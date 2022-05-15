Уязвимость в Python, позволяющая вызвать системные команды из изолированных скриптов

Опубликован метод обхода систем изолированного выполнения кода на языке Python, основанный на использовании давно известной ошибки, появившейся в Python 2.7, выявленной в 2012 году и до сих пор не исправленной в Python 3. Ошибка позволяет при помощи специально скомпонованного кода на языке Python инициировать обращение к уже освобождённой памяти (Use-After-Free) в СPython. Изначально предполагалось, что ошибка не представляет угрозы безопасности и лишь в очень редких случаях, как правило искусственно созданных, может привести к аварийному завершения скрипта. Исследователь безопасности под псевдонимом kn32 заинтересовался проблемой и сумел подготовить рабочий эксплоит, дающий возможность вызвать любую системную команду, не имея прямого доступа к методам вида os.system. Эксплоит реализован на чистом языке Python и работает без импорта внешних библиотек и без установки обработчика "code.__new__". Из hook-ов используется только "builtin.__id__", который обычно не запрещён. С практической стороны предложенный код может применяться для обхода механизмов изоляции в различных сервисах и окружениях (например, в обучающих средах, online-оболочках, встроенных обработчиках и т.п.), допускающих выполнение кода на языке Python, но ограничивающих доступные вызовы и не позволяющих обращаться к таким методам, как os.system. Предложенный код представляет собой аналог вызова os.system, работающий через эксплуатацию уязвимости в CPython. Эксплоит работает со всеми версиями Python 3 на системах с архитектурой x86-64 и демонстрирует стабильную работу в Ubuntu 22.04, даже при включении режимов защиты PIE, RELRO и CET. Работа сводится к получению из кода на языке Python сведений об адресе одной из функций в исполняемом коде CPython. На основании этого адреса вычисляется базовый адрес CPython в памяти и адрес функции system() в загруженном в память экземпляре libc. В завершении инициируется прямой переход по определённому адресу system c подстановкой указателя первого аргумента на строку "/bin/sh".



