Уязвимость в Python, проявляющаяся при обработке непроверенных дробных чисел в ctypes

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|2.7, Аноним (6), 09:59, 19/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Без сишки под капотом язык мертвый в плане производительности.
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|4.17, Леголас (ok), 10:38, 19/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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зашёл почитать дельные, толковые комментарии — спасибо, всё <strike>как всегда</strike> по существу
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|3.15, Аноним (14), 10:26, 19/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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PyPy быстрее CPython! Правда PyPy использует JIT, а это очень плохо.
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|2.13, Брат Анон (ok), 10:23, 19/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Питон -- это попытка исправить дыры Си. Со всеми вытекающими последствиями. Чего ты орёшь, школоло?
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|2.10, Аноним (-), 10:16, 19/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Хрустом, хрустом его обмажьте! Должны же два инструмента для имбецилов встретиться?
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|1.11, Аноним (-), 10:18, 19/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Походу кто-то попытался вычислить чему равен гугол, и наконец понял почему сообщения от инопланетян не рекомендуется декодировать - "can take over all systems on earth" :)
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|1.18, Аноним (16), 10:40, 19/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Питон2 тоже подвержен. Но он уже не поддерживается. И судя по тому что за все это время никто не применил данные методы, в данной последовательности, оно никому и не надо. И это при том что питон всегда применяли для вычислений.
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