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Выпуск Nuitka 2.0, компилятора для языка Python

06.02.2024 12:01

Доступен выпуск проекта Nuitka 2.0, развивающего компилятор для трансляции скриптов на языке Python в представление на языке C, которое затем можно скомпилировать в исполняемый файл, использующий libpython для обеспечения максимальной совместимости с CPython (используются штатные средства CPython для управления объектами). Обеспечена полная совместимость с актуальными выпусками Python 2.6, 2.7, 3.3 - 3.11. По сравнению с CPython скомпилированные скрипты демонстрируют в тестах pystone повышение производительности на 335%. Код проекта распространяется под лицензией Apache.

Среди изменений в новой версии:

  • Добавлена возможность использования переменных в конфигурации пакета, позволяющая во время компиляции запрашивать значения из установленных пакетов и использовать эти значения для определения бэкенда. Поддержка переменных в конфигурации позволяет решить штатными способами многие задачи, для которых ранее требовалось подключение плагинов.
  • Добавлена поддержка параметров, задаваемых пользователем для влияния на конфигурацию каждого пакета. Параметры могут быть прочитаны при помощи новой функции get_parameter и использованы для выбора поведения модулей (например, можно выставить параметр для отключения Numba JIT или Torch JIT).
  • Добавлена опция "--include-onefile-external-data" для задания шаблонов файлов с данными, которые определены в конфигурации но должны поставляться отдельно от исполняемого файла при сборке в однофайловом режиме (onefile).
  • Добавлена опция "--cf-protection" для выставления в GCC режима защиты CFI (Control Flow Integrity), блокирующего нарушения нормального порядка выполнения (control flow).
  • Для yaml-файлов плагинов реализована возможность создания контрольных сумм для проверки целостности, которые в будущем планируют использовать для организации верификации во время выполнения.
  • В Actions разрешено указание нескольких опций, разделённых по строкам (новая строка используется как разделитель). Например: 
    
   include-data-dir: |
      a=b
      c=d
  • Реализован анализ типов циклов, который в будущем будет задействован для реализации выборочных оптимизаций.
  • Добавлены оптимизации для ускорения работы с неразделяемыми и экранированными переменными.
  • Расширены возможности плагина anti-bloat, который теперь может применяться для уменьшения числа пакетов при использовании библиотек streamlit, torch, knetworkx, distributed, skimage, bitsandbytes, tf_keras, pip, networkx и pywt (в основном исключена привязка к pytest, IPython, nose, triton и dask).


  1. Главная ссылка к новости (https://nuitka.net/posts/nuitk...)
  2. OpenNews: Для Python предложен JIT-компилятор, использующий технику copy-and-patch
  3. OpenNews: Выпуск Cython 3.0 и Nuitka 1.7, компиляторов для языка Python
  4. OpenNews: Опубликован Codon, компилятор для языка Python
  5. OpenNews: DeepMind открыл код S6, библиотеки с реализацией JIT-компилятора для CPython
  6. OpenNews: Представлен Pyston-lite, JIT-компилятор для штатного Python
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60558-nuitka
Ключевые слова: nuitka, python
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (29) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 12:09, 06/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +11 +/
    Всё стремится к С.
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 13:41, 06/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это чтобы не в Asm. А то asmов много всяких разных. Попробуй их всех поддержи.
     
     
  • 3.18, Аноним (-), 14:54, 06/02/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –3 +/
     
  • 2.21, Бочонок (?), 15:48, 06/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Nuitka

    Название какое-то неприятное... даже не знаю, что напоминает, но ассоциируется с чем-то неприличным. :\

     
     
  • 3.38, bergentroll (ok), 20:08, 06/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё и пистоном меряется!
     
  • 3.39, Аноним (39), 21:09, 06/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для тез кто немного умеет во французский язык то назваие созвучно с уменьшитеьно-ласкательного "ночь" - ночка. Nuit фр. - "ночь"
     
     
  • 4.40, Аноним (40), 21:21, 06/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Французский прононс тут не причем, название читается как "Нютка", от имени Анютка.
     

