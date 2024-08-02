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Лидер проекта Go принял решение покинуть пост

02.08.2024 08:54

Рас Кокс (Russ Cox) объявил об уходе с поста лидера проекта по разработке языка программирования Go, который он занимал последние 12 лет. В качестве причины ухода упоминается желание обеспечить сменяемость руководства, без которого проект может оказаться в застое. Предполагается, что смена лидера создаст условия для роста проекта, позволит по-новому взглянуть на вещи и даст возможность совершить новый шаг вперёд.

Рас Кокс пояснил, что для него настало время для изменений, но он не покидает проект и продолжит участие в разработке, но уже не на месте лидера. После ухода с руководящей должности Рас планирует сосредоточиться на развитии системы отслеживания ошибок, бота автоматического реагирования на сообщения о проблемах Gaby и платформы для автоматизации сопровождения кода Oscar.

С первого сентября за техническую часть разработки будет отвечать Остин Клементс (Austin Clements), который также возглавит команду, занимающуюся разработкой Go, в компании Google. Ранее Остин отвечал в проекте за компилятор, runtime и выпуск релизов. После повышения Остина за данные компоненты теперь будет отвечать Черри Муи (Cherry Mui).

  1. Главная ссылка к новости (https://groups.google.com/g/go...)
  2. OpenNews: Выпуск языка программирования Go 1.22
  3. OpenNews: В инструментарий для языка Go добавлена возможность отслеживания уязвимостей в модулях
  4. OpenNews: Гвидо ван Россум решил отстраниться от руководства проектом Python
  5. OpenNews: Google намерен добавить телеметрию в инструментарий для языка Go
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61648-golang
Ключевые слова: golang
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Обсуждение (33) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 09:08, 02/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Нигде не написано что это он сам принял решенип. Скорее всего какой-то шишке в гугле показалось что пора менять и поменяли.
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 10:12, 02/08/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –3 +/
     
  • 2.26, Аноним (26), 10:59, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Нигде не написано что это он сам принял решенип. Скорее всего какой-то шишке в гугле показалось что пора менять и поменяли.

    И? Что ты хотел сказать?

     
     
  • 3.28, Аноним (28), 11:03, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не доходит?

    > качестве причины ухода упоминается желание обеспечить сменяемость руководства

    Это не он хочет обеспечить. А ему партия сказала пойди и обеспечь. Так понятнее?

     

  • 1.4, Аноним (4), 09:13, 02/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    В целом, понятно разочарование в проекте. Можно ли как-то универсально линковать программы на го динамически? Они ещё больше программ на расте памяти потребляют и каждая запущенная копия не делит память с соседними, даже если это одна и та же программа.
     
     
  • 2.6, Аноним (26), 09:18, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > В целом, понятно разочарование в проекте

    Где в новости упомянуто разлчарование в проекте?

    > Они ещё больше программ на расте памяти потребляют и каждая запущенная копия не делит память с соседними

    Что правда? На сколько сотен мегабайт больше, чтобы это было проблемой в интерпрайзе?

     
     
  • 3.8, Аноним (4), 09:26, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Так бы он и ушёл, даже если бы гнали вцепился зубами в кресло. Вот в разочарование легко поверить, это чисто корпоративный вендорлок, а не язык.

    Я вот запустил в порядке теста альтернативный компонент на го, запускается порядка сотни процессов, каждая копия под сотню мегабайт. Вернул питон, 10мб RSS + 6мб shared.

     
     
  • 4.9, Волк (?), 09:32, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Так не запускайте сотню процессов, горутины для кого придумали?
     
     
  • 5.32, Аноним (4), 11:11, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Так не запускайте сотню процессов, горутины для кого придумали?

    А это, кстати, не всегда оптимально. Так грохнется 1 воркер, а так все. Когда все независимы, у этого есть определённые преимущества.

     
     
  • 6.35, Аноним (28), 11:25, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не приемущества, а оверхеды.
     
     
  • 7.37, Аноним (4), 11:29, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Изоляция и контроль на уровне ОС лучше и проще, чем на уровне рантайма.
     
  • 4.10, Аноним (10), 09:41, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А производительность как у этих двух соотносится? В rps например.
     
     
  • 5.30, Аноним (4), 11:07, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пока производительность решения на питоне выше, лучше обработка ошибок. Запуск быстрее, функциональность чуть меньше (но она никогда не требовалась). И это при том, что код весьма неоптимальный.
     
