Выпуск языка программирования Go 1.26

|2.6, ford1813 (ok), 10:55, 11/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
А это тогда что?
➜ ~: go version
go version go1.26.0 linux/amd64
➜ ~: go telemetry --help
usage: go telemetry [off|local|on]
Run 'go help telemetry' for details.
➜ ~:
|3.8, q (ok), 10:57, 11/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
ужос какой, у гошников телеметрия прямо в компиляторе. Что дальше? ls -la --telemetry=off?
|4.9, ford1813 (ok), 11:01, 11/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> ужос какой, у гошников телеметрия прямо в компиляторе. Что дальше? ls -la
> --telemetry=off?
Не знаю что дальше, я отвечал на это -> 'Отключение телеметрии не завезли...'
|4.10, Аноним (10), 11:02, 11/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Хорошо что не реклама, хотя техническа часть уже решена - TUI браузеры есть, даже с картикнами.
|4.43, faa (?), 12:08, 11/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Наверняка в утилитах на расте, которые сейчас продвигают, будет.
|4.47, Аноним (47), 12:24, 11/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
А дальше --report-to=[nsa|cia|mi6|המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים]
|3.22, Аноним (22), 11:36, 11/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
И если устанавливает новую версия компилятора, через этот же самый го то тоже надо отключать, и при первой установке он все равно пошлет телеметрию.
|4.53, ford1813 (ok), 13:04, 11/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Я ставил через распаковку из архива бинарников, телеметрия обратно не включилась.
|3.45, Аноним (47), 12:15, 11/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Где --disable-telemetry при сборке самого компилятора?
А так, если опцией, то сборочные скрипты какого-либо проекта, собираемого этим компилятором, могут и сделать on.
|4.55, ford1813 (ok), 13:05, 11/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
'Где --disable-telemetry при сборке самого компилятора?'
А её обещали? Если обещали и не сделали - это прискорбно.
'А так, если опцией, то сборочные скрипты какого-либо проекта, собираемого этим компилятором, могут и сделать on.'
Если вы используете не проверяя чужие проекты, то это чьи проблемы?
|1.7, Аноним (7), 10:55, 11/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Нет, инициатива то, разумеется, хороша. Аж складно как пишут ченжлоги - душа радуется. Другой вопрос - ну зачем они дальше на это время тратят, если могли бы примкнуть к команде Rust и вместе более эффективно работать над реально актуальным языком будущего, который вскоре заменит почти все другие. Даже frontend уже на Rust пишут с конвертацией в WASM, что уж говорить про backend или утилиты, где надобна скорость, а не тики-крики-скрипы от сборщика мусора Go каждые 5 наносек.
Поэтому с одной стороны приятно и радостно с новости, с другой - горечь от разбазаривания общечеловеческих ресурсов на какие-то игрушки и устаревшие, неактуальные языки. Ну право дело, давайте ещё Perl перевыпустим, а то проекты на Perl так грустят, так грутят.
|2.11, Аноним (11), 11:08, 11/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
раст это язык прошлого с ручным управлением памятью, пригоден для низкого уровня или очень критичных по перформансу cpu задач, в остальных кейсах затраты на ручное управление не оправданы. так что многие любителя раста сами и есть лу99иты :)
|3.12, Аноним (7), 11:14, 11/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Занятно излагаете.
Какой же тогда язык будущего? Уж не Go ли? Если скажете, что да - буду смеяться от души, ведь уже была тонна языком с gc - java, haskell, python - и ни один в итоге не стал заменять c/c++. Более того (и тут я нисколько не язвлю, справедливости ради), проведите исследование, или различные Deep Search на нейронных моделях запустите, с какого языка на какой чаще проекты переписывают. И увидете, что с Go на Rust в итоге довольно часто переходят. С C/C++ на Rust тоже. А вот чтобы с Rust на Go переходили... да ни в жизнь! Может пару исключений на весь интернет найдёте.
Вот вам и ответ, значиться. Сейчас на Rust даже brew переписывают, про coreutils, vim и linux не говорю уж. Стали бы столько сил и времени тратить на legacy-язык? Да нет, конечно!
|4.15, Аноним (15), 11:24, 11/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
На Go есть работа, на Rust -- нет. Все остально -- просто словесный салат.
|4.33, Аноним (33), 11:46, 11/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Занятно излагаете.
> ведь уже была тонна языком с gc - java, haskell, python - и ни один в итоге не стал заменять c/c++
Как это не стал? Куча софта написано на, как минимум, Питоне и Жабе. Есть софт, который маловероятно, что появился бы на C++, наприпер, какой-нибудь ytdlp.
А че ты C и C++ объединяешь. Можно такой же бред пописать в твоем стиле - C++ не заменил C!
Или ты всерьез веришь в один язык для всехъ?
> А вот чтобы с Rust на Go переходили... да ни в жизнь!
На Go с баш-портянок и Питона переходят. Хотя, стоит признать, Go подпросел в последние год-два.
|4.49, Александр (??), 12:26, 11/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Порадую или опечалю, я как раз из тех, кто с Раста на Го частично переполз, и последнее время что-то больше и больше на нем делаю. И даже приложение для андройда по управлению домашним бойлером на Го сделал, захотелось потрогать fyne.
А так у вас просто очень ограниченное понимание что такое язык программирования и его назначение, да и сути самого программирования. Следуя вашей логике, то зачем нужны другие языки общения… есть легкий английский, давайте все с рождения только его учить, зачем русский, немецкий, французский или сложный китайский с его тональными группами и идеограммами. Все в мусор, все учим английский!
