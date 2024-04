В Python встроен JIT-компилятор

2.3 , jOKer ( ok ), 09:39, 10/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – А когда с гонкой столкнешься в полный рост, не пожалеешь?))) А если серьезно, то вот лично меня ситуация, когда параллельно развиваются два интерпретатора, один с GIL (CPython), а второй без (PyPy), - вполне устраивает. "Выбор - это всегда хорошо" (с)

2.7 , Шарп ( ok ), 10:05, 10/04/2024 Большинство питощиков никогда не осилят синхронизацию в настоящей многопоточности.

3.9 , Пряник ( ? ), 10:14, 10/04/2024 Очень сложно написать два слова acquire и release.

3.14 , 12yoexpert ( ok ), 10:27, 10/04/2024 да большинство сишников не осилит, что уж говорить о скрипт-кидди на питоне или расте

2.20 , Аноним ( 20 ), 10:38, 10/04/2024 С релизом 3.12 писали же

> началось альфа-тестирование ветки Python 3.13, в которой появился режим сборки CPython без глобальной блокировки интерпретатора (GIL, Global Interpreter Lock)