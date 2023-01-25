Доступен OpenVPN 2.6.0

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|3.12, Деанон (?), 00:23, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Подтверждаю, неск лет назад в сети 500 машин и 1 сервером лагало, что пришлось заменить.
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|3.15, Аноним (15), 02:41, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет, это VPN курильщика. Обфускация не нужна, выбор шифрования не нужен, товарищ майор одобряет.
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|2.13, Деанон (?), 00:24, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Всё равно тут открыл настройку тарифа Yota, и увидел отдельную опцию безлимита для всех известных видов протоколов. И как они интересно определяют?
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|1.5, nebularia (ok), 23:06, 25/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Предоставлена возможность использования режима TLS с самоподписанными сертификатами (при применении опции "--peer-fingerprint" можно не указывать параметры "--ca" и "--capath" и обойтись без запуска PKI-сервера на базе Easy-RSA или похожего ПО).
Да ну нафиг, до них дошло наконец. Что дальше, авторизация по логину-паролю в базовой поставке (а не самому проводить авторизациию через --auth-user-pass-verify)?
Огонь, короче. Но я уже ушёл на Wireguard)
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|1.6, Dzen Python (ok), 23:12, 25/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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В тройке реализуют-то наконец СКОРОСТЬ не только для линуха, но и для прошивки-для-игор?
Хотя бы если не до проводного стража, то хотя бы сравнимо.
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|3.14, Деанон (?), 00:26, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В промежутках между играми смотреть девочек с кошачьими ушами и бунтовать против мамушек и дедушек.
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|1.7, Аноним (7), 23:16, 25/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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Ну т.к. с кадым днём всё больше уничижаются основы нормального развития интернета (см. манифест Mozilla) и в следствии «Человеческого капитала», такие инструменты всё более актуальны.
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|1.11, Аноним (11), 00:00, 26/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>В состав включён модуль ядра ovpn-dco, позволяющий существенно ускорить производительность VPN. Ускорение достигается за счёт выноса всех операций шифрования, обработки пакетов и управления каналом связи на сторону ядра Linux, что позволяет избавиться от накладных расходов, связанных с переключением контекста
Вот что WireGuard животворящий сделал.
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