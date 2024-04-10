В Python встроен JIT-компилятор

Доступен альфа выпуск языка программирования Python 3.13.0a6, который примечателен включением в состав ветки 3.13, на основе которой формируется осенний стабильный релиз Python 3.14, экспериментальной реализации JIT-компилятора, позволяющего добиться существенного повышения производительности. Для включения JIT в CPython добавлена сборочная опция "--enable-experimental-jit". Для работы JIT требуется установка LLVM в качестве дополнительной зависимости.

Процесс трансляции машинного кода в JIT построен c использованием архитектуры "Copy-and-Patch", при которой при помощи LLVM собирается объектный файл в формате ELF, содержащий данные об инструкциях байткода и информацию о необходимой замене данных. JIT заменяет сгенерированные в ходе интерпретации программы инструкции байткода на их представления в машинном коде, попутно подставляя необходимые для вычислений данные (JIT копирует готовые шаблоны уже скомпилированных функций и подставляет в них необходимые значения, такие как аргументы и константы).

Предложенный JIT примечателен очень высокой скоростью генерации кода, простотой сопровождения и полной интеграцией с интерпретатором. По сравнению с компиляцией в WebAssembly (Liftoff) новый JIT генерирует код в 5 раз быстрее, а результирующий код работает на 50% быстрее. При сравнении с традиционным JIT-инструментарием LLVM добавленный в CPython JIT обеспечивает в 100 раз более быструю генерацию кода и на 15% более быстрый результирующий код.



