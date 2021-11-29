В основной ветке Python появилась возможность сборки для работы в браузере

2.16 , Аноним ( - ), 09:51, 29/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Просто твои знания устареют и станут не нужными.

2.28 , ИмяХ ( ? ), 11:03, 29/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Всё новое - хорошо забытое старое. Ещё 15 лет назад пайтонскрипт и джаваскрипт конкурировали между собой за эту веб-нишу. Джваваскипт вышел победителем в этой конкуренции, потому что питон оказался слишком тормозным и жрущим память.

3.32 , Аноним ( 8 ), 11:10, 29/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Глядя на вебню, жрущую гигабайты, лагающую, и вечно текущую… Ну да, ну да, победитель. На бэке то всё равно питон, как ни хотели протащить жс, ничего вменяемого не получается.

4.106 , kai3341 ( ok ), 00:02, 30/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Ситуация немного сложнее За тормоза могу пояснить Причин несколько Дело в том,... 5.107 , Аноним ( 104 ), 00:56, 30/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> Дорогие коллеги! Давайте прекращать кодить и учиться программировать! А они не поняли Сейчас новую партию коллег с курсов выпустят

3.54 , Аноним ( - ), 13:24, 29/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Жаль только, что о тех событиях ты знаешь только по слухам https web archive ... 3.105 , Аноним ( 104 ), 23:20, 29/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> Джваваскипт вышел победителем И гугл тут не причём

2.38 , Аноним ( 59 ), 11:38, 29/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – И тут приходит React Native и ... опять придется смузи ненавистникам плеваться и писать на JavaScript и React.

2.55 , pashev.me ( ? ), 13:34, 29/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Фронт уже можно писать на Rust, см. https://seed-rs.org/

3.57 , Аноним ( 61 ), 13:58, 29/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > a![

> C!["navbar-item", IF!(matches!(page, Page::TimeTracker(_)) => "is-active"),],

> ...

> ], А теперь сравни это с JSX и задайся вопросом, кому этот руст с сомнительным синтаксисом сдался на фронте. Куда бы он ни компилился -- будет оверхед. В васм? Рантайм-оверхед при boundary crossing. В тот же жс? Рантайм-оверхед для нескучной рустовской стд библиотеки. О, так он еще и на вдоме. Мужик чутка опоздал лет на 5-10, тут на фронте отказ от вдома в пользу гуя, собираемого на этапе компиляции, так что в рантайме вообще не приходится сравнивать реалдом с вдомом.

4.62 , Аноним ( 59 ), 14:20, 29/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это неправда. Никакого отказа от vdom и в помине нет. Это маргинальные фреймворки, с несколькими пользователями. Во-первых потому что React Native. Во-вторых новый который исправляет недостатки, выявленные в ходе эксплуатации. Убьёт эти фоеймворки "на этапе компиляции" в самом зародыше.

5.70 , Аноним ( 61 ), 14:32, 29/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Никакого отказа от vdom и в помине нет Найди мне хотя бы одного ярого реакт-разраба (меня например), который бы сказал, что ему нравится вдом и сама идея держать че-то там параллельно реальному дому и делать постоянные сравнения, пусть и shallow (а местами и deep). Реакт дал способ быстро и наглядно оформлять компоненты, за что ему большое спасибо, но в свое время он не додумался реализовать это ничем иным, кроме как вдомом, убеждая всех вокруг, что без вдома тут никак. Сегодня (в 2к21) можно сохранить выразительность реакта безо всякого вдома. Линк для размышлений https://krausest.github.io/js-framework-benchmark/index.html

6.74 , Аноним ( 59 ), 14:56, 29/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Я, например Хоть я и пишу на React Native И уже поэтому от ничего ни за что не... 7.77 , Аноним ( 61 ), 15:22, 29/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Пишешь так, словно throw promise -- это нечто выдающееся Повторюсь реакт здесь... 2.97 , Аноним ( 97 ), 20:50, 29/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Будет такая же история, как с веб-фреймворками. Пока у тебя 1 запрос в секунду, всё ок.

С браузером будет ок, пока 1 обработчик в форме, а если 10, то вкладка виснет и падает.

Питон не годен ни для чего, требующего производительности, хоть какой-нибудь. Он не универсален. Он не прост. Код на питоне практически всегда уродлив и непонятен. Проблема в том, что если раньше питонячий кал можно было не устанавливать и не использовать, то теперь его будут незаметно подкладывать в браузер, где будет и не так просто понять, откуда же такие тормоза.

3.103 , kai3341 ( ok ), 23:11, 29/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Толсто.

