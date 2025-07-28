Релиз ядра Linux 6.16

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|2.50, Аноним (-), 19:33, 28/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Даже прошлых версий ядра хватит на века!
Местами до сих пор действующие паровозы можно найти. И даже - только подумайте - тех кто ездит на лошадях. Просто это немножечко не майнстрим теперь.
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|3.60, Аноним (60), 20:33, 28/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Продолжен перенос изменений из ветки Rust-for-Linux
Срочно запретить лошадей и всем выдать по моноколесу! А касательно раста: куда они переносят?
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|4.82, Аноним (-), 22:12, 28/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Срочно запретить лошадей и всем выдать по моноколесу!
Хочу посмотреть как ты вооон там на нем по горной тропе на нем проедешь не хуже лошади. Если это заменить на "горный велосипед" - еще можно подумать. И то, не факт.
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|3.54, Sem (??), 19:51, 28/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зачем принимать исправления для того, что в следующем релизе уберут?
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|4.67, Аноним (67), 21:04, 28/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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это называется вайп-кодинг, от слова wipe, это когда Линус Торвальс вытирает код Bcachefs из ядра а ноги о Кента Оверстритома.
подробности в комментариях новости про правила для AI-ассистентов, применяемых при разработке ядра Linux
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|3.75, Аноним (75), 21:23, 28/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Скриним ?
Райзер спустя десятилетия убрали. Хотя сейчас все такое токсично/муксично/экологичное.
Ну посмотрим.
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|1.8, Аноним (8), 17:09, 28/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Ребята, это всё ни о чём, и стабильности таким образом не получится. Debian oldoldoldstable - самый шик и стабильность, а всё новое - это пусть арчеш кольники тестируют.
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|2.18, СисадминА (?), 17:40, 28/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Этот деб уже почти как 30 лет стабильно глючит. А в его сообществе постоянный балаган.
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|5.85, Аноним (-), 22:15, 28/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Говорят NetBSD очень стабильна и надежна.
MSDOS стабильнее - в него уж точно никто комитить не будет. Для надежности можно сразу версию 3.30 брать - как раз исходники подогнали.
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|1.9, Аноним (11), 17:16, 28/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Зачем конка за но ером версии всю жизнь не было проблем нумеровать. 6.15.3643684387
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|1.12, Аноним (12), 17:23, 28/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>повышена производительность механизма "fast commit"
Это замечательно, но у меня журнал не восстанавливался из-за рандомных ошибок после перезагрузки когда включено было и без журнала ext4 полтора часа монтируется (буквально). Уже пофиксили?
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|3.29, Аноним (12), 18:05, 28/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С тех пор, как отключил, ни одного раза не повторилось подобное. Уже 2 года прошло.
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|2.80, Аноним (-), 22:09, 28/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Это замечательно, но у меня журнал не восстанавливался из-за рандомных ошибок
> после перезагрузки когда включено было и без журнала
Ну так чини свое глюкавое железо. Глюки железа не исправляются софтом!
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|3.83, Аноним (12), 22:13, 28/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Починил, отключив fast_commit. Что-то не сходится. И да, чексуммы все включены и ни разу не было необъяснимых повреждений или убитого журнала больше, видимо, ext4 багованное днище, как обычно (как вышло со sparse_super2).
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|2.68, Аноним (67), 21:13, 28/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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конечно сможешь!
make menuconfig && make && make modules_install && make install
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|3.87, Аноним (-), 22:18, 28/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> make menuconfig && make && make modules_install && make install
Вообще-то в дебиане правильнее будет:
1) make menuconfig
2) make bindeb-pkg
3) dpkg -i <kernel.deb>
Так оно пропишется в бутлоадер и пакетник, станет новым дефолтным если версия новее, и можно будет цивильно снести это при случае.
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|2.77, Аноним (67), 21:31, 28/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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в самой новости же написано:
> Необходимая для сборки ядра минимальная версия GCC для всех архитектур поднята до ветки GCC 8. Для сборки теперь также необходима как минимум версия пакета binutils 2.30.