  • 1.7, Аноним на удлёнке (?), 12:35, 06/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что кто пользовал, кто что может сказать по применению? Поддерживается ли numpy? А ИИ теперь можно в итоге в Си скомпилировать? :D
     
     
  • 2.11, anonymous (??), 12:50, 06/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Применяется нормально.

    Numpy поддерживает, программы с pytorch и onnx runner компилирует хорошо.

     
     
  • 3.20, Hck3r (?), 14:59, 06/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А с Mojo не сравнивали?
     

  • 1.10, Аноним (10), 12:49, 06/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Нужно только как форма DRM - ведь для байткода декомпиляторы уже есть.
     
  • 1.12, Пряник (?), 13:09, 06/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Там такйо огромный и страшный код получается...
     
     
  • 2.14, Аноним (13), 13:44, 06/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Но, всё равно, же быстрее пашет, чем исполнение файла .py под CPython.
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 13:53, 06/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Лолнет, кто тебе такое сказал вообще? Только медленнее (и запуск и исполнение), да и память огромные блобы делить не будут. Хочешь быстрее, собирай cpython с pgo/lto и -fno-semantic-interposition -fno-plt.
     
     
  • 4.22, Аноним (13), 16:50, 06/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну если бы было так, то зачем затеваться эту Нютку пилить было бы?
     
     
  • 5.23, Аноним (16), 17:29, 06/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А почему бы и нет? Лишь бы автору нравилось, в мире есть более бесполезные проекты.
     

  • 1.17, Аноним (17), 14:45, 06/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    сишка и плюсы как ядро других языков - неплохо.
     

  • 1.25, Аноним (-), 17:37, 06/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Писал Эратосфена на разных языках (от 1 до 4 млрд), запускал на локальной машине. Сравнение:

    * оптимизированный Си: 14-15 сек
    * С++ (vector<bool>): 18-19 сек
    * наивный Си: 30-35 сек
    * Free Pascal (TBits): 58-59 сек
    * C# (BitArray): ≈70 сек
    * оптимизированный Python (bitarray): ≈19 минут
    * чистый Python: 48-55 минут

    Прирост на 335% это покамест негусто)

     
     
  • 2.26, n00by (ok), 18:16, 06/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А потребление памяти заодно не сравнивали?
     
     
  • 3.28, Аноним (-), 18:29, 06/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Писалось с расчетом на битовые операции, а не на bool. Так что расход памяти был у всех 256 МБ на массив + накладные расходы. Ну, у Си, помню, было плюс мегабайт, у других +10...+20.
     
     
  • 4.29, n00by (ok), 18:41, 06/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо. +20 не так уж и мало, почти 10% не понятно на что.
     
  • 2.27, helloworld (?), 18:18, 06/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо добавить Fortran и Julia
     
     
  • 3.34, Псевдонимус (?), 19:17, 06/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Надо добавить Fortran и Julia

    Ну сам+то по себе пердон ничего не представляет. Потому можно попытаться и добавить. Пердон он как скриптовый язык говно.

     
  • 2.30, Аноним (13), 18:42, 06/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Народ, прекращайте уже эти секи писать. В соответствие с СИ обозначение единицы времени - 1 с. https://ru.wikipedia.org/wiki/Международная_система_единиц
     
  • 2.31, Аноним (-), 18:56, 06/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    >наивный ...
    >оптимизированный ...

    Чувак от тебя прям несёт профессурой, кафедрой, или каким-то институтом. Иди займись реальным делом.

     

  • 1.32, Псевдонимус (?), 19:11, 06/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Сколько же агрессивной рекламы убого "Пайтон" и убогих выsiрo/ его фанатиков.

    Запишись на курсы Пайтон! Стань специалистом..по Пайтон.

    Надо же кому-то разгрести кучу дербма накалякаую за 30 лет.
    А вот и нет. Разгрести это невозможно, проще переписать м нуля на не "Пайтон"

     
     
  • 2.41, Аноним (40), 21:30, 06/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Займись, об успехах не забудь доложить.
     

  • 1.33, Псевдонимус (?), 19:14, 06/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Удаляйте, удаляйте. От этого омерзительное во всех отношениях "Пайтон" в шоколад не превратится. Нарост на днище корабля.
     
  • 1.35, RocketShark (?), 19:21, 06/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что там на счёт буферов?
     

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