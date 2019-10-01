Локальная root-уязвимость в pam-python

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|1.2, Аноним (2), 08:45, 01/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Все языки для быстрого изучения и лёгкого написания провоцируют писать с отключённой головой.
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|2.4, Аноним (4), 09:21, 01/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Все языки для быстрого изучения и лёгкого написания провоцируют писать с отключённой головой.
Модуль написан на C
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|3.10, Аноним (10), 09:51, 01/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Каджый второй язык написан на С, все интерпритаторы, все машины. Мы все умрём.
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|3.12, Аноним (12), 10:46, 01/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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С провоцирует писать с отключенной головой только асм только хардкор.
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|3.16, Анонче (?), 11:46, 01/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так всё правильно, C для
>быстрого изучения и лёгкого написания с отключённой головой.
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|2.18, Аноним (18), 11:57, 01/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Некоторые культовые языки для тяжёлого написания провоцируют байто<бить>ствовать, так как в них нет ни нормальных функций для работы со строками, ни функций для работы с файловой системой работающих. Вместо этого есть стандарты, которые принимают десятилетиями, в результате нет ни<растение из семейства крестоцветных>а.
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|1.3, Аноним (3), 09:14, 01/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> В Fedora и RHEL модуль не поставляется.
Больше интересно, какая нужда заставила поставлять его в дебиан?
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|2.6, Аноним (6), 09:25, 01/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Какая тебе разница, поставляется он там или нет? Не надо — не устанавливай.
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|2.11, Аноним (10), 09:52, 01/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Больше интересно, какая нужда заставила поставлять $package_name в $distro_name?
Бот, уйди.
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|2.7, Аноним (7), 09:27, 01/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну да, ведь использование %randomname% сразу повышает надёжность, да даже питон в новости про другие языки тоже повышает надёжность - вот парадокс то.
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|2.13, Аноним (12), 10:47, 01/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Сабж самая последняя уязвимость которую следует опасаться в Альте.
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