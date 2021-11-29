В основной ветке Python появилась возможность сборки для работы в браузере

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|1.2, Анто Нимно (?), 09:01, 29/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> ... без привязки в web-браузеру. Отмечается, что для реализации подобной возможности потребует проделать большую работу ...
Могло быть лучше.
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|2.26, ИмяХ (?), 10:57, 29/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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Это хорошо, когда придумывают прослойки для прослоек для работы на прослойках. Программисты без работы не останутся.
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|3.65, А (??), 14:25, 29/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Но плохо, когда перкрывают пути для работы без прослойки.
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|1.4, Аноним (4), 09:09, 29/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Урааааа! Наконец-то можно хлебать смузи хлебая смузи!
Из браузера вообще не надо выходить!
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|2.8, Аноним (8), 09:16, 29/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Жс не быстрый, быстрый v8. И v8 не жс. Если питон ускорят в 100 раз, как планируют, то вполне реальная замена. Либо пока что можно не писать такой дрянной код с тысячами абстракций и будет вполне сносно и так.
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|3.59, Аноним (59), 14:12, 29/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Python / PHP / Bash / BrainFuck не медленный...это просто СPython / ... в 10 раз медленнее JavaScript...ой, простите, V8.
Ну и что, что 90% браузеров в мире (Chrome и MS Edge) имеют именно V8...
Или движок Firefox или Safari медленнее? Так же в десятки раз быстрее Python.
Opennet-экперт...как обычно. Это уже бренд.
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|4.73, Аноним (8), 14:39, 29/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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С ducktape сравнивай. А с каких пор конкуренты в8 ускорились, они с в8 содрали пример? В8 адово жручий, такой питон никому будет не нужен.
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|5.75, Аноним (59), 15:12, 29/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Браузерные движки все очень быстрые, все JIT компилируемые И уже давно Они мог... большой текст свёрнут, показать
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|4.69, Аноним (59), 14:31, 29/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Даёшь Нью-Васюки!!!
Python будет ускорен в 1000 раз! Весь JavaScript будет переписан на Python!!! Браузеры начнут поддерживать Python как второй язык!!!
Python окончательно вытесняет JavaScript!!! Всеобщая и вселенская победа!!!
Товарищи, скидываемся по рублю на это благое дело!!!
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|3.79, Аноним (79), 15:25, 29/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если браузерный код начнут писать на питоне, то лучше я воздержуть от использования таких сайтов.... Обычно квалификация бакендеров выше, чем у фронтендеров в части программирования. Питон и сам по себе не для программирования чего-то ответственного. Но когда его дают совершенно безответственным - это просто страшно.....
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|4.98, Аноним (98), 21:12, 29/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Питон и сам по себе не для программирования чего-то ответственного
дооооо, сразу видно - иксперт
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|1.6, Аноним (8), 09:13, 29/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Без жс на этот раз? Ну а что, почему нет. Писать на питоне всяко приятней, чем на жс.
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|2.11, sudormrf (?), 09:37, 29/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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ЖС хоть компрессить можно, уже вижу эти петабайты пробелов в эфире без гзипа. )
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|5.43, Онаним (?), 12:11, 29/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И смысл? Полный интертрепатор без JIT, велкам ту зе словнесс хелл.
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|6.58, Аноним (39), 14:00, 29/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Гвидо вон предложил использовать для разработки в браузере. Школьнико-студентов каких-нибудь можно обучать, не устанавливая ничего.
А вообще, конечно, всё это практической ценности имеет мало и смысл тут в том, что у кого-то было время сделать это и он получил от этого удовольствие и строку в резюме.
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|2.40, Аноним (61), 12:04, 29/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
Решил тут изучить пихтончик и обнаружил, что его встроенная система аннотаций ти... большой текст свёрнут, показать
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|3.100, Триангулярный (?), 21:15, 29/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> ссылаться из методов класса на тип самого класса. Только через строки, лол. Типа -> 'TreeNode', а не -> TreeNode
Щито, Ълять?
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|2.72, Аноним (72), 14:34, 29/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А было бы отличненько. Но вообще есть PyQt. Но мобилки из него вырвали
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|2.27, Аноним (27), 11:02, 29/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А зачем Emscripten для этого? На бэке и так можно Python использовать.
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|2.33, Аноним (30), 11:13, 29/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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PHP на стороне сервера только. А Python на стороне сервера и так есть: Zope, Django.
