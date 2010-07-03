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Уязвимость в Python, проявляющаяся при обработке непроверенных дробных чисел в ctypes

19.02.2021 09:31

Доступны корректирующие выпуски языка программирования Python 3.7.10 и 3.6.13, в которых устранена уязвимость (CVE-2021-3177), способная привести к исполнению кода при обработке непроверенных чисел с плавающей запятой в обработчиках, вызывающих функции на языке Си при помощи механизма ctypes. Проблема также затрагивает ветки Python 3.8 и 3.9, но обновления для них пока находятся в состоянии кандидата в релизы (релиз запланирован на 1 марта).

Проблема вызвана переполнением буфера в ctypes-функции PyCArg_repr(), возникающем из-за небезопасного использования sprintf. В частности, на обработку результата выполнения преобразования 'sprintf(buffer, "<cparam '%c' (%d)>", self->tag, self->value.b)' выделялся статический буфер размером 256 байт ("char buffer[256]"), в то время как результат мог превышать данное значение. Для проверки подверженности приложений уязвимости можно попробовать передать значение "1e300", которое при обработке методом c_double.from_param приведёт к краху, так как результирующие число содержит 308 знаков и не умещается в 256-байтный буфер. Пример проблемного кода: 


   import ctypes;
   x = ctypes.c_double.from_param(1e300);
   repr(x)

Проблема остаётся неисправленной в Debian, Ubuntu и FreeBSD, но уже устранена в Arch Linux, Fedora, SUSE. В RHEL уязвимость не проявляется из-за сборки пакетов в режиме FORTIFY_SOURCE, блокирующем подобные переполнения буфера в строковых функциях.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Обновление Python 3.8.5 с устранением уязвимостей
  3. OpenNews: Локальная root-уязвимость в pam-python
  4. OpenNews: Выпуск языка программирования Python 3.9
  5. OpenNews: Google открыл Atheris, инструментарий для fuzzing-тестирования кода на языке Python
  6. OpenNews: Debian и Fedora пытаются справиться с проблемой мелких зависимостей
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54616-python
Ключевые слова: python
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Обсуждение (21) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (-), 09:42, 19/02/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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  • 1.2, Онаним (?), 09:56, 19/02/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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  • 2.5, Fracta1L (ok), 09:58, 19/02/2021 Скрыто модератором
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  • 3.14, Аноним (14), 10:23, 19/02/2021 Скрыто модератором
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  • 2.6, Аноним (6), 09:58, 19/02/2021 Скрыто модератором
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  • 2.9, Мимокрокодил (?), 10:06, 19/02/2021 Скрыто модератором
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     ....ответы скрыты модератором (4)

  • 1.3, Fracta1L (ok), 09:57, 19/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Казалось бы - Питон. Но в нём сишные дырени. Ору)
     
     
  • 2.7, Аноним (6), 09:59, 19/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Без сишки под капотом язык мертвый в плане производительности.
     
     
  • 3.8, Fracta1L (ok), 09:59, 19/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Производительности в генерации дыр
     
     
  • 4.16, Аноним (16), 10:35, 19/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прикладыавай хруст к своей дыре, а то она течет.
     
  • 4.17, Леголас (ok), 10:38, 19/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    зашёл почитать дельные, толковые комментарии — спасибо, всё <strike>как всегда</strike> по существу
     
     
  • 5.19, Fracta1L (ok), 10:42, 19/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > зашёл почитать дельные, толковые комментарии
    > opennet.ru

    Чел...

     
  • 3.15, Аноним (14), 10:26, 19/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    PyPy быстрее CPython! Правда PyPy использует JIT, а это очень плохо.
     
  • 2.13, Брат Анон (ok), 10:23, 19/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Питон -- это попытка исправить дыры Си. Со всеми вытекающими последствиями. Чего ты орёшь, школоло?
     
     
  • 3.20, Fracta1L (ok), 10:42, 19/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вытекающими из дыреней
     

  • 1.4, Рефрен (?), 09:57, 19/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > обработчиках, вызывающих функции на языке Си
    > Си

    ну ясно

     
     
  • 2.10, Аноним (-), 10:16, 19/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Хрустом, хрустом его обмажьте! Должны же два инструмента для имбецилов встретиться?
     
     
  • 3.21, Аноним (21), 10:47, 19/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Си и руст? Чёт ты загнул бротишка.
     

  • 1.11, Аноним (-), 10:18, 19/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Походу кто-то попытался вычислить чему равен гугол, и наконец понял почему сообщения от инопланетян не рекомендуется декодировать - "can take over all systems on earth" :)
     
  • 1.12, Аноним (12), 10:18, 19/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > repr(x)

    Но зачем?

     
  • 1.18, Аноним (16), 10:40, 19/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Питон2 тоже подвержен. Но он уже не поддерживается. И судя по тому что за все это время никто не применил данные методы, в данной последовательности, оно никому и не надо. И это при том что питон всегда применяли для вычислений.
     

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