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Выпуск языка программирования Python 3.12

02.10.2023 19:15

После года разработки опубликован значительный выпуск языка программирования Python 3.12. Новая ветка будет поддерживаться в течение полутора лет, после чего ещё три с половиной года для неё будут формироваться исправления с устранением уязвимостей.

Одновременно началось альфа-тестирование ветки Python 3.13, в которой появился режим сборки CPython без глобальной блокировки интерпретатора (GIL, Global Interpreter Lock). Ветка Python 3.13 будет находиться на стадии альфа-выпусков в течение семи месяцев, во время которых будут добавляться новые возможности и производиться исправление ошибок (в соответствии с новым графиком разработки работа над новой веткой начинается за пять месяцев до релиза предыдущей ветки и к моменту очередного релиза достигает стадии альфа-тестирования). После этого в течение трёх месяцев будет проводиться тестирование бета-версий, во время которого добавление новых возможностей будет запрещено и всё внимание будет уделяться исправлению ошибок. Последние два месяца перед релизом ветка будет находиться на стадии кандидата в релизы, на которой будет выполнена финальная стабилизация.

Среди добавленных в Python 3.12 новшеств:

  • Повышена гибкость разбора f-строк (форматируемые литералы с префиксом 'f'), позволившая избавиться от многих ограничений. Например, внутри f-строк теперь можно указывать любые допустимые для Python выражения, включая многострочные выражения, комментарии, обратные слэши и escape-последовательности для Unicode. Кроме того, во внутренней строке теперь допускается повторное использование тех же кавычек, что и в обрамлении f-строки (т.е. внутри теперь повторно можно использовать двойные кавычки, не переходя на одинарные). Повышена информативность сообщений об ошибках в f-строках, в которых теперь указывается точное место в строке, вызвавшее ошибку.

    Например в Python 3.12 допускаются следующие конструкции: 

    
   print(f"This is the playlist: {"\n".join(songs)}")

   print(f"This is the playlist: {"\N{BLACK HEART SUIT}".join(songs)}")

   print(f"This is the playlist: {", ".join([
   ...     'Take me back to Eden',  # My, my, those eyes like fire
   ...     'Alkaline',              # Not acid nor alkaline
   ...     'Ascensionism'           # Take to the broken skies at last
   ... ])}")
  • Для повышения эффективности использования ресурсов многоядерных систем реализована поддержка изолированных субинтерпретаторов и отдельных глобальных блокировок (GIL, Global Interpreter Lock) для разных интерпретаторов внутри процесса (CPython позволяет в одном процессе выполнять запускать сразу несколько интерпретаторов). В текущем виде возможность пока доступна только через C-API (в Python API поддержка появится в следующей значительной ветке).
  • В Python-коде добавлена возможность использования протокола buffer. Классы, предоставляющие метод "__buffer__()", теперь могут использоваться как типы, напрямую работающие с бинарными данными в памяти.
  • Предложен модуль sys.monitoring для отладки и профилирования, позволяющий с минимальными накладными расходами отслеживать такие события в CPython, как вызовы, возвраты из функций, выполнение произвольных строк кода, исключения и переходы.
  • В интерпретаторе реализована поддержка подсистемы ядра Linux perf, позволяющая определять имена Python-функций при профилировании при помощи утилиты perf (ранее в трассировках определялись только имена Си-функций).
  • Повышена информативность сообщений об ошибках и расширен спектр исключений, предлагающих рекомендации по устранению опечаток. Например, теперь выводятся рекомендации по импорту забытых модулей стандартной библиотеки, показываются подсказки по добавлению префикса "self." в методах, определяется написание "import x from y" вместо "from y import x" и т.п. 
    
   sys.version_info
   NameError: name 'sys' is not defined. Did you forget to import 'sys'?

   somethin = blech
   NameError: name 'blech' is not defined. Did you mean: 'self.blech'?

   import a.y.z from b.y.z
   SyntaxError: Did you mean to use 'from ... import ...' instead?

   from collections import chainmap
   ImportError: cannot import name 'chainmap' from 'collections'. Did you mean: 'ChainMap'?
  • Продолжена работа по оптимизации производительности. Суммарный прирост производительности в результате добавленных оптимизаций оценивается в 5%.
    • В процесс сборки добавлена экспериментальная поддержка бинарного оптимизатора BOLT, повышающего производительность на 1-5%.
    • Реализовано inline-развёртывание списковых включений (comprehensions), до двух раз ускоряющее работу со списковыми включениями (для кода, в котором активно используются списковые включения, тестирование показало общий прирост производительности на 11%).
    • На 8-16 байт уменьшен размер Unicode-объектов.
    • Ускорены операции с регулярными выражениями re.sub(), re.subn() и re.Pattern.
    • От 2 до 20 раз ускорено выполнение проверок isinstance() для некоторых протоколов.
    • Значительно повышена производительность пакета asyncio (в некоторых тестах наблюдается ускорение на 75%).
    • Ускорено создание класса asyncio.Task.
    • Значительно (в некоторых тестах на 64%) ускорены функции tokenize.tokenize() и tokenize.generate_tokens().
    • Ускорена загрузка атрибутов и вызов метода super().
  • Предложен новый более компактный синтаксис аннотирования типов для обобщённых классов и функций. 
    
