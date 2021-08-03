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Представлена реализация VPN WireGuard для ядра Windows

03.08.2021 09:31

Джейсон Доненфилд (Jason A. Donenfeld), автор VPN WireGuard, представил проект WireGuardNT, развивающий высокопроизводительный порт VPN WireGuard для ядра Windows, совместимый с Windows 7, 8, 8.1 и 10, и поддерживающий архитектуры AMD64, x86, ARM64 и ARM. Код реализации распространяется под лицензией GPLv2. Новый драйвер уже включён в состав клиента WireGuard для Windows, но пока помечен экспериментальным и не активирован по умолчанию.

Порт основан на проверенной кодовой базе основной реализации WireGuard для ядра Linux, которая была переведена на использование сущностей ядра Windows и сетевого стека NDIS. По сравнению с ранее доступной для Windows реализацией wireguard-go, работающей в пространстве пользователя и использующей сетевой интерфейс Wintun, WireGuardNT отличается существенным повышением производительности за счёт исключения операций переключения контекста и копирования содержимого пакетов из ядра в пространство пользователя. По аналогии с реализациями для Linux, OpenBSD и FreeBSD в WireGuardNT вся логика обработки протокола работает непосредственно на уровне сетевого стека.

Несмотря на то, что специфичные оптимизации ещё не проводились, WireGuardNT уже позволил добиться пиковой производительности передачи данных на уровне 7.5Gbps в имеющемся тестовом окружении с Ethernet. На реальных пользовательских системах с Wi-Fi производительность заметно ниже, но мало чем отличается от прямой передачи данных. Например, в системе с беспроводной картой Intel AC9560 пропускная способность без WireGuard составила 600Mbps и с WireGuardNT тоже осталась на уровне 600Mbps, в то время как при использовании wireguard-go/Wintun составляла 95Mbps.

Напомним, что VPN WireGuard реализован на основе современных методов шифрования, обеспечивает очень высокую производительность, прост в использовании, лишён усложнений и хорошо зарекомендовал себя в ряде крупных внедрений, обрабатывающих большие объёмы трафика. Проект развивается с 2015 года, прошёл аудит и формальную верификацию применяемых методов шифрования. В WireGuard применяется концепция маршрутизации по ключам шифрования, которая подразумевает привязку к каждому сетевому интерфейсу закрытого ключа и применение для связывания открытых ключей.

Обмен открытыми ключами для установки соединения производится по аналогии с SSH. Для согласования ключей и соединения без запуска отдельного демона в пространстве пользователя применяется механизм Noise_IK из Noise Protocol Framework, похожий на поддержание authorized_keys в SSH. Передача данных осуществляется через инкапсуляцию в пакеты UDP. Поддерживается смена IP-адреса VPN-сервера (роуминг) без разрыва соединения с автоматической перенастройкой клиента.

Для шифрования используется потоковый шифр ChaCha20 и алгоритм аутентификации сообщений (MAC) Poly1305, разработанные Дэниелом Бернштейном (Daniel J. Bernstein), Таней Ланге (Tanja Lange) и Питером Швабе (Peter Schwabe). ChaCha20 и Poly1305 позиционируются как более быстрые и безопасные аналоги AES-256-CTR и HMAC, программная реализация которых позволяет добиться фиксированного времени выполнения без задействования специальной аппаратной поддержки. Для генерации совместного секретного ключа применяется протокол Диффи-Хеллмана на эллиптических кривых в реализации Curve25519, также предложенной Дэниелом Бернштейном. Для хеширования используются алгоритм BLAKE2s (RFC7693).



  1. Главная ссылка к новости (https://lists.zx2c4.com/piperm...)
  2. OpenNews: Во FreeBSD 13 чуть не оказалась халтурная реализация WireGuard с нарушением лицензии и уязвимостями
  3. OpenNews: Доступен VPN WireGuard 1.0.0
  4. OpenNews: В ядро платформы Android перенесена поддержка VPN WireGuard
  5. OpenNews: В ядро NetBSD добавлена поддержка VPN WireGuard
  6. OpenNews: VPN WireGuard принят в основной состав OpenBSD
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55582-wireguard
Ключевые слова: wireguard, windows
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (26) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 09:43, 03/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    У меня одного ядерные реализации в Linux тормозят? В гигабитной сети больше 100 мегабит выжать не получалось. Ssh и то быстрее. Каждый раз удивляюсь этим громадным цифрам скорости, которые приписывают WG.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 09:48, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Сколько ж у тебя тогда через openvpn?
     
