7% разработчиков продолжают использовать Python 2

2.13 , Аноним ( 13 ), 09:54, 08/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Легаси - оно же не только в самом питоне, но и куче внешних фреймворков. Есть такие что определенная версия только под 2-й питон, а в других версиях поведение меняется. Я помню наступал на такую граблю с графами в networkx. Переписать саму софтину еще полбеды - надо же теперь понимать что она дает несколько другой результат анализа данных. И мало саму софтину переписать (и новые баги отловить), надо и ранее проанализированные данные проработать еще раз. А в анализе всегда в той или иной мере ручная работа и по обьему это может быть просто невыполнимо и/или бессмысленно. Проще продолжать анализировать новые данные старой программой. Немного дописывать по мере необходимости, но не более того.

3.18 , Аноним ( 18 ), 10:12, 08/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – 1. данные ручной аннотации должны быть сохранены отдельно

2. изменения в поведении обычно несущественные и не должны коре6ным образом сказаться на результате

2.16 , Аноним ( 18 ), 10:06, 08/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >древнее легаси, которое хрен перепишешь на третий Только если это legacy - cext модуль, в таком слувае при портировании могут вылезти сигсегвы и надо быть знатно погемоориться для того, чтобы понять, откуда они и как их фиксить. Всё остальное конвертируется автоматом с помощью 2to3 и так же автоматом обновляется на новейшие практики с помощью pyupgrade и autopep8 --aggressive, и потом всего-лишь несколько ручных правок внести на несколько десятков тысяч строк кода.

3.19 , Аноним ( 13 ), 10:15, 08/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Огромный пласт проблем всплывает со строками, потому что в третьем питоне строка уникодная, во втором байтовая. И все низкоуровневое программирование типа обмена данными с разными железками отваливается на ура. Потому что теперь надо все строки явно конвертировать в байты и обратно. И это может всплывать в совершенно неожиданных местах.

4.21 , Аноним ( 18 ), 10:20, 08/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да, всплывает. Вот эти несколько фиксов - это в основном по строкам. Вполне исправляемая проблема даже в относительно крупных проектах меньше чем за час и не может быть оправданием для сидения на 2

4.23 , Аноним ( 18 ), 10:24, 08/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >И все низкоуровневое программирование типа обмена данными с разными железками отваливается на ура. Потому что теперь надо все строки явно конвертировать в байты и обратно. И это может всплывать в совершенно неожиданных местах. Не отваливается, код, работающий с байтами, обычно локализован в своём подграфе функций. То есть в большинстве случаев нужно найти место, где сконвертировать строку в байты и где обратно. Ну и отладочный вывод может где пофиксить, при этом отладочный вывод обычно можно пофиксить с помощью регулярки.

2.17 , Аноним ( 18 ), 10:10, 08/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ещё проблема может быть, если нет исходника от cext-модуля. Или если модуль питоний, исходник от него есть (а если нет - байткод прекрасно декомпилируется), но лицензия - проприетарная, а пользователь особо законопослушен. Не мамонт, не вымрет.

