В 3.6% протестированных Python-репозиториев выявлены ошибки, связанные с пропущенными запятыми

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|2.7, Аноним (7), 10:58, 08/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ирония в том, что стандартный интерпретатор написан на Си, и очень много питоновских фич работают шустро благодаря именно его оптимизации
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|2.21, Анонн (?), 11:43, 08/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты кроме заголовка ничего не читал?
Прямо же в новости написано "При этом проблемы с запятыми не специфичны для Python и часто всплывают в проектах на C/C++" и ссылки на фиксы! Зато первым отметился...
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|1.3, Онаним (?), 10:46, 08/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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А сколько их, связанных с пропущенными пробелами, даже представить страшно.
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|2.9, Аноним (7), 11:02, 08/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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не страшно, Ваганыч, тк на пробелы ругнется компилятор байт-кода
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|1.6, Аноним (6), 10:49, 08/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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В том числе и поэтому, человека, который утверждает, что он программист на питоне, гнать надо сразу с порога. Да и вообще, с подозрением относиться к тем, у кого этот ЯП в резюме указан.
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|2.14, Аноним (14), 11:19, 08/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Немножко логика хромала, но я всё чётко объяснил
Нажав на кнопочку Отправить, камент я важный разместил
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|1.12, Аноним (12), 11:12, 08/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Вообще забавно, с пропущенной между строками запятой это прямо жиза. Сомневаюсь конечно, что кто-нибудь пропускает запятую в кортеже или добавляет в конце (разве что те, кто никогда не юзал питон прежде, потому что это анриал). Поэтому обычно элементы списков разделяют построчно. То, что ошибки обнаружили только в шляпных проектах, довольно показательно.
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|1.16, Аноним (16), 11:27, 08/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Просто на лицо бескультурная разработка. На прекомите или хотябы в ci должен крутиться линтер(pylint/flake8/black), который все это безобразие не допустит. А с использованием mypy и внедрением type-хинтов ошибок будет выявлено еще больше. Проблема как обычно в людях..
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|1.19, Аноним (19), 11:38, 08/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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values = (1,)
ааа... да. я помню было наоборот. когда силами копипасты из строки вида "a, b, c, ..." в коде получается вот такое
def some_method(self, a, b, c):
self.a = a,
self.b = b,
self.c = c,
и забываешь про эти запятые, темболее никто на синтаксис не ругается. но в процессе работы с этими переменными тщетно силишься понять почему они кортеж, темболее если это датакласс в другом файле который на глаза не попадается.
очевидно под подозрением становятся аргументы метода, особенно если аргументы получаешь из недоверяемого апи. часа полтора дебага.
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|2.26, Аноним (12), 12:19, 08/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот не надо, это очень годные фичи. Например, когда у тебя длинная строка, ты разбиваешь её на несколько строк и при этом она сохраняет форматирование и остаётся читаемой. Из пальца высосали.
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