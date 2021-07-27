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Выпуск системы глубокого инспектирования пакетов nDPI 4.0

27.07.2021 21:59

Проект ntop, развивающий инструменты для захвата и анализа трафика, опубликовал выпуск инструментария для глубокого инспектирования пакетов nDPI 4.0, продолжающего развитие библиотеки OpenDPI. Проект nDPI основан после безуспешной попытки передачи изменений в репозиторий OpenDPI, который остался без сопровождения. Код nDPI написан на языке Си и распространяется под лицензией LGPLv3.

Проект позволяет определять в трафике используемые протоколы уровня приложения, анализируя характер сетевой активности без привязки к сетевым портам (может определять известные протоколы, обработчики которых принимают соединения на нестандартных сетевых портах, например, если http отдаётся не с 80 порта, или, наоборот, когда какую-то другую сетевую активность пытаются закамуфлировать под http через запуск на 80 порту).

Отличия от OpenDPI сводятся к поддержке дополнительных протоколов, портированию для платформы Windows, оптимизации производительности, адаптации для применения в приложениях для мониторинга трафика в режиме реального времени (убраны некоторые специфичные возможности, замедлявшие движок), возможности сборки в форме модуля ядра Linux и поддержке определения субпротоколов.

Всего поддерживается определения 247 протоколов и приложений, от OpenVPN, Tor, QUIC, SOCKS, BitTorrent и IPsec до Telegram, Viber, WhatsApp, PostgreSQL и обращений к GMail, Office365 GoogleDocs и YouTube. Имеется декодировщик серверных и клиентских SSL-сертификатов, позволяющий определить протокол (например, Citrix Online и Apple iCloud), используя сертификат шифрования. Для анализа содержимого pcap-дампов или текущего трафика через сетевой интерфейс поставляется утилита nDPIreader. 


  $ ./nDPIreader -i eth0 -s 20 -f "host 192.168.1.10"

   Detected protocols:  
   DNS                  packets: 57    bytes: 7904     flows: 28
   SSL_No_Cert          packets: 483   bytes: 229203   flows: 6  
   FaceBook             packets: 136   bytes: 74702    flows: 4
   DropBox              packets: 9     bytes: 668      flows: 3
   Skype                packets: 5     bytes: 339      flows: 3  
   Google               packets: 1700  bytes: 619135   flows: 34

В новом выпуске:

  • Улучшена поддержка методов анализа шифрованного трафика ( ETA - Encrypted Traffic Analysis).
  • Реализована поддержка улучшенного метода идентификации TLS-клиентов JA3+, позволяющего на основе особенностей согласования соединений и задаваемых параметров определять какое ПО используется для установки соединения (например, позволяет определить использование Tor и других типовых приложений). В отличие от ранее поддерживаемого метода JA3, JA3+ отличается меньшим числом ложных срабатываний.
  • Число выявляемых сетевых угроз и проблем, связанных с риском компрометации (flow risk), расширено до 33. Добавлены новые определители угроз, связанных с предоставлением совместного доступа к рабочему столу и файлам, подозрительным HTTP-трафиком, вредоносными JA3 и SHA1, обращением к проблемным доменам и автономным системам, использованием в TLS сертификатов с подозрительными расширениями или слишком долгим сроком действия.
  • Проведена значительная оптимизация производительности, по сравнению с веткой 3.0 скорость обработки трафика возросла в 2.5 раза.
  • Добавлена поддержка GeoIP для определения местоположения по IP-адресу.
  • Добавлен API для вычисления RSI (Relative Strenght Index).
  • Реализованы средства управления фрагментацией.
  • Добавлен API для расчёта однородности потока (jitter).
  • Добавлена поддержка протоколов и сервисов: AmongUs, AVAST SecureDNS, CPHA (CheckPoint High Availability Protocol), DisneyPlus, DTLS, Genshin Impact, HP Virtual Machine Group Management (hpvirtgrp), Mongodb, Pinterest, Reddit, Snapchat VoIP, Tumblr, Virtual Asssitant (Alexa, Siri), Z39.50.
  • Улучшен разбор и определение протоколов AnyDesk, DNS, Hulu, DCE/RPC, dnscrypt, Facebook, Fortigate, FTP Control, HTTP, IEC104, IEC60870, IRC, Netbios, Netflix, Ookla speedtest, openspeedtest.com, Outlook / MicrosoftMail, QUIC, RTSP, RTSP via HTTP, SNMP, Skype, SSH, Steam, STUN, TeamViewer, TOR, TLS, UPnP, wireguard.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.ntop.org/ndpi/intr...)
  2. OpenNews: Доступна система глубокого инспектирования пакетов nDPI 3.0
  3. OpenNews: Система анализа интернет трафика OpenDPI выпущена под лицензией LGPL
  4. OpenNews: Выпуск системы обнаружения атак Suricata 6.0
  5. OpenNews: Релиз системы обнаружения атак Snort 3
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55554-ndpi
Ключевые слова: ndpi
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Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, village_coder (ok), 22:15, 27/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Теперь заживем?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 22:19, 27/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Жить стало лучше, жить стало веселее
     
     
  • 3.9, Dzen Python (ok), 22:28, 27/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Главное про это отделу "К" не рассказывать.
    А то посавят себе действительно работающую тулзу, может спецов нормальных к ней найдут и... и заживем, заживем...тля
     

  • 1.2, Аноним (2), 22:18, 27/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зачем там столько зависимостей?



