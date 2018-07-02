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7% разработчиков продолжают использовать Python 2

08.10.2023 08:41

Компания JetBrains и организация Python Software Foundation опубликовали результаты совместного ежегодного опроса, в котором приняли участие более 23 тысяч разработчиков, использующих язык программирования Python. В ходе опроса, который проводился в 2022 году, о переходе на использование Python 3 заявили 93% опрошенных, а 7% продолжают пользоваться веткой Python 2, которая в настоящее время не поддерживается в большинстве дистрибутивов Linux и была переведена в разряд неподдерживаемых ещё в апреле 2020 года (изначально прекратить поддержку планировалось в 2015 году, но сроки постоянно продлевались). Примечательно, что при опросе в 2021 году лишь 5% заявили об использовании Python 2, в 2020 - 6%, в 2019 - 10%, 2018 - 16%, в 2017 - 25%.

Некоторые другие тенденции:

  • 29% разработчиков, продолжающих использовать Python 2, указали, что применяют его для анализа данных, 24% для компьютерной графики, 23% - в практиках devops, 19% - для web-разработки, 18% - для десктоп-систем, 18% - для сетевых приложений, 13% - для разработки игр, 13% - мобильных приложений, 13% -машинного обучения и 13% - создания web-парсеров.
  • 45% опрошенных используют ветку Python 3.10 (наиболее актуальный выпуск на момент опроса в 2022 году, так как ветка 3.11 была опубликована в октября 2022 года), 23% - Python 3.9, 17% - Python 3.8, 9% - Python 3.7, 4% - Python 3.6, 2% - Python 3.5 (2015 год) или более старые версии.
  • 11% заявили, что не обновляют свои версии Python, 37% используют сборки с python.org для Windows, 26% используют пакеты из дистрибутивов Linux или репозитория homebrew для macOS, 17% пользуются образами Docker, 17% - Anaconda, 16% - pyenv, 6% - собирают Python из исходных текстов, 6% используют версии, обновлением которых занимаются другие сотрудники, 5% - используют версии от облачных провайдеров.
  • 59% опрошенных используют Linux, 58% - Windows, 26% - macOS, 3% - BSD-системы.
  • 86% отметили, что используют не только Python, но и другие языки программирования. При этом 85% заявили, что Python является основным для них языком. В качестве наиболее популярных вторичных языков разработчики на Python отметили JavaScript (37%), HTML/CSS (37%), SQL (35%), Bash/Shell (32%) и C/C++ (27%).
  • 21% используют Python только для работы, 21% - только в личных проектах, 51% - для работы, сторонних проектов, личных или образовательных нужд.
  • При предоставлении возможности указания нескольких вариантов ответа, 53% отметили использование Python для анализа данных, 45% - web-разработки, 37% - для машинного обучения, 35% - для администрирования, DevOps и написания сценариев автоматизации, 30% - для парсеров и web-ботов, 27% - для обучения, 26% для тестирования ПО, 20% - для создания прототипов, 19% - для десктоп-систем, 17% - для сетевых приложений, 13% - для компьютерной графики, 9% - для разработки игр, 7% для мобильных приложений, 7% для встраиваемых систем, 6% - для мультимедийных приложений.
  • При оценке основного применения 22% опрошенных используют Python главным образом для web-разработки, 18% - для анализа данных, 12% - для машинного обучения, 10% для системного администрирования, DevOps и написания сценариев автоматизации, 9% - для обучения, 5% - для десктоп-систем, 4% для создания прототипов, 4% для парсеров и web-ботов, 3% - для тестирования ПО, 3% для сетевых приложений, 2% для разработки игр и по 1% для мобильных приложений, компьютерной графики, мультимедийных и встраиваемых систем.
  • 37% используют в качестве основной среды для написания кода редактор VS Code, 29% - PyCharm, 5% - Jupiter Notebook, 3% - vim, 3% - neovim, по 2% - Sublime Text, IDLE, Emacs, IDEA, Spyder, NotePad++ и YupiterLab.
  • 85% опрошенных используют инструменты для изоляции между проектами, такие как venv (43%), virtualenv (37%) и Conda (21%). 32% используют изолированные контейнеры.
  • 45% разработчиков используют инструменты для управления версиями зависимостей, такие как Poetry (30%), pipenv (28%) и pip-tools (26%). 30% обновляют версии зависимостей вручную.
  • 73% устанавливают пакеты из репозитория PyPl, 33% из GitHub, 17% - пересобирают локально, 16% используют Anaconda, 12% - устанавливают из репозиториев дистрибутивов.
  • Web-фреймворки, наиболее популярные у разработчиков Python: Flask (39%), Django (39%) и FastAPI (25%).
  • Наиболее популярные инструментарии для теcтирования: pytest (51%), unittest (24%) и mock (10%).
  • Наиболее популярные фреймворки и библиотеки, не отнесённые к категории web-фреймворков и инструментариев для теcтирования:
  • Наиболее популярные СУБД:


