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Первый выпуск проекта Weron, развивающего VPN на базе протокола WebRTC

08.05.2022 22:16

Опубликован первый выпуск Weron VPN, позволяющего создавать оврлейные сети, объединяющие территориально разнесённые хосты в одну виртуальную сеть, узлы которой взаимодействует друг с другом напрямую (P2P). Поддерживается создание виртуальных IP-сетей (layer 3) и Ethernet-сетей (layer 2). Код проекта написан на языке Go и распространяется под лицензией AGPLv3. Готовые сборки подготовлены для Linux, FreeBSD, OpenBSD, NetBSD, Solaris, macOS и Windows.

Ключевым отличием от таких проектов как Tailscale, WireGuard и ZeroTier является использование протокола WebRTC для взаимодействия узлов в виртуальной сети. Преимуществом использования WebRTC в качестве транспорта называется более высокая стойкость к блокировке трафика VPN, так как данный получил активно используется в популярных программах для проведения видео- и аудио-конференций, таких как Zoom. WebRTC также предоставляет готовые средства для доступа к узлам, работающим за трансляторами адресов (NAT), и обхода корпоративных межсетевых экранов при помощи протоколов STUN и TURN.

Weron может применяться для создания единых доверительных сетей, объединяющих локальные хосты с системами, работающими в облачных окружениях. Низкие накладные расходы при использовании WebRTC в сетях с низкими задержками также даёт возможность создавать на базе Weron безопасные домашние сети для защиты трафика между хостами внутри локальных сетей. Для разработчиков предоставляется API, при помощи которого можно создавать собственные распределённые приложения, обладающие такими возможностями, как автоматическое возобновление соединения и установка одновременно нескольких каналов связи.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Проект Headscale развивает открытый сервер для распределённой VPN-сети Tailscale
  3. OpenNews: Выпуск Yggdrasil 0.4, реализации приватной сети, работающей поверх интернета
  4. OpenNews: Компания ExpressVPN открыла наработки, связанные с VPN-протоколом Lightway
  5. OpenNews: Децентрализованное хранилище LF переведено на открытую лицензию
  6. OpenNews: Firezone - решение для создания VPN-серверов на базе WireGuard
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57154-weron
Ключевые слова: weron, vpn
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Обсуждение (19) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 22:55, 08/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > WebRTC предоставляет средства для доступа к узлам, работающим за NAT, и обхода корпоративных межсетевых экранов

    Значит, будет баниться совсем под корень. Его и так не любят за дыры by-design.

     
  • 1.3, Аноним (3), 23:06, 08/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Не существует "протокола WebRTC". Есть набор протоколов и API, которые вместе именуются как WebRTC. При этом, какая именно часть из этих технологий используется сабжем - не известно.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 23:10, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А так ли это важно? Это ключевое слово, оно необходимо, чтобы держаться от этой поделки как можно дальше.
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 23:12, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    о, типичный иксперт опеннет нарисовался, как же без твоего мнения-то
     
     
  • 4.8, Аноним (8), 23:23, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Только типичный эксперт по экспертам это как раз ты.  Может ты по делу что-то скажешь или только троллить будешь?
     
     
  • 5.9, Аноним (2), 23:37, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он же эксперт по экспертам, и может экспертировать экспертизой экспертное мнение экспертов.
     
     
  • 6.10, Аноним (8), 23:49, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И ни слово что же там за API.
     
  • 5.14, Аноним (5), 00:12, 09/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    по делу говорят с людьми, а не дегенератами
     
  • 2.7, Аноним (8), 23:22, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Код то опубликован перейди по ссылочке и растолкую нам сирый. Или только абстрактную фигню толкать умеешь?
     

  • 1.6, Аноним (8), 23:21, 08/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Go норм язык можно юзать.
     
     
  • 2.11, супер барыга (?), 23:59, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для кого норм?
     
     
  • 3.12, Аноним (8), 00:01, 09/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Мне как и всем нормальным людям.
     
     
  • 4.13, Аноним (13), 00:10, 09/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А норма в человеке это что? Что то среднее, ни рыба ни мясо? Ага, го в го
     
     
  • 5.15, Аноним (15), 00:16, 09/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    комментируешь на опеннете? Уже уникален и не норм
     
  • 4.20, Аноним (20), 01:27, 09/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Переиграл в Normality? Критерии нормы в студию для желающих называться го-миками и писать на го.
     

  • 1.16, Аноним (16), 00:24, 09/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Жаль только лицензия де-факто проприетарная
     
  • 1.17, Аноним (17), 00:54, 09/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Хочу vpn через голубей.
     
  • 1.18, жявамэн (ok), 01:12, 09/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Впн поверх хттп. Ух какое открытие гениальное
     
     
  • 2.19, Аноним (5), 01:15, 09/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    о, еще один иксперт опеннет, вся суть этой помойки
     

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