Обновление Python 3.8.5 с устранением уязвимостей

Опубликовано корректирующее обновление языка программирования Python 3.8.5, в котором устранено несколько уязвимостей: CVE-2019-20907 - зацикливание модуля tarfile при попытке открытия специально оформленных файлов в формате tar.

BPO-41288 - крах при попытке обработки модулем Pickle объектов со специально оформленным опкодом NEWOBJ_EX.

CVE-2020-15801 - возможность подстановки HTTP-заголовков в запрос через использование символов перевода строки в параметре "method" модуля http.client. Например: conn.request(method="GET / HTTP/1.1\r

Host: abc\r

Remainder:", url="/index.html"). Уязвимость была устранена ранее, но не охватывала защиту метода http.client.putrequest.