  1. Главная ссылка к новости (https://developers.slashdot.or...)
  2. OpenNews: Стратегия параллельного поддержания веток Python 2 и Python 3 оказалась ошибочной
  3. OpenNews: Официально на два года введен мораторий на изменение синтаксиса Python 3
  4. OpenNews: Опубликован Python 2.7.18, последний выпуск ветки Python 2
  5. OpenNews: Ценой перевода Mercurial на Python 3 может стать шлейф непредвиденных ошибок
  6. OpenNews: Намечена большая чистка стандартной библиотеки Python
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Обобщение
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59889-python
Ключевые слова: python
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (26) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Анонин (?), 09:38, 08/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Не, ну некрофилы все были.
    Вот если бы тут опрос проводили, то было бы 70%, а не 7%
     
  • 1.4, Stanislavvv (?), 09:39, 08/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Подозреваю, что половина питона2 — древнее легаси, которое хрен перепишешь на третий в обозримые сроки, а поддержка требуется.
    Ещё подозреваю, что параллельно всё же переписывается, но медленно и печально.
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 09:54, 08/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Легаси - оно же не только в самом питоне, но и куче внешних фреймворков. Есть такие что определенная версия только под 2-й питон, а в других версиях поведение меняется. Я помню наступал на такую граблю с графами в networkx. Переписать саму софтину еще полбеды - надо же теперь понимать что она дает несколько другой результат анализа данных. И мало саму софтину переписать (и новые баги отловить), надо и ранее проанализированные данные проработать еще раз. А в анализе всегда в той или иной мере ручная работа и по обьему это может быть просто невыполнимо и/или бессмысленно. Проще продолжать анализировать новые данные старой программой. Немного дописывать по мере необходимости, но не более того.
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 10:12, 08/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1. данные ручной аннотации должны быть сохранены отдельно
    2. изменения в поведении обычно несущественные и не должны коре6ным образом сказаться на результате
     
  • 2.16, Аноним (18), 10:06, 08/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >древнее легаси, которое хрен перепишешь на третий

    Только если это legacy - cext модуль, в таком слувае при портировании могут вылезти сигсегвы и надо быть знатно погемоориться для того, чтобы понять, откуда они и как их фиксить. Всё остальное конвертируется автоматом с помощью 2to3 и так же автоматом обновляется на новейшие практики с помощью pyupgrade и autopep8 --aggressive, и потом всего-лишь несколько ручных правок внести на несколько десятков тысяч строк кода.

     
     
  • 3.19, Аноним (13), 10:15, 08/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Огромный пласт проблем всплывает со строками, потому что в третьем питоне строка уникодная, во втором байтовая. И все низкоуровневое программирование типа обмена данными с разными железками отваливается на ура. Потому что теперь надо все строки явно конвертировать в байты и обратно. И это может всплывать в совершенно неожиданных местах.
     