    Calculating dependencies... done!
    [ebuild  N     ] acct-group/ntopng-0::gentoo  0 KiB
    [ebuild  N     ] acct-group/redis-0-r1::gentoo  0 KiB
    [ebuild  N     ] sys-apps/tcp-wrappers-7.6.31::gentoo  USE="(split-usr) -ipv6 -netgroups -static-libs" ABI_X86="(64) -32 (-x32)" 133 KiB
    [ebuild  N     ] dev-db/mysql-connector-c-8.0.25-r1:0/21::gentoo  USE="-ldap -static-libs" ABI_X86="(64) -32 (-x32)" 283,463 KiB
    [ebuild  N     ] dev-libs/hiredis-1.0.0-r1:0/1.0.0::gentoo  USE="ssl -examples -static-libs -test" 96 KiB
    [ebuild  N     ] dev-libs/libsodium-1.0.18_p20210617:0/23::gentoo  USE="asm urandom -minimal -static-libs -verify-sig" ABI_X86="(64) -32 (-x32)" CPU_FLAGS_X86="aes sse4_1" 1,812 KiB
    [ebuild  N     ] net-libs/nDPI-3.4:0/3::gentoo  37,087 KiB
    [ebuild  N     ] acct-user/ntopng-0::gentoo  0 KiB
    [ebuild  N     ] dev-libs/jemalloc-5.2.1-r1:0/2::gentoo  USE="-debug -lazy-lock -prof -static-libs -stats -xmalloc" ABI_X86="(64) -32 (-x32)" 542 KiB
    [ebuild  N     ] acct-user/redis-0-r1::gentoo  0 KiB
    [ebuild  N     ] net-analyzer/rrdtool-1.7.2-r100:0/8.0.0::gentoo  USE="tcpd -dbi -doc -graph -lua -perl -python -rados -rrdcgi -ruby -static-libs -tcl -test" LUA_TARGETS="luajit -lua5-1 (-lua5-2) -lua5-3 -lua5-4" PYTHON_SINGLE_TARGET="python3_9 -python3_8" 2,817 KiB
    [ebuild  N     ] dev-db/redis-6.2.5::gentoo  USE="jemalloc ssl -systemd -tcmalloc -test" LUA_SINGLE_TARGET="luajit -lua5-1" 2,408 KiB
    [ebuild  N     ] net-analyzer/ntopng-4.2-r1::gentoo  56,206 KiB

    Total: 13 packages (13 new), Size of downloads: 384,559 KiB

    Would you like to merge these packages? [Yes/No] ^CInterrupted.

    У меня нет столько места ни диске -- это придётся либо куду удалить (что я сделать не могу), либо исходники ядра и потом некуда будет скачать новые это очень неудобно. Ужасно, ужасно. Зачем мне мускули какие-то?

     
     
  • 2.4, Fracta1L (ok), 22:19, 27/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Держи в курсе проблем гентопердолей
     
     
  • 3.5, Аноним (2), 22:23, 27/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Держи в курсе проблем гентопердолей

    Вот тут ты не прав, я пердолился пока не перешёл на генту. Чемпион пердоления это конечно венда, но любой бинарный линукс где-то на втором месте.

     
     
  • 4.7, Dzen Python (ok), 22:26, 27/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так-так-так, стопэ! Любой бинарный дистр, обмазывающий пакеты своими патчами есть чемпион по плотским утехам, а не "любой бинарный".
    А генту...а у меня нет столько времени, чтобы ждать окончания компиляции. А оверлеи превращают его в просто дист без дистропатчей, что скучно
     
  • 4.12, Fracta1L (ok), 22:34, 27/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ахаха, типичный пердолесектант
     
  • 2.6, Аноним (6), 22:25, 27/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а мог бы вместо пердолинга с генту работу найти нормальную и купить ssd адекватного объема.
     
     
  • 3.8, Dzen Python (ok), 22:26, 27/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо майнерам за это передать не забудь.
     

  • 1.10, Shinma (ok), 22:31, 27/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если уж питон упоминается и баловство с трафиком то не могу не упомянуть супер библиотеку https://scapy.net/
     
  • 1.11, InuYasha (??), 22:34, 27/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Товарищ майор за стенкой ругается. Похоже, его патчи к этому выпуску не подходят )
     
     
  • 2.13, Dzen Python (ok), 22:35, 27/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так помоги дяде. Сделай доброе дело. Слабым и немощным надо помогать.
     
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