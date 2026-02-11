The OpenNET Project / Index page

Выпуск языка программирования Go 1.26

11.02.2026 10:28 (MSK)

После шести месяцев разработки представлен релиз языка программирования Go 1.26, развиваемого компанией Google при участии сообщества. Язык сочетает высокую производительность, свойственную компилируемым языкам, с такими достоинствами скриптовых языков, как простота написания кода, высокая скорость разработки и защита от ошибок. Код проекта распространяется под лицензией BSD.

Синтаксис Go основан на привычных элементах языка Си с отдельными заимствованиями из языка Оберон. Язык достаточно лаконичен, но при этом код легко читается и воспринимается. Код на языке Go компилируется в обособленные бинарные исполняемые файлы, выполняемые нативно, без использования виртуальной машины (модули профилирования, отладки и другие подсистемы выявления проблем на этапе выполнения интегрируются в виде runtime-компонентов), что позволяет добиться производительности, сопоставимой с программами на языке Си.

Проект изначально разрабатывается с оглядкой на многопоточное программирование и эффективную работу на многоядерных системах. Например, на уровне операторов реализованы средства для организации параллельных вычислений и взаимодействия между параллельно выполняемыми методами. Язык также предоставляет встроенные средства защиты от выхода за границы буфера и обеспечивает возможность использования сборщика мусора.

Среди изменений в новом выпуске:

  • Включён по умолчанию сборщик мусора "greenteagc", рассчитанный на повышения производительности создания и сканирования мелких объектов. В приложениях, в которых активно применяется сборка мусора, при использовании "greenteagc" отмечается сокращение накладных расходов на сборку мусора на 10-40%.
  • Во встроенной функции new(), предназначенной для создания новых переменных, появилась возможность указания выражения в качестве операнда, определяющего начальное значение переменной. Например, вместо кода 
     
   x := int64(300)
   ptr := &x
    теперь можно писать: 
     
   ptr := new(int64(300))
  • В обобщённых типах (generic) разрешено ссылаться на самого себя в качестве аргумента в списке собственных параметров типа (можно передать тип в свой же параметр). В первой строке показанного ниже примера ссылка Adder на самого себя теперь не приводит к выводу ошибки: 
    
   type Adder[A Adder[A]] interface {
       Add(A) A
   }
   func algo[A Adder[A]](x, y A) A {
       return x.Add(y)
   }
  • Накладные расходы при вызове функций на языке Си из кода на языке Go при помощи cgo снижены примерно на 30%.
  • В runtime на 64-разрядных платформах реализована рандомизация адресного пространства при запуске, что усложняет предсказание адресов в памяти при попытках эксплуатации уязвимостей в Си-коде, задействованном через cgo. Для отключения рандомизации предложена опция "GOEXPERIMENT=norandomizedheapbase64".
  • Расширено число ситуаций, в которых компилятор выделяет память для слайсов в стеке, а не в куче, что положительно сказывается на производительности.
  • Реализация команды "go fix" полностью переписана с использованием пакета analysis, предоставляющего функциональность для статистического анализа кода. Добавлена поддержка доступных в пакете modernize анализаторов, предлагающих правки для упрощения кода с учётом новых возможностей языка и стандартной библиотеки. Добавлен анализатор "inline" для inline-развёртывания всех вызовов функций, помеченных директивой "//go:fix inline".
  • Добавлены новые пакеты crypto/hpke (реализация HPKE - Hybrid Public Key Encryption), crypto/mlkem/mlkemtest и testing/cryptotest.
  • Добавлен экспериментальный пакет simd/archsimd, предоставляющий низкоуровневый доступ к выполнению векторных операций с использованием инструкций SIMD на системах с архитектурой AMD64.
  • Добавлен экспериментальный пакет runtime/secret для безопасной очистки (обнуления) временной памяти, выделенной при выполнении указанной функции.
  • В пакет runtime/pprof добавлен экспериментальный профиль goroutineleak для выявления утечек сопрограмм (goroutine).