   def max[T](args: Iterable[T]) -> T:
       ...

   class list[T]:
       def __getitem__(self, index: int, /) -> T:
           ...

       def append(self, element: T) -> None:
           ...
  • Предоставлен новый способ определения псевдонимов типов при помощи выражения "type" 
    
   type Point = tuple[float, float]
   type Point[T] = tuple[T, T]
  • В модуль typing добавлен новый декоратор @override, информирующий системы проверки типов о том, что метод в подклассе предназначен для переопределения метода или атрибута в суперклассе. Декоратор может использоваться для выявления ошибок, связанных с тем, что предназначенный для переопределения метод не выполняет данное действие. 
    
   class Base:
       def log_status(self) -> None:
           ...
   
   class Sub(Base):
       @override
       def log_status(self) -> None:  # Ok, переопределяет Base.log_status
           ...

       @override
       def done(self) -> None:  # Система проверки типов выявит ошибку
           ...
  • С целью усиления безопасности встроенные реализации алгоритмов SHA1, SHA3, SHA2-384, SHA2-512 и MD5 в hashlib заменены на формально верифицированные варианты от проекта HACL* (встроенные реализации применяются только если отсутствует OpenSSL).
  • В СPython реализована защита от переполнения стека.
  • В классе pathlib.Path реализована поддержка подклассов.
  • В модуле os расширена поддержка платформы Windows. Например, при работе в Windows добавлена поддержка методов os.listdrives(), os.listvolumes() и os.listmounts(), а также повышена точность os.stat() и os.lstat().
  • В модули sqlite3 и uuid добавлены интерфейсы командной строки ("python -m sqlite3" и "python -m uuid").
  • В C-API добавлена поддержка "бессмертных" объектов, для которых не применяется подсчёт ссылок.
  • Реализована концепция нестабильного уровня C API, предназначенного для использования в отладчиках, JIT-компиляторах и прочих низкоуровневых инструментах.
  • Проведена чистка устаревших возможностей.
    • Удалены модули asynchat, asyncore, smtpd, imp и distutils (модуль distutils можно использовать из пакета setuptools).
    • Из Си-реализации unicode-объектов удалены свойства wstr и wstr_length.
    • Удалены устаревшие методы в модуле unittest.
    • Удалены устаревшие или нормально неработающие функции, классы и методы, включая locale.format(), io.OpenWrapper, ssl.RAND_pseudo_bytes(), ElementTree.Element.copy(), hashlib.pbkdf2_hmac(), gzip.GzipFile и т.д.
    • В модуле webbrowser прекращена поддержка старых браузеров, среди которых Grail, Mosaic, Netscape, Galeon, Skipstone, Iceape, Firebird, и Firefox до версии 36.
    • В рамках подготовки к внесению будущих оптимизаций изменено внутреннее представление целых чисел.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.python.org/2023/1...)
  2. OpenNews: Опубликован план избавления CPython от глобальной блокировки интерпретатора
  3. OpenNews: Выпуск языка программирования Python 3.11
  4. OpenNews: DeepMind открыл код S6, библиотеки с реализацией JIT-компилятора для CPython
  5. OpenNews: Представлен Pyston-lite, JIT-компилятор для штатного Python
  6. OpenNews: В 3.6% протестированных Python-репозиториев выявлены ошибки, связанные с пропущенными запятыми
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Интересно / Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59857-python
Ключевые слова: python
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (51) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 19:27, 02/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > внутри f-строк теперь можно указывать любые допустимые для Python выражения

    Наконец-то догнали яваскрипт. Только гвидон мог додуматься, что внутри f-строк могут быть только имена переменных и точка.

     
     
  • 2.4, kir (??), 19:38, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Иногда лучше жевать, чем говорить...

    > $ python --version
    > Python 3.11.5
    > >> a=3
    > >> print(f"expr is: {2 if a < 0 else 5}")
    > expr is: 5
    > >>

    Давно можно было подставлять выражения при интерполяции строк; речь в новости о том, что сейчас можно свободнее с этим обращаться.

