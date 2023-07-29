Опубликован план избавления CPython от глобальной блокировки интерпретатора

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|1.1, Аноним (1), 11:52, 29/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Избавиться от питона во много раз проще. Более того, не начинать его учить или использовать - ещё проще.
Да, 20 лет нямкали коричневую субстанцию с gil и ещё 5 или 10 - без разницы.
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|2.5, Прохожий (??), 12:06, 29/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Избавиться от питона во много раз проще.
Нет, если у тебя вся инфраструктура на нём.
>Более того, не начинать его учить или использовать - ещё проще.
С нуля Ансибл написать? Или библиотеки для ИИ?
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|3.7, Аноним (7), 12:08, 29/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Смех, у кого то вся инфраструктура на Коболе это не помешало всем отказаться от Кобола.
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|5.12, Аноним (7), 12:12, 29/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да продолжает, только эти компании не могут найти себе программистов от слова ваще.
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|6.16, Прохожий (??), 12:18, 29/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Могут и находят. Им дешевле заплатить 1.5 зарплаты от рыночной, чем менять всё написанное
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|6.20, ivan_erohin (?), 12:23, 29/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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скорее не хотят.
всего-то надо увеличить зарплату раза в 2 и софинансировать курсы кобола для кандидатов.
для вкатывания в тупиковую технологию - достаточная мотивация ?
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|3.29, Аноним (29), 12:43, 29/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>если у тебя вся инфраструктура на нём
А нечего было на него завязыватся!
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|2.11, Аноним (11), 12:10, 29/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не проще, альтернатив то не существует. Фактически, большинство пользователей никогда не сталкиваются с ограничениями gil, на практике встрять в него надо уметь. В то же время, это весьма надёжный механизм, а те, кому он мешает, подключают сишные батарейки и пишут с его отключением в cython. Ну а насчёт того чтоб не учить, зачем отказывать себе в использовании самого надёжного, продуктивного и эффективного языка программирования, созданного за всю историю человечества?
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|3.15, Прохожий (??), 12:17, 29/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>самого надёжного, продуктивного и эффективного языка программирования
Был бы он самым эффективным, не надо было бы писать модули на Си и заниматься модификациями, описанными в этой статье. Нет, этот язык далёк от эффективности, если мы говорим об универсальном языке. Но в некоторых областях он неплох.
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|4.21, Аноним (11), 12:24, 29/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это интерпретируемый язык, максимально эффективно расширяющийся нативным кодом. То что написано в статье, это актуально в основном для больших систем, занимающихся вычислениями. Вот там где гц и гил начинают путаться под ногами и оттягивать на себя значительно ресурсов.
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|1.2, Аноним (7), 12:03, 29/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Наконец все сишные дополнения для питона улетают в гарбедж, а без них питон превращается в унылый го.
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|3.6, Аноним (7), 12:07, 29/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Всё улетает далеко и на долго, думаешь всем захочется переписывать все сишные пакеты для питона? Спойлер никто не будет этим заниматься от слова ваще.
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|4.14, Аноним (14), 12:16, 29/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что и зачем там переписывать? Внешние (сишние) библиотеки типа numpy и так отдают gil на время выполнения сишного кода. Gil касается исключительно питоновского кода и исключительно многопоточности (не многопроцессорности).
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|5.25, Аноним (7), 12:37, 29/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Т.е. надо будет свою батарейку и писать и тестировать на двух версиях питона с гил и без гил, просто потому что. При этом наверняка будут те кто работают только с гил, те кто только без гил. А кому то точно понадобится иметь обе батарейки вместе. Короче опять проблемы на ровном месте как с питоном 2.
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|4.17, Аноним (11), 12:20, 29/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Их не так много. Все биндинги и обвязка на cython, всем нормальным проектам уже надоело что всё разваливается каждый минорный апдейт по причине очередной перестановки кроватей и они написали нормально. Учитывая, что основной их код всё же не на питоне, исправления будут тривиальны. Кстати, прямо сейчас у тебя есть возможность словить сегфолт 1001 способом у pycurl, например, и гил не поможет.
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|5.26, Аноним (7), 12:37, 29/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну вот решения на основе костылей, а потом костылей костылей. Мрак.
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|1.23, Программист на питоне с 15 летним стажем (?), 12:31, 29/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Все кто ненавидят Питон, просто вы завидуете. Пока вы там выискиваете баги при сборке многоэтажных шаблонных конструкций непрерывно таскаемых из одного проекта в другой, мы пьём смузи, ходим в спортзалы и гуляем с девчонками. GIL за всё время проходил мимо меня. Там где нужна параллельность я просто создаю новый процесс и работаю через сокеты, делов то.
З.Ы.
Работать должен компьютер, а не человек.
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|2.27, Аноним (7), 12:39, 29/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Пока питонисты мечтают чтобы им кто-то позавидовал. И пытаются сами себе засунуть палки в колёса своего велосипеда. Го программисты просто наслаждаются жизнью.
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|2.28, Прохожий (??), 12:41, 29/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я не являюсь ненавистником Питона, но, к сожалению, есть такая тенденция, когда этот язык применяют не по назначению в виду простоты его освоения. Например, в областях, где от софта требуется производительность, отзывчивость.
Скорее всего, ты за все свои 15 лет не принимал участия в разработке таких продуктов. На Питоне их пытаться писать - та ещё боль. Когда некоторые понимают, что Питон не для этого, переписывают всё с нуля на другом, более подходящем языке.
Каждому языку - своя ниша.
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