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Представлен VPN Rosenpass, устойчивый к атакам с использованием квантовых компьютеров

04.03.2023 09:31

Группа немецких исследователей, разработчиков и криптографов опубликовала первый выпуск проекта Rosenpass, развивающего VPN и механизм обмена ключами, устойчивые ко взлому на квантовых компьютерах. В качестве транспорта используется VPN WireGuard со штатными алгоритмами шифрования и ключами, а Rosenpass дополняет его средствами обмена ключами, защищёнными от взлома на квантовых компьютерах (т.е. Rosenpass дополнительно защищает обмен ключами, не меняя алгоритмы работы и методы шифрования WireGuard). Rosenpass также может применяться отдельно от WireGuard в форме универсального инструментария для обмена ключами, подходящего для защиты других протоколов от атак на квантовых компьютерах.

Код инструментария написан на языке Rust и распространяется под лицензиями MIT и Apache 2.0. Криптографические алгоритмы и примитивы заимствуются из библиотек liboqs и libsodium, написанных на языке Си. Опубликованная кодовая база позиционируется как эталонная реализация - на основе предоставленных спецификаций могут быть разработаны альтернативные варианты инструментария с использованием других языков программирования. В настоящее время ведётся работа по формальной верификации протокола, криптоалгоритмов и реализации для предоставления математического доказательства надёжности. В настоящее время при помощи ProVerif уже выполнен символьный анализ протокола и его базовой реализации на языке Rust.

Протокол Rosenpass основан на механизме постквантового аутентифицированного обмена ключами PQWG (Post-quantum WireGuard), построенного с использованием криптосистемы McEliece, устойчивой для подбора на квантовом компьютере. Генерируемый в Rosenpass ключ используется в форме разделяемого симметричного ключа (PSK, pre-shared key) WireGuard, реализуя дополнительный слой для гибридной защиты VPN-соединения.

Rosenpass предоставляет отдельно работающий фоновый процесс, применяемый для генерации предопределенных ключей WireGuard и защиты обмена ключами в процессе согласования соединения (handshake) с использованием методов постквантовой криптографии. Как и в WireGuard симметричные ключи в Rosenpass обновляются каждые две минуты. Для защиты соединения используются разделяемые ключи (на каждой стороне генерируется пара из открытого и закрытого ключа, после чего участники передают друг другу открытые ключи).

  1. Главная ссылка к новости (https://rosenpass.eu/press/#pr...)
  2. OpenNews: Предложен метод взлома ключей RSA-2048 на современном квантовом компьютере
  3. OpenNews: Дэниэл Бернштейн подал в суд из-за утаивания NIST информации о постквантовых криптоалгоритмах
  4. OpenNews: Отобранный NIST постквантовый криптоалгоритм SIKE оказался не защищён от взлома на обычном компьютере
  5. OpenNews: NIST утвердил алгоритмы шифрования, устойчивые к квантовым вычислениям
  6. OpenNews: Рассчитаны параметры квантового компьютера для взлома ключей, используемых в Bitcoin
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58743-rosenpass
Ключевые слова: rosenpass, wireguard, vpn
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Обсуждение (21) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, КО (?), 09:52, 04/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что толку если один фиг соединяешься к публичным VPN.
     
     
  • 2.11, YetAnotherOnanym (ok), 11:27, 04/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не все же впн ради прона юзают.
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 11:50, 04/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это что за прон такой извращенский что для него впн нужен? Это я не для себя это друг спрашивает.
     
     
  • 4.20, YetAnotherOnanym (ok), 12:16, 04/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Помнишь, как Челентано дрова колол? Вооооот...
     
     
  • 5.23, Аноним (16), 12:28, 04/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Оно без впн доступно. С ВПН это там детское или БДСМнастоящее или зоофилия. Другие девиации.
     

  • 1.2, Аноним (2), 09:52, 04/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Аноним одобряет. Надо еще чтобы бернштайн проверил.
     
  • 1.3, Аноним (3), 10:09, 04/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Разве возможность задать PSK в wireguard не защищает от квантового взлома?
     
     
  • 2.7, bircoph (ok), 10:56, 04/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет.
     

  • 1.8, Аноним (8), 11:06, 04/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А эти квантовые штуки потом, по классике, ломаются простыми ПК?
     
     
  • 2.14, YetAnotherOnanym (ok), 11:30, 04/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Монтировкой же!
     

  • 1.9, Аноним (8), 11:08, 04/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Учитывая насколько легко детектится и отсекается WG, тварищу майору как-то и пофиг, ключи проще лично спросить под пытками
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 11:26, 04/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Подожди, если майор задетектит и отсечет, то трафика не будет и майору придется писать объяснительную почему он пытал анонима.
     
     
  • 3.15, Аноним (8), 11:33, 04/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ЕСЛИ отсечёт, то чтобы посмотреть, что уже поснифали. А вообще разве нужна какая-то логика в его действиях? Будет требовать всё и сразу, плюс признание на камеру, что ты и есть Байден. А то что ты ничего деструктивного не делал - вообще никого не колышет, у них план сколько принять в месяц есть - всё
     
  • 2.13, vladimit (?), 11:29, 04/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как я сразу не поняла? Его ПЫТАЛИ!!!!! (с) Гайдай
     
  • 2.17, Аноним (16), 11:52, 04/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И какая скорость личного добывания ключей? Несколько десятков в месяц. Так и устать можно. Для полного перебора всех ключей всех людей уйдут миллионы лет.  
     
  • 2.18, fi (ok), 11:56, 04/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эко вы москоцентрист!
    Да всем пофиг на т. М. - тут защита связи от китайцев — между штабом цру и консульством в Ухане. :DDDD

     

  • 1.12, pashev.ru (?), 11:28, 04/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А также устойчивый к атакам внеземных цивилизаций, да.
     
  • 1.19, YetAnotherOnanym (ok), 12:14, 04/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Всё это можно изложить короче:
    Для защиты переданного (и, возможно, перехваченного) трафика от расшифровки в будущем с помощью квантового компьютера, используется предусмотренный в WG опциональный PSK. Для обмена PSK с хостом-партнёром используется отдельный демон, который тоже использует криптографию с открытым ключом, но более другую, квантово-стойкую, не то что этот ихний "Curve25519 ECDH", который в WG.
     
  • 1.21, Аноним (21), 12:19, 04/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Очередной дырявый хелло ворд на rust.
     
     
  • 2.22, Аноним (21), 12:22, 04/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Растоманы даже не смогли свою криптографию осилить и используют библиотеку на Си, позор
     
     
  • 3.24, Аноним (16), 12:29, 04/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Их вера крепка.  
     

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