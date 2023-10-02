Выпуск языка программирования Python 3.12

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|1.1, Аноним (1), 19:27, 02/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> внутри f-строк теперь можно указывать любые допустимые для Python выражения
Наконец-то догнали яваскрипт. Только гвидон мог додуматься, что внутри f-строк могут быть только имена переменных и точка.
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|2.4, kir (??), 19:38, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Иногда лучше жевать, чем говорить...
> $ python --version
> Python 3.11.5
> >> a=3
> >> print(f"expr is: {2 if a < 0 else 5}")
> expr is: 5
> >>
Давно можно было подставлять выражения при интерполяции строк; речь в новости о том, что сейчас можно свободнее с этим обращаться.
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|2.7, Аноним (7), 19:43, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Опять всё ломают как когда принудительно заставили у принта писать скобочки. На том и сломали все питон 2 скрипты.
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|3.17, Аноним (17), 19:59, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Пятнадцать лет прошло, а боль осталась. Правда, второй питон поддерживался до 2020 года, но, видимо, не все всё переписать успели.
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|4.25, Аноним (25), 20:05, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Обычно больше всех ноют те, кто ничего и не писал, просто поныть хотелось, у них это получается лучше всех
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|4.70, rshadow (ok), 00:51, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На самом деле там в каждом выпуске список depricated который зачастую сломает код. Этот язык совсем не про обратную совместимость.
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|3.20, Аноним (20), 20:03, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да и чёрт бы с ними, ничего приличного во времена 2 питона не писалось (3 в 2008 появился, я напоминаю). И я так понял тут ничего не ломают, просто теперь не надо будет заводить отдельную переменную с переносом строки и прочим подобным (а то и нескольких видов), что положительно скажется на чистоте кода.
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|4.31, Аноним (31), 20:20, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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приличного ничего и на 3-м питоне не пишут, но это не мешает ему быть самым популярным ЯП
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|5.46, Аноним (20), 20:55, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В 3 питоне есть продакшен-реди батарейки, питон используется во всех сколько-нибудь известных организациях мира, и разработка наколенных решений хорошего уровня в нём, пожалуй, самая эффективная.
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|2.11, soomrack (ok), 19:51, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Теперь можно вместо html файла писать питон скрипт, начинающийся с
print(f" ...
этакий ранний php, только наоборот.
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|1.5, Аноним (5), 19:39, 02/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Мне раньше Python как-то не нужен особо был, так мелкие скрипты писал особо без знания языка, но вот CPython звучит интересно. Это родные бинарники на нем можно делать теперь? А как это работает? Сам Python будет в бинарник попадать и интерпретировать программу скрипта на этом языке или полностью бинарный файл на выходе?
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|3.59, Аноним (59), 22:37, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Спасибо, статья интересная. Единственно я не понял, можно ли это счастье бинарное отлаживать?
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|2.15, Аноним (15), 19:59, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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К слову, в CPython всегда была поддержка компиляции libpython, который уже можно интегрировать в любую программу на C и делать бинарники с поддержкой интерпретации Python-скриптов.
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|2.13, kir (??), 19:54, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Для Python самый нормальный синтаксис -- синтаксис Python. С другим синтаксисом это будет уже не Python.
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|2.23, Аноним (23), 20:05, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Уже завезли в 1994-м. Строго не для любителей скобочек. Но у них и без того был и есть выбор.
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|3.32, Аноним (31), 20:26, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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> Уже завезли в 1994-м. Строго не для любителей скобочек.
То то же после 94-го уже 3 несовместимые версии. А скобочки в 3-м питоне лепят прямо таки везде где только можно просто потому, что масса литералов, будучи записанными в одну строку, становится нечитаемой даже для матёрых питонистов, не говоря уже о нормальных программистах. И всякие литералов массивов, вызовы функций с массой аргументов, всё это в питоне лепят со скобочками. А вот то, что у питона нет конца блока - это большая проблема с читаемостью и источником ошибок. Ну и, собственно, создаёт неустранимые проблемы с корявостью синтаксиста.
