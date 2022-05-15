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Уязвимость в Python, позволяющая вызвать системные команды из изолированных скриптов

15.05.2022 10:11

Опубликован метод обхода систем изолированного выполнения кода на языке Python, основанный на использовании давно известной ошибки, появившейся в Python 2.7, выявленной в 2012 году и до сих пор не исправленной в Python 3. Ошибка позволяет при помощи специально скомпонованного кода на языке Python инициировать обращение к уже освобождённой памяти (Use-After-Free) в СPython. Изначально предполагалось, что ошибка не представляет угрозы безопасности и лишь в очень редких случаях, как правило искусственно созданных, может привести к аварийному завершения скрипта.

Исследователь безопасности под псевдонимом kn32 заинтересовался проблемой и сумел подготовить рабочий эксплоит, дающий возможность вызвать любую системную команду, не имея прямого доступа к методам вида os.system. Эксплоит реализован на чистом языке Python и работает без импорта внешних библиотек и без установки обработчика "code.__new__". Из hook-ов используется только "builtin.__id__", который обычно не запрещён. С практической стороны предложенный код может применяться для обхода механизмов изоляции в различных сервисах и окружениях (например, в обучающих средах, online-оболочках, встроенных обработчиках и т.п.), допускающих выполнение кода на языке Python, но ограничивающих доступные вызовы и не позволяющих обращаться к таким методам, как os.system.

Предложенный код представляет собой аналог вызова os.system, работающий через эксплуатацию уязвимости в CPython. Эксплоит работает со всеми версиями Python 3 на системах с архитектурой x86-64 и демонстрирует стабильную работу в Ubuntu 22.04, даже при включении режимов защиты PIE, RELRO и CET. Работа сводится к получению из кода на языке Python сведений об адресе одной из функций в исполняемом коде CPython. На основании этого адреса вычисляется базовый адрес CPython в памяти и адрес функции system() в загруженном в память экземпляре libc. В завершении инициируется прямой переход по определённому адресу system c подстановкой указателя первого аргумента на строку "/bin/sh".



  1. Главная ссылка к новости (https://pwn.win/2022/05/11/pyt...)
  2. OpenNews: Уязвимость в Python, проявляющаяся при обработке непроверенных дробных чисел в ctypes
  3. OpenNews: Уязвимость в PHP, позволяющая обойти ограничения, заданные в php.ini
  4. OpenNews: Обновление Python 3.8.5 с устранением уязвимостей
  5. OpenNews: В каталоге PyPI выявлены вредоносные библиотеки, использующие CDN PyPI для скрытия канала связи
  6. OpenNews: 46% Python-пакетов в репозитории PyPI содержат потенциально небезопасный код
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57193-python
Ключевые слова: python
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (54) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Онаним (?), 10:30, 15/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ызалиравынный скрипт - это фантастика.
    Хочешь изализарывать - как минимум делай чрут.
     
     
  • 2.43, Аноним (-), 15:31, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Battle For Wesnoth пытался делать скрипты AI на питоне и очень быстро обнаружил что есть более 9000 способов как аддон загруженный с сервера может поиметь юзера. Они плюнули и перешли на Lua, там можно сделать скрипт который только считает, например, AI, но с системой ничего делать не может - за полным отсутствием у него интерфейсов для этого.
     
     
  • 3.60, вместо тысячи слов (?), 16:56, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > The function os.execute runs a system command; it is equivalent to the system function in C. It receives a string with the command and returns an error code.

    https://www.lua.org/pil/22.2.html

     

  • 1.2, ИмяХ (?), 10:41, 15/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    >>выявленной в 2012 году

    Тысичиглас уже десять лет смотрят на эту ошибку и думают, когда ж кто-нибудь исправит её.

     
     
  • 2.3, Ананом (?), 10:51, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    ну так, все ждали когда за найденные уязвимости бабло отваливать будут.
    вот хорошо забытое/забитое старое и начало всплывать и благоухать "свежестью"
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:54, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А в чём причина твоей ненависти к свободному программному обеспечению? Работу потерял из-за него?
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 12:01, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Венда уже не та. В какие-то WSLы скатывается.
     
  • 3.44, Аноним (-), 15:33, 15/05/2022 Скрыто модератором
    		• +/
     

  • 1.4, Бывалый смузихлёб (?), 10:52, 15/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    > Работа сводится к получению из кода на языке Python
    > сведений об адресе одной из функций в исполняемом коде CPython. > На основании этого адреса вычисляется базовый адрес
    > CPython в памяти и адрес функции system() в
    > загруженном в пмять экземпляре libc

    Прямо-таки азы заражающих вирусов. Даже удивительно, что на скриптоте подобное возможно без особых сложностей

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:58, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Очередное подтверждение, что что питон -- нормальная скриптота.
     
     
  • 3.21, Аноним (21), 12:28, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    "Нормальная" - это для 95%?
     
