Проект Headscale развивает открытый сервер для распределённой VPN-сети Tailscale

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|1.1, Аноним (1), 13:35, 20/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Чем это распределённее чем tinc, быстрее чем WireGuard и незаметнее для pdi чем sstp ?
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|2.13, Аноним (-), 14:15, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>и незаметнее для pdi чем sstp
Это что значит? Что использование sstp VPN провайдер не может определить?
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|4.20, Аноним (-), 14:50, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А L2TP что такое? У меня есть выбор - SSTP, L2TP и VPN от M$ который под Linux называется BlackSwan. Что лучше?
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|7.36, Аноним (22), 15:48, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет. SSTP — модифицированная версия PPTP. Эдакая надстройка старого протокола, которая стала не только духовным продолжением ранее существовавшей технологии, но и исправлением всех ошибок, допущенных в «предыдущей версии».
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|4.53, Аноним (53), 17:23, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> VPN через HTTPS.
Какой ужас.
И не надо тут ляля про какие-то плюсы. Это маразм, и ничего больше.
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|1.2, пох. (?), 13:35, 20/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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"серверное ПО, обеспечивающее аутентификацию при подключении новых клиентов, координирующее управление ключами и организующее взаимодействие между узлами"
распределенные смузи-сети такие распределенные.
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|1.5, eyeDM (?), 13:59, 20/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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WireGuard, такой быстрый да качественный, к сожалению, очень легко детектится и блокируется.
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|2.24, лдев (?), 15:10, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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*голосом гоблина* А вы ничего противозаконного не делайте, и сотрудничайте с аминидстрацией - и интернет вам не отключат.
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|3.89, Аноним (89), 20:33, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не кочегары вы, не плотники,
Не инженеры, не врачи.
А вы секретные работники,
Вы...
Продолжите сами.
Успехов вам в сотрудничестве с АДминистрацией.
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|3.69, Аноним (66), 19:29, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Softether попробуй. Там много режимов, включая обход NAT, быстрее и стабильнее OpenVPN. По крайней мере в сети на сотни машин.
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|1.6, Аноним (6), 14:01, 20/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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- Ставишь на свой сервер
- Кто-то ломает через эту впнку какой-нибудь важный ресурс
- Ответственность на владельце сервака.
- Профит что ли? или я не понял?
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|2.34, Аноним (4), 15:46, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, именно так. Кто-то должен сесть обязательно. Либо пользователь, которого владелец сервера с потрохами сдал и на которого настучал, либо сам владелец сервиса, чтобы был стимул стучать и сдавать и всячески оказывать услуги родной крыше. Это не проблема спецслужб доказывать, что оператор связи невиновен. Это проблема оператора связи доказать это. Потому что выгоднее найти повод чтобы засадить одного оператора-пятую колонну (и активы прибрать к рукам), чем засадить одного врага государства, ходившего через оператора-не-входящего-в-пятую-колонну, а значит бороться будут в первую очередь именно с операторами. "Любишь медок - люби и холодок" (ц) сценаристов у Балабанова.
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|3.63, Урри (ok), 19:22, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И как, много уже операторов посадили? Ни одного!
А юзеров же счет уже идет на сотню.
Вы, анонимы, совсем с головой не дружите - неужели так сложно оглянуться хотя бы на 5 лет назад?
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|4.75, YetAnotherOnanym (ok), 19:49, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вообще-то, Дмитрий Богатов и ему подобные в данном случае - именно операторы. И то, что одного дурака пожалели, не значит, что можно безнаказанно держать выходную ноду тора.
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|1.7, Аноним (-), 14:03, 20/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Мне сейчас сразу на двух разных провайдерах заблокировали NordVPN. Не работает ни OpenVPN (не может поюключиться) ни WireGuard (подключается, но траф не идёт).
У всех так с NordVPN?
