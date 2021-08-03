Представлена реализация VPN WireGuard для ядра Windows

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|1.2, Аноним (2), 09:43, 03/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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У меня одного ядерные реализации в Linux тормозят? В гигабитной сети больше 100 мегабит выжать не получалось. Ssh и то быстрее. Каждый раз удивляюсь этим громадным цифрам скорости, которые приписывают WG.
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|2.12, Anonimous (?), 10:42, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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вероятно, да. Дебаг должен быть такой же как и для других типов соединений:
По возможности проверить скорость напрямую и сравнить с тем что получается через тунель. Если разница слишком большая, то искать в чем отличия. Это может быть:
- MTU
- не оптимальный маршрут по которому ходят пакеты
- нагрузка на процессор
- не оптимальные сетевые параметры в sysctl
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|3.31, Аноним (3), 13:09, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Он наверно коннектится к 100 мегабитной впске и удивляется. А за гигабит переплачивать не хочет.
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|1.6, Аноним (-), 09:50, 03/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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WireGuard окажется несостоятелен, когда станут блокировать весь мутный трафик. В таких условиях Yggdrasil на 443 порту будет выигрывать.
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|2.9, llolik (ok), 09:59, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Его как-бы и делали не для того, чтобы от блокировок бегать.
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|3.25, КО (?), 12:16, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Правильно зачем ещё отдельная виртуальная сеть нужна. Давайте просто придумаем свистульку и впихнем её во все ОС.
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|2.10, ryoken (ok), 10:05, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>>В таких условиях Yggdrasil на 443 порту будет выигрывать.
Подскажите, с целью повышеняи уровня образованности. А это что и где про это почитать?
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|2.13, Аноним (2), 10:55, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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>Yggdrasil на 443 порту
Это почему? Он не прикидывается под https, DPI запросто заблокирует.
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|3.20, Аноним (3), 11:56, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кто-ж порнуху торрентами качает? Тем более сайты с порнухой в отличии от торрентов никто не блокирует.
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|2.30, Пикапика (?), 13:07, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сколько корпоративных сетей ляжет, если вдруг будут банить "мутный трафик"? Да та же удалёнка будет невозможна в таких условиях.
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|2.15, Juha (ok), 11:14, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да эт кругом и рядом
«Nokia. Стратегии выживания», автор – Ристо Сийласмаа.
Risto Siilasmaa - Ристо Сийласмаа
Чо??
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|2.27, Аноним (27), 12:30, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В традиционной для русского языка транскрипции скорее уж «Доненфельд». Хотя тут бардак, то так, то эдак.
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|1.26, Аноним (27), 12:27, 03/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> For the Windows platform, this project is a big deal to me, as it marks the
graduation of WireGuard to being a serious operating system component, meant
for more serious usage.
Вот так-то. Винда - это серьезно, не то что эти игрушечные линуксы!
(Я что-то прифигел с такой заявы, если честно:)
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|2.29, Аноним (29), 12:53, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да пусть что угодно городит. Надо же вантузятников привлечь. Линуксоиды просто используют что им хочется и они прекрасно осведомлены о преимуществах ВГ.
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