     
  • 2.7, Аноним (7), 19:43, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Опять всё ломают как когда принудительно заставили у принта писать скобочки. На том и сломали все питон 2 скрипты.
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 19:59, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Пятнадцать лет прошло, а боль осталась. Правда, второй питон поддерживался до 2020 года, но, видимо, не все всё переписать успели.
     
     
  • 4.25, Аноним (25), 20:05, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Обычно больше всех ноют те, кто ничего и не писал, просто поныть хотелось, у них это получается лучше всех
     
  • 4.70, rshadow (ok), 00:51, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На самом деле там в каждом выпуске список depricated который зачастую сломает код. Этот язык совсем не про обратную совместимость.
     
  • 3.20, Аноним (20), 20:03, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да и чёрт бы с ними, ничего приличного во времена 2 питона не писалось (3 в 2008 появился, я напоминаю). И я так понял тут ничего не ломают, просто теперь не надо будет заводить отдельную переменную с переносом строки и прочим подобным (а то и нескольких видов), что положительно скажется на чистоте кода.
     
     
  • 4.31, Аноним (31), 20:20, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    приличного ничего и на 3-м питоне не пишут, но это не мешает ему быть самым популярным ЯП
     
     
  • 5.46, Аноним (20), 20:55, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В 3 питоне есть продакшен-реди батарейки, питон используется во всех сколько-нибудь известных организациях мира, и разработка наколенных решений хорошего уровня в нём, пожалуй, самая эффективная.
     
  • 2.11, soomrack (ok), 19:51, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Теперь можно вместо html файла писать питон скрипт, начинающийся с

    print(f" ...

    этакий ранний php, только наоборот.

     
  • 2.42, Аноним (42), 20:43, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://opennet.ru/59641-python
     

  • 1.5, Аноним (5), 19:39, 02/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Мне раньше Python как-то не нужен особо был, так мелкие скрипты писал особо без знания языка, но вот CPython звучит интересно. Это родные бинарники на нем можно делать теперь? А как это работает? Сам Python будет в бинарник попадать и интерпретировать программу скрипта на этом языке или полностью бинарный файл на выходе?
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 19:43, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    CPython это офф. реализация Python...
     
  • 2.12, kir (??), 19:52, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тебе скорее сюда: https://habr.com/ru/companies/sberbank/articles/710690/
     
     
  • 3.59, Аноним (59), 22:37, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо, статья интересная. Единственно я не понял, можно ли это счастье бинарное отлаживать?
     
  • 2.15, Аноним (15), 19:59, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К слову, в CPython всегда была поддержка компиляции libpython, который уже можно интегрировать в любую программу на C и делать бинарники с поддержкой интерпретации Python-скриптов.
     

  • 1.10, МоёИмя (?), 19:51, 02/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А нормальный синтаксис когда завезут?
     
     
  • 2.13, kir (??), 19:54, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Для Python самый нормальный синтаксис -- синтаксис Python. С другим синтаксисом это будет уже не Python.
     
  • 2.23, Аноним (23), 20:05, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Уже завезли в 1994-м. Строго не для любителей скобочек. Но у них и без того был и есть выбор.
     
     
  • 3.32, Аноним (31), 20:26, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    > Уже завезли в 1994-м. Строго не для любителей скобочек.

    То то же после 94-го уже 3 несовместимые версии. А скобочки в 3-м питоне лепят прямо таки везде где только можно просто потому, что масса литералов, будучи записанными в одну строку, становится нечитаемой даже для матёрых питонистов, не говоря уже о нормальных программистах. И всякие литералов массивов, вызовы функций с массой аргументов, всё это в питоне лепят со скобочками. А вот то, что у питона нет конца блока - это большая проблема с читаемостью и источником ошибок. Ну и, собственно, создаёт неустранимые проблемы с корявостью синтаксиста.

     
  • 2.30, Карлос Сношайтилис (ok), 20:17, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё не в стэйбле, но можно вполне пользоваться, там скобочки, два плюса/минуса, префиксные и постфиксные и прочее, что привычно сишникам и плюсовикам.
    Пробуй:
    from __future__ import braces
     

  • 1.16, Аноним (16), 19:59, 02/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    так что лучше: Python или Julia? Что легковеснее?
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 20:01, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что угодно легковеснее питона.
     
     
  • 3.22, Аноним (20), 20:05, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Питон определённо легковеснее ллвм.
     
     
  • 4.68, Аноним (31), 00:09, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Питон определённо легковеснее ллвм.

    Интересно, а знают ли об этом авторы Rust и Mojo?....

     
  • 2.19, kir (??), 20:01, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Nim
    https://nim-lang.org/
     
  • 2.27, Аноним (23), 20:07, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Лучше и легковеснее - это разные оси координат.
     
