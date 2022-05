Уязвимость в Python, позволяющая вызвать системные команды из изолированных скриптов

2.43 , Аноним ( - ), 15:31, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Battle For Wesnoth пытался делать скрипты AI на питоне и очень быстро обнаружил что есть более 9000 способов как аддон загруженный с сервера может поиметь юзера. Они плюнули и перешли на Lua, там можно сделать скрипт который только считает, например, AI, но с системой ничего делать не может - за полным отсутствием у него интерфейсов для этого.

3.60 , вместо тысячи слов ( ? ), 16:56, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > The function os.execute runs a system command; it is equivalent to the system function in C. It receives a string with the command and returns an error code. https://www.lua.org/pil/22.2.html