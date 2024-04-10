В Python встроен JIT-компилятор

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|2.3, jOKer (ok), 09:39, 10/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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А когда с гонкой столкнешься в полный рост, не пожалеешь?)))
А если серьезно, то вот лично меня ситуация, когда параллельно развиваются два интерпретатора, один с GIL (CPython), а второй без (PyPy), - вполне устраивает. "Выбор - это всегда хорошо" (с)
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|2.7, Шарп (ok), 10:05, 10/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Большинство питощиков никогда не осилят синхронизацию в настоящей многопоточности.
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|3.14, 12yoexpert (ok), 10:27, 10/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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да большинство сишников не осилит, что уж говорить о скрипт-кидди на питоне или расте
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|2.20, Аноним (20), 10:38, 10/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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С релизом 3.12 писали же
> началось альфа-тестирование ветки Python 3.13, в которой появился режим сборки CPython без глобальной блокировки интерпретатора (GIL, Global Interpreter Lock)
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|1.2, Аноним (2), 09:30, 10/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Ну вот, то самое Счастливое Будущее уже наступило! Поздравляю всех товарищей питонистов!
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|2.16, Аноним (-), 10:33, 10/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Ну вот, то самое Счастливое Будущее уже наступило! Поздравляю всех товарищей питонистов!
Вот так плавно и постепенно, гадюка легким движением руки превратилась в элегантную... жабу!!!
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|1.4, anonymous (??), 09:42, 10/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Насколько я помню, просто так JIT не бывает, и за его использование приходится платить небольшим оверхедом по процессору (счётчики вставлять), но и заметным оверхедом по памяти.
Если питн продолжит развиваться в том направлении, то станет явой, и я не уверен, что это так уж и хорошо.
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|2.6, test (??), 09:59, 10/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вы бы лучше посчитали оверхед у JS, то не так сильно удивлялись бы.
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|2.18, Аноним (-), 10:36, 10/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Насколько я помню, просто так JIT не бывает, и за его использование приходится
> платить небольшим оверхедом по процессору (счётчики вставлять), но и заметным
> оверхедом по памяти.
Во первых генерить оптимальный код - нифига не lightweight операция. И одно дело если это билдферма отпедалила, и другое - если лично вы. Во вторых RAM и CPU на это вполне себе уходит - и ява, или накрайняк, яваскрипт - таки получаются, да.
Имела жаба гадюку - а теперь, вот, вывелось нечто земноводное непонятного типа :)
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|1.5, ИмяХ (ok), 09:42, 10/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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>>код работает на 50% быстрее.
То есть код будет тормознее не в 200 раз, а всего лишь в 133 раза
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|2.12, AS (??), 10:26, 10/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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200 - 100%
133 - X%
я в 3 классе, но мне кажется, что X точно не 50%
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|1.8, Пряник (?), 10:11, 10/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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То есть каждый раз компилировать и выполнять инструкции быстрее, чем интерпретировать? Хм...
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|2.13, Аноним (13), 10:26, 10/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Зачем каждый раз? Один раз функцию скомпилировал и исполняй её хоть 100 000 раз.
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|1.23, Аноним (23), 10:52, 10/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>позволяющего добиться существенного повышения производительности
пруф или не было, на типичных применениях jit это жор памяти, процессора, и тормоза, к чему эти фантазии в тексте?
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|2.27, Аноним (27), 11:03, 10/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну сравни производительность языка с JIT, например C# или Java, с питоном, потом рассуждай о фвнтазиях
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