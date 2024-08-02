Лидер проекта Go принял решение покинуть пост

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|1.2, Аноним (2), 09:08, 02/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Нигде не написано что это он сам принял решенип. Скорее всего какой-то шишке в гугле показалось что пора менять и поменяли.
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|2.26, Аноним (26), 10:59, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Нигде не написано что это он сам принял решенип. Скорее всего какой-то шишке в гугле показалось что пора менять и поменяли.
И? Что ты хотел сказать?
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|3.28, Аноним (28), 11:03, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не доходит?
> качестве причины ухода упоминается желание обеспечить сменяемость руководства
Это не он хочет обеспечить. А ему партия сказала пойди и обеспечь. Так понятнее?
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|1.4, Аноним (4), 09:13, 02/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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В целом, понятно разочарование в проекте. Можно ли как-то универсально линковать программы на го динамически? Они ещё больше программ на расте памяти потребляют и каждая запущенная копия не делит память с соседними, даже если это одна и та же программа.
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|2.6, Аноним (26), 09:18, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> В целом, понятно разочарование в проекте
Где в новости упомянуто разлчарование в проекте?
> Они ещё больше программ на расте памяти потребляют и каждая запущенная копия не делит память с соседними
Что правда? На сколько сотен мегабайт больше, чтобы это было проблемой в интерпрайзе?
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|3.8, Аноним (4), 09:26, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Так бы он и ушёл, даже если бы гнали вцепился зубами в кресло. Вот в разочарование легко поверить, это чисто корпоративный вендорлок, а не язык.
Я вот запустил в порядке теста альтернативный компонент на го, запускается порядка сотни процессов, каждая копия под сотню мегабайт. Вернул питон, 10мб RSS + 6мб shared.
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|4.9, Волк (?), 09:32, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Так не запускайте сотню процессов, горутины для кого придумали?
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|5.32, Аноним (4), 11:11, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Так не запускайте сотню процессов, горутины для кого придумали?
А это, кстати, не всегда оптимально. Так грохнется 1 воркер, а так все. Когда все независимы, у этого есть определённые преимущества.
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|7.37, Аноним (4), 11:29, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Изоляция и контроль на уровне ОС лучше и проще, чем на уровне рантайма.
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|4.10, Аноним (10), 09:41, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А производительность как у этих двух соотносится? В rps например.
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|5.30, Аноним (4), 11:07, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пока производительность решения на питоне выше, лучше обработка ошибок. Запуск быстрее, функциональность чуть меньше (но она никогда не требовалась). И это при том, что код весьма неоптимальный.
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|7.36, Аноним (4), 11:27, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Согласен, но вопросы к обработке ошибок в го всё же останутся. Если это корпоративный уровень 1 приложение на всю ноду, тут го может и жизнеспособен. А вот так, выставлять параметры и запускать кучу параллельных инстансов, довольно неэффективно выходит.
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|4.12, Аноним (26), 09:53, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Так бы он и ушёл, даже если бы гнали вцепился зубами в кресло.
Ты хоть один пруф своим утверждениям о его мотивах приведешь? Или будешь продолжать проецировать на него свои домыслы о языке (которые на уровне "слышал звон").
> Вот в разочарование легко поверить
Ага, работал над проектом 12 лет в роли техлида, получал деньги, а потом вдруг взял и разочаровался, потому что внезапно обнаружил, что "нельзя линоквать программы динамически".
Да, очень легко поверить...
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|5.27, Аноним (4), 11:02, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это ты сам выдумал уже, конечно. Разочароваться можно, потому что это корпоративное болото, и разработкой чисто корпоративного языка без будущего 12 лет руководить не полезно для здоровья, хорошо ещё денег на лечение заработал и не вскрылся вместо ухода с должности.
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|6.39, Аноним (26), 11:36, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> чисто корпоративного языка
Что значит "чисто корпоративный язык"?
Поитересуйся, кто курирует разработку и выделяет на нее деньги и работников для тех же C, C++ и Python.
> без будущего
Алё, Go в проде используется уже больше десяти лет.
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|4.13, Аноним (13), 10:00, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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>Я вот запустил в порядке теста альтернативный компонент на го, запускается порядка сотни >процессов, каждая копия под сотню мегабайт. Вернул питон, 10мб RSS + 6мб shared.
Вот и наступил момент, когда с питоном начали сравнивать в плане потребления памяти :
Ждем когда с питоном начнут сравнивать скорость новых языков :)
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|5.22, Аноним (26), 10:40, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Вот и наступил момент, когда с питоном начали сравнивать в плане потребления памяти
Тут на Опеннете в комментариях и не о такой дичи прочитаешь...
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|5.31, Аноним (4), 11:08, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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4мб против 100мб при том, что ничего нового (или хотя бы лучше и быстрее) не делает, это заметно так-то.
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|1.7, нейм (?), 09:25, 02/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну ушел и ушел.
Даже если все покатится, то текущего состояния го хватит ещё на десяток лет чтоб мазюкать в проде и обеспечить себе job safety.
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|2.38, COBOL forever (?), 11:31, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вы не понимаете что такое job safety.
Job safety это когда вас невозможно уволить, потому что нельзя найти никого кто смог бы разобраться в вашем коде на APL.
С golang ситуация обратная, гошников толпы, архитектура практически одна и та же у всех, взаимозаменяемость превзошла уже кажется Джаву.
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|1.16, Ося Бендер (?), 10:13, 02/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Рас Кокс все правильно сделал. Гному таких начальников не хватает, набирают каких-то белоснежек...
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|2.19, th3m3 (ok), 10:21, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Таков путь. Сначала откуда-то приходят в Go, следующая ступень - Rust.
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|2.23, Аноним (24), 10:51, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Катись работы все равно на расте не найдешь. А на го только и успевай от рекрутеров отбиваться которым поговорить.
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