посмотри на версии gcc и binutils в 11-м дебиане и спокойно собирай и устанавливай последнее ядро
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|1.16, Аноним (16), 17:37, 28/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> Основные новшества в ядре 6.16
Ребята, вы то ли верните подчеркивание ссылок, то ли прекратите лепить ссылки в соседних словах. Меня уже достало на этом ресурсе возить мышью, чтобы догадываться, сколько ссылок "спрятано" в полосе синего текста.
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|3.31, НяшМяш (ok), 18:12, 28/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В Firefox есть очень удобная настройка, называется "всегда подчёркивать ссылки".
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|5.39, Аноним (39), 18:29, 28/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты не поверишь, но люди еще и на телефонах с планшетами инетом пользуются.
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|6.41, Аноним (28), 19:00, 28/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Судя по калчеству комментариев, большинство сидит с телефонов на толчке.
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|7.55, победосвидетель (?), 19:57, 28/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>большинство сидит с телефонов на толчке.
Ты меня взломал?
Это единственное место, откуда я захожу на этот сайт. И то, только в том случае, если всю свою инсту уже проглядел.
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|6.44, НяшМяш (ok), 19:02, 28/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Кто мешает пользоваться нормальным браузером Firefox и на телефоне с планшетом?
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|7.48, Аноним (39), 19:21, 28/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Покажешь, где в мобильном Файрфоксе опция "всегда подчёркивать ссылки"?
Дай угадаю: ты сам этим "нормальным браузером" на телефоне не пользуешься?
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|6.57, победосвидетель (?), 20:07, 28/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Типа, с хромиум бейсед браузеров не пускать в гугло.. прости, в интернет? Ну, знаешь, тогда даже на опеннете количество комментаторов сильно поубавится и тебе просто не перед кем станет здесь выпендриваться.
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|2.30, Аноним (-), 18:10, 28/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> А где успешный рапорт о продвижении раста ?
Три абзаца про раст.
Про Rust-for-Linux, Nova и Asahi для GPU Apple AGX.
Тебе мало?
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|2.43, Qqq (-), 19:01, 28/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Продолжен перенос изменений из ветки Rust-for-Linux, связанных с использованием языка Rust в качестве второго языка для разработки драйверов и модулей ядра
>> Продолжена интеграция компонентов драйвера Nova
>> Начался процесс продвижения в ядро DRM-драйвера Asahi для GPU Apple AGX
Тебе что, мало?
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|1.27, Аноним (28), 18:00, 28/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> На базе KHO развивается подсистема Live Update Orchestrator (LUO), позволяющая перезагружать ядро без остановки работы устройств.
Это что же, можно будет на диск писать не прерываясь пока ядро обновляется?
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|2.46, Qqq (-), 19:07, 28/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вообще да, но пока нет. А так - круто будет если допилят, вон Майкрософт тоже пытается запилить такую фичу, правда совсем без ребутов оно не может
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|1.49, Аноним (49), 19:32, 28/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А что уже есть процессоры с Intel APX? Если да, то есть ли список моделей с его поддержкой?
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|2.62, Аноним (62), 20:50, 28/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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интелы вовсю хозяйничают в ядре и никто им не запрещает запиливать фичи своих даже будущих камней.
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|2.81, Аноним (3), 22:12, 28/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Поддержку любого железа делают заранее, для ранних тестов в том числе.
Вроде в «Nova Lake» уже будет.
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|2.73, Аноним (67), 21:18, 28/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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нет, седьмой версии не будет, Линус будет тянуть шестую версию по не выпустит релиз 6.66
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|2.63, Аноним (62), 20:53, 28/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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про бтрфс отдельная новость чуть ниже была, весь основной срач там.
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|1.71, sdfsdf444 (?), 21:14, 28/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как последний аутист жду rust nvidia дров под свою 3080,
новью хрень, а оригинальные хотят glibc, как их в alpine
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|2.89, Аноним (60), 22:44, 28/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ничего, сейчас ИИ сделает это не просто возможным, а 100% с ошибками.
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