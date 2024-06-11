Анализ безопасности 100 бесплатных VPN-приложений для платформы Android

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|2.7, Bob (??), 13:39, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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в первом же предложении по первому же линку можно на оригинал перейти, там уже табличка с vpn и "уязвимостями".
Скобки, ибо если free vpn типа psiphon просит приблизительную локацию - то оно чисто для серєвака пошустрее. А если кто просит точную - нафиг) Вот один из примеров. Пояснения в оригинале есть.
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|3.19, Аноним (19), 14:19, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для выбора ближайшего сервака достаточно знать IP пользователя, приблизительное или точное местоположение здесь вообще не используется.
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|2.16, Аноним (16), 14:09, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Собственная TOR нода по IPv6 на любом простейшем (бесплатном) VPS не имеет ни одной из перечисленных уязвимостей.
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|1.2, Bob (??), 13:31, 11/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Все 100 списком можно?
Для конфигов wireguard и с норм настройками - WG tunnel на дроиде.
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|2.5, Аноним (5), 13:36, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
com fast free unblock secure vpn free vpn unblock proxy turbovpn com fast free u... большой текст свёрнут, показать
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|1.3, Аноним (5), 13:33, 11/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Забавно: Worse, 3 popular VPNs – Kaspersky, VPN Proxy Master, and Betternet – with over a quarter of a billion installs combined, featured third-party code and permissions to track location even when running in the background. Kaspersky collects location data via Facebook and Huawei SDKs, neither known for privacy.
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|1.8, Аноним (8), 13:40, 11/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Выборка для тестирования на уровне "миллионы мух не могут ведь ошибаться".
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|1.9, n00by (ok), 13:40, 11/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Это всё, что нужно знать о местных советчиках использовать VPN.
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|2.10, Аноним (14), 13:47, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты его на телефоне что-ли собрался использоватб? Капец ты конечно Хакир.
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|3.22, n00by (ok), 14:27, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> использоватб? Капец ты конечно Хакир.
С MITM атакой справился, букву в твоём сообщении подменил.
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|1.17, Аноним (18), 14:17, 11/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Странно, если бы было иначе. Т.к. цель платформы не хорошие приложения, а продажа апп через магазин.
Ну наляпали люмпмен-кода. Выглядит красиво, по факту как ремонт от шабашников (чере год течёт и трескается).
Логично. Досадно.
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|2.20, Аноним (-), 14:24, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Хм.. ты сейчас пописал просто половину приприетари и 90% попенсорса.
Наовнячил кода, ради донатиков, славы и чесания ЧСВ,
пофиг что там 100500 ошибок и уязвимостей, которые благодарные потомки будут разгребать еще лет 20ть...
Хотя в проприетаре я могу хотя бы пригрозить разработчику "в след раз не куплю", то в опенсорсе приходится пользоваться полным отстоем((
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