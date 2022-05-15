Уязвимость в Python, позволяющая вызвать системные команды из изолированных скриптов

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|1.1, Онаним (?), 10:30, 15/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Ызалиравынный скрипт - это фантастика.
Хочешь изализарывать - как минимум делай чрут.
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|2.43, Аноним (-), 15:31, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Battle For Wesnoth пытался делать скрипты AI на питоне и очень быстро обнаружил что есть более 9000 способов как аддон загруженный с сервера может поиметь юзера. Они плюнули и перешли на Lua, там можно сделать скрипт который только считает, например, AI, но с системой ничего делать не может - за полным отсутствием у него интерфейсов для этого.
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|1.2, ИмяХ (?), 10:41, 15/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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>>выявленной в 2012 году
Тысичиглас уже десять лет смотрят на эту ошибку и думают, когда ж кто-нибудь исправит её.
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|2.3, Ананом (?), 10:51, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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ну так, все ждали когда за найденные уязвимости бабло отваливать будут.
вот хорошо забытое/забитое старое и начало всплывать и благоухать "свежестью"
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|2.5, Аноним (5), 10:54, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А в чём причина твоей ненависти к свободному программному обеспечению? Работу потерял из-за него?
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|1.4, Бывалый смузихлёб (?), 10:52, 15/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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> Работа сводится к получению из кода на языке Python
> сведений об адресе одной из функций в исполняемом коде CPython. > На основании этого адреса вычисляется базовый адрес
> CPython в памяти и адрес функции system() в
> загруженном в пмять экземпляре libc
Прямо-таки азы заражающих вирусов. Даже удивительно, что на скриптоте подобное возможно без особых сложностей
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|2.7, Аноним (7), 10:58, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Очередное подтверждение, что что питон -- нормальная скриптота.
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|4.24, Аноним (7), 12:53, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Это миф, на самом деле этот процент ближе к 99. И нет, это для 1% линуксоидов нормальная, все остальные выбирают руби (макос) или жс (венда).
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|5.28, Аноним (28), 13:42, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> руби (макос)
который скоро удалят с макос... Впрочем, питон уже снесли.
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|6.31, Аноним (7), 13:55, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> руби (макос)
> который скоро удалят с макос... Впрочем, питон уже снесли.
Мне казалось, речь идёт о кодерах. Больше оно никому нужно не было. Учитывая, что система в первую очередь позиционируется для домохозяек, ничего удивительного.
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|3.46, Аноним (-), 15:34, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Очередное подтверждение, что что питон -- нормальная скриптота.
Это в том смысле, что делает даже JS'еров по уровню наколенности? :) Про#$%ть баг известный десять лет - как-то не очень :)
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|1.6, Аноним (5), 10:57, 15/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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canary found
nx enabled
pie enabled
fortify enabled
и ничего не помогает, а зачем тогда это всё?
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|2.18, Аноним (18), 12:10, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Навертели бесполезной фигни, вместо того, чтобы писать на адекватных задачам языках.
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|3.26, YetAnotherOnanym (ok), 13:26, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Адекватные задачам языки учить надо, а на это времени нет. Месячные курсы питона или жабоскрипта закончил - и вперёд, фигачить код любой задачи на единственном освоенном языке.
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|4.33, Аноним (-), 14:00, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Адекватные задачам языки учить надо, а на это времени нет. Месячные курсы
> питона или жабоскрипта закончил - и вперёд, фигачить код любой задачи
> на единственном освоенном языке.
Только вот если читать дальше заголовка, то окажется что ошибка там - совсем не "на питончике" навяана, а как раз на "труЪ-ЯП".
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|4.36, another_one (ok), 14:09, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Сам догадаешься, на каком языке написан CPython (в котором как раз уязвимость) или подсказать?
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|5.47, Аноним (-), 15:38, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Дык на нем тоже практиковали питонячий подход к кодингу если забивали на известный баг 10 лет. Вебмакачить можно даже на сишке. Это не очень удобно и икается, но если очень хочется, вот, пожалуйста.
А просто для понимания - я вообще не питонист но в 2 подвернувшихся скриптах работавших с сетью я влет нашел 2 тупейших вулна, за целые 5 минут. Тупейшие логические ошибки, сэкономили на проверках и санитизации ввода, как обычно. И так у этих мегакодеров везде.
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|6.52, Аноним (52), 15:48, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Дык на нем тоже практиковали питонячий подход к кодингу если забивали на известный баг 10 лет. Вебмакачить можно даже на сишке. Это не
> очень удобно и икается, но если очень хочется, вот, пожалуйста.
Да что ж это такое - и тут злобные питонисты сишникам тайком в штаны на*рали!
А вот там, где нет питонистов, там с CVE полнейший порядок (если нет - см. первый пункт про злобных питонистов)!
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|6.57, Аноним (57), 15:59, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Тупейшие логические ошибки, сэкономили на проверках и
> санитизации ввода, как обычно. И так у этих мегакодеров везде.
Покажи свой репозиторий, о великий гуру294 ... или как обычно - "я не тактик, я балаб^W стратег"?
