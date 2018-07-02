7% разработчиков продолжают использовать Python 2

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|1.2, Анонин (?), 09:38, 08/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Не, ну некрофилы все были.
Вот если бы тут опрос проводили, то было бы 70%, а не 7%
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|1.4, Stanislavvv (?), 09:39, 08/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Подозреваю, что половина питона2 — древнее легаси, которое хрен перепишешь на третий в обозримые сроки, а поддержка требуется.
Ещё подозреваю, что параллельно всё же переписывается, но медленно и печально.
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|2.13, Аноним (13), 09:54, 08/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Легаси - оно же не только в самом питоне, но и куче внешних фреймворков. Есть такие что определенная версия только под 2-й питон, а в других версиях поведение меняется. Я помню наступал на такую граблю с графами в networkx. Переписать саму софтину еще полбеды - надо же теперь понимать что она дает несколько другой результат анализа данных. И мало саму софтину переписать (и новые баги отловить), надо и ранее проанализированные данные проработать еще раз. А в анализе всегда в той или иной мере ручная работа и по обьему это может быть просто невыполнимо и/или бессмысленно. Проще продолжать анализировать новые данные старой программой. Немного дописывать по мере необходимости, но не более того.
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|3.18, Аноним (18), 10:12, 08/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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1. данные ручной аннотации должны быть сохранены отдельно
2. изменения в поведении обычно несущественные и не должны коре6ным образом сказаться на результате
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|2.16, Аноним (18), 10:06, 08/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>древнее легаси, которое хрен перепишешь на третий
Только если это legacy - cext модуль, в таком слувае при портировании могут вылезти сигсегвы и надо быть знатно погемоориться для того, чтобы понять, откуда они и как их фиксить. Всё остальное конвертируется автоматом с помощью 2to3 и так же автоматом обновляется на новейшие практики с помощью pyupgrade и autopep8 --aggressive, и потом всего-лишь несколько ручных правок внести на несколько десятков тысяч строк кода.
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|3.19, Аноним (13), 10:15, 08/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Огромный пласт проблем всплывает со строками, потому что в третьем питоне строка уникодная, во втором байтовая. И все низкоуровневое программирование типа обмена данными с разными железками отваливается на ура. Потому что теперь надо все строки явно конвертировать в байты и обратно. И это может всплывать в совершенно неожиданных местах.
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|4.21, Аноним (18), 10:20, 08/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, всплывает. Вот эти несколько фиксов - это в основном по строкам. Вполне исправляемая проблема даже в относительно крупных проектах меньше чем за час и не может быть оправданием для сидения на 2
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|4.23, Аноним (18), 10:24, 08/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>И все низкоуровневое программирование типа обмена данными с разными железками отваливается на ура. Потому что теперь надо все строки явно конвертировать в байты и обратно. И это может всплывать в совершенно неожиданных местах.
Не отваливается, код, работающий с байтами, обычно локализован в своём подграфе функций. То есть в большинстве случаев нужно найти место, где сконвертировать строку в байты и где обратно. Ну и отладочный вывод может где пофиксить, при этом отладочный вывод обычно можно пофиксить с помощью регулярки.
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|2.17, Аноним (18), 10:10, 08/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ещё проблема может быть, если нет исходника от cext-модуля. Или если модуль питоний, исходник от него есть (а если нет - байткод прекрасно декомпилируется), но лицензия - проприетарная, а пользователь особо законопослушен. Не мамонт, не вымрет.
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|2.7, Bonbon (?), 09:42, 08/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Луддиты крушили все новое, а эти тихонечко программировают.
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|2.20, Аноним (18), 10:17, 08/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Луддизм - это как раз контейнеры (снапы, флэтпаки, appimage), docker как способ распгостранения и использования приложений, virtualenvы, статическая линковка и дерьмовые пакетные менеджеры вроде cargo, npm и go. Весь их смысл в том, что горстке лентяев очень удобно нифига не работать и забить болт на совместимостл своего софта с новыми версиями библиотек.
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|4.29, FF (?), 10:33, 08/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Эгоизм - это луддитство. Теперь только в команде можно сделать что-то крупное.
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|2.27, FF (?), 10:31, 08/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зашёл, чтобы увидеть этот коммент. Будущее за виртуальными зоомирами?
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|1.9, Аноним (13), 09:44, 08/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Не связанные с вэб фреймворки. И начинается с requests. Дальше всплывает aiohttp, hhtpx, scrapy ...
asyncio еще можно понять как связанный не только с вэб. Портит впечатление от всего обзора - может и в других местах такая же халтура.
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|2.25, Аноним (18), 10:30, 08/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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asyncio вообще тут быть не должен, так как часть стандартной библиотеки питона
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|1.12, Аноним (12), 09:54, 08/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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"59% опрошенных используют Linux, 58% - Windows, 26% - macOS, 3% - BSD-системы." - эталонные 146 процентов.
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|2.28, penetrator (?), 10:33, 08/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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смешно получилось, но логично, что один и тот же человек использует несколько систем вот такая статистика и вышла
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|1.15, Golangdev (?), 10:04, 08/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> 7% разработчиков продолжают использовать Python 2
давайте введём против них санкции =)
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|2.24, Аноним (18), 10:27, 08/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я полностью дропнул поддержку 2 во всех моих проектах ещё в 2014, не жалею.
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|1.22, Аноним (22), 10:23, 08/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Т.е. несколько сотен разработчиков поняли, что третий питон - г@вно и вернулись на второй! :)
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|2.30, Атон (?), 10:40, 08/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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несколько тысяч разработчиков вернулись на второй и участвовали в опросе.
остальные, десятки тысяч, разработчиков на 2 питоне в опросе не участвовали.
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