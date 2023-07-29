The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Опубликован план избавления CPython от глобальной блокировки интерпретатора

29.07.2023 11:45

Руководящий совет проекта Python объявил о намерении утвердить предложение по расширению языка Python PEP-0703, в котором определяется добавление режима сборки CPython без глобальной блокировки интерпретатора (GIL, Global Interpreter Lock). В качестве вероятного срока реализации PEP-0703 упоминается выпуск Python 3.13, намеченный на осень следующего года.

Во внедряемом PEP-0703 определено оставление по умолчанию GIL, но добавление сборочной опции "--without-gil" для его отключения. Новый режим позволит решить проблему с распараллеливанием операций на многоядерных системах, вызванную тем, что глобальная блокировка не допускает параллельное обращение к разделяемым объектам из разных потоков. В долгосрочной перспективе (через 5 лет) интерпретатор планируется перевести по умолчанию на сборку только в режиме без глобальной блокировки, одновременно прекратив поддержку сборки с GIL.

На первом этапе отключение GIL по умолчанию нецелесообразно в связи с накладными расходами, связанными с изменениями в сборщике мусора, системе управления памятью и примитивах для организации блокировок. Например, из-за использования подсчёта ссылок для изоляции потоков наблюдается снижение производительности однопоточных сценариев (в тестовом наборе pyperformance на 10%). При этом отключение GIL может потребоваться в научных вычислениях, для которых отсутствие распараллеливания является более серьёзной проблемой, чем линейная скорость выполнения кода.

Отмечается, что работа по уходу от GIL будет проведена с большой осторожностью, чтобы не повторить провала, случившегося при продвижении Python 3 - сборка без GIL должна будет обязательно сохранить обратную совместимость со старыми версиями Python, а все изменения в стороннем коде, необходимые для работы в сборках без GIL, должны работать и в сборках с GIL. Изменять нумерацию выпусков на Python 4 для сборок без GIL не планируется, так как в них будет сохранена совместимость на уровне ABI.

До полного перехода на сборки без GIL планируется добиться всесторонней поддержки данных сборок со стороны сообщества, а также предоставить дополнительные C API и Python API для обеспечения безопасной многопоточности в существующем коде. Уход от GIL будет проведён в три этапа: добавление в CPython в 3.13 (возможно в 3.14) экспериментальной опции для сборки без GIL, поддерживаемой основной командой разработчиков; перевод опции сборки без GIL в разряд пригодных для рабочих внедрений и одобрение поставки сборок без GIL по желанию дистрибутивов; переход на сборку без GIL по умолчанию и удаление кода для поддержки GIL. Прогнозируется, что переход на третью стадию может произойти как минимум через 5 лет.

  1. Главная ссылка к новости (https://discuss.python.org/t/a...)
  2. OpenNews: Выпуск Cython 3.0 и Nuitka 1.7, компиляторов для языка Python
  3. OpenNews: Опубликован Codon, компилятор для языка Python
  4. OpenNews: Выпуск языка программирования Python 3.11
  5. OpenNews: Уязвимость в Python, позволяющая вызвать системные команды из изолированных скриптов
  6. OpenNews: Стратегия параллельного поддержания веток Python 2 и Python 3 оказалась ошибочной
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59518-python
Ключевые слова: python, lock
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (23) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:52, 29/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Избавиться от питона во много раз проще. Более того, не начинать его учить или использовать - ещё проще.
    Да, 20 лет нямкали коричневую субстанцию с gil и ещё 5 или 10 - без разницы.
     
     
  • 2.5, Прохожий (??), 12:06, 29/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Избавиться от питона во много раз проще.

    Нет, если у тебя вся инфраструктура на нём.

    >Более того, не начинать его учить или использовать - ещё проще.

    С нуля Ансибл написать? Или библиотеки для ИИ?

     
     
  • 3.7, Аноним (7), 12:08, 29/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смех, у кого то вся инфраструктура на Коболе это не помешало всем отказаться от Кобола.
     
     
  • 4.10, Прохожий (??), 12:10, 29/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Помешало. Кобол до сих пор используется.
     
     
  • 5.12, Аноним (7), 12:12, 29/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да продолжает, только эти компании не могут найти себе программистов от слова ваще.
     
     
  • 6.16, Прохожий (??), 12:18, 29/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Могут и находят. Им дешевле заплатить 1.5 зарплаты от рыночной, чем менять всё написанное
     
     
  • 7.24, Аноним (7), 12:35, 29/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А ты смешной на почитай что в реальном мире происходит https://www.cnews.ru/news/top/2020-04-07_ssha_izza_koronavirusa_ponadobilis
     
  • 6.20, ivan_erohin (?), 12:23, 29/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    скорее не хотят.
    всего-то надо увеличить зарплату раза в 2 и софинансировать курсы кобола для кандидатов.
    для вкатывания в тупиковую технологию - достаточная мотивация ?
     
