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В 3.6% протестированных Python-репозиториев выявлены ошибки, связанные с пропущенными запятыми

08.01.2022 08:19

Опубликованы результаты исследования подверженности кода на языке Python ошибкам, связанным с некорректным использованием запятых в коде. Проблемы вызваны тем, что при перечислениях Python автоматически объединяет строки в списке, если они не разделены запятой, а также обрабатывает значение как кортеж, если после значения следует запятая. Проведя автоматизированный анализ 666 GitHub-репозиториев с кодом на языке Python, исследователи выявили возможные проблемы с запятыми в 5% изученных проектов.

Дальнейшая ручная проверка показала, что реальные ошибки присутствуют только в 24 репозиториях (3.6%), а остальные 1.4% являются ложными срабатываниями (например, запятая могла быть специально пропущена между строками для объединения разбитых на несколько строк файловых путей, длинных хэшей, HTML-блоков или SQL-выражений). Примечательно, что в числе 24 репозиториев с реальными ошибками оказались такие крупные проекты, как Tensorflow, Google V8, Sentry, Pydata xarray, rapidpro, django-colorfield и django-helpdesk. При этом проблемы с запятыми не специфичны для Python и часто всплывают в проектах на C/C++ (примерны недавних исправлений - LLVM, Mono, Tensorflow).

Основные виды изученных ошибок:

  • Случайно пропущенная запятая в списках, кортежах и множествах, приводящая к объединению строк вместо их интерпретации как отдельных значений. Например, в Sentry в одном из тестов была пропущена запятая между строками "releases" и "discover" в списке, что привело к проверке несуществующего обработчика "/releasesdiscover", вместо раздельной проверки "/releases" и "/discover".

    Другой пример - пропущенная запятая в rapidpro приводила к объединению двух разных правил в строке 572:

  • Пропущенная запятая в конце определения кортежа из одного элемента, приводящая к тому, что в ходе присвоения будет присвоен не кортеж, а обычный тип. Например, выражение "values = (1,)" приведёт к присвоению переменной кортежа из одного элемента, но "values = (1)" приведёт к присвоению целого типа. Скобки в указанных присвоениях не влияют на определение типа и являются необязательными, а наличие кортежа определяется парсером только на основе наличия запятых. 
     
   REST_FRAMEWORK = {
       'DEFAULT_PERMISSION_CLASSES': (
           'rest_framework.permissions.IsAuthenticated' # вместо кортежа будет присвоена строка.
       )
   }
  • Обратная ситуация - лишние запятые при присвоении. Если в конце присвоения случайно оставлена запятая, то в качестве значения вместо обычного типа будет присвоен кортеж (например, если вместо "value = 1" указано "value = 1,").


  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Ценой перевода Mercurial на Python 3 может стать шлейф непредвиденных ошибок
  3. OpenNews: Стратегия параллельного поддержания веток Python 2 и Python 3 оказалась ошибочной
  4. OpenNews: В каталоге PyPI выявлены вредоносные библиотеки, использующие CDN PyPI для скрытия канала связи
  5. OpenNews: Уязвимость в Python, проявляющаяся при обработке непроверенных дробных чисел в ctypes
  6. OpenNews: Применение тайпсквоттинга для распространения вредоносных модулей NPM, PyPI и Gems
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56470-python
Ключевые слова: python, bug
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Обсуждение (27) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:43, 08/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Это вам не сишка!
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:58, 08/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ирония в том, что стандартный интерпретатор написан на Си, и очень много питоновских фич работают шустро благодаря именно его оптимизации
     
  • 2.21, Анонн (?), 11:43, 08/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты кроме заголовка ничего не читал?
    Прямо же в новости написано "При этом проблемы с запятыми не специфичны для Python и часто всплывают в проектах на C/C++" и ссылки на фиксы! Зато первым отметился...
     

  • 1.2, макпыф (ok), 10:46, 08/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Проведя анализ 666 GitHub-репозиториев

    Они сатанисты?