     
  • 4.21, Аноним (18), 10:20, 08/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, всплывает. Вот эти несколько фиксов - это в основном по строкам. Вполне исправляемая проблема даже в относительно крупных проектах меньше чем за час и не может быть оправданием для сидения на 2
     
  • 4.23, Аноним (18), 10:24, 08/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >И все низкоуровневое программирование типа обмена данными с разными железками отваливается на ура. Потому что теперь надо все строки явно конвертировать в байты и обратно. И это может всплывать в совершенно неожиданных местах.

    Не отваливается, код, работающий с байтами, обычно локализован в своём подграфе функций. То есть в большинстве случаев нужно найти место, где сконвертировать строку в байты и где обратно. Ну и отладочный вывод может где пофиксить, при этом отладочный вывод обычно можно пофиксить с помощью регулярки.

     
  • 2.17, Аноним (18), 10:10, 08/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё проблема может быть, если нет исходника от cext-модуля. Или если модуль питоний, исходник от него есть (а если нет - байткод прекрасно декомпилируется), но лицензия - проприетарная, а пользователь особо законопослушен. Не мамонт, не вымрет.
     

  • 1.5, iPony129412 (?), 09:39, 08/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Луддизм в программировании до добра не доводит.
     
     
  • 2.7, Bonbon (?), 09:42, 08/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Луддиты крушили все новое, а эти тихонечко программировают.
     
  • 2.20, Аноним (18), 10:17, 08/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Луддизм - это как раз контейнеры (снапы, флэтпаки, appimage), docker как способ распгостранения и использования приложений, virtualenvы, статическая линковка и дерьмовые пакетные менеджеры вроде cargo, npm и go. Весь их смысл в том, что горстке лентяев очень удобно нифига не работать и забить болт на совместимостл своего софта с новыми версиями библиотек.
     
     
  • 3.26, Анонимусс (?), 10:31, 08/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какое отношение экономия своего времени имеет отношение к луддизму?
     
     
  • 4.29, FF (?), 10:33, 08/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эгоизм - это луддитство. Теперь только в команде можно сделать что-то крупное.
     
  • 2.27, FF (?), 10:31, 08/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зашёл, чтобы увидеть этот коммент. Будущее за виртуальными зоомирами?
     

  • 1.9, Аноним (13), 09:44, 08/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Не связанные с вэб фреймворки. И начинается с requests.  Дальше всплывает aiohttp, hhtpx, scrapy ...
    asyncio еще можно понять как связанный не только с вэб. Портит впечатление от всего обзора - может и в других местах такая же халтура.
     
     
  • 2.11, Тот_ещё_аноним (ok), 09:50, 08/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Наверняка искажение из-за "среди опрошенных"
     
  • 2.25, Аноним (18), 10:30, 08/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    asyncio вообще тут быть не должен, так как часть стандартной библиотеки питона
     

  • 1.10, iPony129412 (?), 09:49, 08/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А у Virtualbox там как? Вроде какие API были на Python 2?
     
  • 1.12, Аноним (12), 09:54, 08/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    "59% опрошенных используют Linux, 58% - Windows, 26% - macOS, 3% - BSD-системы." - эталонные 146 процентов.
     
     
  • 2.28, penetrator (?), 10:33, 08/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    смешно получилось, но логично, что один и тот же человек использует несколько систем вот такая статистика и вышла
     

  • 1.14, Аноним (14), 10:04, 08/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Python, какая гадость
     
  • 1.15, Golangdev (?), 10:04, 08/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > 7% разработчиков продолжают использовать Python 2

    давайте введём против них санкции =)

     
     
  • 2.24, Аноним (18), 10:27, 08/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я полностью дропнул поддержку 2 во всех моих проектах ещё в 2014, не жалею.
     

  • 1.22, Аноним (22), 10:23, 08/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Т.е. несколько сотен разработчиков поняли, что третий питон - г@вно и вернулись на второй! :)
     
     
  • 2.30, Атон (?), 10:40, 08/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    несколько тысяч разработчиков вернулись на второй и участвовали в опросе.  

    остальные, десятки тысяч, разработчиков на 2 питоне в опросе не участвовали.

     

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