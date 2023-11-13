Уязвимости в OpenVPN и SoftEther VPN

2.4 , Denys ( ?? ), 11:06, 13/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –5 + / – "Правда запускать надо поверх shadowsocks"...

"так как провайдеры все-таки научились в DPI"

свобода, демократия

2.9 , Аноним ( 9 ), 11:16, 13/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – забыл подытожить, получается что Wireguard такое же говно как и OpenVPN, но только другого сорта, что тот, что этот, без shadowsocks ничего не могут.

3.63 , Аноним ( 63 ), 15:00, 13/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Потому что каждый должен заниматься своим делом. OVPN и WG предназначены для создания туннелей, а не для маскировки своего трафика под белый шум.

2.10 , Аноним ( 10 ), 11:19, 13/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – A Softether тоже не пробивается через DPI?

2.13 , пох. ( ? ), 11:22, 13/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – > Я на wireguard, у меня таких проблем нет. держи нас в курсе, нам очень интересно (нет) > В целом wireguard гораздо удобнее для васяна пытающегося нае...ть товарищмайора - удобнее.

А как понадобится тебе настроить сотенку подключений для сотрудничков посрывавших в Тбилиси и Ереван - так сразу узнаешь почему он абсолютно бесполезная х-ня. 2.22 , Jethro_Tull ( ?? ), 11:34, 13/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – Насколько мне известно, WG довольно просто заблочить. А учитывая начатую борьбу совка против VPN, это может стать проблемой.

3.26 , пох. ( ? ), 11:51, 13/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –6 + / – эта проблема - исключительно проблема жителей одного скрепостана, решать ее за вас никто не планирует вообще, и автор wg в частности.

Ему была нужна поделка для ниасиляторов ipsec для соединить побыстрому пару локалхостов, он ее сделал, работает, ачивка получена, досвидос. Прятать тебя от товарищмайора он не собирался вот вообще. Но гораздо важнее то что он - сам ничего кроме локалхостов не использует, и что для работы, а не для васян-поделок нужно кое-что еще - даже и не догадывается. (и это к счастью, потому что когда люди начинают "догадываться" но сами этим не пользуются - догадки получаются кривые и нерабочие)

4.43 , Jethro_Tull ( ?? ), 12:42, 13/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Ну, почему же одного? Таких скрепостанов много и будет ещё больше. В том же Германистане пользоваться интернетом без VPN становится крайне затруднительно.

5.45 , пох. ( ? ), 12:46, 13/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Автору пофиг - он на мэйлру и вконтаткик ходить этим способом вообще не планировал. Повторяю - это инструмент побыстрому связать два локалхоста. А ты от товарищмайора - допереключаешься! 5.64 , Аноним ( 63 ), 15:02, 13/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И wg в Германостане прекрасно работает и решает проблему. Об чём тебе и пытаются сказать.

4.44 , An ( ?? ), 12:46, 13/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А что с wg не так по сравнению с openvpn/ipsec применительно к ситуации с "дофига пользователей"?

5.73 , User ( ?? ), 15:42, 13/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ээээ... а вы одно и другое вообще когда-нибудь кроме как на opennet'е видели?

Условно - что openvpn, что (реализации) ipsec - законченные решения, а WG - это даже не "движок от машины", а кусок движка. Ну, вроде как даже и неплохой - но чтоб на этом куда-нибудь кроме как между своими локалхостами доехать - надо СТОЛЬКО всего накрутить, что нуигонафик.

2.50 , Аноним ( 50 ), 13:23, 13/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – угу, вообще никаких проблем. кроме того, что сервер даже не может сам распределять IP адреса клиентов - они сами себе их выбирают. И каждому клиенту нужно давать отдельную конфигурацию, а также самому следить, чтобы ip адреса не пересекались. Очень удобно, да.

3.60 , Аноним ( 60 ), 14:40, 13/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > они сами себе их выбирают Кто-то не осилил ман... AllowedIPs.

2.55 , Аноним ( 55 ), 13:50, 13/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Не требует системдоса OpenVPN действительно не требует Системды. Ты уж разберись получше. А то окажется, что не заметил проблем с Варей.

3.59 , Аноним ( 3 ), 14:09, 13/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Формально да, а на практике требуется кто-то, кто менеджерит его процесс. Это либо системдос (классика жанра, рекомендуется аффтарами опенвпн), либо нетворкменеджер. А вот wireguard работает вообще без PID. Без менеджера твоя судьба-судьбинушка -- запускать в баше с амперсендом в конце, лол.

2.56 , лютый арчешкольник... ( ? ), 13:50, 13/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Я на wireguard, у меня таких проблем нет. В целом wireguard гораздо удобнее я на openvpn и у меня тоже нет, читай условия эксплуатации. нет неудобнее.

нет, системд не нужен. когда там wg через http-прокси научится работать?

2.68 , Ананий ( ? ), 15:08, 13/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >(это проблема относится и к OpenVPN). со статичными прешаред ключами тоже?

