Выпуск системы глубокого инспектирования пакетов nDPI 4.0

|
Проект ntop, развивающий инструменты для захвата и анализа трафика, опубликовал выпуск инструментария для глубокого инспектирования пакетов nDPI 4.0, продолжающего развитие библиотеки OpenDPI. Проект nDPI основан после безуспешной попытки передачи изменений в репозиторий OpenDPI, который остался без сопровождения. Код nDPI написан на языке Си и распространяется под лицензией LGPLv3.
Проект позволяет определять в трафике используемые протоколы уровня приложения, анализируя характер сетевой активности без привязки к сетевым портам (может определять известные протоколы, обработчики которых принимают соединения на нестандартных сетевых портах, например, если http отдаётся не с 80 порта, или, наоборот, когда какую-то другую сетевую активность пытаются закамуфлировать под http через запуск на 80 порту).
Отличия от OpenDPI сводятся к поддержке дополнительных протоколов, портированию для платформы Windows, оптимизации производительности, адаптации для применения в приложениях для мониторинга трафика в режиме реального времени (убраны некоторые специфичные возможности, замедлявшие движок),
возможности сборки в форме модуля ядра Linux и поддержке определения субпротоколов.
Всего поддерживается определения 247 протоколов и приложений, от
OpenVPN, Tor, QUIC, SOCKS, BitTorrent и IPsec до Telegram,
Viber, WhatsApp, PostgreSQL и обращений к GMail, Office365
GoogleDocs и YouTube. Имеется декодировщик серверных и клиентских SSL-сертификатов, позволяющий определить протокол (например, Citrix Online и Apple iCloud), используя сертификат шифрования. Для анализа содержимого pcap-дампов или текущего трафика через сетевой интерфейс поставляется утилита nDPIreader.
$ ./nDPIreader -i eth0 -s 20 -f "host 192.168.1.10"
Detected protocols:
DNS packets: 57 bytes: 7904 flows: 28
SSL_No_Cert packets: 483 bytes: 229203 flows: 6
FaceBook packets: 136 bytes: 74702 flows: 4
DropBox packets: 9 bytes: 668 flows: 3
Skype packets: 5 bytes: 339 flows: 3
Google packets: 1700 bytes: 619135 flows: 34
В новом выпуске:
- Улучшена поддержка методов анализа шифрованного трафика ( ETA - Encrypted Traffic Analysis).
- Реализована поддержка улучшенного метода идентификации TLS-клиентов JA3+, позволяющего на основе особенностей согласования соединений и задаваемых параметров определять какое ПО используется для установки соединения (например, позволяет определить использование Tor и других типовых приложений). В отличие от ранее поддерживаемого метода JA3, JA3+ отличается меньшим числом ложных срабатываний.
- Число выявляемых сетевых угроз и проблем, связанных с риском компрометации (flow risk), расширено до 33. Добавлены новые определители угроз, связанных с предоставлением совместного доступа к рабочему столу и файлам, подозрительным HTTP-трафиком, вредоносными JA3 и SHA1, обращением к проблемным доменам и автономным системам, использованием в TLS сертификатов с подозрительными расширениями или слишком долгим сроком действия.
- Проведена значительная оптимизация производительности, по сравнению с веткой 3.0 скорость обработки трафика возросла в 2.5 раза.
- Добавлена поддержка GeoIP для определения местоположения по IP-адресу.
- Добавлен API для вычисления RSI (Relative Strenght Index).
- Реализованы средства управления фрагментацией.
- Добавлен API для расчёта однородности потока (jitter).
- Добавлена поддержка протоколов и сервисов:
AmongUs,
AVAST SecureDNS,
CPHA (CheckPoint High Availability Protocol),
DisneyPlus,
DTLS,
Genshin Impact,
HP Virtual Machine Group Management (hpvirtgrp),
Mongodb,
Pinterest,
Reddit,
Snapchat VoIP,
Tumblr,
Virtual Asssitant (Alexa, Siri),
Z39.50.
- Улучшен разбор и определение протоколов
AnyDesk,
DNS,
Hulu,
DCE/RPC,
dnscrypt,
Facebook, Fortigate,
FTP Control,
HTTP,
IEC104,
IEC60870,
IRC,
Netbios,
Netflix,
Ookla speedtest,
openspeedtest.com,
Outlook / MicrosoftMail,
QUIC,
RTSP,
RTSP via HTTP,
SNMP,
Skype,
SSH,
Steam,
STUN,
TeamViewer,
TOR,
TLS,
UPnP,
wireguard.