Обсуждение (42) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 10:35, 11/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Отключение телеметрии не завезли...
     
     
  • 2.6, ford1813 (ok), 10:55, 11/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А это тогда что?

    ➜ ~: go version
    go version go1.26.0 linux/amd64
    ➜ ~: go telemetry --help
    usage: go telemetry [off|local|on]
    Run 'go help telemetry' for details.
    ➜ ~:

     
     
  • 3.8, q (ok), 10:57, 11/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    ужос какой, у гошников телеметрия прямо в компиляторе. Что дальше? ls -la --telemetry=off?
     
     
  • 4.9, ford1813 (ok), 11:01, 11/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > ужос какой, у гошников телеметрия прямо в компиляторе. Что дальше? ls -la
    > --telemetry=off?

    Не знаю что дальше, я отвечал на это ->  'Отключение телеметрии не завезли...'

     
  • 4.10, Аноним (10), 11:02, 11/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хорошо что не реклама, хотя техническа часть уже решена - TUI браузеры есть, даже с картикнами.
     
  • 4.43, faa (?), 12:08, 11/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наверняка в утилитах на расте, которые сейчас продвигают, будет.
     
  • 4.47, Аноним (47), 12:24, 11/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А дальше --report-to=[nsa|cia|mi6|המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים]
     
  • 3.22, Аноним (22), 11:36, 11/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    И если устанавливает новую версия компилятора, через этот же самый го то тоже надо отключать, и при первой установке он все равно пошлет телеметрию.
     
     
  • 4.53, ford1813 (ok), 13:04, 11/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я ставил через распаковку из архива бинарников, телеметрия обратно не включилась.
     
  • 3.45, Аноним (47), 12:15, 11/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Где --disable-telemetry при сборке самого компилятора?
    А так, если опцией, то сборочные скрипты какого-либо проекта, собираемого этим компилятором, могут и сделать on.
     
     
  • 4.55, ford1813 (ok), 13:05, 11/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    'Где --disable-telemetry при сборке самого компилятора?'

    А её обещали? Если обещали и не сделали - это прискорбно.

    'А так, если опцией, то сборочные скрипты какого-либо проекта, собираемого этим компилятором, могут и сделать on.'

    Если вы используете не проверяя чужие проекты, то это чьи проблемы?

     

  • 1.7, Аноним (7), 10:55, 11/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –11 +/
    Нет, инициатива то, разумеется, хороша. Аж складно как пишут ченжлоги - душа радуется. Другой вопрос - ну зачем они дальше на это время тратят, если могли бы примкнуть к команде Rust и вместе более эффективно работать над реально актуальным языком будущего, который вскоре заменит почти все другие. Даже frontend уже на Rust пишут с конвертацией в WASM, что уж говорить про backend или утилиты, где надобна скорость, а не тики-крики-скрипы от сборщика мусора Go каждые 5 наносек.

    Поэтому с одной стороны приятно и радостно с новости, с другой - горечь от разбазаривания общечеловеческих ресурсов на какие-то игрушки и устаревшие, неактуальные языки. Ну право дело, давайте ещё Perl перевыпустим, а то проекты на Perl так грустят, так грутят.

     
     
  • 2.11, Аноним (11), 11:08, 11/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    раст это язык прошлого с ручным управлением памятью, пригоден для низкого уровня или очень критичных по перформансу cpu задач, в остальных кейсах затраты на ручное управление не оправданы. так что многие любителя раста сами и есть лу99иты :)
     
     
  • 3.12, Аноним (7), 11:14, 11/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Занятно излагаете.

    Какой же тогда язык будущего? Уж не Go ли? Если скажете, что да - буду смеяться от души, ведь уже была тонна языком с gc - java, haskell, python - и ни один в итоге не стал заменять c/c++. Более того (и тут я нисколько не язвлю, справедливости ради), проведите исследование, или различные Deep Search на нейронных моделях запустите, с какого языка на какой чаще проекты переписывают. И увидете, что с Go на Rust в итоге довольно часто переходят. С C/C++ на Rust тоже. А вот чтобы с Rust на Go переходили... да ни в жизнь! Может пару исключений на весь интернет найдёте.