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|2.8, CentrobankFccc (?), 14:07, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Если ты живешь в Рашке то знай что Роскомнадзор 3 сентября заблокировал шесть VPN-сервисов, в том числе и нордвпн
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|3.10, Аноним (-), 14:09, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я это знаю, я говорю, что NordVPN паерестал работать только полчаса назад.
Как хорошо, что я купил у мелкого VPN провайдера на пять лет за очень дёшево, по сути за копейки. Его вряд ли заблокируют, он слишком малоизвестен + ещё я купил у него статический IP, вот его точно блокировать не будут.
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|4.37, Аноним (4), 15:52, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Его вряд ли заблокируют, он слишком малоизвестен
Куда пакеты WireGuard идут статистика идёт с оборудования DPI, далее делать дедупликацию айпишников, далее пробив по базе известных айпишников, далее проверка на наличие флага "проверен", далее для айпишников без флага делать whois, далее проверять сайт на наличие ключевых слов VPN, если слова есть - вносить в базу для проверки человеком и отправки писем счастья. Не проблема в общем.
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|5.56, Gooooo (?), 18:03, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Куда пакеты WireGuard идут статистика идёт с оборудования DPI
Я теперь через SSTP выхожу. Выше написали, что это VPN over https т.е. DPI его не определяет. Далее всё тот же NordVPN (wireguard) т.к. некоторые сайты привыкли к моему IP от NordVPN. + У меня на крайний случай куплен личный статический IP для выхода через SSTP в USA. Он нигде не засвечен и с VPN провайлером никак не ассоциируется т.к. это просто VPS в дата центре в США.
>Не проблема в общем.
Если верить инфе про SSTP из начала векти то пока SSTP не блочат всё хоккей.
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|7.78, Gooooo (?), 20:00, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нет, в датацентре VPS могут прослушивать (писать архив трафа) "как два пальца обосс..ть" и ключи шифрования в любой момент могут вытащить. И когда нужно, а нужно например внезапно наступит через пару лет, весь траф за предыдущие годы расшифруют.
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|8.83, Аноним (85), 20:13, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, тогда остаётся только арендовать дом заграницей и поставить там свой сервер,... текст свёрнут, показать
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|9.84, Gooooo (?), 20:16, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это совсем не обязательно, современная криптография решает этот вопрос Главное ... текст свёрнут, показать
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|7.80, Gooooo (?), 20:03, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это я к тому, что нету никакой разницы между VPS и VPS провайдеров. Какую-то гарантию даёт только твой собственный сервак у тебя под присмотром и то нет гарантии, что не используются back doors в самом CPU. А такие back doors точно есть в Intel CPU.
Потому, чтобы хоть как-то быть спокойным нужно использовать очень старые CPU от AMD где ещё не добавили в CPU технологии слежения, но там нет AES-NI.
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|4.67, Аноним (85), 19:27, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Лучше купи vps у любого зарубежного провайдера, который не предоставляет никаких vpn и установи самостоятельно wireguard на этот vps
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|5.77, Gooooo (?), 19:53, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А не получится ли так, что он купить VPS, а IP этой VPS заблокирован роскомнадзором? После попыток заблокировать telegram и прочее много IP в бане. Никто не будет менять IP, не нравится не кушай.
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|6.79, Аноним (85), 20:02, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У нормальных провайдеров ip можно менять сколько угодно, к примеру у amazon lightsail он вообще изначально динамический и меняется при каждой перезагрузки, но можно закрепить за сервером и сделать статическим, если хочешь
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|2.86, th3m3 (ok), 20:16, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Проще всего иметь свой личный сервер с VPN. По стоимости, можно даже дешевле найти, чем платный покупать, зато не заблочат - как общественный.
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|3.87, Dddd (?), 20:28, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как начнуть в очередной раз пытаться заблокировать какой нибудь телеграм так и твой сервак занраницей заблокируют. Они блокируют и даипазону IP адресов.
А с точки зрения безопасности нет нкиакой разницы в серваке который где-то там далеко и VPN провайдером. Или ключи шифрования достанут из сервака или получат от провайдера VPN.