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|2.30, Карлос Сношайтилис (ok), 20:17, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ещё не в стэйбле, но можно вполне пользоваться, там скобочки, два плюса/минуса, префиксные и постфиксные и прочее, что привычно сишникам и плюсовикам.
Пробуй:
from __future__ import braces
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|4.68, Аноним (31), 00:09, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Питон определённо легковеснее ллвм.
Интересно, а знают ли об этом авторы Rust и Mojo?....
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|2.33, Аноним (31), 20:30, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Julia и синтаксически проще, и по потребляемым ресурсам, естественно. Особенно в научных задачах. У питона, чтобы хоть что-то работающее написать, надо знать как минимум его библиотеки структур данных, которые не на питоне написаны. Иначе написать программу можно, но работать она будет очень долго. На Julia же можно сразу писать простой и прямой код.
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|2.58, фвыфывфвфы (?), 22:13, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну если брать как язык для научки и околонаучки, то питон будет лучше. Джулия конечно тема прикольная, но как заменитель фортрана, какой её рисовали она не подходит, плюс когд в языке для научных расчётов тормозит REPL это вообще позорище. Джулию можно определить в угол к разной узкоспециализированой(читай ненужной) фигне, типа R, GNU Octave, Matlab. Тип современный научный пайплайн это питон+юпитер, понимание фортрана 90, и немножко С++, естественно латех и маркдаун. Но главное уметь пользоватся юпитером.
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|1.29, th3m3 (ok), 20:10, 02/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Ура! Python развивается, mojo ещё под боком. Хейтеры продолжают ныть. Идиллия)
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|2.38, Аноним (-), 20:39, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Обновление ради обновления по графику ещё не значит что язык развивается. Вообще, "развиние" для языков это скорее зло. Говорю как системный программист с 40 летним стажем.
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|2.56, мсчмчс (?), 21:44, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Та даже фортран развивается, через недельку другую новый стандарт выйдет. И только аноны сидят и бухтят со своим с99 кумпилятором.
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|4.66, Ivan_83 (ok), 23:43, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мне и с С нормально.
Сижу улучшаю парсер который жуёт 100гб файл со скоростью пол гига в секунду и память при этом не жрёт.
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|5.67, Аноним (20), 00:07, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А теперь отмасштабируй чтобы хотя бы в 10 раз быстрее было, больше в типичных бытовых дисках наверно не будет сейчас (если не рассматривать некрооптан). Раст это позволяет.
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|6.69, kir (??), 00:32, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Знаю, что ответ потрут, но возьми-ка свой раст в новости о питоне, сверни плотно в трубочку и засунь как можно аккуратнее себе в ... ну ты понял. Растаманы как наркопушеры: полчаса никому не впарил про бизапастный раст -- время потеряно зря.
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|3.45, Аноним (44), 20:54, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ада Лавлейс как-то же программировала машину Бебиджа за столетие до этого.
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|1.41, Аноним (35), 20:42, 02/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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То что раньше было константой или выражением, теперь кусок кода. Готова ниша для уязвимости.
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|2.48, анон (?), 21:10, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да. Туда теперь возможно понапихать люйбой исполняемый скрипт в скрипте из строки 🤭
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|3.51, Аноним (20), 21:28, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты даже не представляешь, на какие ухищрения приходилось идти, чтобы запихнуть однострочник в пайп. С внедрением моржового оператора стало определённо проще. А вот то, что форматные строки исполняют код, который мог попасть в них от злоумышленника (или просто попасться в названии чего-то) -- это популярная уязвимость в питоне.
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|2.55, Аноним (55), 21:41, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Интерполяция строк это не eval - нет, туда нельзя запихнуть кусок кода.
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|1.54, ZloySergant (ok), 21:35, 02/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>...во внутренней строке теперь допускается повторное использование тех же кавычек, что и в обрамлении f-строки...
А вот за такое расстреливать надо.
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