Уязвимости в OpenVPN и SoftEther VPN

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|1.1, Аноним (1), 10:54, 13/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Интересно, что в репах лежат версии даже 2.5.1+
Никто особо то и не собирается обновлять
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|2.23, ИмяХ (ok), 11:37, 13/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Никто особо то и не собирается обновлять
никто, в том числе и ты
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|2.52, Аноним (52), 13:27, 13/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Интересно, что в репах лежат версии даже 2.5.1+
Так они и не подвержены. В описании обеих уязвимостей
> OpenVPN 2.6 from v2.6.0 up to and including v.2.6.6
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|1.2, Denys (??), 10:57, 13/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Исправьте: для SoftEther VPN выпущен релиз в ноябре с исправлениями
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|3.11, пох. (?), 11:19, 13/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Где?
здесь: SoftEther VPN 4.42 Build 9798 RTM (June 30, 2023)
cve-2023-27395 в ней УЖЕ исправлен. С разморозочкой авторов новости.
августовская бета - это вот про ту, последнюю малореализуемую псевдоуязвимость, там изменен сам протокол поэтому пока я бы не советовал ее использовать.
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|1.3, Аноним (3), 10:59, 13/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Я на wireguard, у меня таких проблем нет. В целом wireguard гораздо удобнее, начнем с того, что вместо сотен опций конфигурации там всего штук пять-десять. Не требует системдоса, так как крутится в ядре. Удобный cli. Правда запускать надо поверх shadowsocks, так как провайдеры все-таки научились в DPI (это проблема относится и к OpenVPN).
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|2.4, Denys (??), 11:06, 13/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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"Правда запускать надо поверх shadowsocks"...
"так как провайдеры все-таки научились в DPI"
свобода, демократия
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|2.9, Аноним (9), 11:16, 13/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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забыл подытожить, получается что Wireguard такое же говно как и OpenVPN, но только другого сорта, что тот, что этот, без shadowsocks ничего не могут.
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|3.63, Аноним (63), 15:00, 13/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Потому что каждый должен заниматься своим делом. OVPN и WG предназначены для создания туннелей, а не для маскировки своего трафика под белый шум.
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|2.13, пох. (?), 11:22, 13/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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> Я на wireguard, у меня таких проблем нет.
держи нас в курсе, нам очень интересно (нет)
> В целом wireguard гораздо удобнее
для васяна пытающегося нае...ть товарищмайора - удобнее.
А как понадобится тебе настроить сотенку подключений для сотрудничков посрывавших в Тбилиси и Ереван - так сразу узнаешь почему он абсолютно бесполезная х-ня.
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|2.22, Jethro_Tull (??), 11:34, 13/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Насколько мне известно, WG довольно просто заблочить. А учитывая начатую борьбу совка против VPN, это может стать проблемой.
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|3.26, пох. (?), 11:51, 13/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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эта проблема - исключительно проблема жителей одного скрепостана, решать ее за вас никто не планирует вообще, и автор wg в частности.
Ему была нужна поделка для ниасиляторов ipsec для соединить побыстрому пару локалхостов, он ее сделал, работает, ачивка получена, досвидос.
Прятать тебя от товарищмайора он не собирался вот вообще.
Но гораздо важнее то что он - сам ничего кроме локалхостов не использует, и что для работы, а не для васян-поделок нужно кое-что еще - даже и не догадывается. (и это к счастью, потому что когда люди начинают "догадываться" но сами этим не пользуются - догадки получаются кривые и нерабочие)
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|4.43, Jethro_Tull (??), 12:42, 13/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну, почему же одного? Таких скрепостанов много и будет ещё больше. В том же Германистане пользоваться интернетом без VPN становится крайне затруднительно.
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|5.45, пох. (?), 12:46, 13/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Автору пофиг - он на мэйлру и вконтаткик ходить этим способом вообще не планировал. Повторяю - это инструмент побыстрому связать два локалхоста.