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|1.9, Аноним (-), 14:07, 20/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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ChaCha20 ещё слишком мало исследован, не исключены коллизии. Лучше по старинке salsa20 юзать
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|2.14, Аноним (-), 14:16, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Язык муйня, как и реалтзация. Один цикл может застопорить все горутины т.е. по сути кооперативная многозадачность.
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|3.16, Аноним (16), 14:31, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Один цикл может застопорить все горутины т.е. по сути кооперативная многозадачность.
Это уже не так, вытесняющая многозадачность в Go уже реализована
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|4.19, Аноним (-), 14:46, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>вытесняющая многозадачность в Go уже реализована
В какой версии?
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|3.17, Аноним (17), 14:32, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Язык муйня, как и реалтзация. Один цикл может застопорить все горутины т.е. по сути кооперативная многозадачность.
Инструмент муйня, у него есть минусы. Внести идеальный инструмент!
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|1.12, Ordu (ok), 14:13, 20/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Не n*(n-1)==90, а n*(n-1)/2==45. Или каждая пара хостов открывает два соединения -- одно в одну сторону, другое в другую?
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|1.18, нах.. (?), 14:36, 20/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> WireGuard
Все проекты юзают это поделие. А что он научился легко выбираться наружу из прикрытых корпорастных сетей. Научился проходить мимо DPI?
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|2.23, Аноним (23), 15:01, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Лучше бы научился STUN'у. Ну и сообщать как-то своё отображение наружу по вспомогательному каналу, например, по XMPP.
PS Нет, всё это не нужно в ядро пихать, можно юзерспейсным демоном.
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|3.33, Аноним (1), 15:44, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Нет смысла оверинжинирить в сесурити и распределёнки, если оно отстреливается на корню с пол тычка.
Так то рабочих инструментов давно уже дофига
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|2.31, Аноним (-), 15:37, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Потому что Go -- движение и прогресс, а хруст -- коррозия и стагнация.
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|2.35, Rev (?), 15:47, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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То есть вам прямо в тексте новости говорят о подобном проекте на Расте, а вы это игнорите и создаёте холивар? Мда...
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|2.71, Аноним (66), 19:40, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не знаю. Я сейчас кодю на Го и Си, он нравится простотой кода даже в сложных задачах (хотя всё же лучше разбивать на модули-микросервисы). Наверно, потому что Раст пока еще экзотика, мало материалов, а Го проверен временем, много фреймворков, сетевые вещи из коробки. И признаю, что уже лень вспоминать C++, и Раст учить соответственно из-за утяжеленного синтаксиса и подходов.
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|2.72, Аноним (66), 19:42, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А еще может как-то связано с тем, что Го от Гугла, а Раст был из Мозиллы как условного конкурента, и форситься стал только после отделения от неё, т.е. недавно.
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|4.94, Онаним (?), 20:51, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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С вайргадом всё не лучше - он стартует с [1,0,0,0], тем самым предварительно детектится. В ответ летит [2,0,0,0]. Блокируй не хочу.
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|5.96, Онаним (?), 20:53, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И тут даже ленивый справится - можно на таких соединениях, которые прошли фазы <-[1,0,0,0] ->[2,0,0,0] рубить [4,0,0,0].
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|1.41, Аноним (41), 15:58, 20/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> проекта Tinc, в котором для шифрования пакетов используется алгоритм AES-256-GSM (в Wireguard применяется шифр ChaCha20
В Tinc 1.1 пакеты тоже шифруются Chacha20-Poly1305
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|2.49, Ananima (?), 16:58, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ух ты, а действительно, интересная идея. Используя их STUN было бы неплохо это использовать, да.
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|1.88, Онаним (?), 20:31, 20/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Вообще все эти вайргады и тинки плохи отсутствием согласования шифрования или вообще какой-либо возможности таковой задать. Шифр устареет, и чего делать с ними потом, новый протокол городить?
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