     
     
  • 2.15, Аноним (15), 11:25, 08/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Хуже, они — питонисты.
     

  • 1.3, Онаним (?), 10:46, 08/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    А сколько их, связанных с пропущенными пробелами, даже представить страшно.
     
     
  • 2.9, Аноним (7), 11:02, 08/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    не страшно, Ваганыч, тк на пробелы ругнется компилятор байт-кода
     

  • 1.4, Аноним (4), 10:46, 08/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Нельзя казнить помиловать
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:47, 08/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Казнить нельзя помиловать
     
     
  • 3.10, Аноним (7), 11:06, 08/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    писать комментарии на OpenNET необязательно думать
     
     
  • 4.25, Аноним (25), 12:08, 08/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    писать комментарии на OpenNET необязательно, думать
     

  • 1.6, Аноним (6), 10:49, 08/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    В том числе и поэтому, человека, который утверждает, что он программист на питоне, гнать надо сразу с порога. Да и вообще, с подозрением относиться к тем, у кого этот ЯП в резюме указан.
     
     
  • 2.11, Аноним (7), 11:07, 08/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    скриптота лишней не будет в резюме, это точно
     
     
  • 3.18, Аноним (-), 11:38, 08/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    bash, ruby, go?
     
     
  • 4.29, YetAnotherOnanym (ok), 12:35, 08/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "sh, awk" же!
     
  • 2.14, Аноним (14), 11:19, 08/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Немножко логика хромала, но я всё чётко объяснил
    Нажав на кнопочку Отправить, камент я важный разместил
     
  • 2.20, Аноним (20), 11:43, 08/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    покажи свой гитхаб, трепло, посмотрим, какой ты программист
     
     
  • 3.22, Аноним (22), 11:57, 08/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >гитхаб
     

  • 1.8, Аноним (8), 11:00, 08/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    вайти в айти
     
  • 1.12, Аноним (12), 11:12, 08/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Вообще забавно, с пропущенной между строками запятой это прямо жиза. Сомневаюсь конечно, что кто-нибудь пропускает запятую в кортеже или добавляет в конце (разве что те, кто никогда не юзал питон прежде, потому что это анриал). Поэтому обычно элементы списков разделяют построчно. То, что ошибки обнаружили только в шляпных проектах, довольно показательно.
     
  • 1.16, Аноним (16), 11:27, 08/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Просто на лицо бескультурная разработка. На прекомите или хотябы в ci должен крутиться линтер(pylint/flake8/black), который все это безобразие не допустит. А с использованием mypy и внедрением type-хинтов ошибок будет выявлено еще больше. Проблема как обычно в людях..
     
  • 1.19, Аноним (19), 11:38, 08/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    values = (1,)
    ааа... да. я помню было наоборот. когда  силами копипасты из строки вида "a, b, c, ..."  в коде получается вот такое
    def some_method(self, a, b, c):
      self.a = a,
      self.b = b,
      self.c = c,
    и забываешь про эти запятые, темболее никто на синтаксис не ругается. но в процессе работы с этими переменными тщетно силишься понять почему они кортеж, темболее если это датакласс в другом файле который на глаза не попадается.
    очевидно под подозрением становятся аргументы метода, особенно если аргументы получаешь из недоверяемого апи. часа полтора дебага.
     
  • 1.24, Аскольд (ok), 12:05, 08/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    питоноидный школодром as is
     
     
  • 2.26, Аноним (12), 12:19, 08/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот не надо, это очень годные фичи. Например, когда у тебя длинная строка, ты разбиваешь её на несколько строк и при этом она сохраняет форматирование и остаётся читаемой. Из пальца высосали.
     
  • 2.28, anonymous (??), 12:22, 08/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Авторы tensorflow -- это "школодром"?
     

  • 1.27, Аноним (27), 12:22, 08/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    вот до чего отсутствие поцкаля в школьной программе доводит
     
  • 1.30, YetAnotherOnanym (ok), 12:43, 08/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это чё, в Питоне бланк между двумя строками - это конкатенация? Тогда пропуск запятой непростителен.
     

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