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Представлен модуль ядра, способный в разы ускорить OpenVPN

21.09.2021 20:34

Разработчики пакета для создания виртуальных частных сетей OpenVPN представили модуль ядра ovpn-dco, позволяющий существенно ускорить производительность VPN. Несмотря на то, что модуль пока развивается с оглядкой только на ветку linux-next и имеет статус экспериментального, он уже достиг уровня стабильности, позволившего задействовать его для обеспечения работы сервиса OpenVPN Cloud.

По сравнению с конфигурацией на основе интерфейса tun применение модуля на стороне клиента и сервера при использовании шифра AES-256-GCM позволило добиться прироста пропускной способности в 8 раз (с 370 Mbit/s до 2950 Mbit/s). При применении модуля только на стороне клиента пропускная способность возросла в три раза для исходящего трафика и не изменилась для входящего. При применении модуля только на стороне сервера пропускная способность возросла в 4 раза для входящего трафика и на 35% для исходящего.

Ускорение достигается за счёт выноса всех операций шифрования, обработки пакетов и управления каналом связи на сторону ядра Linux, что позволяет избавиться от накладных расходов, связанных с переключением контекста, даёт возможность оптимизировать работу за счёт прямого обращения к внутренним API ядра и исключает медленную передачу данных между ядром и пространством пользователя (шифрование, расшифровка и маршрутизация выполняется модулем без отправки трафика в обработчик в пространстве пользователя).

Отмечается, что негативное влияние на производительность VPN оказывают главным образом ресурсоёмкие операции шифрования и задержки, вызванные переключением контекста. Для ускорения шифрования привлекались процессорные расширения, такие как Intel AES-NI, но переключения контекста до появления ovpn-dco оставались узким местом. Помимо применения предоставляемых процессором инструкций для ускорения шифрования в модуле ovpn-dco дополнительно обеспечено разделение операций шифрования на отдельные сегменты и их обработка в многопоточном режиме, что позволяет задействовать все имеющиеся ядра CPU.

Из текущих ограничений реализации, которые в будущем будут устранены, выделяется поддержка только режимов AEAD и 'none' (без аутентификации) и шифров AES-GCM и CHACHA20POLY1305. Поддержку DCO планируют включить в состав выпуска OpenVPN 2.6, запланированного на 4 квартал нынешнего года. В настоящее время модуль поддерживается в проходящем бета-тестирование Linux-клиенте OpenVPN3 и в экспериментальных сборках сервера OpenVPN для Linux. Похожий модуль ovpn-dco-win также развивается для ядра Windows.

  1. Главная ссылка к новости (https://openvpn.net/blog/openv...)
  2. OpenNews: Доступен OpenVPN 2.5.0
  3. OpenNews: Сравнение производительности сетевого драйвера в вариантах на 10 языках программирования
  4. OpenNews: Компания Cloudflare подготовила патчи, кардинально ускоряющие дисковое шифрование в Linux
  5. OpenNews: Netflix опубликовал патчи с реализацией TLS для ядра FreeBSD
  6. OpenNews: Релиз ядра Linux 4.13 со встроенной поддержкой TLS
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Artem S. Tashkinov
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55843-openvpn
Ключевые слова: openvpn, tls
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Обсуждение (59) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 21:15, 21/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Ну вот кстати к ребятам из OpenVPN прислушаться можно. Интересно, удачи проекту.
     
  • 1.5, bnm (?), 21:20, 21/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    Wireguard же делает это, даже в винде
     
     
  • 2.11, aname (?), 21:35, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Делает что?
     
     
  • 3.12, Аноним (-), 21:37, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +13 +/
    В разы ускоряет openvpn, очевидно же!
     
  • 2.16, Аноним (16), 21:52, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Как мне прикрутить радиус к wireGuard?
    Или AD?
     
     
  • 3.20, муу (?), 22:01, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    напиши интеграцию и прикрути (можно на расте), чё ты как маленький
    или купи ынтырпрайзный продукт с лицензиями и сотрудницами техподдержки
     
     
  • 4.29, Аноним (16), 22:35, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Зачем если в OpenVPN уже всë это есть?
     