А ты от товарищмайора - допереключаешься!
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|5.64, Аноним (63), 15:02, 13/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И wg в Германостане прекрасно работает и решает проблему. Об чём тебе и пытаются сказать.
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|4.44, An (??), 12:46, 13/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А что с wg не так по сравнению с openvpn/ipsec применительно к ситуации с "дофига пользователей"?
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|5.73, User (??), 15:42, 13/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ээээ... а вы одно и другое вообще когда-нибудь кроме как на opennet'е видели?
Условно - что openvpn, что (реализации) ipsec - законченные решения, а WG - это даже не "движок от машины", а кусок движка. Ну, вроде как даже и неплохой - но чтоб на этом куда-нибудь кроме как между своими локалхостами доехать - надо СТОЛЬКО всего накрутить, что нуигонафик.
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|2.50, Аноним (50), 13:23, 13/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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угу, вообще никаких проблем. кроме того, что сервер даже не может сам распределять IP адреса клиентов - они сами себе их выбирают. И каждому клиенту нужно давать отдельную конфигурацию, а также самому следить, чтобы ip адреса не пересекались. Очень удобно, да.
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|3.60, Аноним (60), 14:40, 13/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> они сами себе их выбирают
Кто-то не осилил ман... AllowedIPs.
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|2.55, Аноним (55), 13:50, 13/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Не требует системдоса
OpenVPN действительно не требует Системды. Ты уж разберись получше. А то окажется, что не заметил проблем с Варей.
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|3.59, Аноним (3), 14:09, 13/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Формально да, а на практике требуется кто-то, кто менеджерит его процесс. Это либо системдос (классика жанра, рекомендуется аффтарами опенвпн), либо нетворкменеджер. А вот wireguard работает вообще без PID. Без менеджера твоя судьба-судьбинушка -- запускать в баше с амперсендом в конце, лол.
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|2.56, лютый арчешкольник... (?), 13:50, 13/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Я на wireguard, у меня таких проблем нет. В целом wireguard гораздо удобнее
я на openvpn и у меня тоже нет, читай условия эксплуатации. нет неудобнее.
нет, системд не нужен. когда там wg через http-прокси научится работать?
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|2.68, Ананий (?), 15:08, 13/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>(это проблема относится и к OpenVPN).
со статичными прешаред ключами тоже?
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|1.6, Шарп (ok), 11:11, 13/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–10 +/–
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В обществе должно сформироваться мнение о недопустимости написания программ на не безопасных языках вроде си. Сколько можно терпеть уязвимости? Вы не видите что-ли, что сишные программы совершенно разных авторов просто разваливаются от одних и тех же проблем? Это говорит, что дело не в квалификации людей, а дело в самой сишке, в её отвратительной концепции.
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|2.20, scriptkiddis (?), 11:30, 13/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Ну так че там? Ты уже переписал на нужном языке openvpn без потери функционала? Нет? Странно.
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|3.31, Аноним (31), 11:59, 13/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Без потери дыряшечного функционала для тов. майора?
ну так такое переписывание того не стоит)
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|4.33, FF (?), 11:59, 13/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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так пишут только юноши, которые не кодили ничего корпоративно
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|3.48, Анонем (?), 13:18, 13/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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ФУНКЦИОНАЛ - математическое понятие, возникшее в вариационном исчислении для обозначения переменной величины, заданной на множестве функций, т. е. зависящей от выбора одной или нескольких функций. Напр., длина дуги кривой, соединяющей две фиксированные точки, будет функционалом, т. к. величина длины дуги зависит от выбора функции, график которой соединяет эти точки.
