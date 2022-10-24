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Выпуск языка программирования Python 3.11

24.10.2022 22:53

После года разработки опубликован значительный выпуск языка программирования Python 3.11. Новая ветка будет поддерживаться в течение полутора лет, после чего ещё три с половиной года для неё будут формироваться исправления с устранением уязвимостей.

Одновременно началось альфа-тестирование ветки Python 3.12 (в соответствии с новым графиком разработки работа над новой веткой начинается за пять месяцев до релиза предыдущей ветки и к моменту очередного релиза достигает стадии альфа-тестирования). Ветка Python 3.12 будет находиться на стадии альфа-выпусков в течение семи месяцев, во время которых будут добавляться новые возможности и производиться исправление ошибок. После этого в течение трёх месяцев будет проводиться тестирование бета-версий, во время которого добавление новых возможностей будет запрещено и всё внимание будет уделяться исправлению ошибок. Последние два месяца перед релизом ветка будет находиться на стадии кандидата в релизы, на которой будет выполнена финальная стабилизация.

Среди добавленных в Python 3.11 новшеств:

  • Проведена значительная работа по оптимизации производительности. В новую ветку включены изменения, связанные с ускорением и inline-развёртыванием вызова функций, применением быстрых интерпретаторов типовых операций (x+x, x*x, x-x, a[i], a[i] = z, f(arg) C(arg), o.method(), o.attr = z, *seq), а также оптимизациями, подготовленными проектами Cinder и HotPy. В зависимости от вида нагрузки отмечается прирост скорости выполнения кода на 10-60%. В среднем производительность при прохождении тестового набора pyperformance увеличилась на 25%.

    Переработан механизм кэширования байткода, что позволило сократить время запуска интерпретатора на 10-15%. Объекты с кодом и байткод теперь статически разамещаются интерпретатором, что дало возможность исключить стадии демаршалинга извлечённого из кэша байткода и преобразования объектов с кодом для размещения в динамической памяти.

  • При отображении трассировки вызовов в диагностических сообщениях обеспечен вывод информации о выражении, из-за которого возникла ошибка (ранее подсвечивалась лишь строка без детализации, какая именно часть строки стала причиной ошибки). Расширенную информацию о трассировке также можно получить через API и использовать для сопоставления отдельных инструкций байткода с конкретной позицией в исходном коде, используя метод codeobject.co_positions() или функцию C API PyCode_Addr2Location(). Изменение существенно упрощает отладку проблем, связанных с вложенными объектами словарей, множественными вызовами функций и сложными арифметическими выражениями. 
    
   Traceback (most recent call last):
     File "calculation.py", line 54, in 
       result = (x / y / z) * (a / b / c)
                 ~~~~~~^~~
   ZeroDivisionError: division by zero
  • Добавлена поддержка групп исключений, дающих программе возможность генерировать и обрабатывать сразу несколько разных исключений одновременно. Для группировки нескольких исключений и их совместного вызова предложены новые типы исключений ExceptionGroup и BaseExceptionGroup, а для выделения отдельных исключений из группы добавлено выражение "except*".
  • В класс BaseException добавлен метод add_note(), позволяющий прикрепить текстовое примечание к исключению, например, добавить контекстную информацию, недоступную во время генерации исключения.
  • Добавлен специальный тип Self, представляющий текущий закрытый класс. Self может применяться для аннотирования методов, возвращающих экземпляр своего класса, более простым путём, чем при использовании TypeVar. 
    
   class MyLock:
       def __enter__(self) -> Self:
           self.lock()
           return self
  • Добавлен специальный тип LiteralString, который может включать только строковые литералы, совместимые с типом LiteralString (т.е. голые строки и строки с типом LiteralString, но не произвольные и не комбинированные строки с типом str). Тип LiteralString можно использовать для ограничения передачи функциям строковых аргументов, произвольная подстановка частей строк в которых может привести к уязвимостям, например, при формировании строк для SQL-запросов или shell-команд. 
    
   def run_query(sql: LiteralString) -> ...
       ...

   def caller(
       arbitrary_string: str,
       query_string: LiteralString,
       table_name: LiteralString,
   ) -> None:
       run_query("SELECT * FROM students")  # ok
       run_query(literal_string)  # ok
       run_query("SELECT * FROM " + literal_string)  # ok
       run_query(arbitrary_string)  # Ошибка
       run_query(  # Ошибка
           f"SELECT * FROM students WHERE name = {arbitrary_string}"
       )
  • Добавлен тип TypeVarTuple, позволяющий использовать вариативные дженерики, в отличие от TypeVar охватывающие не один тип, а произвольное число типов.
  • В стандартную библиотеку включён модуль tomllib с функциями для разбора формата TOML.
  • Предоставлена возможность пометки отдельных элементов типизованных словарей (TypedDict) метками Required и NotRequired для определения обязательных и не обязательных полей (по умолчанию все объявленные поля обязательны для заполнения, если параметр total не выставлен в значение False). 
    
