Первый выпуск проекта Weron, развивающего VPN на базе протокола WebRTC

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|1.2, Аноним (2), 22:55, 08/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> WebRTC предоставляет средства для доступа к узлам, работающим за NAT, и обхода корпоративных межсетевых экранов
Значит, будет баниться совсем под корень. Его и так не любят за дыры by-design.
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|1.3, Аноним (3), 23:06, 08/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Не существует "протокола WebRTC". Есть набор протоколов и API, которые вместе именуются как WebRTC. При этом, какая именно часть из этих технологий используется сабжем - не известно.
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|2.4, Аноним (4), 23:10, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А так ли это важно? Это ключевое слово, оно необходимо, чтобы держаться от этой поделки как можно дальше.
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|3.5, Аноним (5), 23:12, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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о, типичный иксперт опеннет нарисовался, как же без твоего мнения-то
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|4.8, Аноним (8), 23:23, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Только типичный эксперт по экспертам это как раз ты. Может ты по делу что-то скажешь или только троллить будешь?
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|5.9, Аноним (2), 23:37, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Он же эксперт по экспертам, и может экспертировать экспертизой экспертное мнение экспертов.
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|2.7, Аноним (8), 23:22, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Код то опубликован перейди по ссылочке и растолкую нам сирый. Или только абстрактную фигню толкать умеешь?
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|4.13, Аноним (13), 00:10, 09/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А норма в человеке это что? Что то среднее, ни рыба ни мясо? Ага, го в го
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|4.20, Аноним (20), 01:27, 09/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Переиграл в Normality? Критерии нормы в студию для желающих называться го-миками и писать на го.
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