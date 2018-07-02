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Обновление Python 3.8.5 с устранением уязвимостей

21.07.2020 13:00

Опубликовано корректирующее обновление языка программирования Python 3.8.5, в котором устранено несколько уязвимостей:

  • CVE-2019-20907 - зацикливание модуля tarfile при попытке открытия специально оформленных файлов в формате tar.
  • BPO-41288 - крах при попытке обработки модулем Pickle объектов со специально оформленным опкодом NEWOBJ_EX.
  • CVE-2020-15801 - возможность подстановки HTTP-заголовков в запрос через использование символов перевода строки в параметре "method" модуля http.client. Например: conn.request(method="GET / HTTP/1.1\r\nHost: abc\r\nRemainder:", url="/index.html"). Уязвимость была устранена ранее, но не охватывала защиту метода http.client.putrequest.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/p...)
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  6. OpenNews: Выпуск языка программирования Python 3.8
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53405-python
Ключевые слова: python
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Обсуждение (3) RSS
  • 2, YetAnotherOnanym (ok), 13:30, 21/07/2020 [ответить]  
    		• –1 +/
    Зато синтаксис самого питона не позволяет вносить в код подобные уязвимости.
     
  • 3, ыыы (?), 14:01, 21/07/2020 [ответить]  
    		• +/
    sjw высер не нужен
     
     
  • 4, Иваня (?), 14:06, 21/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это ты не нужен никому!
     

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