  • 2.33, Аноним (31), 20:30, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Julia и синтаксически проще, и по потребляемым ресурсам, естественно. Особенно в научных задачах. У питона, чтобы хоть что-то работающее написать, надо знать как минимум его библиотеки структур данных, которые не на питоне написаны. Иначе написать программу можно, но работать она будет очень долго. На Julia же можно сразу писать простой и прямой код.
     
  • 2.58, фвыфывфвфы (?), 22:13, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну если брать как язык для научки и околонаучки, то питон будет лучше. Джулия конечно тема прикольная, но как заменитель фортрана, какой её рисовали она не подходит, плюс когд в языке для научных расчётов тормозит REPL это вообще позорище. Джулию можно определить в угол к разной узкоспециализированой(читай ненужной) фигне, типа R, GNU Octave, Matlab. Тип современный научный пайплайн это питон+юпитер, понимание фортрана 90, и немножко С++, естественно латех и маркдаун. Но главное уметь пользоватся юпитером.
     
  • 2.63, x0r (??), 23:36, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    cython
     

  • 1.29, th3m3 (ok), 20:10, 02/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ура! Python развивается, mojo ещё под боком. Хейтеры продолжают ныть. Идиллия)
     
     
  • 2.38, Аноним (-), 20:39, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обновление ради обновления по графику ещё не значит что язык развивается. Вообще, "развиние" для языков это скорее зло. Говорю как системный программист с 40 летним стажем.
     
     
  • 3.44, Аноним (44), 20:47, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Fortran-77 forever!
     
  • 3.47, Аноним (47), 21:06, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Python ещё оптимизировали и ускорили. Плохо что ли? Хорошо!
     
  • 2.56, мсчмчс (?), 21:44, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Та даже фортран развивается, через недельку другую новый стандарт выйдет. И только аноны сидят и бухтят со своим с99 кумпилятором.
     
     
  • 3.61, Аноним (61), 23:08, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все уже забыли про твой С. Аноны юзают Rust и горя не знают.
     
     
  • 4.62, Аноним (62), 23:29, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разные аноны бывают. Некоторые C++ юзают.
     
  • 4.66, Ivan_83 (ok), 23:43, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне и с С нормально.
    Сижу улучшаю парсер который жуёт 100гб файл со скоростью пол гига в секунду и память при этом не жрёт.
     
     
  • 5.67, Аноним (20), 00:07, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А теперь отмасштабируй чтобы хотя бы в 10 раз быстрее было, больше в типичных бытовых дисках наверно не будет сейчас (если не рассматривать некрооптан). Раст это позволяет.
     
     
  • 6.69, kir (??), 00:32, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Знаю, что ответ потрут, но возьми-ка свой раст в новости о питоне, сверни плотно в трубочку и засунь как можно аккуратнее себе в ... ну ты понял. Растаманы как наркопушеры: полчаса никому не впарил про бизапастный раст -- время потеряно зря.
     

  • 1.35, Аноним (35), 20:35, 02/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Говорят на каком-то всё более непонятном и неявном языке.
     
  • 1.36, Аноним (-), 20:38, 02/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Обновления по графику - зло.
     
  • 1.37, Аноним (37), 20:39, 02/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    За 100 лет ни одного нормального языка так и не придумали...
     
     
  • 2.40, Аноним (16), 20:42, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в 1923 году ещё языков программировния не было
     
     
  • 3.45, Аноним (44), 20:54, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ада Лавлейс как-то же программировала машину Бебиджа за столетие до этого.
     

  • 1.41, Аноним (35), 20:42, 02/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    То что раньше было константой или выражением, теперь кусок кода. Готова ниша для уязвимости.
     
     
  • 2.48, анон (?), 21:10, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да. Туда теперь возможно понапихать люйбой исполняемый скрипт в скрипте из строки 🤭
     
     
  • 3.51, Аноним (20), 21:28, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты даже не представляешь, на какие ухищрения приходилось идти, чтобы запихнуть однострочник в пайп. С внедрением моржового оператора стало определённо проще. А вот то, что форматные строки исполняют код, который мог попасть в них от злоумышленника (или просто попасться в названии чего-то) -- это популярная уязвимость в питоне.
     
  • 2.55, Аноним (55), 21:41, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интерполяция строк это не eval - нет, туда нельзя запихнуть кусок кода.
     

  • 1.53, мсчмчс (?), 21:34, 02/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ура, ждёмс пока юпитер обновится.
     
  • 1.54, ZloySergant (ok), 21:35, 02/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >...во внутренней строке теперь допускается повторное использование тех же кавычек, что и в обрамлении f-строки...

    А вот за такое расстреливать надо.

     

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