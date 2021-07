Выпуск системы глубокого инспектирования пакетов nDPI 4.0

Зачем там столько зависимостей?



Calculating dependencies... done!

[ebuild N ] acct-group/ntopng-0::gentoo 0 KiB

[ebuild N ] acct-group/redis-0-r1::gentoo 0 KiB

[ebuild N ] sys-apps/tcp-wrappers-7.6.31::gentoo USE="(split-usr) -ipv6 -netgroups -static-libs" ABI_X86="(64) -32 (-x32)" 133 KiB

[ebuild N ] dev-db/mysql-connector-c-8.0.25-r1:0/21::gentoo USE="-ldap -static-libs" ABI_X86="(64) -32 (-x32)" 283,463 KiB

[ebuild N ] dev-libs/hiredis-1.0.0-r1:0/1.0.0::gentoo USE="ssl -examples -static-libs -test" 96 KiB

[ebuild N ] dev-libs/libsodium-1.0.18_p20210617:0/23::gentoo USE="asm urandom -minimal -static-libs -verify-sig" ABI_X86="(64) -32 (-x32)" CPU_FLAGS_X86="aes sse4_1" 1,812 KiB

[ebuild N ] net-libs/nDPI-3.4:0/3::gentoo 37,087 KiB

[ebuild N ] acct-user/ntopng-0::gentoo 0 KiB

[ebuild N ] dev-libs/jemalloc-5.2.1-r1:0/2::gentoo USE="-debug -lazy-lock -prof -static-libs -stats -xmalloc" ABI_X86="(64) -32 (-x32)" 542 KiB

[ebuild N ] acct-user/redis-0-r1::gentoo 0 KiB

[ebuild N ] net-analyzer/rrdtool-1.7.2-r100:0/8.0.0::gentoo USE="tcpd -dbi -doc -graph -lua -perl -python -rados -rrdcgi -ruby -static-libs -tcl -test" LUA_TARGETS="luajit -lua5-1 (-lua5-2) -lua5-3 -lua5-4" PYTHON_SINGLE_TARGET="python3_9 -python3_8" 2,817 KiB

[ebuild N ] dev-db/redis-6.2.5::gentoo USE="jemalloc ssl -systemd -tcmalloc -test" LUA_SINGLE_TARGET="luajit -lua5-1" 2,408 KiB

[ebuild N ] net-analyzer/ntopng-4.2-r1::gentoo 56,206 KiB Total: 13 packages (13 new), Size of downloads: 384,559 KiB Would you like to merge these packages? [Yes/No] ^CInterrupted.



У меня нет столько места ни диске -- это придётся либо куду удалить (что я сделать не могу), либо исходники ядра и потом некуда будет скачать новые это очень неудобно. Ужасно, ужасно. Зачем мне мускули какие-то?