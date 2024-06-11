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Анализ безопасности 100 бесплатных VPN-приложений для платформы Android

11.06.2024 12:58

Издание Top10VPN, занимающееся рецензированием и проверкой VPN-сервисов, провело тестирование 100 самых популярных бесплатных VPN-приложений для платформы Android, суммарно насчитывающих более 2.5 миллиарда установок (для проверки были взяты 100 бесплатных VPN-приложений, для которых в каталоге Google Play зафиксировано наибольшее число загрузок). Основные выводы:

  • 88 из протестированных программ имеют те или иные проблемы, приводящие к утечке информации. В 83 приложениях утечки происходили из-за обращения к сторонним DNS-серверам (не серверам VPN-провайдера), например в 40 случаях использовался DNS Google, а в 14 - Cloudflare. В 79 приложениях не была исключена возможность отправки трафика в обход VPN. В 17 приложениях выявлено сразу несколько типов утечек (раскрытие сайтам исходных IPv4 и IPv6 пользователя, утечки через DNS и WebRTC).
  • В 11 приложениях выявлено использование устаревших генераторов псевослучайных чисел. В одном из приложений вообще не использовалось шифрование трафика. В 35 приложениях использовались неактуальные криптоалгоритмы (только в 20 программах применялся надёжные методы хэширования). В 23 приложениях на стадии создании VPN-туннеля для обращения к внешнему серверу допускалось использование старых версий TLS (TLSv1, TLSv2), а в 6 приложениях использовали SSLv2.
  • В 69 программах запрашивались избыточные полномочия, например, 20 приложений требовали доступа к данным о местоположении (ACCESS_*_LOCATION), 46 - к списку установленных программ (QUERY_ALL_PACKAGES), 9 - доступ к состоянию телефона (READ_PHONE_STATE, среди прочего позволяет узнать IMEI и IMSI), 82 - запрашивали уникальные идентификаторы для идентификации в рекламных сетях (ACCESS_ADVERTISEMENTS_ID), 10 - пытались получить доступ к камере.
  • В 53 приложениях выявлено использование сторонних проприетарных функций, например, 13 программ использовало код для отслеживания местоположения, 31 - для получения идентификаторов для рекламных сетей, 22 - для проверки других установленных приложений. 80 программ использовали сторонние библиотеки, среди которых 15 использовали библиотеки компаний Bytedance (TikTok), а 11 - библиотеки Yandex.
  • 84 приложения включали компоненты SDK от маркетинговых платформ или социальных сетей, при этом 16 приложений включало 10 и более подобных компонентов.
  • В 32 приложениях выявлено обращение к аппаратным возможностям и датчикам, которые могут привести к нарушению конфиденциальности. Например, 15 приложений обращаются к камере, 7 - к микрофону, а 14 к механизмам определения местоположения, таким как GPS, 14 к датчикам (гироскоп, датчик приближения и т.п.).
  • 71 приложение отправляло персональные данные в сторонние сервисы, такие как Facebook (47), Yandex (13) и VK (11). 37 программ раскрывали сторонним сервисам идентификаторы устройств, 23 - IP-адреса, 61 - уникальные идентификаторы для отслеживания. 19 приложений отправляли телеметрию с информацией об устройстве и системе на серверы VPN-провайдера, а 56 - в сторонние сервисы, такие как Google (39), Facebook (17) и Yandex (9).
  • В 19 приложениях при проверке в сервисе VirusTotal, использующем более 70 антивирусов, было определено вредоносное ПО. В 18 приложениях выявлено подключение к доменам, а в 13 к IP-адресам, занесённым в чёрные списки вредоносных хостов и адресов.
  • В 93 приложениях выявлено расхождение заявленных меток соблюдения конфиденциальности с фактическим состоянием. 75 приложений неверно информировали о методах сбора данных о пользователе, 64 - об отправке данных сторонним сервисам, 32 - об используемых методах обеспечения безопасности. Из 65 приложений с меткой "No Data Sharing" только 20 не допускали отправку данных сторонним сервисам, а из 32 приложений с меткой "No Data Collection" лишь два соответствовали связанным с ней требованиям.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.top10vpn.com/resea...)
  2. OpenNews: Анализ уязвимостей в Android-приложениях с открытыми сетевыми портами
  3. OpenNews: Анализ запроса ненадлежащих полномочий в VPN-приложениях для Android
  4. OpenNews: Большинство VPN-приложений для Android не заслуживают доверия
  5. OpenNews: Анализ несанкционированной записи звука и видео в Android-приложениях
  6. OpenNews: Результаты анализа бэкдоров в приложениях для Android
Лицензия: CC BY 3.0
Наводку на новость прислал Artem S. Tashkinov
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61352-vpn
Ключевые слова: vpn, android, privacy
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (25) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, какая разница (?), 13:28, 11/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Назвать приложение, которое меньше всех подвержено большинству уязвимостей, можете?
     