     
  • 4.24, Аноним (7), 12:53, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Это миф, на самом деле этот процент ближе к 99. И нет, это для 1% линуксоидов нормальная, все остальные выбирают руби (макос) или жс (венда).
     
     
  • 5.28, Аноним (28), 13:42, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > руби (макос)

    который скоро удалят с макос... Впрочем, питон уже снесли.

     
     
  • 6.31, Аноним (7), 13:55, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> руби (макос)
    > который скоро удалят с макос... Впрочем, питон уже снесли.

    Мне казалось, речь идёт о кодерах. Больше оно никому нужно не было. Учитывая, что система в первую очередь позиционируется для домохозяек, ничего удивительного.

     
  • 3.46, Аноним (-), 15:34, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Очередное подтверждение, что что питон -- нормальная скриптота.

    Это в том смысле, что делает даже JS'еров по уровню наколенности? :) Про#$%ть баг известный десять лет - как-то не очень :)

     

  • 1.6, Аноним (5), 10:57, 15/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    canary found
    nx enabled
    pie enabled
    fortify enabled

    и ничего не помогает, а зачем тогда это всё?

     
     
  • 2.8, Аноним (7), 10:59, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Стек никто и не переполнял, почему должно было помочь?
     
  • 2.9, Sergey (??), 11:10, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    selinux заюзай и поможет.
     
  • 2.18, Аноним (18), 12:10, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Навертели бесполезной фигни, вместо того, чтобы писать на адекватных задачам языках.
     
     
  • 3.26, YetAnotherOnanym (ok), 13:26, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Адекватные задачам языки учить надо, а на это времени нет. Месячные курсы питона или жабоскрипта закончил - и вперёд, фигачить код любой задачи на единственном освоенном языке.
     
     
  • 4.33, Аноним (-), 14:00, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Адекватные задачам языки учить надо, а на это времени нет. Месячные курсы
    > питона или жабоскрипта закончил - и вперёд, фигачить код любой задачи
    > на единственном освоенном языке.

    Только вот если читать дальше заголовка, то окажется что ошибка там - совсем не "на питончике" навяана, а как раз на "труЪ-ЯП".


     
  • 4.36, another_one (ok), 14:09, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Сам догадаешься, на каком языке написан CPython (в котором как раз уязвимость) или подсказать?
     
     
  • 5.47, Аноним (-), 15:38, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Дык на нем тоже практиковали питонячий подход к кодингу если забивали на известный баг 10 лет. Вебмакачить можно даже на сишке. Это не очень удобно и икается, но если очень хочется, вот, пожалуйста.

    А просто для понимания - я вообще не питонист но в 2 подвернувшихся скриптах работавших с сетью я влет нашел 2 тупейших вулна, за целые 5 минут. Тупейшие логические ошибки, сэкономили на проверках и санитизации ввода, как обычно. И так у этих мегакодеров везде.

     
     
  • 6.52, Аноним (52), 15:48, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Дык на нем тоже практиковали питонячий подход к кодингу если забивали на известный баг 10 лет. Вебмакачить можно даже на сишке. Это не
    > очень удобно и икается, но если очень хочется, вот, пожалуйста.

    Да что ж это такое - и тут злобные питонисты сишникам тайком в штаны на*рали!
    А вот там, где нет питонистов, там с CVE полнейший порядок (если нет - см. первый пункт про злобных питонистов)!

     
  • 6.57, Аноним (57), 15:59, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Тупейшие логические ошибки, сэкономили на проверках и
    > санитизации ввода, как обычно. И так у этих мегакодеров везде.

    Покажи свой репозиторий, о великий гуру294 ... или как обычно - "я не тактик, я балаб^W стратег"?

     

  • 1.10, Аноним (10), 11:20, 15/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    > обращение к уже освобождённой памяти

    @
    > Изначально предполагалось, что ошибка не представляет угрозы безопасности

    Вот к чему приводит смузи разработка без знания сишечки.

     
     
  • 2.11, Аноним (-), 11:32, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >> Эксплоит реализован на чистом языке Python и работает без импорта внешних библиотек и без установки обработчика "code.__new__".
    > Вот к чему приводит классическая сишно-снобизная разработка без знания питончика.

    пофиксил, не благодари.

     
     
  • 3.12, Аноним (12), 11:40, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Рантайм на сях.
     
     
  • 4.13, Аноним (-), 11:47, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >>> Изначально предполагалось, что ошибка не представляет угрозы безопасности
    >> классическая сишно-снобизная разработка без знания питончика.
    > Рантайм на сях.

    Че сказать-то хотел?


     
  • 4.16, Онаним (?), 12:05, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Перепишите на хруст.
    Могу даже название подарить - PythoR.
     
     
  • 5.25, Аноним (15), 13:25, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да не стеняйтесь уже в названии. Так и пишите - PythoRust.
     
     
  • 6.48, Аноним (-), 15:39, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пыхторасы, сэр!
     
