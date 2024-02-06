Выпуск Nuitka 2.0, компилятора для языка Python

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|2.13, Аноним (13), 13:41, 06/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это чтобы не в Asm. А то asmов много всяких разных. Попробуй их всех поддержи.
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|2.21, Бочонок (?), 15:48, 06/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Nuitka
Название какое-то неприятное... даже не знаю, что напоминает, но ассоциируется с чем-то неприличным. :\
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|3.39, Аноним (39), 21:09, 06/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для тез кто немного умеет во французский язык то назваие созвучно с уменьшитеьно-ласкательного "ночь" - ночка. Nuit фр. - "ночь"
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|4.40, Аноним (40), 21:21, 06/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Французский прононс тут не причем, название читается как "Нютка", от имени Анютка.
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|1.7, Аноним на удлёнке (?), 12:35, 06/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А что кто пользовал, кто что может сказать по применению? Поддерживается ли numpy? А ИИ теперь можно в итоге в Си скомпилировать? :D
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|2.11, anonymous (??), 12:50, 06/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Применяется нормально.
Numpy поддерживает, программы с pytorch и onnx runner компилирует хорошо.
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|1.10, Аноним (10), 12:49, 06/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Нужно только как форма DRM - ведь для байткода декомпиляторы уже есть.
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|2.14, Аноним (13), 13:44, 06/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Но, всё равно, же быстрее пашет, чем исполнение файла .py под CPython.
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|3.16, Аноним (16), 13:53, 06/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Лолнет, кто тебе такое сказал вообще? Только медленнее (и запуск и исполнение), да и память огромные блобы делить не будут. Хочешь быстрее, собирай cpython с pgo/lto и -fno-semantic-interposition -fno-plt.
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|4.22, Аноним (13), 16:50, 06/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну если бы было так, то зачем затеваться эту Нютку пилить было бы?
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|5.23, Аноним (16), 17:29, 06/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А почему бы и нет? Лишь бы автору нравилось, в мире есть более бесполезные проекты.
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|1.25, Аноним (-), 17:37, 06/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Писал Эратосфена на разных языках (от 1 до 4 млрд), запускал на локальной машине. Сравнение:
* оптимизированный Си: 14-15 сек
* С++ (vector<bool>): 18-19 сек
* наивный Си: 30-35 сек
* Free Pascal (TBits): 58-59 сек
* C# (BitArray): ≈70 сек
* оптимизированный Python (bitarray): ≈19 минут
* чистый Python: 48-55 минут
Прирост на 335% это покамест негусто)
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|3.28, Аноним (-), 18:29, 06/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Писалось с расчетом на битовые операции, а не на bool. Так что расход памяти был у всех 256 МБ на массив + накладные расходы. Ну, у Си, помню, было плюс мегабайт, у других +10...+20.
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|4.29, n00by (ok), 18:41, 06/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Спасибо. +20 не так уж и мало, почти 10% не понятно на что.
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|3.34, Псевдонимус (?), 19:17, 06/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Надо добавить Fortran и Julia
Ну сам+то по себе пердон ничего не представляет. Потому можно попытаться и добавить. Пердон он как скриптовый язык говно.
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|2.31, Аноним (-), 18:56, 06/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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>наивный ...
>оптимизированный ...
Чувак от тебя прям несёт профессурой, кафедрой, или каким-то институтом. Иди займись реальным делом.
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|1.32, Псевдонимус (?), 19:11, 06/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Сколько же агрессивной рекламы убого "Пайтон" и убогих выsiрo/ его фанатиков.
Запишись на курсы Пайтон! Стань специалистом..по Пайтон.
Надо же кому-то разгрести кучу дербма накалякаую за 30 лет.
А вот и нет. Разгрести это невозможно, проще переписать м нуля на не "Пайтон"
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|1.33, Псевдонимус (?), 19:14, 06/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Удаляйте, удаляйте. От этого омерзительное во всех отношениях "Пайтон" в шоколад не превратится. Нарост на днище корабля.
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