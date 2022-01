В 3.6% протестированных Python-репозиториев выявлены ошибки, связанные с пропущенными запятыми

values = (1,)

ааа... да. я помню было наоборот. когда силами копипасты из строки вида "a, b, c, ..." в коде получается вот такое

def some_method(self, a, b, c):

self.a = a,

self.b = b,

self.c = c,

и забываешь про эти запятые, темболее никто на синтаксис не ругается. но в процессе работы с этими переменными тщетно силишься понять почему они кортеж, темболее если это датакласс в другом файле который на глаза не попадается.

очевидно под подозрением становятся аргументы метода, особенно если аргументы получаешь из недоверяемого апи. часа полтора дебага.