   class Movie(TypedDict):
      title: str
      year: NotRequired[int]

   m1: Movie = {"title": "Black Panther", "year": 2018}  # OK
   m2: Movie = {"title": "Star Wars"}  # OK (поле year необязательное)
   m3: Movie = {"year": 2022}  # Ошибка, не заполнено обязательное поле title)
  • В модуль asyncio добавлен класс TaskGroup с реализацией асинхронного контекстного менеджера, ожидающего завершения группы задач. Добавление задач в группу осуществляется при помощи метода create_task(). 
    
   async def main():
       async with asyncio.TaskGroup() as tg:
           task1 = tg.create_task(some_coro(...))
           task2 = tg.create_task(another_coro(...))
       print("Both tasks have completed now.")
  • Добавлен декоратор классов, методов и функций @dataclass_transform, при указании которого система проверки статических типов трактует объект, как при использовании декоратора @dataclasses.dataclass. В примере ниже класс CustomerModel при проверке типов будет обработан по аналогии с классом с декоратором @dataclasses.dataclass, т.е. как имеющий метод __init__, допускающий переменные id и name. 
    
   @dataclass_transform()
   class ModelBase: ...

   class CustomerModel(ModelBase):
       id: int
       name: str
  • В регулярных выражениях добавлена возможность использования атомарной группировки ((?>…)) и ревнивых (possessive) квантификаторов (*+, ++, ?+, {m,n}+).
  • Добавлена опция командной строки "-P" и переменная окружения PYTHONSAFEPATH для отключения автоматического прикрепления к sys.path потенциально небезопасных файловых путей.
  • Значительно улучшена утилита py.exe для платформы Windows, в которой реализована поддержка синтаксиса "-V:<company>/<tag>" в дополнение к "-<major>.<minor>".
  • Многие макросы в C API преобразованы в обычные или статические inline-функции.
  • Объявлены устаревшими и будут удалены в выпуске Python 3.13 модули uu, cgi, pipes, crypt, aifc, chunk, msilib, telnetlib, audioop, nis, sndhdr, imghdr, nntplib, spwd, xdrlib, cgitb, mailcap, ossaudiodev и sunau. Удалены функции PyUnicode_Encode*.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.python.org/2022/1...)
  2. OpenNews: Выпуск языка программирования Python 3.10
  3. OpenNews: Уязвимость в Python, позволяющая вызвать системные команды из изолированных скриптов
  4. OpenNews: В основной ветке Python появилась возможность сборки для работы в браузере
  5. OpenNews: Представлен Pyston-lite, JIT-компилятор для штатного Python
  6. OpenNews: Гвидо ван Россум намерен достигнуть двукратного увеличения производительности в CPython 3.11
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57971-python
Ключевые слова: python
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (25) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:12, 24/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А после the пенсионера кто теперь главный?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 23:23, 24/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там теперь демократия и правит невидимая рука рынка, вставленная сам понимаешь куда и кому.
     

  • 1.4, Michael Shigorin (ok), 23:38, 24/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    pyfwg? :)
     
     
  • 2.21, Аноним (-), 00:38, 25/10/2022 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 3.26, Аноним (26), 01:07, 25/10/2022 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (2)

  • 1.5, Смузихлёб (ok), 23:38, 24/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    И когда это всё учить? В своё личное время?
     
     
  • 2.28, Ruslan22 (?), 02:40, 25/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да. И это в порядке вещей. Кому не нравится проходят мимо.
     

  • 1.8, DEF (?), 23:47, 24/10/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
     
  • 2.9, Аноним (-), 23:58, 24/10/2022 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.11, QwertyReg (ok), 00:04, 25/10/2022 Скрыто модератором
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  • 3.14, DEF (?), 00:14, 25/10/2022 Скрыто модератором
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  • 4.15, QwertyReg (ok), 00:15, 25/10/2022 Скрыто модератором
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  • 3.18, rm2 (ok), 00:29, 25/10/2022 Скрыто модератором
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  • 4.25, corvuscor (ok), 00:58, 25/10/2022 Скрыто модератором
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  • 2.27, Hck3r (?), 02:03, 25/10/2022 Скрыто модератором
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     ....ответы скрыты модератором (13)

  • 1.10, zog (??), 00:00, 25/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Следующая версия будет называться Python 95.
     
     
  • 2.12, QwertyReg (ok), 00:05, 25/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Python NT, она в 1k992-ом вышла, сразу после 3.11.
     
     
  • 3.30, Аноним (30), 03:00, 25/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но python 3.5.1 уже был
     

  • 1.13, Аноним (13), 00:07, 25/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    conda create -c conda-forge -n py311 python=3.11
    PackagesNotFoundError: The following packages are not available from current channels:
      - python=3.11

    Ждем ебилдов.

     

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