Для Python предложен JIT-компилятор, использующий технику copy-and-patch

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|1.1, Аноним (-), 14:28, 26/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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> runtime-компоненты сводятся примерно к 300 вручную написанным строкам на языке Си и 3000 сгенерированным строкам кода на Си.
Интересно, сколько дыр будет в этих 300 строках?
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|1.3, Аноним (3), 14:35, 26/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Помнится Google все пыталась как-то ускорить Python, проекты делалЮ работников напрягал. Потом плюнули на это неблагодарное дело и создали Go. Теперь вот Microsoft что-то пытается сделать там, где это не особо легко by-design. Лично я жду mojo на посмотреть, что они там сделают.
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|2.4, Аноним (4), 14:45, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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Гугл никогда ничего не сделал за всю свою историю, так что не удивительно. Да и успехи мс с питоном всё наглядно демонстрируют.
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|4.15, Аноним (4), 15:19, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>сделана гуглом
ты видимо хотел сказать куплена гуглом, какое отношение убитых продуктов к живым там сейчас?
вообще, разработка софта там явно не в приоритете
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|2.5, Tron is Whistling (?), 14:47, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А получилось только у фейсбука с PHP - HHVM. Но потом идеи затянули в PHP 7 и 8, и HHVM тоже стал не нужен.
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|2.41, Легивон (?), 17:57, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Потому что есть tradeoff между достигаемой скоростью и возможностью интеграции с любыми внешними окружениями.
Никого почему-то не смущает что все ML работает на таком медленном питоне. Возможности по интеграции могут быть гораздо важнее скорости числодробления (последним можно кстати заниматься на numpy и т.п. с такими же сишными скоростями)
А вот с js получилось прямо забавно. Ведь удалось достигнуть и правда запредельных результатов. А потом... потом они просто взяли и отдали свой сверх остный инструмент самым ущербным мартышкам. И что толку? Браузер всеравно тормозит ровно настолько, чтобы страницы хоть как-то открывались. Ничего бы и не изменилось будь в client side скриптинге медленный питон.
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|3.50, Витюшка (?), 18:34, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Только тут они написали говнокод и выйграли (заработали на этом), а в другом случае бы так не получилось.
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|1.6, Аноним (6), 14:55, 26/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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>При работе JIT в процессе выполнения программы осуществляется перебор созданных интерпретатором инструкций байткода и копирование для каждой инструкции заранее скомпилированного машинного кода в область памяти с исполняемым кодом, а также изменение на лету инструкций для подстановки в них обрабатываемых данных (JIT копирует готовые шаблоны уже скомпилированных функций и подставляет в них необходимые значения, такие как аргументы и константы). При загрузке объектных файлов также осуществляется копирование машинного кода в память и подстановка внешних символов.
Стековая машина что-ли? Я писал jit-компищятор на основе техники copy and patch. Было quick and dirty. Кончилось тем, что я это выкинул и написал x86-специфичный аллокатор регистров + энкодер инструкций (constexpr функции!) + constant size структуру для хранения инструкций + двухпроходный компилятор + кучу кода в inline assembly для интеграции отжитенного кода в остальную программу - все функции, вызываемые из горячего цикла пришлось в виде ассемблера в программу всунуть.
Пoтому что сишный и плюсовый код норовили заюзать регистры, которые я заюзал в jitе, зарезервировать их оказалось невозможно ни в gcc, ни в шланге (register type varName asm ("regName") не резервирует регистр!), сохранять на стеке перед каждым вызовом ВСЕ РЕГИСТРЫ (потому что компиляторы не имеют интерфейса, чтобы им сообщить свою calling convention для каждой функции и/или блока кода отдельно) ОЧЕНЬ тормознуто, при этом компилеро-сгенерированный код (по подстановкам в asm-блоках, не буду же я регистры напрямую юзать, это неудобно) не гнушался портить %rbp, поэтому пришлось всунуть его в clobber-list, теперь компилер орёт, что это deprecated.
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|2.7, Аноним (7), 15:06, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Все регистры пришлось сохранять ещё потому, что на максимальных флагах защиты от всех микроархитектурных уязвимостей компилер всё нулил при выходе из функции, не анализируя, откуда функция вызывается. Ещё очень неудобно вызывать функции из асм-кода. Приходртся самому всё класть на стэк. Изменяется прототип - всё насмарку, уследить за этим трудно. Зато у меня одна из самых быстрых программ. К сожалению пока неопубликована. У меня есть кое-какие идеи как этот джит выкинуть, сгенерировав экспоненциально много (а для этого нужно будет произвести большой поиск в графе состояний ветвями и границами, при этом результат гарантированно даст не очень большой показатель экспоненты, так что будет feasible) функций силами компилятора, шаблонов, constexpr и хардкода, а потом выбрав нужную. Если покажет производительрость наравне или выше джита - вообще джит выкину. Тогда и зарелижу.
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|3.9, Аноним (9), 15:11, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Ты =очень= крутой, аноним.
Но пользоваться твоей программой я, конечно, не буду.
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|5.43, YetAnotherOnanym (ok), 18:05, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я так понимаю, если тебя вовремя не остановить, ты дойдёшь до того, что всю computationslly-heavy функциональность запихнёшь в fpga'шку.
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|4.31, Аноним (31), 16:34, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Когда доделаю - на опеннете может появиться анонс. А пока - "ничего".