     
  • 2.7, Bob (??), 13:39, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    в первом же предложении по первому же линку можно на оригинал перейти, там уже табличка с vpn и "уязвимостями".

    Скобки, ибо если free vpn типа psiphon просит приблизительную локацию - то оно чисто для серєвака пошустрее. А если кто просит точную - нафиг) Вот один из примеров. Пояснения в оригинале есть.

     
     
  • 3.19, Аноним (19), 14:19, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для выбора ближайшего сервака достаточно знать IP пользователя, приблизительное или точное местоположение здесь вообще не используется.
     
  • 2.16, Аноним (16), 14:09, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Собственная TOR нода по IPv6 на любом простейшем (бесплатном) VPS не имеет ни одной из перечисленных уязвимостей.
     

  • 1.2, Bob (??), 13:31, 11/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Все 100 списком можно?

    Для конфигов wireguard и с норм настройками - WG tunnel на дроиде.

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 13:36, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    com fast free unblock secure vpn free vpn unblock proxy turbovpn com fast free u... большой текст свёрнут, показать
     

  • 1.3, Аноним (5), 13:33, 11/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Забавно: Worse, 3 popular VPNs – Kaspersky, VPN Proxy Master, and Betternet – with over a quarter of a billion installs combined, featured third-party code and permissions to track location even when running in the background. Kaspersky collects location data via Facebook and Huawei SDKs, neither known for privacy.
     
  • 1.4, Аноним (4), 13:34, 11/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно поче у них wireguard в эту сотню не попал.
     
     
  • 2.6, Максим (??), 13:39, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Может потому что он не предоставляется как сервис?
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 13:54, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Может он просто возьмёт и предоставит сервис?
     
     
  • 4.18, Аноним (18), 14:19, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Название протокола не является ни сервисом ни приложением.
     

  • 1.8, Аноним (8), 13:40, 11/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Выборка для тестирования на уровне "миллионы мух не могут ведь ошибаться".
     
  • 1.9, n00by (ok), 13:40, 11/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Это всё, что нужно знать о местных советчиках использовать VPN.
     
     
  • 2.10, Аноним (14), 13:47, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты его на телефоне что-ли собрался использоватб? Капец ты конечно Хакир.
     
     
  • 3.22, n00by (ok), 14:27, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > использоватб? Капец ты конечно Хакир.

    С MITM атакой справился, букву в твоём сообщении подменил.

     
  • 2.11, вампир (?), 13:48, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Залётных советчиков можно слушать?
     
     
  • 3.13, Аноним (14), 13:49, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Залётные самые лучшие. Слушай их как можно больше?
     
  • 3.24, n00by (ok), 14:29, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Слушать можно даже телевизор, если есть боязнь тишины.
     

  • 1.15, Вова (?), 13:58, 11/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну ?!! И какое приложение оказалось без всех этих шпионов?
     
     
  • 2.25, Аноним (25), 14:31, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Wireguard через три своих vps.
     

  • 1.17, Аноним (18), 14:17, 11/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Странно, если бы было иначе. Т.к. цель платформы не хорошие приложения, а продажа апп через магазин.

    Ну наляпали люмпмен-кода. Выглядит красиво, по факту как ремонт от шабашников (чере год течёт и трескается).

    Логично. Досадно.

     
     
  • 2.20, Аноним (-), 14:24, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Хм.. ты  сейчас пописал просто половину приприетари и 90% попенсорса.
    Наовнячил кода, ради донатиков, славы и чесания ЧСВ,
    пофиг что там 100500 ошибок и уязвимостей, которые благодарные потомки будут разгребать еще лет 20ть...

    Хотя в проприетаре я могу хотя бы пригрозить разработчику "в след раз не куплю", то в опенсорсе приходится пользоваться полным отстоем((

     
  • 2.27, ryoken (ok), 14:37, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>люмпмен
     

  • 1.21, Аноним (21), 14:26, 11/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нет ничего бесплатного.
     
  • 1.23, Аноним (23), 14:29, 11/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ну так нато они и бесплатные чтобы было наком тестировать
     

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