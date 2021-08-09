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Выпуск P2P-платформы GNUnet 0.15.0

09.08.2021 15:19

Представлен выпуск фреймворка GNUnet 0.15, предназначенного для построения защищённых децентрализованных P2P-сетей. Создаваемые при помощи GNUnet сети не имеют единой точки отказа и способны гарантировать неприкосновенность частной информации пользователей, в том числе исключить возможные злоупотребления со стороны спецслужб и администраторов, имеющих доступ к узлам сети.

GNUnet поддерживает создание P2P-сетей поверх TCP, UDP, HTTP/HTTPS, Bluetooth и WLAN, может работать в режиме F2F (Friend-to-friend). Поддерживается обход NAT, в том числе с использованием UPnP и ICMP. Для адресации размещения данных возможно использование распределённой хэш таблицы (DHT). Предоставляются средства для развёртывания mesh-сетей. Для выборочного предоставления и отзыва прав доступа применяется сервис децентрализованного обмена атрибутами идентификации reclaimID, использующий GNS (GNU Name System) и шифрование на основе атрибутов (Attribute-Based Encryption).

Система отличается низким потреблением ресурсов и использованием многопроцессной архитектуры для обеспечения изоляции между компонентами. Предоставляются гибкие средства для ведения логов и накопления статистики. Для разработки конечных приложений GNUnet предоставляет API для языка Си и биндинги для других языков программирования. Для упрощения разработки вместо потоков предлагается использовать циклы обработки событий (event loop) и процессы. В состав входит тестовая библиотека для автоматического развёртывания экспериментальных сетей, охватывающих десятки тысяч пиров.

Основные новшества GNUnet 0.15:

  • В децентрализованной системе доменных имён GNS (GNU Name System) предоставлена возможность регистрации поддоменов в домене верхнего уровня ".pin". Добавлена поддержка ключей EDKEY.
  • В gnunet-scalarproduct криптофункции переведены на использование библиотеки libsodium.
  • В сервисе децентрализованного обмена атрибутами идентификации (RECLAIM) добавлена поддержка учётных данных, подписанных с использованием схемы BBS+ (слепая подпись, при которой подписывающий не может получить доступ к содержимому).
  • Реализован протокол union, который используется для распространения сообщений об отзыве ключей в GNS.
  • Стабилизирована реализация мессенджера, который теперь не является экспериментальным.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/i...)
  2. OpenNews: Выпуск P2P-платформы GNUnet 0.14
  3. OpenNews: Выпуск P2P-платформы GNUnet 0.13. Продвижение GNS в качестве интернет-стандарта
  4. OpenNews: Проект GNU представил собственную платёжную систему GNU Taler
  5. OpenNews: Выпуск глобальной децентрализованной файловой системы IPFS 0.9
  6. OpenNews: Выпуск ZeroNet 0.7, платформы для создания децентрализованных сайтов
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55610-gnunet
Ключевые слова: gnunet, p2p
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 17:34, 09/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    AGPL
    в тексте не указано вроде
     
  • 1.2, Жироватт (ok), 17:35, 09/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Круто.
    Жаль, что рыночек порешал и 99.999999999999999% юзеров и контента находятся где угодно, только не там
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 17:49, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >99.999999999999999% юзеров

    А почему не  99.99999999999999% юзеров?

     
     
  • 3.7, Аноним (-), 18:23, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Сколько девяток у тебя и у того парня, которому ты ответил. Мне лень считать.
     
  • 2.5, Аноним (5), 17:57, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А почему? потому что мартышки не могут осилить сложнее плешивого телеграма
     
     
  • 3.6, A.Stahl (ok), 18:04, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Скорее потому что большинству людей не хочется скакать как мартышки вокруг конфигов, читая килобайты мутных манов. Осиливать что-то ради какого-то мессенджера? Бред какой-то.
     
     
  • 4.8, Аноним (-), 18:27, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Правка конфигурационных файлов и чтение man-ов - это путь благородных линуксоидов. Путь осиливания - это правильный путь. Надо просто людям показывать, писать статьи о том, как и что сделать, чобы грамотно "приготовить".
     
     
  • 5.9, A.Stahl (ok), 18:33, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не надо показывать это людям. Надо сделать по-человечески.
     
     
  • 6.11, Админ Анонимов (?), 19:29, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    посылать мыслеобразы через нейроинтерфейс в гугл-облако для обработки потока сознания пользователя на квантовых процессорах в нейросети ?
     

  • 1.4, InuYasha (??), 17:54, 09/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Гитлап испортился. :( Белая страница, и дальше - никуда.
     
  • 1.10, Док (?), 18:58, 09/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пусть сами эти гуано пользуются. Там ни документации, ни примеров, ни апи.  
    Проще самому это написать если приспичит, что я и сделал за пару дней
     
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