  • 2.7, Аноним (7), 09:50, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Проблема точно в wg?
    Обычно - нет
     
  • 2.12, Anonimous (?), 10:42, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    вероятно, да. Дебаг должен быть такой же как и для других типов соединений:
    По возможности проверить скорость напрямую и сравнить с тем что получается через тунель. Если разница слишком большая, то искать в чем отличия. Это может быть:
    - MTU
    - не оптимальный маршрут по которому ходят пакеты
    - нагрузка на процессор
    - не оптимальные сетевые параметры в sysctl
     
     
  • 3.31, Аноним (3), 13:09, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он наверно коннектится к 100 мегабитной впске и удивляется. А за гигабит переплачивать не хочет.
     

  • 1.6, Аноним (-), 09:50, 03/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    WireGuard окажется несостоятелен, когда станут блокировать весь мутный трафик. В таких условиях Yggdrasil на 443 порту будет выигрывать.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 09:59, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Нахальный древолаз
     
  • 2.9, llolik (ok), 09:59, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Его как-бы и делали не для того, чтобы от блокировок бегать.
     
     
  • 3.25, КО (?), 12:16, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Правильно зачем ещё отдельная виртуальная сеть нужна. Давайте просто придумаем свистульку и впихнем её во все ОС.
     
  • 2.10, ryoken (ok), 10:05, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >>В таких условиях Yggdrasil на 443 порту будет выигрывать.

    Подскажите, с целью повышеняи уровня образованности. А это что и где про это почитать?

     
     
  • 3.11, Аноним (8), 10:07, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    это адепт секты не лезь к нему
     
     
  • 4.23, KenyaWest (ok), 12:15, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Оно тебя сожрет!"
     
  • 2.13, Аноним (2), 10:55, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    >Yggdrasil на 443 порту

    Это почему? Он не прикидывается под https, DPI запросто заблокирует.

     
  • 2.16, Аноним (16), 11:24, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    мутный трафик это порнуха что ли ?
     
     
  • 3.17, anonymous (??), 11:29, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не одобренный роскомнадзором.
     
  • 3.18, Аноним (18), 11:48, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не одобренный товарищами экспертами
     
  • 3.20, Аноним (3), 11:56, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто-ж порнуху торрентами качает? Тем более сайты с порнухой в отличии от торрентов никто не блокирует.
     
  • 2.30, Пикапика (?), 13:07, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сколько корпоративных сетей ляжет, если вдруг будут банить "мутный трафик"? Да та же удалёнка будет невозможна в таких условиях.
     
     
  • 3.32, Аноним (3), 13:10, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чет поржал, кого это когда волновало?
     
     
  • 4.33, Пикапика (?), 13:13, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Чет поржал, кого это когда волновало?

    Люди наверху не одобрят.

     

  • 1.14, 123 (??), 10:55, 03/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >> Доненфилд

    ДоненфЕлд

     
     
  • 2.15, Juha (ok), 11:14, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да эт кругом и рядом

    «Nokia. Стратегии выживания», автор – Ристо Сийласмаа.

    Risto Siilasmaa - Ристо Сийласмаа

    Чо??

     
  • 2.27, Аноним (27), 12:30, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В традиционной для русского языка транскрипции скорее уж «Доненфельд». Хотя тут бардак, то так, то эдак.
     

  • 1.26, Аноним (27), 12:27, 03/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > For the Windows platform, this project is a big deal to me, as it marks the

    graduation of WireGuard to being a serious operating system component, meant
    for more serious usage.

    Вот так-то. Винда - это серьезно, не то что эти игрушечные линуксы!

    (Я что-то прифигел с такой заявы, если честно:)

     
     
  • 2.29, Аноним (29), 12:53, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да пусть что угодно городит. Надо же вантузятников привлечь. Линуксоиды просто используют что им хочется и они прекрасно осведомлены о преимуществах ВГ.
     

  • 1.28, Аноним (28), 12:30, 03/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >git.zx2c4.com

    Да ну нафиг.

     
  • 1.34, iPony129412 (?), 13:14, 03/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В ProtonVPN вон засадили WireGuard в тестовом режиме
     

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