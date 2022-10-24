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После года разработки опубликован значительный выпуск языка программирования Python 3.11. Новая ветка будет поддерживаться в течение полутора лет, после чего ещё три с половиной года для неё будут формироваться исправления с устранением уязвимостей.
Одновременно началось альфа-тестирование ветки Python 3.12 (в соответствии с новым графиком разработки работа над новой веткой начинается за пять месяцев до релиза предыдущей ветки и к моменту очередного релиза достигает стадии альфа-тестирования). Ветка Python 3.12 будет находиться на стадии альфа-выпусков в течение семи месяцев, во время которых будут добавляться новые возможности и производиться исправление ошибок. После этого в течение трёх месяцев будет проводиться тестирование бета-версий, во время которого добавление новых возможностей будет запрещено и всё внимание будет уделяться исправлению ошибок. Последние два месяца перед релизом ветка будет находиться на стадии кандидата в релизы, на которой будет выполнена финальная стабилизация.
Среди добавленных в Python 3.11 новшеств:
- Проведена значительная работа по оптимизации производительности. В новую ветку включены изменения, связанные с ускорением и inline-развёртыванием вызова функций, применением быстрых интерпретаторов типовых операций (x+x, x*x, x-x, a[i], a[i] = z, f(arg) C(arg), o.method(), o.attr = z, *seq), а также оптимизациями, подготовленными проектами Cinder и HotPy. В зависимости от вида нагрузки отмечается прирост скорости выполнения кода на 10-60%. В среднем производительность при прохождении тестового набора pyperformance увеличилась на 25%.
Переработан механизм кэширования байткода, что позволило сократить время запуска интерпретатора на 10-15%. Объекты с кодом и байткод теперь статически разамещаются интерпретатором, что дало возможность исключить стадии демаршалинга извлечённого из кэша байткода и преобразования объектов с кодом для размещения в динамической памяти.
- При отображении трассировки вызовов в диагностических сообщениях обеспечен вывод информации о выражении, из-за которого возникла ошибка (ранее подсвечивалась лишь строка без детализации, какая именно часть строки стала причиной ошибки). Расширенную информацию о трассировке также можно получить через API и использовать для сопоставления отдельных инструкций байткода с конкретной позицией в исходном коде, используя метод codeobject.co_positions() или функцию C API PyCode_Addr2Location(). Изменение существенно упрощает отладку проблем, связанных с вложенными объектами словарей, множественными вызовами функций и сложными арифметическими выражениями.
Traceback (most recent call last):
File "calculation.py", line 54, in
result = (x / y / z) * (a / b / c)
~~~~~~^~~
ZeroDivisionError: division by zero
- Добавлена поддержка групп исключений, дающих программе возможность генерировать и обрабатывать сразу несколько разных исключений одновременно. Для группировки нескольких исключений и их совместного вызова предложены новые типы исключений ExceptionGroup и BaseExceptionGroup, а для выделения отдельных исключений из группы добавлено выражение "except*".
- В класс BaseException добавлен метод add_note(), позволяющий прикрепить текстовое примечание к исключению, например, добавить контекстную информацию, недоступную во время генерации исключения.
- Добавлен специальный тип Self, представляющий текущий закрытый класс. Self может применяться для аннотирования методов, возвращающих экземпляр своего класса, более простым путём, чем при использовании TypeVar.
class MyLock:
def __enter__(self) -> Self:
self.lock()
return self
- Добавлен специальный тип LiteralString, который может включать только строковые литералы, совместимые с типом
LiteralString (т.е. голые строки и строки с типом LiteralString, но не произвольные и не комбинированные строки с типом str). Тип LiteralString можно использовать для ограничения передачи функциям строковых аргументов, произвольная подстановка частей строк в которых может привести к уязвимостям, например, при формировании строк для SQL-запросов или shell-команд.
def run_query(sql: LiteralString) -> ...
...
def caller(
arbitrary_string: str,
query_string: LiteralString,
table_name: LiteralString,
) -> None:
run_query("SELECT * FROM students") # ok
run_query(literal_string) # ok
run_query("SELECT * FROM " + literal_string) # ok
run_query(arbitrary_string) # Ошибка
run_query( # Ошибка
f"SELECT * FROM students WHERE name = {arbitrary_string}"
)
- Добавлен тип TypeVarTuple, позволяющий использовать вариативные дженерики, в отличие от TypeVar охватывающие не один тип, а произвольное число типов.
- В стандартную библиотеку включён модуль tomllib с функциями для разбора формата TOML.
- Предоставлена возможность пометки отдельных элементов типизованных словарей (TypedDict) метками Required и NotRequired для определения обязательных и не обязательных полей (по умолчанию все объявленные поля обязательны для заполнения, если параметр total не выставлен в значение False).
class Movie(TypedDict):
title: str
year: NotRequired[int]
m1: Movie = {"title": "Black Panther", "year": 2018} # OK
m2: Movie = {"title": "Star Wars"} # OK (поле year необязательное)
m3: Movie = {"year": 2022} # Ошибка, не заполнено обязательное поле title)
- В модуль asyncio добавлен класс TaskGroup с реализацией асинхронного контекстного менеджера, ожидающего завершения группы задач. Добавление задач в группу осуществляется при помощи метода create_task().
async def main():
async with asyncio.TaskGroup() as tg:
task1 = tg.create_task(some_coro(...))
task2 = tg.create_task(another_coro(...))
print("Both tasks have completed now.")
- Добавлен
декоратор классов, методов и функций @dataclass_transform, при указании которого система проверки статических типов трактует объект, как при использовании декоратора @dataclasses.dataclass.
В примере ниже класс CustomerModel при проверке типов будет обработан по аналогии с классом с декоратором @dataclasses.dataclass, т.е. как имеющий метод __init__, допускающий переменные id и name.
@dataclass_transform()
class ModelBase: ...
class CustomerModel(ModelBase):
id: int
name: str
- В регулярных выражениях добавлена возможность использования атомарной группировки ((?>…)) и ревнивых (possessive) квантификаторов (*+, ++, ?+, {m,n}+).
- Добавлена опция командной строки "-P" и переменная окружения
PYTHONSAFEPATH для отключения автоматического прикрепления к sys.path потенциально небезопасных файловых путей.
- Значительно улучшена утилита py.exe для платформы Windows, в которой реализована поддержка синтаксиса "-V:<company>/<tag>" в дополнение к "-<major>.<minor>".
- Многие макросы в C API преобразованы в обычные или статические inline-функции.
- Объявлены устаревшими и будут удалены в выпуске Python 3.13 модули
uu,
cgi,
pipes,
crypt,
aifc,
chunk,
msilib,
telnetlib,
audioop,
nis,
sndhdr,
imghdr,
nntplib,
spwd,
xdrlib,
cgitb,
mailcap,
ossaudiodev и sunau. Удалены функции PyUnicode_Encode*.