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|1.10, Аноним (9), 09:31, 29/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> компилятора модулей Python в код на языке Си
А propos. Почему питон компилируют в С, валу компилируют в С, ним компилируют в С, да практически любой язык компилируют в С.
Почему ничего не компилируют в передовой раст? 🤷🏻♂️
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|2.19, Аноним (19), 09:55, 29/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Наверно потому, что Rust не допускает некоторых потенциально небезопасных конструкций. А если другие языки допускают, то транслировать их код в Rust не получится.
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|3.31, Аноним (19), 11:09, 29/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Те, кто минусит, хотелось бы почитать ваши соображения. Если они у вас есть, конечно.
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|2.23, Аноним (-), 10:05, 29/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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потому что раст течёт, если только java приделают как нибудь, у них все равно петабайты памяти
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|3.34, Аноним (8), 11:13, 29/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну действительно пару примитивных батареек подключаешь и уже какой-то дикий жор. Лучше не вспоминать, сколько времени компиляция занимает. Тем временем питон с сотней батареек не жрёт почти ничего.
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|2.78, Аноним (80), 15:24, 29/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
А смысл Компиляция в Си позволяет просто поддерживать большое количество платфо... большой текст свёрнут, показать
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|2.102, man man (?), 23:09, 29/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> практически любой язык компилируют в С
нет. если кратко (и заодно грубо, как по приближению, так и вообще): макакские - да, человеческие нет.
и должно быть очень стыдно не отличать трансляцию от компиляции.
а впрочем, ну вас всех.
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|1.12, kai3341 (ok), 09:38, 29/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Лёд тронулся. В течение пары лет появятся питонячьи фреймворки, генерящие DOM с поддержкой virtual DOM. И вот тут я уже буду задавться вопросом -- фронт писать на React или на Python
Короче, развесовка по рыночку может измениться
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|2.28, ИмяХ (?), 11:03, 29/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Всё новое - хорошо забытое старое. Ещё 15 лет назад пайтонскрипт и джаваскрипт конкурировали между собой за эту веб-нишу. Джваваскипт вышел победителем в этой конкуренции, потому что питон оказался слишком тормозным и жрущим память.
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|3.32, Аноним (8), 11:10, 29/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Глядя на вебню, жрущую гигабайты, лагающую, и вечно текущую… Ну да, ну да, победитель. На бэке то всё равно питон, как ни хотели протащить жс, ничего вменяемого не получается.
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|4.106, kai3341 (ok), 00:02, 30/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ситуация немного сложнее За тормоза могу пояснить Причин несколько Дело в том,... большой текст свёрнут, показать
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|5.107, Аноним (104), 00:56, 30/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Дорогие коллеги! Давайте прекращать кодить и учиться программировать!
А они не поняли
Сейчас новую партию коллег с курсов выпустят
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|3.54, Аноним (-), 13:24, 29/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Жаль только, что о тех событиях ты знаешь только по слухам https web archive ... большой текст свёрнут, показать
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|2.38, Аноним (59), 11:38, 29/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И тут приходит React Native и ... опять придется смузи ненавистникам плеваться и писать на JavaScript и React.
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|3.57, Аноним (61), 13:58, 29/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> a![
> C!["navbar-item", IF!(matches!(page, Page::TimeTracker(_)) => "is-active"),],
> ...
> ],
А теперь сравни это с JSX и задайся вопросом, кому этот руст с сомнительным синтаксисом сдался на фронте. Куда бы он ни компилился -- будет оверхед. В васм? Рантайм-оверхед при boundary crossing. В тот же жс? Рантайм-оверхед для нескучной рустовской стд библиотеки.
О, так он еще и на вдоме. Мужик чутка опоздал лет на 5-10, тут на фронте отказ от вдома в пользу гуя, собираемого на этапе компиляции, так что в рантайме вообще не приходится сравнивать реалдом с вдомом.
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|4.62, Аноним (59), 14:20, 29/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это неправда. Никакого отказа от vdom и в помине нет. Это маргинальные фреймворки, с несколькими пользователями.
Во-первых потому что React Native. Во-вторых новый который исправляет недостатки, выявленные в ходе эксплуатации.
Убьёт эти фоеймворки "на этапе компиляции" в самом зародыше.