     
  • 6.34, Аноним (28), 11:22, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В хеллоуворлдах всегда так. Потому питон и тащит.
     
     
  • 7.36, Аноним (4), 11:27, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Согласен, но вопросы к обработке ошибок в го всё же останутся. Если это корпоративный уровень 1 приложение на всю ноду, тут го может и жизнеспособен. А вот так, выставлять параметры и запускать кучу параллельных инстансов, довольно неэффективно выходит.
     
  • 4.12, Аноним (26), 09:53, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Так бы он и ушёл, даже если бы гнали вцепился зубами в кресло.

    Ты хоть один пруф своим утверждениям о его мотивах приведешь? Или будешь продолжать проецировать на него свои домыслы о языке (которые на уровне "слышал звон").

    > Вот в разочарование легко поверить

    Ага, работал над проектом 12 лет в роли техлида, получал деньги, а потом вдруг взял и разочаровался, потому что внезапно обнаружил, что "нельзя линоквать программы динамически".

    Да, очень легко поверить...

     
     
  • 5.27, Аноним (4), 11:02, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это ты сам выдумал уже, конечно. Разочароваться можно, потому что это корпоративное болото, и разработкой чисто корпоративного языка без будущего 12 лет руководить не полезно для здоровья, хорошо ещё денег на лечение заработал и не вскрылся вместо ухода с должности.
     
     
  • 6.39, Аноним (26), 11:36, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > чисто корпоративного языка

    Что значит "чисто корпоративный язык"?

    Поитересуйся, кто курирует разработку и выделяет на нее деньги и работников для тех же C, C++ и Python.

    > без будущего

    Алё, Go в проде используется уже больше десяти лет.

     
  • 4.13, Аноним (13), 10:00, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    >Я вот запустил в порядке теста альтернативный компонент на го, запускается порядка сотни >процессов, каждая копия под сотню мегабайт. Вернул питон, 10мб RSS + 6мб shared.

    Вот и наступил момент, когда с питоном начали сравнивать в плане потребления памяти :
    Ждем когда с питоном начнут сравнивать скорость новых языков :)

     
     
  • 5.22, Аноним (26), 10:40, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Вот и наступил момент, когда с питоном начали сравнивать в плане потребления памяти

    Тут на Опеннете в комментариях и не о такой дичи прочитаешь...

     
  • 5.31, Аноним (4), 11:08, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    4мб против 100мб при том, что ничего нового (или хотя бы лучше и быстрее) не делает, это заметно так-то.
     
  • 4.20, Anoni (?), 10:28, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Openwrt тебе шутка чтоли?
     
  • 2.11, Qetzlcoatl (?), 09:52, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что же это за флаги такие у 'go build' - buildmode, linkshared, compiler?...
     
     
  • 3.25, Аноним (4), 10:59, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А я почём знаю? У меня только блобы.
     

  • 1.7, нейм (?), 09:25, 02/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну ушел и ушел.
    Даже если все покатится, то текущего состояния го хватит ещё на десяток лет чтоб мазюкать в проде и обеспечить себе job safety.
     
     
  • 2.38, COBOL forever (?), 11:31, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы не понимаете что такое job safety.
    Job safety это когда вас невозможно уволить, потому что нельзя найти никого кто смог бы разобраться в вашем коде на APL.
    С golang ситуация обратная, гошников толпы, архитектура практически одна и та же у всех, взаимозаменяемость превзошла уже кажется Джаву.
     

  • 1.16, Ося Бендер (?), 10:13, 02/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Рас Кокс все правильно сделал. Гному таких начальников не хватает, набирают каких-то белоснежек...
     
     
  • 2.29, Аноним (28), 11:05, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гугл молодец прогоняет пожизенных диктаторов на раз, два.
     

  • 1.17, Хухрымухры (ok), 10:16, 02/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Пишу на Go, ущел с PHP. Ща думаю вкатиться в Rust. Как думаете, стоит?
     
     
  • 2.19, th3m3 (ok), 10:21, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Таков путь. Сначала откуда-то приходят в Go, следующая ступень - Rust.
     
     
  • 3.24, Аноним (24), 10:51, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Потом и выпускные экзамены на далеко.    
     
  • 2.23, Аноним (24), 10:51, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Катись работы все равно на расте не найдешь. А на го только и успевай от рекрутеров отбиваться которым поговорить.
     

  • 1.33, Аноним (33), 11:18, 02/08/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

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