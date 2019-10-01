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Локальная root-уязвимость в pam-python

01.10.2019 08:20

В предоставляемом проектом pam-python PAM-модуле, позволяющем подключать модули аутентификации на языке Python, выявлена уязвимость (CVE-2019-16729), дающая возможность повысить свои привилегии в системе. При использовании уязвимой версии pam-python (по умолчанию не устанавливается), локальный пользователь может получить доступ с правами root, путём манипуляций с обрабатываемыми в Python по умолчанию переменными окружения (например, можно инициировать сохранение файла с байткодом для перезаписи системных файлов).

Уязвимость присутствует в последнем стабильном выпуске 1.0.6, предлагаемом с августа 2016 года. Проблема выявлена в ходе аудита PAM-модуля pam-python, проведённого разработчиками из команды openSUSE Security Team, и уже устранена в обновлении 1.0.7. Статус обновления пакетов с pam-python можно отследить на следующих страницах: Debian, Ubuntu, SUSE/openSUSE. В Fedora и RHEL модуль не поставляется.

  1. Главная ссылка к новости (https://thefreecountry.wordpre...)
  2. OpenNews: Уязвимости в интерпретаторе Perl, связанные с обработкой переменных окружения и regexp
  3. OpenNews: Уязвимость в Glibc ld.so, позволяющая поднять свои привилегии в системе
  4. OpenNews: Неявные свойства языков программирования, которые могут привести к уязвимостям
  5. OpenNews: Раскрыты детали атаки Stack Сlash и 15 root-эксплоитов для разных ОС
  6. OpenNews: Серия уязвимостей в Firejail
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: pam, python
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  • 1.2, Аноним (2), 08:45, 01/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Все языки для быстрого изучения и лёгкого написания провоцируют писать с отключённой головой.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 09:21, 01/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Все языки для быстрого изучения и лёгкого написания провоцируют писать с отключённой головой.

    Модуль написан на C

     
     
  • 3.10, Аноним (10), 09:51, 01/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Каджый второй язык написан на С, все интерпритаторы, все машины. Мы все умрём.
     
  • 3.12, Аноним (12), 10:46, 01/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С провоцирует писать с отключенной головой только асм только хардкор.
     
  • 3.16, Анонче (?), 11:46, 01/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так всё правильно, C для
    >быстрого изучения и лёгкого написания с отключённой головой.
     
  • 2.14, foo (?), 10:49, 01/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На каком языке написан Exim?
     
  • 2.18, Аноним (18), 11:57, 01/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Некоторые культовые языки для тяжёлого написания провоцируют байто<бить>ствовать, так как в них нет ни нормальных функций для работы со строками, ни функций для работы с файловой системой работающих. Вместо этого есть стандарты, которые принимают десятилетиями, в результате нет ни<растение из семейства крестоцветных>а.
     

  • 1.3, Аноним (3), 09:14, 01/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > В Fedora и RHEL модуль не поставляется.

    Больше интересно, какая нужда заставила поставлять его в дебиан?

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 09:25, 01/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Какая тебе разница, поставляется он там или нет? Не надо — не устанавливай.
     
  • 2.11, Аноним (10), 09:52, 01/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Больше интересно, какая нужда заставила поставлять $package_name в $distro_name?

    Бот, уйди.

     

  • 1.5, Хомяк Анонима (?), 09:23, 01/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну я бы поостерёгся юзать питон для такого. Ещё бы емакс туда засунули.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 09:27, 01/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну да, ведь использование %randomname% сразу повышает надёжность, да даже питон в новости про другие языки тоже повышает надёжность - вот парадокс то.
     
  • 2.15, foo (?), 10:51, 01/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Создатели Exim тоже постеснялись бы.
     

  • 1.9, Аноним (9), 09:31, 01/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Актуальна ли уязвимость для дистрибутива Альт Linux?
     
     
  • 2.13, Аноним (12), 10:47, 01/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сабж самая последняя уязвимость которую следует опасаться в Альте.
     

  • 1.17, Аноним (-), 11:51, 01/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Казалось бы, при чем тут Gentoo...
     

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