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|5.70, Аноним (61), 14:32, 29/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Никакого отказа от vdom и в помине нет
Найди мне хотя бы одного ярого реакт-разраба (меня например), который бы сказал, что ему нравится вдом и сама идея держать че-то там параллельно реальному дому и делать постоянные сравнения, пусть и shallow (а местами и deep). Реакт дал способ быстро и наглядно оформлять компоненты, за что ему большое спасибо, но в свое время он не додумался реализовать это ничем иным, кроме как вдомом, убеждая всех вокруг, что без вдома тут никак. Сегодня (в 2к21) можно сохранить выразительность реакта безо всякого вдома.
Линк для размышлений https://krausest.github.io/js-framework-benchmark/index.html
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|6.74, Аноним (59), 14:56, 29/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я, например Хоть я и пишу на React Native И уже поэтому от ничего ни за что не... большой текст свёрнут, показать
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|7.77, Аноним (61), 15:22, 29/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пишешь так, словно throw promise -- это нечто выдающееся Повторюсь реакт здесь... большой текст свёрнут, показать
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|2.97, Аноним (97), 20:50, 29/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Будет такая же история, как с веб-фреймворками. Пока у тебя 1 запрос в секунду, всё ок.
С браузером будет ок, пока 1 обработчик в форме, а если 10, то вкладка виснет и падает.
Питон не годен ни для чего, требующего производительности, хоть какой-нибудь. Он не универсален. Он не прост. Код на питоне практически всегда уродлив и непонятен.
Проблема в том, что если раньше питонячий кал можно было не устанавливать и не использовать, то теперь его будут незаметно подкладывать в браузер, где будет и не так просто понять, откуда же такие тормоза.
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|1.15, Аноним (15), 09:49, 29/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Сразу надо было. Сколько лет упущено на упоротый JS, из которого всё пытались сделать нормальный ЯП.
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|3.52, Урри (ok), 13:10, 29/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Как бы плох питон не был, но пальму первенства встратости ЯП у джаваскрипта отобрать он не может.
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|4.60, Аноним (61), 14:15, 29/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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это как с ключами. Ищешь ищешь, а они все это время у тебя в руках были.
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|1.24, Аноним (-), 10:07, 29/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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отшитоним все вокруг, быстро дёшево, написал проверил - статейку в журнал и забыл
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|1.42, Аноним (42), 12:07, 29/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>позволяющих собрать основную ветку CPython для работы внутри браузера
Надеюсь в links2 добавят.
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|3.49, Аноним (42), 13:06, 29/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да. Там очень хорошая экономия трафика, да и дизайн приложения классный, сам настраиваешь его себе. Последняя версия 2.25 выходила 3-ого октября. А самое главное то что он под свободной лицензией и не зависит от корпораций. Так что links2 это синоним прогрессивности.
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|1.44, Аноним (44), 12:23, 29/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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На скриптовых языках нельзя писать полноценные проекты. Это ведет только к тормозам и жеру памяти. Так что ждем, пока поддержку этого питона не добавят прямо в процы.
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|2.63, Аноним (61), 14:22, 29/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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по крайней мере Java и JavaScript JIT-компилятся, а пхтон типа бейсика, выполняется строка за строкой. Ну максимум AST готовое в *.pyc-запишут и заименуют гордо "СКОМПИЛЕНО!!111"
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|3.68, Аноним (72), 14:29, 29/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Тот нелепый случай когда кудахтер не разобрался даже с бейсиком, а агонирует на что-то сложнее
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|2.66, Аноним (59), 14:27, 29/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тебя в каком году заморозили? В 2000х?
JavaScript - это спецификация (синтаксис и семантика). А как он исполняется - это детали имплементации. V8 - это JIT движок, как и в остальных браузерах, Hermes в бинарь компилит.
Интерпретируемый JavaScript можно только в embedded найти. Там он в 30х раз медленее, зато очень энергоэффективен.
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|2.95, Аноним (95), 18:24, 29/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> пока поддержку этого питона не добавят прямо в процы.
Уже проходили с жабой в ARM.
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|1.46, Константавр (ok), 12:25, 29/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ага, уже вижу как зловреды изо всех сайтов лезут на полноценном питоне... Как отрубить лишние концы таким штукам в браузере?
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|1.47, Аноним (-), 12:47, 29/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Что, теперь браузер станет средой разработки языка программирования Питон? Я правильно понял?
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|2.82, Аноним (30), 16:23, 29/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Средой разрабоки? Так уже есть Jupyter. И даже через браузер отображает. Ну разве что и Jupyter-сервер в браузер затолкать.
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|1.67, Аноним (72), 14:28, 29/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Когда они уже чуть больше уделят внимания мобилкам и нормальному гую из коробки? Вот эти все веб-костылики ни о чём
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