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|1.10, Аноним (10), 11:20, 15/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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> обращение к уже освобождённой памяти
@
> Изначально предполагалось, что ошибка не представляет угрозы безопасности
Вот к чему приводит смузи разработка без знания сишечки.
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|2.11, Аноним (-), 11:32, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>> Эксплоит реализован на чистом языке Python и работает без импорта внешних библиотек и без установки обработчика "code.__new__".
> Вот к чему приводит классическая сишно-снобизная разработка без знания питончика.
пофиксил, не благодари.
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|4.13, Аноним (-), 11:47, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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>>> Изначально предполагалось, что ошибка не представляет угрозы безопасности
>> классическая сишно-снобизная разработка без знания питончика.
> Рантайм на сях.
Че сказать-то хотел?
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|5.35, Аноним (35), 14:06, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А самое смешное что это переписывание ничего не изменить. Серво не даст соврать.
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|6.37, Аноним (-), 14:20, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А самое смешное что это переписывание ничего не изменить. Серво не даст соврать.
Самое смешное - очередная бессмысленная и беспощадная "оналитега" от опеннетных оналитегов.
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|7.39, Аноним (35), 14:35, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Самое смешное что ты и есть эталонная бессмысленная и беспощадная "оналитега" от опеннетных оналитегов.
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|8.41, Аноним (-), 14:46, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Самое смешное, что классическая опеннетная балаболка даже толком не поняла суть ... текст свёрнут, показать
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|3.49, Аноним (-), 15:40, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А что, на сишечке д@лб@бствовать нельзя чтоли? Как показали питоняши - можно :)
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|4.55, Аноним (52), 15:56, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Это другое!!!™©
> Как показали питоняши - можно :)
В соседних новостях про unrar и постгрю - тоже они?
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|1.22, Аноним (21), 12:33, 15/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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*звук непонимания новости очередным покорителем вайти с модномолодежных курсов*
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|1.23, abu (?), 12:36, 15/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Я не знаю, почему этого никогда не видел доселе, но - питон маздай же.
И это почему-то все стесняются сказать.
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|1.32, Неуклюжий танцор (?), 14:00, 15/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Народ, объясните мне почему это ошибка CPython, а не ядра, если распределением прав доступа, выделением памяти и времени ЦПУ управляет ядро операционной системы? Почему защитой ядра должно заниматься приложение, работающее в пространстве пользователя? Какое исправление могут предложить разработчики Python, если это не их уровень ответсвенности? Это ведь не ошибка, а возможность выполнить какието действия, кторые в том числе могут привести к нарушению прав доступа, и следить за этим должна внешняя по отношению к интерпритатору среда, потому что это задача и облатсть ответсвенности именно ядра, а не интерпритатора.
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|2.34, Аноним (35), 14:05, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Потому что это на самом деле общая задача. Надо решать задачу, а не искать виноватых. А рассуждение это «не наш уровень ответственности» это менеджмент, который попахивает.
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|3.45, Неуклюжий танцор (?), 15:34, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Такие термины как область видимости и инкапсуляция вам ни о чём не говорят? Или вы думаете это относится только к ЯП, но не может относится к построению систем и организации их работы?
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|2.38, Аноним (38), 14:26, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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При чем тут ядро вообще? Как ты предлагаешь ядру отличать действия самого интерпретатор питона от действий запущенного в нем скрипта? Ядро может только запретить доступ всему процессу, но тогда сам интерпретатор не сможет функционировать. Так что это чистая проблема юзерспейса.
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|3.50, Неуклюжий танцор (?), 15:40, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ядро и не должно отличать действия скрипта от действий интерпритатора, это и не нужно. Для ядра всё равно чем вызваны эти действия, самим интерпритатором или скриптом, но ядро должно завершать программу если она выполняет недопустимые действия. Если программа на питоне может это сделать, то и любая другая программа тоже. Поэтому нет смысла править кучу интерпритаторов с разных языков, если дыра в ядре.
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|2.51, Неуклюжий танцор (?), 15:42, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Чем питон лучше паскаля или перла? Откуда такой хайп?
Что бы ответить на этот вопрос, понятным для вас способом, вам нужно сообщить с какой планеты вы к нам прилетели.
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|3.56, Интел (?), 15:56, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Питонодебил малолетний, вопрос не тебе задан, а к взрослым (40+) и серьезным людям.
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|2.61, Аноним (15), 16:59, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Лучше Перла он синтаксисом. Окромя спорного - отступов пробелами, но это не для всех однозначно.
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|1.53, Sergey (??), 15:48, 15/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Примерно в 2005-2007, была большая дыра в php, где поимели кучу народу, окромя серверов с selinux, там доступ к памяти был ограничен.
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|1.58, Аноним (-), 16:45, 15/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Что только не сделают, лишь бы не кодить на лиспе, в котором есть environments, который можно компилировать и который легче вставлять в программу, чем lua. Не говоря об обрезанных вариантах, которые поставляются без этих ваших батареек на все случаи жизни.
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