    Вот вам и ответ, значиться. Сейчас на Rust даже brew переписывают, про coreutils, vim и linux не говорю уж. Стали бы столько сил и времени тратить на legacy-язык? Да нет, конечно!

     
     
  • 4.15, Аноним (15), 11:24, 11/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    На Go есть работа, на Rust -- нет. Все остально -- просто словесный салат.
     
     
  • 5.24, Аноним (22), 11:39, 11/02/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 5.57, Zulu (?), 13:26, 11/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На обоих есть.
     
  • 4.33, Аноним (33), 11:46, 11/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Занятно излагаете.

    > ведь уже была тонна языком с gc - java, haskell, python - и ни один в итоге не стал заменять c/c++

    Как это не стал? Куча софта написано на, как минимум, Питоне и Жабе. Есть софт, который маловероятно, что появился бы на C++, наприпер, какой-нибудь ytdlp.

    А че ты C и C++ объединяешь. Можно такой же бред пописать в твоем стиле - C++ не заменил C!

    Или ты всерьез веришь в один язык для всехъ?

    > А вот чтобы с Rust на Go переходили... да ни в жизнь!

    На Go с баш-портянок и Питона переходят. Хотя, стоит признать, Go подпросел в последние год-два.

     
  • 4.49, Александр (??), 12:26, 11/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Порадую или опечалю, я как раз из тех, кто с Раста на Го частично переполз, и последнее время что-то больше и больше на нем делаю. И даже приложение для андройда по управлению домашним бойлером на Го сделал, захотелось потрогать fyne.

    А так у вас просто очень ограниченное понимание что такое язык программирования и его назначение, да и сути самого программирования. Следуя вашей логике, то зачем нужны другие языки общения… есть легкий английский, давайте все с рождения только его учить, зачем русский, немецкий, французский или сложный китайский с его тональными группами и идеограммами. Все в мусор, все учим английский!

    П.С. Знаю пару крупных финкомпаний где часть софта написано на Delphi (вы наверно и слова такого не знаете), и их все устраивает и куда-до переходить не хотят, сами растят у себя молодняк и учат его паскалю.

     
  • 4.54, Фонтимос (?), 13:05, 11/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем переписывают, и кто? А нельзя не переписывать, а придумать новое, свое? Впрочем вопрос риторический...

    Переписывальщики априори будут всегда позади.

     
  • 2.16, Аноним (16), 11:26, 11/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ну сложный твой rust. многословный, сложный, постоянно изменяемый. нафиг нужно это изучать? golang для быстрого создания чего либо достаточно быстрого. C, C++ и статические анализаторы - для медленного создания чего либо по настоящему быстрого. Rust тут нафиг не уперся и должен умереть. И для C и для C++ идут обсуждения для включения функциональность Rust в язык и статические анализаторы уже очень круты. Так что: Rust RIP!
     
     
  • 3.36, Аноним (33), 11:49, 11/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > golang для быстрого создания чего либо достаточно быстрого

    И без граф. интерфейса. Ибо в этой области, к сожалению, там всё уныло.

     
     
  • 4.46, Аноним (46), 12:16, 11/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у golang своя область применения и в ней он реально хорош, а когда вы читаете о golang --> rust и т.д., то подразумевается, что CTO реально обоснована необходимость такого вложения средств
     
  • 2.41, Аноним (41), 12:05, 11/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > примкнуть к команде Rust и вместе более эффективно работать над реально актуальным языком будущего

    Rust второй год теряет популярность в тиоб а С растёт, оно и понятно - достаточно модель натаскать на частые ошибки и ракст сразу не нужен, писать и особенно читать код на раксте мозг надо натаскивать годами.

     
  • 2.51, Аноним (47), 12:31, 11/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >языком будущего, который вскоре заменит почти все другие

    "И столица автоматически переносится в Нью Васюки"

     

  • 1.21, Аноним (22), 11:35, 11/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пока что единственный нормальный язык.
     