  • 5.35, Аноним (35), 14:06, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А самое смешное что это переписывание ничего не изменить. Серво не даст соврать.
     
     
  • 6.37, Аноним (-), 14:20, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А самое смешное что это переписывание ничего не изменить. Серво не даст соврать.

    Самое смешное - очередная бессмысленная и беспощадная "оналитега" от опеннетных оналитегов.

     
     
  • 7.39, Аноним (35), 14:35, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Самое смешное что ты и есть эталонная бессмысленная и беспощадная "оналитега" от опеннетных оналитегов.
     
     
  • 8.41, Аноним (-), 14:46, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Самое смешное, что классическая опеннетная балаболка даже толком не поняла суть ... текст свёрнут, показать
     
  • 4.54, Аноним (54), 15:53, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бесполезно, местные не поймут.
     
  • 2.14, Аноним (15), 11:59, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как будто, CPython не на Сишечке написан.
     
     
  • 3.49, Аноним (-), 15:40, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что, на сишечке д@лб@бствовать нельзя чтоли? Как показали питоняши - можно :)
     
     
  • 4.55, Аноним (52), 15:56, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это другое!!!™©
    > Как показали питоняши - можно :)

    В соседних новостях про unrar и постгрю - тоже они?

     

  • 1.22, Аноним (21), 12:33, 15/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    *звук непонимания новости очередным покорителем вайти с модномолодежных курсов*
     
  • 1.23, abu (?), 12:36, 15/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Я не знаю, почему этого никогда не видел доселе, но - питон маздай же.

    И это почему-то все стесняются сказать.

     
  • 1.32, Неуклюжий танцор (?), 14:00, 15/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Народ, объясните мне почему это ошибка CPython, а не ядра, если распределением прав доступа, выделением памяти и времени ЦПУ управляет ядро операционной системы? Почему защитой ядра должно заниматься приложение, работающее в пространстве пользователя? Какое исправление могут предложить разработчики Python, если это не их уровень ответсвенности? Это ведь не ошибка, а возможность выполнить какието действия, кторые в том числе могут привести к нарушению прав доступа, и следить за этим должна внешняя по отношению к интерпритатору среда, потому что это задача и облатсть ответсвенности именно ядра, а не интерпритатора.
     
     
  • 2.34, Аноним (35), 14:05, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Потому что это на самом деле общая задача. Надо решать задачу, а не искать виноватых. А рассуждение это «не наш уровень ответственности» это менеджмент, который попахивает.
     
     
  • 3.45, Неуклюжий танцор (?), 15:34, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Такие термины как область видимости и инкапсуляция вам ни о чём не говорят? Или вы думаете это относится только к ЯП, но не может относится к построению систем и организации их работы?
     
  • 2.38, Аноним (38), 14:26, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    При чем тут ядро вообще? Как ты предлагаешь ядру отличать действия самого интерпретатор питона от действий запущенного в нем скрипта? Ядро может только запретить доступ всему процессу, но тогда сам интерпретатор не сможет функционировать. Так что это чистая проблема юзерспейса.
     
     
  • 3.50, Неуклюжий танцор (?), 15:40, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ядро и не должно отличать действия скрипта от действий интерпритатора, это и не нужно. Для ядра всё равно чем вызваны эти действия, самим интерпритатором или скриптом, но ядро должно завершать программу если она выполняет недопустимые действия. Если программа на питоне может это сделать, то и любая другая программа тоже. Поэтому нет смысла править кучу интерпритаторов с разных языков, если дыра в ядре.
     

  • 1.42, Интел (?), 14:59, 15/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Чем питон лучше паскаля или перла? Откуда такой хайп?
     
     
  • 2.51, Неуклюжий танцор (?), 15:42, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Чем питон лучше паскаля или перла? Откуда такой хайп?

    Что бы ответить на этот вопрос, понятным для вас способом, вам нужно сообщить с какой планеты вы к нам прилетели.

     
     
  • 3.56, Интел (?), 15:56, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Питонодебил малолетний, вопрос не тебе задан, а к взрослым (40+) и серьезным людям.


     
     
  • 4.59, Аноним (15), 16:55, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Задай 70+ным, они тебе с Фортраном сравнят.
     
  • 2.61, Аноним (15), 16:59, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше Перла он синтаксисом. Окромя спорного - отступов пробелами, но это не для всех однозначно.
     

  • 1.53, Sergey (??), 15:48, 15/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Примерно в 2005-2007, была большая дыра в php, где поимели кучу народу, окромя серверов с selinux, там доступ к памяти был ограничен.
     
  • 1.58, Аноним (-), 16:45, 15/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что только не сделают, лишь бы не кодить на лиспе, в котором есть environments, который можно компилировать и который легче вставлять в программу, чем lua. Не говоря об обрезанных вариантах, которые поставляются без этих ваших батареек на все случаи жизни.
     

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