  • 3.29, Аноним (29), 12:43, 29/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >если у тебя вся инфраструктура на нём

    А нечего было на него завязыватся!

     
  • 2.9, Rastler (ok), 12:10, 29/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В целом да. Пихают его где надо и не надо.
     
  • 2.11, Аноним (11), 12:10, 29/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не проще, альтернатив то не существует. Фактически, большинство пользователей никогда не сталкиваются с ограничениями gil, на практике встрять в него надо уметь. В то же время, это весьма надёжный механизм, а те, кому он мешает, подключают сишные батарейки и пишут с его отключением в cython. Ну а насчёт того чтоб не учить, зачем отказывать себе в использовании самого надёжного, продуктивного и эффективного языка программирования, созданного за всю историю человечества?
     
     
  • 3.15, Прохожий (??), 12:17, 29/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >самого надёжного, продуктивного и эффективного языка программирования

    Был бы он самым эффективным, не надо было бы писать модули на Си и заниматься модификациями, описанными в этой статье. Нет, этот язык далёк от эффективности, если мы говорим об универсальном языке. Но в некоторых областях он неплох.

     
     
  • 4.21, Аноним (11), 12:24, 29/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это интерпретируемый язык, максимально эффективно расширяющийся нативным кодом. То что написано в статье, это актуально в основном для больших систем, занимающихся вычислениями. Вот там где гц и гил начинают путаться под ногами и оттягивать на себя значительно ресурсов.
     

  • 1.2, Аноним (7), 12:03, 29/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Наконец все сишные дополнения для питона улетают в гарбедж, а без них питон превращается в унылый го.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 12:05, 29/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ничто никуда не улетает.
     
     
  • 3.6, Аноним (7), 12:07, 29/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё улетает далеко и на долго, думаешь всем захочется переписывать все сишные пакеты для питона? Спойлер никто не будет этим заниматься от слова ваще.
     
     
  • 4.14, Аноним (14), 12:16, 29/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что и зачем там переписывать? Внешние (сишние) библиотеки типа numpy  и так отдают gil на время выполнения сишного кода. Gil касается исключительно питоновского кода и исключительно многопоточности (не многопроцессорности).
     
     
  • 5.25, Аноним (7), 12:37, 29/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Т.е. надо будет свою батарейку и писать и тестировать на двух версиях питона с гил и без гил, просто потому что. При этом наверняка будут те кто работают только с гил, те кто только без гил. А кому то точно понадобится иметь обе батарейки вместе. Короче опять проблемы на ровном месте как с питоном 2.
     
  • 4.17, Аноним (11), 12:20, 29/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Их не так много. Все биндинги и обвязка на cython, всем нормальным проектам уже надоело что всё разваливается каждый минорный апдейт по причине очередной перестановки кроватей и они написали нормально. Учитывая, что основной их код всё же не на питоне, исправления будут тривиальны. Кстати, прямо сейчас у тебя есть возможность словить сегфолт 1001 способом у pycurl, например, и гил не поможет.
     
     
  • 5.26, Аноним (7), 12:37, 29/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вот решения на основе костылей, а потом костылей костылей. Мрак.
     

  • 1.23, Программист на питоне с 15 летним стажем (?), 12:31, 29/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Все кто ненавидят Питон, просто вы завидуете. Пока вы там выискиваете баги при сборке многоэтажных шаблонных конструкций непрерывно таскаемых из одного проекта в другой, мы пьём смузи, ходим в спортзалы и гуляем с девчонками. GIL за всё время проходил мимо меня. Там где нужна параллельность я просто создаю новый процесс и работаю через сокеты, делов то.
    З.Ы.
    Работать должен компьютер, а не человек.
     
     
  • 2.27, Аноним (7), 12:39, 29/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Пока питонисты мечтают чтобы им кто-то позавидовал. И пытаются сами себе засунуть палки в колёса своего велосипеда. Го программисты просто наслаждаются жизнью.
     
  • 2.28, Прохожий (??), 12:41, 29/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я не являюсь ненавистником Питона, но, к сожалению, есть такая тенденция, когда этот язык применяют не по назначению в виду простоты его освоения. Например, в областях, где от софта требуется производительность, отзывчивость.

    Скорее всего, ты за все свои 15 лет не принимал участия в разработке таких продуктов. На Питоне их пытаться писать - та ещё боль. Когда некоторые понимают, что Питон не для этого, переписывают всё с нуля на другом, более подходящем языке.

    Каждому языку - своя ниша.

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2023 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру