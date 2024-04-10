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В Python встроен JIT-компилятор

10.04.2024 09:14

Доступен альфа выпуск языка программирования Python 3.13.0a6, который примечателен включением в состав ветки 3.13, на основе которой формируется осенний стабильный релиз Python 3.14, экспериментальной реализации JIT-компилятора, позволяющего добиться существенного повышения производительности. Для включения JIT в CPython добавлена сборочная опция "--enable-experimental-jit". Для работы JIT требуется установка LLVM в качестве дополнительной зависимости.

Процесс трансляции машинного кода в JIT построен c использованием архитектуры "Copy-and-Patch", при которой при помощи LLVM собирается объектный файл в формате ELF, содержащий данные об инструкциях байткода и информацию о необходимой замене данных. JIT заменяет сгенерированные в ходе интерпретации программы инструкции байткода на их представления в машинном коде, попутно подставляя необходимые для вычислений данные (JIT копирует готовые шаблоны уже скомпилированных функций и подставляет в них необходимые значения, такие как аргументы и константы).

Предложенный JIT примечателен очень высокой скоростью генерации кода, простотой сопровождения и полной интеграцией с интерпретатором. По сравнению с компиляцией в WebAssembly (Liftoff) новый JIT генерирует код в 5 раз быстрее, а результирующий код работает на 50% быстрее. При сравнении с традиционным JIT-инструментарием LLVM добавленный в CPython JIT обеспечивает в 100 раз более быструю генерацию кода и на 15% более быстрый результирующий код.

  1. Главная ссылка к новости (https://pythoninsider.blogspot...)
  2. OpenNews: Для Python предложен JIT-компилятор, использующий технику copy-and-patch
  3. OpenNews: Выпуск Nuitka 2.0, компилятора для языка Python
  4. OpenNews: 7% разработчиков продолжают использовать Python 2
  5. OpenNews: Выпуск языка программирования Python 3.12
  6. OpenNews: Опубликован план избавления CPython от глобальной блокировки интерпретатора
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60966-python
Ключевые слова: python, jit
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Обсуждение (26) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:21, 10/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Вот ещё б GIL выпилили и было б совсем заебок
     
     
  • 2.3, jOKer (ok), 09:39, 10/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А когда с гонкой столкнешься в полный рост, не пожалеешь?)))

    А если серьезно, то вот лично меня ситуация, когда параллельно развиваются два интерпретатора, один с GIL (CPython), а второй без (PyPy), - вполне устраивает. "Выбор - это всегда хорошо" (с)

     
  • 2.7, Шарп (ok), 10:05, 10/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Большинство питощиков никогда не осилят синхронизацию в настоящей многопоточности.
     
     
  • 3.9, Пряник (?), 10:14, 10/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Очень сложно написать два слова acquire и release.
     
  • 3.14, 12yoexpert (ok), 10:27, 10/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да большинство сишников не осилит, что уж говорить о скрипт-кидди на питоне или расте
     
  • 2.20, Аноним (20), 10:38, 10/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С релизом 3.12 писали же
    > началось альфа-тестирование ветки Python 3.13, в которой появился режим сборки CPython без глобальной блокировки интерпретатора (GIL, Global Interpreter Lock)
     

  • 1.2, Аноним (2), 09:30, 10/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Ну вот, то самое Счастливое Будущее уже наступило! Поздравляю всех товарищей питонистов!
     
     
  • 2.16, Аноним (-), 10:33, 10/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Ну вот, то самое Счастливое Будущее уже наступило! Поздравляю всех товарищей питонистов!

    Вот так плавно и постепенно, гадюка легким движением руки превратилась в элегантную... жабу!!!

     

  • 1.4, anonymous (??), 09:42, 10/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Насколько я помню, просто так JIT не бывает, и за его использование приходится платить небольшим оверхедом по процессору (счётчики вставлять), но и заметным оверхедом по памяти.

    Если питн продолжит развиваться в том направлении, то станет явой, и я не уверен, что это так уж и хорошо.

     
     
  • 2.6, test (??), 09:59, 10/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы бы лучше посчитали оверхед у JS, то не так сильно удивлялись бы.
     
  • 2.18, Аноним (-), 10:36, 10/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Насколько я помню, просто так JIT не бывает, и за его использование приходится
    > платить небольшим оверхедом по процессору (счётчики вставлять), но и заметным
    > оверхедом по памяти.

    Во первых генерить оптимальный код - нифига не lightweight операция. И одно дело если это билдферма отпедалила, и другое - если лично вы. Во вторых RAM и CPU на это вполне себе уходит - и ява, или накрайняк, яваскрипт - таки получаются, да.

    Имела жаба гадюку - а теперь, вот, вывелось нечто земноводное непонятного типа :)

     

  • 1.5, ИмяХ (ok), 09:42, 10/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    >>код работает на 50% быстрее.

    То есть код будет тормознее не в 200 раз, а всего лишь в 133 раза

     
     
  • 2.12, AS (??), 10:26, 10/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    200 - 100%
    133 - X%

    я в 3 классе, но мне кажется, что X точно не 50%

     
     
  • 3.17, Аноним (17), 10:35, 10/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Достаточно, что оно в 65000 раз медленнее, чем С.
     
     
  • 4.19, 12yoexpert (ok), 10:36, 10/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    норм, еще 535 раз в запасе
     
  • 4.21, Аноним (20), 10:40, 10/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Если не уметь писать, то и С медленнее, чем С
     
     
  • 5.24, 12yoexpert (ok), 10:56, 10/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты так мудр, будь моим сенсеем. Я преисполнился в твоей философии
     

  • 1.8, Пряник (?), 10:11, 10/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    То есть каждый раз компилировать и выполнять инструкции быстрее, чем интерпретировать? Хм...
     
     
  • 2.11, 12yoexpert (ok), 10:25, 10/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    у фанатиков jit обычно из-за таких слов дико подгорает, аккуратно
     
  • 2.13, Аноним (13), 10:26, 10/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Зачем каждый раз? Один раз функцию скомпилировал и исполняй её хоть 100 000 раз.
     
     
  • 3.15, 12yoexpert (ok), 10:29, 10/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    угадай, как расшифровывается jit, и всё поймёшь
     

  • 1.10, 12yoexpert (ok), 10:25, 10/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    встроен или встроен? безграмотность автора новостей продолжает бить рекорды.
     
  • 1.22, Аноним Максим (?), 10:47, 10/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Админы, напишите про PEP 730 (https://peps.python.org/pep-0730/) и PEP 738 (https://peps.python.org/pep-0738/), довольно таки интересная тема.
     
  • 1.23, Аноним (23), 10:52, 10/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >позволяющего добиться существенного повышения производительности

    пруф или не было, на типичных применениях jit это жор памяти, процессора, и тормоза, к чему эти фантазии в тексте?

     
     
  • 2.27, Аноним (27), 11:03, 10/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну сравни производительность языка с JIT, например C# или Java, с питоном, потом рассуждай о фвнтазиях
     

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