у AES не детерминированный результат? AFAIK шифровать «плохо» не получится.
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|2.9, QwertyReg (ok), 10:26, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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У них всех есть фатальный недостаток - их написал не конкретный Васян, которому очень хочется.
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|1.18, test (??), 11:05, 30/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> установка которых не требует внешних зависимостей, так как все необходимые зависимости уже включены при помощи инструментария
Глянул пакет rpm .... 245 Мб, однако.
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|1.19, rvs2016 (ok), 11:09, 30/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> Firezone - решение для создания VPN-серверов на базе WireGuard
А зачем это решение развивается, если нормально работает по принципу "настроил и забыл" mpd5? 🤔
ps: Это не говоря уж о решениях вообще типа
ifconfig gif0 create tunnel хост1 хост2
ifconfig gif0 inet ip1 ip2
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|2.25, йцу (?), 11:49, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что, Вась, за окном твоей кухни целый мир и он крайне вариативен в подобных вещах. Людям часто требуется интерактивная динамика в настройках, а не твой локалхост - настроил и забыл.
Смекаешь?
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|3.28, Аноним (28), 12:33, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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За окном кухни - детский сад, а у нас тут энтерпрайз. Но насчет интерактивной динамики ты прав, конечно
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|1.23, Аноним (23), 11:40, 30/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот есть же отличные начинания в этом мире!!!
"Elixir и Ruby"
Ну где-то они есть..
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|1.40, Аноним (40), 15:48, 30/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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как же хочется выдачи сервером ip адресов и прочих настроек в том числе маршрутов на wireguard...
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