Представлен VPN Rosenpass, устойчивый к атакам с использованием квантовых компьютеров

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|1.1, КО (?), 09:52, 04/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А что толку если один фиг соединяешься к публичным VPN.
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|3.16, Аноним (16), 11:50, 04/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это что за прон такой извращенский что для него впн нужен? Это я не для себя это друг спрашивает.
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|5.23, Аноним (16), 12:28, 04/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Оно без впн доступно. С ВПН это там детское или БДСМнастоящее или зоофилия. Другие девиации.
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|1.3, Аноним (3), 10:09, 04/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Разве возможность задать PSK в wireguard не защищает от квантового взлома?
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|1.9, Аноним (8), 11:08, 04/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Учитывая насколько легко детектится и отсекается WG, тварищу майору как-то и пофиг, ключи проще лично спросить под пытками
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|2.10, Аноним (10), 11:26, 04/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Подожди, если майор задетектит и отсечет, то трафика не будет и майору придется писать объяснительную почему он пытал анонима.
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|3.15, Аноним (8), 11:33, 04/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ЕСЛИ отсечёт, то чтобы посмотреть, что уже поснифали. А вообще разве нужна какая-то логика в его действиях? Будет требовать всё и сразу, плюс признание на камеру, что ты и есть Байден. А то что ты ничего деструктивного не делал - вообще никого не колышет, у них план сколько принять в месяц есть - всё
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|2.17, Аноним (16), 11:52, 04/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И какая скорость личного добывания ключей? Несколько десятков в месяц. Так и устать можно. Для полного перебора всех ключей всех людей уйдут миллионы лет.
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|2.18, fi (ok), 11:56, 04/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Эко вы москоцентрист!
Да всем пофиг на т. М. - тут защита связи от китайцев — между штабом цру и консульством в Ухане. :DDDD
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|1.19, YetAnotherOnanym (ok), 12:14, 04/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Всё это можно изложить короче:
Для защиты переданного (и, возможно, перехваченного) трафика от расшифровки в будущем с помощью квантового компьютера, используется предусмотренный в WG опциональный PSK. Для обмена PSK с хостом-партнёром используется отдельный демон, который тоже использует криптографию с открытым ключом, но более другую, квантово-стойкую, не то что этот ихний "Curve25519 ECDH", который в WG.
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|2.22, Аноним (21), 12:22, 04/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Растоманы даже не смогли свою криптографию осилить и используют библиотеку на Си, позор
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