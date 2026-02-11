Выпуск языка программирования Go 1.26

2.11 , Аноним ( 11 ), 11:08, 11/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – раст это язык прошлого с ручным управлением памятью, пригоден для низкого уровня или очень критичных по перформансу cpu задач, в остальных кейсах затраты на ручное управление не оправданы. так что многие любителя раста сами и есть лу99иты :)

3.12 , Аноним ( 7 ), 11:14, 11/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Занятно излагаете. Какой же тогда язык будущего? Уж не Go ли? Если скажете, что да - буду смеяться от души, ведь уже была тонна языком с gc - java, haskell, python - и ни один в итоге не стал заменять c/c++. Более того (и тут я нисколько не язвлю, справедливости ради), проведите исследование, или различные Deep Search на нейронных моделях запустите, с какого языка на какой чаще проекты переписывают. И увидете, что с Go на Rust в итоге довольно часто переходят. С C/C++ на Rust тоже. А вот чтобы с Rust на Go переходили... да ни в жизнь! Может пару исключений на весь интернет найдёте. Вот вам и ответ, значиться. Сейчас на Rust даже brew переписывают, про coreutils, vim и linux не говорю уж. Стали бы столько сил и времени тратить на legacy-язык? Да нет, конечно!

4.15 , Аноним ( 15 ), 11:24, 11/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – На Go есть работа, на Rust -- нет. Все остально -- просто словесный салат.

5.24 , Аноним ( 22 ), 11:39, 11/02/2026 Скрыто ботом-модератором [к модератору] + / – 5.57 , Zulu ( ? ), 13:26, 11/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – На обоих есть.

4.33 , Аноним ( 33 ), 11:46, 11/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Занятно излагаете. > ведь уже была тонна языком с gc - java, haskell, python - и ни один в итоге не стал заменять c/c++ Как это не стал? Куча софта написано на, как минимум, Питоне и Жабе. Есть софт, который маловероятно, что появился бы на C++, наприпер, какой-нибудь ytdlp. А че ты C и C++ объединяешь. Можно такой же бред пописать в твоем стиле - C++ не заменил C! Или ты всерьез веришь в один язык для всехъ? > А вот чтобы с Rust на Go переходили... да ни в жизнь! На Go с баш-портянок и Питона переходят. Хотя, стоит признать, Go подпросел в последние год-два.

4.49 , Александр ( ?? ), 12:26, 11/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Порадую или опечалю, я как раз из тех, кто с Раста на Го частично переполз, и последнее время что-то больше и больше на нем делаю. И даже приложение для андройда по управлению домашним бойлером на Го сделал, захотелось потрогать fyne. А так у вас просто очень ограниченное понимание что такое язык программирования и его назначение, да и сути самого программирования. Следуя вашей логике, то зачем нужны другие языки общения… есть легкий английский, давайте все с рождения только его учить, зачем русский, немецкий, французский или сложный китайский с его тональными группами и идеограммами. Все в мусор, все учим английский! П.С. Знаю пару крупных финкомпаний где часть софта написано на Delphi (вы наверно и слова такого не знаете), и их все устраивает и куда-до переходить не хотят, сами растят у себя молодняк и учат его паскалю.

4.54 , Фонтимос ( ? ), 13:05, 11/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А зачем переписывают, и кто? А нельзя не переписывать, а придумать новое, свое? Впрочем вопрос риторический... Переписывальщики априори будут всегда позади.

2.16 , Аноним ( 16 ), 11:26, 11/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – ну сложный твой rust. многословный, сложный, постоянно изменяемый. нафиг нужно это изучать? golang для быстрого создания чего либо достаточно быстрого. C, C++ и статические анализаторы - для медленного создания чего либо по настоящему быстрого. Rust тут нафиг не уперся и должен умереть. И для C и для C++ идут обсуждения для включения функциональность Rust в язык и статические анализаторы уже очень круты. Так что: Rust RIP!

3.36 , Аноним ( 33 ), 11:49, 11/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > golang для быстрого создания чего либо достаточно быстрого И без граф. интерфейса. Ибо в этой области, к сожалению, там всё уныло.

4.46 , Аноним ( 46 ), 12:16, 11/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – у golang своя область применения и в ней он реально хорош, а когда вы читаете о golang --> rust и т.д., то подразумевается, что CTO реально обоснована необходимость такого вложения средств

2.41 , Аноним ( 41 ), 12:05, 11/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > примкнуть к команде Rust и вместе более эффективно работать над реально актуальным языком будущего Rust второй год теряет популярность в тиоб а С растёт, оно и понятно - достаточно модель натаскать на частые ошибки и ракст сразу не нужен, писать и особенно читать код на раксте мозг надо натаскивать годами.

2.51 , Аноним ( 47 ), 12:31, 11/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >языком будущего, который вскоре заменит почти все другие "И столица автоматически переносится в Нью Васюки"

