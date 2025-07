Релиз ядра Linux 6.16

2.19 , Аноним ( 12 ), 17:40, 28/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Можешь таб нажимать, но вообще это хреновое оформление.

3.31 , НяшМяш ( ok ), 18:12, 28/07/2025 В Firefox есть очень удобная настройка, называется "всегда подчёркивать ссылки".

4.35 , Аноним ( 35 ), 18:26, 28/07/2025 да он поди на хроме сидит, там таких инноваций нет

5.39 , Аноним ( 39 ), 18:29, 28/07/2025 Ты не поверишь, но люди еще и на телефонах с планшетами инетом пользуются.

6.41 , Аноним ( 28 ), 19:00, 28/07/2025 Судя по калчеству комментариев, большинство сидит с телефонов на толчке.

7.55 , победосвидетель ( ? ), 19:57, 28/07/2025 >большинство сидит с телефонов на толчке. Ты меня взломал?

Это единственное место, откуда я захожу на этот сайт. И то, только в том случае, если всю свою инсту уже проглядел.

6.44 , НяшМяш ( ok ), 19:02, 28/07/2025 Кто мешает пользоваться нормальным браузером Firefox и на телефоне с планшетом?

7.48 , Аноним ( 39 ), 19:21, 28/07/2025 Покажешь, где в мобильном Файрфоксе опция "всегда подчёркивать ссылки"? Дай угадаю: ты сам этим "нормальным браузером" на телефоне не пользуешься?

8.56 , победосвидетель ( ? ), 19:59, 28/07/2025 текст свёрнут, показать Просто они не думают, до того как написать свой безаппеляционно-поучающий коммен... 5.45 , НяшМяш ( ok ), 19:02, 28/07/2025 Хромоногих вообще в интернет пускать не стоит

6.57 , победосвидетель ( ? ), 20:07, 28/07/2025 Типа, с хромиум бейсед браузеров не пускать в гугло.. прости, в интернет? Ну, знаешь, тогда даже на опеннете количество комментаторов сильно поубавится и тебе просто не перед кем станет здесь выпендриваться.

6.61 , Аноним ( 61 ), 20:35, 28/07/2025 Сказал чел, который пользуется браузером с 4% рынка.