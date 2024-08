Лидер проекта Go принял решение покинуть пост

2.6 , Аноним ( 26 ), 09:18, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > В целом, понятно разочарование в проекте Где в новости упомянуто разлчарование в проекте? > Они ещё больше программ на расте памяти потребляют и каждая запущенная копия не делит память с соседними Что правда? На сколько сотен мегабайт больше, чтобы это было проблемой в интерпрайзе?

3.8 , Аноним ( 4 ), 09:26, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –5 + / – Так бы он и ушёл, даже если бы гнали вцепился зубами в кресло. Вот в разочарование легко поверить, это чисто корпоративный вендорлок, а не язык. Я вот запустил в порядке теста альтернативный компонент на го, запускается порядка сотни процессов, каждая копия под сотню мегабайт. Вернул питон, 10мб RSS + 6мб shared.

4.9 , Волк ( ? ), 09:32, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – Так не запускайте сотню процессов, горутины для кого придумали?

5.32 , Аноним ( 4 ), 11:11, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Так не запускайте сотню процессов, горутины для кого придумали? А это, кстати, не всегда оптимально. Так грохнется 1 воркер, а так все. Когда все независимы, у этого есть определённые преимущества.

6.35 , Аноним ( 28 ), 11:25, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не приемущества, а оверхеды.

7.37 , Аноним ( 4 ), 11:29, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Изоляция и контроль на уровне ОС лучше и проще, чем на уровне рантайма.

4.10 , Аноним ( 10 ), 09:41, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А производительность как у этих двух соотносится? В rps например.

5.30 , Аноним ( 4 ), 11:07, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Пока производительность решения на питоне выше, лучше обработка ошибок. Запуск быстрее, функциональность чуть меньше (но она никогда не требовалась). И это при том, что код весьма неоптимальный.

6.34 , Аноним ( 28 ), 11:22, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В хеллоуворлдах всегда так. Потому питон и тащит.

7.36 , Аноним ( 4 ), 11:27, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Согласен, но вопросы к обработке ошибок в го всё же останутся. Если это корпоративный уровень 1 приложение на всю ноду, тут го может и жизнеспособен. А вот так, выставлять параметры и запускать кучу параллельных инстансов, довольно неэффективно выходит.

4.12 , Аноним ( 26 ), 09:53, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Так бы он и ушёл, даже если бы гнали вцепился зубами в кресло. Ты хоть один пруф своим утверждениям о его мотивах приведешь? Или будешь продолжать проецировать на него свои домыслы о языке (которые на уровне "слышал звон"). > Вот в разочарование легко поверить Ага, работал над проектом 12 лет в роли техлида, получал деньги, а потом вдруг взял и разочаровался, потому что внезапно обнаружил, что "нельзя линоквать программы динамически". Да, очень легко поверить...

5.27 , Аноним ( 4 ), 11:02, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это ты сам выдумал уже, конечно. Разочароваться можно, потому что это корпоративное болото, и разработкой чисто корпоративного языка без будущего 12 лет руководить не полезно для здоровья, хорошо ещё денег на лечение заработал и не вскрылся вместо ухода с должности.

6.39 , Аноним ( 26 ), 11:36, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > чисто корпоративного языка Что значит "чисто корпоративный язык"? Поитересуйся, кто курирует разработку и выделяет на нее деньги и работников для тех же C, C++ и Python. > без будущего Алё, Go в проде используется уже больше десяти лет.

4.13 , Аноним ( 13 ), 10:00, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – >Я вот запустил в порядке теста альтернативный компонент на го, запускается порядка сотни >процессов, каждая копия под сотню мегабайт. Вернул питон, 10мб RSS + 6мб shared. Вот и наступил момент, когда с питоном начали сравнивать в плане потребления памяти :

Ждем когда с питоном начнут сравнивать скорость новых языков :)

5.22 , Аноним ( 26 ), 10:40, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Вот и наступил момент, когда с питоном начали сравнивать в плане потребления памяти Тут на Опеннете в комментариях и не о такой дичи прочитаешь...

5.31 , Аноним ( 4 ), 11:08, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – 4мб против 100мб при том, что ничего нового (или хотя бы лучше и быстрее) не делает, это заметно так-то.

4.20 , Anoni ( ? ), 10:28, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Openwrt тебе шутка чтоли?

2.11 , Qetzlcoatl ( ? ), 09:52, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А что же это за флаги такие у 'go build' - buildmode, linkshared, compiler?...

3.25 , Аноним ( 4 ), 10:59, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А я почём знаю? У меня только блобы.