     
  • 5.33, 334455 (?), 22:42, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Этот модуль в ROS еще 10 лет ещё ждать
    проще бету с WG вкатить
     
     
  • 6.63, Онаним (?), 23:53, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Куда вкатить? Телефончики такие есть, Yealink называются. Вкатишь?
     
  • 3.56, Аноним (56), 23:44, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чего ты хочешь этим достичь?
     
  • 2.55, Онаним (?), 23:42, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Когда уже AES в wireguard, ускорители?
     

  • 1.6, Аноним (6), 21:21, 21/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –9 +/
    Выглядит как попытка взобраться на подножку уезжающего поезда.
     
     
  • 2.25, Аноним (25), 22:18, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    По части юзабильности WireGuard рядом не стоял с OpenVPN.

    // b.

     
     
  • 3.43, Аноним (6), 23:06, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Полностью с Вами согласен: WireGuard это прекрасно и просто, в отличие от онтопика.
     

  • 1.7, pashev.me (?), 21:23, 21/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Авторы ленты.вру подрабатывают на опеннете?
     
  • 1.8, One More Аноним (?), 21:28, 21/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    ВСЁ! ВСЁ В ВЕДРО!

    Даешь бодипозитив кернел!

     
     
  • 2.34, Аноним (-), 22:49, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Призываю всех переходить на Windows 11 - самую лучшую ОС в мире!

    // b.

     
     
  • 3.62, Аноним (25), 23:52, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Слишком толсто, птичка такое бы никогда не написал.
     

  • 1.10, pashev.me (?), 21:33, 21/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Настолько привыкли к разделению привилегий (unix time share, на минуточку), что забыли зачем это надо и начали выпиливать.
     
  • 1.13, Аноним (13), 21:38, 21/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пора ребяткам поразмыслить над тем как уменьшить расходы на переключение контекстов. А то всё больше и больше софта лезет в ядро. Аудио, видео, сеть, диск. Всему хочется быть быстрым.
     
     
  • 2.42, None (??), 23:00, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Засунут в ядро браузер вместе с js и юзерспейс станет вообще не нужен.
     

  • 1.14, Аноним (14), 21:49, 21/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Надеюсь, шифрование в ядре унифицируют и wireguard и openvpn и ядерная реализация quic будут использовать одинаковые примитивы, а не тащить каждый свою криптографию
     
     
  • 2.30, dikiy_f90 (?), 22:37, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что, используется неядерный AES или неядерный GCM? Или про какие вы примитивы?
     

  • 1.15, Аноним (15), 21:50, 21/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что про FreeBSD ?
     
     
  • 2.19, iZEN (ok), 21:59, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    "В ядро [FreeBSD 13-RELEASE] добавлена возможность использования крипо-ускорителей для разгрузки ЦП при работе с TLS (KTLS). Поддерживаются версии TLS от 1.0 до 1.3 и алгоритмы AES-CBC и AES-GCM. Для использования KTLS необходима совместимая SSL-библиотека в пространстве пользователя. На данный момент библиотека OpenSSL базовой системы не включает поддержку KTLS по умолчанию, однако она может быть разрешена параметром WITH_OPENSSL_KTLS при сборке."
     
     
  • 3.61, Онаним (?), 23:51, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    KTLS KTLS'ом, там у OpenVPN в другом проблема - от TLS до TUN-интерфейса по контекст-свитчу на пакетик. Bulk receive/send на TUN решили бы проблему, но воз и ныне там.
     

  • 1.17, Аноним (17), 21:55, 21/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Выходит, если все программы интегрировать в ядро, то можно добиться роста производительности чуть ли не до 8-ми раз? А если интегрировать игры в ядро?
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 21:58, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Гляди дальше - реализовать ядро как железку, с программами и играми. Быстрее быстрой быстроты
     
     
  • 3.22, Аноним (22), 22:03, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    во времена моей молодости это называлось "игровая приставка"
     
     
  • 4.38, Аноним (38), 22:57, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нее, имеется в виду подобие ПЛИС.
     
  • 2.21, Аноним (-), 22:02, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    FreeDOS наше всё!
     
  • 2.39, Аноним (38), 22:58, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И браузер тоже в ядро не забудьте
     
  • 2.44, Аноним (-), 23:07, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вершина - ядро в ядро !
     

