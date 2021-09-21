Представлен модуль ядра, способный в разы ускорить OpenVPN

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|1.2, Аноним (2), 21:15, 21/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Ну вот кстати к ребятам из OpenVPN прислушаться можно. Интересно, удачи проекту.
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|3.20, муу (?), 22:01, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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напиши интеграцию и прикрути (можно на расте), чё ты как маленький
или купи ынтырпрайзный продукт с лицензиями и сотрудницами техподдержки
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|6.63, Онаним (?), 23:53, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Куда вкатить? Телефончики такие есть, Yealink называются. Вкатишь?
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|2.25, Аноним (25), 22:18, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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По части юзабильности WireGuard рядом не стоял с OpenVPN.
// b.
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|3.43, Аноним (6), 23:06, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Полностью с Вами согласен: WireGuard это прекрасно и просто, в отличие от онтопика.
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|2.34, Аноним (-), 22:49, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Призываю всех переходить на Windows 11 - самую лучшую ОС в мире!
// b.
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|1.10, pashev.me (?), 21:33, 21/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Настолько привыкли к разделению привилегий (unix time share, на минуточку), что забыли зачем это надо и начали выпиливать.
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|1.13, Аноним (13), 21:38, 21/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Пора ребяткам поразмыслить над тем как уменьшить расходы на переключение контекстов. А то всё больше и больше софта лезет в ядро. Аудио, видео, сеть, диск. Всему хочется быть быстрым.
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|2.42, None (??), 23:00, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Засунут в ядро браузер вместе с js и юзерспейс станет вообще не нужен.
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|1.14, Аноним (14), 21:49, 21/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Надеюсь, шифрование в ядре унифицируют и wireguard и openvpn и ядерная реализация quic будут использовать одинаковые примитивы, а не тащить каждый свою криптографию
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|2.30, dikiy_f90 (?), 22:37, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А что, используется неядерный AES или неядерный GCM? Или про какие вы примитивы?
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|2.19, iZEN (ok), 21:59, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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"В ядро [FreeBSD 13-RELEASE] добавлена возможность использования крипо-ускорителей для разгрузки ЦП при работе с TLS (KTLS). Поддерживаются версии TLS от 1.0 до 1.3 и алгоритмы AES-CBC и AES-GCM. Для использования KTLS необходима совместимая SSL-библиотека в пространстве пользователя. На данный момент библиотека OpenSSL базовой системы не включает поддержку KTLS по умолчанию, однако она может быть разрешена параметром WITH_OPENSSL_KTLS при сборке."
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|3.61, Онаним (?), 23:51, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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KTLS KTLS'ом, там у OpenVPN в другом проблема - от TLS до TUN-интерфейса по контекст-свитчу на пакетик. Bulk receive/send на TUN решили бы проблему, но воз и ныне там.
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|1.17, Аноним (17), 21:55, 21/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Выходит, если все программы интегрировать в ядро, то можно добиться роста производительности чуть ли не до 8-ми раз? А если интегрировать игры в ядро?
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|2.18, Аноним (18), 21:58, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Гляди дальше - реализовать ядро как железку, с программами и играми. Быстрее быстрой быстроты
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|3.22, Аноним (22), 22:03, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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во времена моей молодости это называлось "игровая приставка"
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|1.23, Аноним (23), 22:07, 21/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Неодобряю. Лучше бы сделали именно механизм как ускорять операции тормозимые переключением контекста.
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|2.57, Онаним (?), 23:44, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не переключать контексты полностью, ворочать всё в ring0 с плоской таблицей страниц.
Секурненько, угу.
Или аппаратная поддержка переключения контекстов в CPU с хранением таковых в L1, но стоить такой объём SRAM будет как маленький самолёт.
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|1.24, Аноним (24), 22:09, 21/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Насколько его помню легче выкинуть, или переписать с нуля исходя из количества удалённых эксплойтов…
Кстати, wireguard проблему и без модулей ядра решал.
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|4.58, Онаним (?), 23:45, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Когда станет возможно согласовывать нужное шифрование - приходите.
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|1.26, Аноним (22), 22:19, 21/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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может лучше сразу написать микроядро которое поднимает впн на голом железе?
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|2.32, Аноним (32), 22:39, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Торвальдс тебе глотку перегрызет. Он доусрачки боится победы микроядер. Ведь ему придется искать работу.
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|1.27, Аноним (27), 22:23, 21/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как-то приросты не впечатляют. К тому же этот OpenVPN жрёт память так, что его даже на роутер 8/32 вешать не рекоммендую.
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|1.28, Аноним (28), 22:31, 21/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Поигрались с модно-молодёжным wireguard и хватит. Это начало конца для него. Wireguard не гибкий.
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|2.49, Аноним (-), 23:14, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Без него удобнее
Ибо шифрование в этом поделие только мешает,
но не защищает
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|1.36, Аноним (36), 22:51, 21/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Основная проблема медлительности всех VPN, использующих модуль TUN/TAP — собственно, сам этот модуль: в нём нет интерфейса отправки и получения нескольких пакетов сразу, можно читать только по одному через read/send, из-за чего возникает большое количество переключений контекста между пользовательским миром и ядром. В этом и причина тормозов.
Никто не торопится улучшить tun. В ~2015 году разработчик из Facebook отправлял патч для ускорения отправки (только отправки) пакетов, но он не был принят. Больше попыток не припомню.
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|2.37, Аноним (36), 22:53, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Также он не поддерживает никакие методы offloading'а. Разве что чексуммы может сам считать, если не ошибаюсь.
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