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|2.10, Аноним (10), 15:14, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>сохранять на стеке
Вообще сохранять на стеке очень тормознуто, горячий обрамляющий цикл сделан так, что стэк код вообще редко трогает и оптимизирован с помощью llvm-mca. Отjitенный код стек вообще не трогает, переходы туда и обратно jmpами, все аргументы в регистрах.
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|2.22, Проходил мимо (?), 15:57, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Судя по описанию, вами была проделана впечатляющая работа. Но у меня, после прочитанного, создалось впечатление, что проще было бы критичное по скорости ядро "движка" сразу писать на ассемблере, а на всем остальном делать только высокоуровневую обвязку.
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|3.30, Аноним (30), 16:13, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не, clang генерит быстрый код, когда часть из входных данных захардкодожена.
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|2.28, Пряник (?), 16:04, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Это та самая борьба с компилятором, которую вылечили в расте?
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|2.36, Витюшка (?), 17:37, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Выглядит очень интересно, как минимум много умных услов)
А что за проект? Язык программирования? Что он вообще делает?
Хобби? Работа? Наука?
Публикации есть?
Я в этом не силён. Но Zig позволяет тебе выбирать calling convention для каждой функции.
callconv(WINAPI)
callconv(.Inline)
callconv(.Naked)
callconv(.C)
Наверное ещё что-то. Много оптимизаций встроено в язык.
Писать compile time код - это просто песня. Generic код тоже.
Есть ассемблерные вставки в языке (из коробки).
Можно вызывать С код и С++.
Можно даже С++ код компилировать компилятором Zig! Те просто берёшь и компилируешь свой С++, а потом добавляешь Zig потихоньку. Переписывать всё не нужно.
Для твоей задач подходит идеально.
Быстрее чем на Zig уже не будет.
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|3.47, Аноним (47), 18:29, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Но Zig позволяет тебе выбирать calling convention для каждой функции.
Да де-факто стандартные расширения сишки тоже позволяют, но из приведённого вами списка. При этом компилятор сгенерирует ненужные перебросы из одних регистров в другие с сохранениями состояния caller-saved на стеке. Мой код же стека касается в редких случаях - когда нужно выделить память. Тогда уже гулять-так гулять. Остальная свистопляска идёт в регистрах и кэше.
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|2.19, sig11 (ok), 15:45, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кто сказал, что ускоряют?
"а в среднем отстал по производительности на 35%,"
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|1.12, _kp (ok), 15:17, 26/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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JIT - это лишние тормоза, считай полумеры.
Так бы и написали что компиляцию в нативный код не осилили, ибо из за динамической типизации все равно фигня с производительностью.
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|2.33, Bottle (?), 17:04, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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JIT потенциально обладает преимуществом перед обычной компиляцией. Вот есть у тебя куча ветвлений switch-case в коде, профилировщик собирает статистику и на основе этого компилирует код так, чтобы первыми проверялись самые частые case'ы.
Это, к слову, также положено в основу PGO.
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|3.35, Аноним (34), 17:16, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты с if/else не попутал?
switch/case выстраивает jump table, там похер в каком порядке идут значения
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|4.46, Bottle (?), 18:27, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Семантически switch-case и if-else одинаковы, современные компиляторы их разворачивают в одинаковые инструкции 100%. Это раньше могли быть приколы вида того, что for(;;) и while(true) преобразовались в разные ассемблерных инструкции.
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|3.37, all_glory_to_the_hypnotoad (ok), 17:40, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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JIT жрёт память и добавляет внезапные лаги. Так что лучше иметь стабильный по задержкам, но чуть менее производительный код, чем JIT со всеми его минусами. Ну или иметь возможность включать JIT только для определённых функций/модуля
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|4.40, Вы забыли заполнить поле Name (?), 17:51, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> JIT жрёт память и добавляет внезапные лаги. Так что лучше иметь стабильный
> по задержкам, но чуть менее производительный код, чем JIT со всеми
> его минусами. Ну или иметь возможность включать JIT только для определённых
> функций/модуля
Вроде как в нормальных компиляторах jit не всегда задействуется. Там несколько этапов от простого интерпретатора байткода до полноценного jit. В зависимости от статистики происходит переключение между ними. По крайней мере так сделано в v8 и так планируют делать в python
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|3.44, _kp (ok), 18:16, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В теории, если считать скорость постоянной перекопиляции пренебрежимо мала, то есть когда задержка не заметна, и раздражает пользователя.
А для пользователя не нативное приложение - неполноценное приложение.
Ведь никто в здравом уме не поставит что то типа VsCode по умолчанию вместо нотепада как редактор по умолчанию.
Исключения есть, например когда приложение например на Яве и стартует мгновенно, и работает быстро, и неискушенный пользователь ничего не замечает. Но, это и редкость, и обычно небольшие программы.
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|2.24, Аноним (24), 16:00, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В 100 раз быстрее jit генерация байткда, само исполнение стало быстрее на десятки процентов в лучшем случае.
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|2.45, _kp (ok), 18:18, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> То есть питон сейчас стал в 100 раз быстрее?
Нет, его отдельные операции стали быстрее, а в целом скорость примерно как была.
Ведь если похерить хотя бы динамическую типизацию, что сильно ускорит, но так тогда это и будет уже Питон.
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|3.49, Аноним (48), 18:33, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сделать транслятор типа TypePython с подсказками о типах для AST.
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|1.39, YetAnotherOnanym (ok), 17:43, 26/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> примечателен очень высокой скоростью генерации кода
В питоне быстрая генерация кода - это самое главное. Те, кому надо, чтобы код быстро работал, обходят питон стороной.
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