П.С. Знаю пару крупных финкомпаний где часть софта написано на Delphi (вы наверно и слова такого не знаете), и их все устраивает и куда-до переходить не хотят, сами растят у себя молодняк и учат его паскалю.
|4.54, Фонтимос (?), 13:05, 11/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
А зачем переписывают, и кто? А нельзя не переписывать, а придумать новое, свое? Впрочем вопрос риторический...
Переписывальщики априори будут всегда позади.
|2.16, Аноним (16), 11:26, 11/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
ну сложный твой rust. многословный, сложный, постоянно изменяемый. нафиг нужно это изучать? golang для быстрого создания чего либо достаточно быстрого. C, C++ и статические анализаторы - для медленного создания чего либо по настоящему быстрого. Rust тут нафиг не уперся и должен умереть. И для C и для C++ идут обсуждения для включения функциональность Rust в язык и статические анализаторы уже очень круты. Так что: Rust RIP!
|3.36, Аноним (33), 11:49, 11/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> golang для быстрого создания чего либо достаточно быстрого
И без граф. интерфейса. Ибо в этой области, к сожалению, там всё уныло.
|4.46, Аноним (46), 12:16, 11/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
у golang своя область применения и в ней он реально хорош, а когда вы читаете о golang --> rust и т.д., то подразумевается, что CTO реально обоснована необходимость такого вложения средств
|2.41, Аноним (41), 12:05, 11/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> примкнуть к команде Rust и вместе более эффективно работать над реально актуальным языком будущего
Rust второй год теряет популярность в тиоб а С растёт, оно и понятно - достаточно модель натаскать на частые ошибки и ракст сразу не нужен, писать и особенно читать код на раксте мозг надо натаскивать годами.
|2.51, Аноним (47), 12:31, 11/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>языком будущего, который вскоре заменит почти все другие
"И столица автоматически переносится в Нью Васюки"
|2.25, Аноним (16), 11:39, 11/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
будем честны то-же относительно сложный, с левыми генериками которые нафиг не нужны. будьте честны когда вы последний раз использовали шаблоны? для функции max()/min() раз в 10 лет? не стоит оно усложнения языка. кроме того то как на нем часто пишут это тихий ужас с пиханием интерфейсов где нужно и где не нужно на манер php
|3.28, Аноним (28), 11:41, 11/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> не стоит оно усложнения языка
Такие вещи не должны быть частью языка. Этим (необоснованным усложнением) "грешат" почти все языки, имеющие в основе С. Благодаря чему программа на С пишется (и читается) просто, как 3 копейки. В отличие от переусложненных потомков.
|4.32, Аноним (16), 11:45, 11/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
я пару лет назад собрал postgres (а он весь написан на чистом C) и просто офигел когда у меня он весь на минуту собрался, при том что подобного объема проекты на C++ могут десятки минут собираться в лучшем случае
|5.35, Аноним (28), 11:49, 11/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Потому что ООП не панацея, и не стоило его использовать где ни попадя, как сейчас сабж или тот же офтопик.
|5.44, Аноним (28), 12:10, 11/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
У меня проект на С собирается быстрее, чем раскрывается дистрибутив на системе пользователя. Уже задумываюсь, не поставлять ли проект в исходниках, и установку дистрибутива фактически заменять компиляцией на целевой системе.
|3.30, Аноним (16), 11:43, 11/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
я пишу думаю в духе Томпсона и Пайка без интерфейсов (чтобы было) и с разделением логики и например sql. но сталкивался когда отдаешь готовый работающий протестированный сервис, а в ответ мол это мусор потому что все должно быть на интерфейсах. это мышление деревянных дураков, мол всегда и везде нужно использовать все что есть
|4.42, Аноним (42), 12:07, 11/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> пишу без интерфейсов
а как вы это тестируете?
как пишите моки для частей программы?
|1.26, Аноним (28), 11:39, 11/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> память для слайсов в стеке
исключает возможность рекурсии с большим количеством вложений. Проблема тянется из С.
|2.27, Аноним (16), 11:41, 11/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
да int[n] в C98 (вроде) это безумие. если в go возможно выделение на стеке то это нужно срочно пофиксить
|3.29, Аноним (28), 11:43, 11/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Если что-то пробуешь писать сам (а не только обсуждать на примере простейших демонстрационных проектов), то "изнутри" многое виднее.
|3.38, Аноним (10), 11:55, 11/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Выделения на стеки? Фуу, все культурные ЯП уже давно выделяются в кучу.
|1.31, Аноним (28), 11:44, 11/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> такими достоинствами скриптовых языков, как простота написания кода
Слишком оптимистичное заявление.
|2.34, Аноним (28), 11:47, 11/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Ибо зависит от алгоритма. Например, сравните код задачи о рюкзаке на С и на Python. Тут проблема упирается совсем не в язык, а в алгоритм. А код получится почти одинаковым. Как и потраченное на разработку время.
|1.56, Аноним (56), 13:16, 11/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Добрый день! А зачем это всё модно-молодежное, тогда как дотнет и спринг - уже сто лет в обед как монстры бэкенд индустрии? Очень стабильные и солидные, а эти всякие го - жутко некрасивые, похоже что молодые спциалисты проталкивают эти все новомодные язычки.