  • 1.23, Аноним (23), 22:07, 21/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Неодобряю. Лучше бы сделали именно механизм как ускорять операции тормозимые переключением контекста.
     
     
  • 2.57, Онаним (?), 23:44, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не переключать контексты полностью, ворочать всё в ring0 с плоской таблицей страниц.
    Секурненько, угу.
    Или аппаратная поддержка переключения контекстов в CPU с хранением таковых в L1, но стоить такой объём SRAM будет как маленький самолёт.
     

  • 1.24, Аноним (24), 22:09, 21/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Насколько его помню легче выкинуть, или переписать с нуля исходя из количества удалённых эксплойтов…

    Кстати, wireguard проблему и без модулей ядра решал.

     
     
  • 2.50, Атон (?), 23:19, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    wireguard разве шифрует трафик?
     
     
  • 3.53, Путюньк (?), 23:34, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Норкоман?
     
  • 3.54, Аноним (56), 23:36, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Шифрует, системой ChaCha20.
     
     
  • 4.58, Онаним (?), 23:45, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда станет возможно согласовывать нужное шифрование - приходите.
     

  • 1.26, Аноним (22), 22:19, 21/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    может лучше сразу написать микроядро которое поднимает впн на голом железе?
     
     
  • 2.31, Аноним (16), 22:38, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Покупайте уже железные VPNы
    Как будто все такие нищебpоды
     
     
  • 3.47, Аноним (-), 23:12, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эти что ли? http://global.drfone.biz/ru/vpn/vpn-hardware.html
    Так там тоже ОС )))
     
  • 2.32, Аноним (32), 22:39, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Торвальдс тебе глотку перегрызет. Он доусрачки боится победы микроядер. Ведь ему придется искать работу.
     

  • 1.27, Аноним (27), 22:23, 21/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как-то приросты не впечатляют. К тому же этот OpenVPN жрёт память так, что его даже на роутер 8/32 вешать не рекоммендую.
     
  • 1.28, Аноним (28), 22:31, 21/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Поигрались с модно-молодёжным wireguard и хватит. Это начало конца для него. Wireguard не гибкий.
     
     
  • 2.48, Аноним (-), 23:13, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А мы его не гнем
    А тунели устанавливаем
     

  • 1.35, ka4an (?), 22:50, 21/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    по скорости пптп пока нет ничего быстрее
     
     
  • 2.49, Аноним (-), 23:14, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Без него удобнее
    Ибо шифрование в этом поделие только мешает,
    но не защищает
     
  • 2.52, Аноним (56), 23:30, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    WireGuard
     

  • 1.36, Аноним (36), 22:51, 21/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Основная проблема медлительности всех VPN, использующих модуль TUN/TAP — собственно, сам этот модуль: в нём нет интерфейса отправки и получения нескольких пакетов сразу, можно читать только по одному через read/send, из-за чего возникает большое количество переключений контекста между пользовательским миром и ядром. В этом и причина тормозов.

    Никто не торопится улучшить tun. В ~2015 году разработчик из Facebook отправлял патч для ускорения отправки (только отправки) пакетов, но он не был принят. Больше попыток не припомню.

     
     
  • 2.37, Аноним (36), 22:53, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Также он не поддерживает никакие методы offloading'а. Разве что чексуммы может сам считать, если не ошибаюсь.
     
  • 2.60, Онаним (?), 23:49, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вот да, bulk receive/send пришёлся бы очень кстати. Но увы.
     

  • 1.40, nevlezay80 (??), 22:58, 21/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ждём в апстриме
     
  • 1.41, InuYasha (??), 22:58, 21/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот бы в OpenWRT это всё, и с offload-ом...
     
     
  • 2.45, Аноним (6), 23:09, 21/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не ждите чуда на embedded железе, правда.
     

  • 1.46, кек (?), 23:10, 21/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    - Может починим 12309?
    - Нет, лучше впихнём ненужно!
     
  • 1.51, Аноним (51), 23:24, 21/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Такими темпами у нас будет двухядерный линукс..
     
  • 1.59, Аноним (59), 23:47, 21/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А почему нельзя задействовать модуль ТРМ ?
     

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