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|2.35, FF (?), 12:00, 13/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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запретить небезопасных анонимов, которые экологическую катастрофу планеты провоцируют своим отношением к природе "докупите 64ГБ ОЗУ, я на JS за три дня заработал"
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|3.71, Аноним (71), 15:18, 13/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> 64ГБ ОЗУ
Так это стандарт на сегодня. У меня 256 гигов, и даже этого мало для разработки. Хотя, если ты работаешь комментатором опеннета, тебе и 4 пенька с 2 гигами хватит.
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|2.36, FF (?), 12:04, 13/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кстати, Шарп, как так у меня получилось, что когда я тыкал студию с шарпом на предмет работы с последовательным портом (это такие до сих пор в промышленности стандарт, но мамкины думают, что это от мышек с шариками осталось), у меня во время дебага BSOD вылетал, всего лишь на Hello world
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|3.41, Аноним (31), 12:36, 13/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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УМВР, даже с ардуинкой через ком-порт мигал светодиодом.
Может система плохо настроена? Или кривизна рук превысила даже низкую планку мелкософта
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|4.49, FF (?), 13:20, 13/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С руками у меня всё в порядке. Мигать светодиодом на ардуине из примера с MSDN - да. Передавать данные с STM32 на максимальной скорости асинхронно чтобы не вис гуй через Virtual Com Port - нет. На Qt сразу все получилось.
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|4.51, FF (?), 13:23, 13/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Другими словами, C# библиотека для работы с сериалом видимо плохая и очень тормознуто получается в плане временных ожиданий, если насыпать прям данные хотя бы 700КБ/с. Оно будто захлебывалось, и при нажатии на стоп отладки BSOD был. Шарписты прикручивают на винапи, я даже хотел либу на Qt заимпортить.
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|3.54, Советский инженер (ok), 13:47, 13/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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>у меня во время дебага BSOD вылетал, всего лишь на Hello world
это значит, что тебе либо питон либо яваскрипт. ничего даже близко напоминающего компилируемый язык не трогай больше. тем более в промыщленных установках.
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|3.72, Аноним (71), 15:21, 13/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> до сих пор в промышленности стандарт
Промышленности из прошлого века?! Кнопку Турбо хоть иногда отжимай, авось, заработает.
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|2.69, Аноним (71), 15:11, 13/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> В обществе должно сформироваться мнение о недопустимости написания программ на не безопасных языках вроде си.
Так давно так. Просто не бери во внимание местных экспертов, им уже в среднем под 50, и там давно уже старопердунский маховик раскручен.
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|1.7, Анонин (?), 11:11, 13/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> use-after-free
> переполнением буфера и может привести к удалённому выполнению кода
Классические дырящечные уязвимости в секурити проектах))
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|2.37, FF (?), 12:06, 13/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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у него помимо собственного протокола и настроек есть еще встроенные опенвпн и другие вещи, т.е. протоколов несколько выходит
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|2.39, glad_valakas (?), 12:29, 13/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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исходите из того, что:
https блокируется в РФ только на определенные dst IP иноагентов.
чтоб заработаь стаус иноагента надо постараться.
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|2.61, Аноним (60), 14:46, 13/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ВПН не для обхода блокировок нужен. И Хрей не объединит два компа в сеть. И ВГ можно поверх Хрей пускать через dokodemo-door...
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|3.70, Аноним (71), 15:14, 13/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> ВПН не для обхода блокировок нужен.
В 99% случаев только для этого. Обойти блокировку, скрыть айпишник от админа сайта и траффик от провайдера.
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|4.75, Аноним (60), 16:44, 13/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это все равно, что сказать - DHT в 99% случаев нужен только для УГ Овального.
Не пори чушь.
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|1.66, Аноним (71), 15:06, 13/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Тормознутое нечто, которое режет скорость. Давно пора списать в утиль.
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|1.74, Zorin Comment Inc LLC (?), 16:15, 13/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Админ, ты вообще баран тупой? С чего ты баньшь комменты пользователя "Чоткий пацык", который продвигает в массы крутую ОС? Или ты арчевод может, который боится что срарч лишится популярности? А?
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