     
  • 2.25, Аноним (16), 11:39, 11/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    будем честны то-же относительно сложный, с левыми генериками которые нафиг не нужны. будьте честны когда вы последний раз использовали шаблоны? для функции max()/min() раз в 10 лет? не стоит оно усложнения языка. кроме того то как на нем часто пишут это тихий ужас с пиханием интерфейсов где нужно и где не нужно на манер php
     
     
  • 3.28, Аноним (28), 11:41, 11/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > не стоит оно усложнения языка

    Такие вещи не должны быть частью языка. Этим (необоснованным усложнением) "грешат" почти все языки, имеющие в основе С. Благодаря чему программа на С пишется (и читается) просто, как 3 копейки. В отличие от переусложненных потомков.

     
     
  • 4.32, Аноним (16), 11:45, 11/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я пару лет назад собрал postgres (а он весь написан на чистом C) и просто офигел когда у меня он весь на минуту собрался, при том что подобного объема проекты на C++ могут десятки минут собираться в лучшем случае
     
     
  • 5.35, Аноним (28), 11:49, 11/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Потому что ООП не панацея, и не стоило его использовать где ни попадя,  как сейчас сабж или тот же офтопик.
     
  • 5.44, Аноним (28), 12:10, 11/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня проект на С собирается быстрее, чем раскрывается дистрибутив на системе пользователя. Уже задумываюсь, не поставлять ли проект в исходниках, и установку дистрибутива фактически заменять компиляцией на целевой системе.
     
  • 3.30, Аноним (16), 11:43, 11/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я пишу думаю в духе Томпсона и Пайка без интерфейсов (чтобы было) и с разделением логики и например sql. но сталкивался когда отдаешь готовый работающий протестированный сервис, а в ответ мол это мусор потому что все должно быть на интерфейсах. это мышление деревянных дураков, мол всегда и везде нужно использовать все что есть
     
     
  • 4.42, Аноним (42), 12:07, 11/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > пишу без интерфейсов

    а как вы это тестируете?
    как пишите моки для частей программы?

     

  • 1.26, Аноним (28), 11:39, 11/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > память для слайсов в стеке

    исключает возможность рекурсии с большим количеством вложений. Проблема тянется из С.

     
     
  • 2.27, Аноним (16), 11:41, 11/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да int[n] в C98 (вроде) это безумие. если в go возможно выделение на стеке то это нужно срочно пофиксить
     
     
  • 3.29, Аноним (28), 11:43, 11/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если что-то пробуешь писать сам (а не только обсуждать на примере простейших демонстрационных проектов), то "изнутри" многое виднее.
     
  • 3.38, Аноним (10), 11:55, 11/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Выделения на стеки? Фуу, все культурные ЯП уже давно выделяются в кучу.
     

  • 1.31, Аноним (28), 11:44, 11/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > такими достоинствами скриптовых языков, как простота написания кода

    Слишком оптимистичное заявление.

     
     
  • 2.34, Аноним (28), 11:47, 11/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ибо зависит от алгоритма. Например, сравните код задачи о рюкзаке на С и на Python. Тут проблема упирается совсем не в язык, а в алгоритм. А код получится почти одинаковым. Как и потраченное на разработку время.
     
  • 2.52, Аноним (52), 12:52, 11/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Что на нем вообще написано ? Одни хелловорды.

    Например тут в колонке "required by" https://archlinux.org/packages/extra/x86_64/go/
    И это грустно.

     

  • 1.56, Аноним (56), 13:16, 11/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Добрый день! А зачем это всё модно-молодежное, тогда как дотнет и спринг - уже сто лет в обед как монстры бэкенд индустрии? Очень стабильные и солидные, а эти всякие го - жутко некрасивые, похоже что молодые спциалисты проталкивают эти все новомодные язычки.
     
     
  • 2.58, Аноним (58), 13:30, 11/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вас забыли спросить, извиняемся
     

