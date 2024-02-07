Выпуск языка программирования Go 1.22

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|1.2, Аноним (2), 10:25, 07/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Посмотрел на синтаксис Go, и что-то я не заметил каких-то схожестей с Си
Что именно там "Синтаксис Go основан на привычных элементах языка Си"?
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|2.7, Аноним (7), 10:27, 07/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Синтаксис Go - это кошмарная солянка синтаксисов кучи языков.
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|4.25, Аноним (7), 10:52, 07/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Rust самобытный и не Си-подобный от слова ни разу и не заявлялся таким. На него с Си-подобных языков не перепрыгнешь так просто. Зато он реально нормально работает.
У Go же в свю очередь вакханалия такая, что прикладные структуры данных реализованы на уровне языка и между списками и массивами синтаксис неадекватно плавает. Это дикость. Как это вообще имеет право на существование!?
От случая к случаю у него синтаксис то от С/Java, то от Delphi/Pascal, то от JS, то от Python, как будто его придумали обдолбаные наркоманы. Я понимаю когда язык существует не одно десятилетие и обрастает "обоснованным" синтаксическим сахаром. А тут как будто из других языков нахватали на старте, и существует это лишь благодаря хорошему компилятору и библиотекам с других языков.
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|6.49, Проходил мимо (?), 12:28, 07/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Угу, то первого серьезного втыкалова с владением и разного рода временами жизни так оно и есть. А потом приходит понимание, что слово Rust и слова "Легко писать" не совсем соответствуют действительности.
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|5.63, alle (?), 14:01, 07/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Зато он реально нормально работает.
Да, но его ниша примерно нигде. где-то заменит си и то хорошо
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|4.48, anonymous (??), 12:23, 07/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Веселый доклад.
Выходит люди всю жизнь занимались херней, последовательно перебегая из корпорации в корпорацию, и в результате получился такой вот челмедведосвин среди языков программирования, которого еще и удалось продать гуглу.
"Вам не завидно, Балаганов? Мне завидно"
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|2.19, Аноним (19), 10:41, 07/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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на структуры там много чего завязано, надо ее обьявить, а дальше использовать, со стандартными типами переменных работать тяжело, конвертить строки в массив байтов и обратно укантрапупишься, да и вообще половина кода это приведение типов
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|2.21, Аноним (21), 10:47, 07/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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- фигурные скобки для блоков
- * и & для работы с указателями
- Структуры и само слово struct
- Условие цикла for из трёх частей
Конечно, такое есть и в других языках, и это как раз и есть c-likе элементы, подсмотренные у Си.
В общем же это извиняющийся кивок про схожесть с Си уже давно пора выбросить; сейчас не 2009 год, чтобы описывая новый на тот момент язык Го, смягчать подачу робким "а вот на Си похоже-с, да…". Язык и экосистема уже взрослые и могут кое-где уже и дверь ногой открывать не стесняясь.
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|2.33, Ананий (?), 11:18, 07/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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:=
необязательная ;
заменили скобками begin end, writeln на println, шоб уж совсем на паскаль не походить
ну и всё настолько типизированно, шо даже для указателей указывают тип, шо еще паскалистее чем сам паскаль.
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|2.34, Аноним (34), 11:23, 07/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Посмотрел на синтаксис Go, и что-то я не заметил каких-то схожестей с Си
Ну как же? Всё, где блоки кода скобочками "{ }", теперь считается основанным на привычных элементах языка Си.
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|1.3, Аноним (3), 10:26, 07/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А если какой-нибудь индус забросит проект , от которого зависят другие проекты . То мой хелоуворд не соберется ?
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|2.8, Аноним (7), 10:28, 07/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Go - это как недопитон, только со статической типизацией.
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|1.4, Аноним (7), 10:26, 07/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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До сих пор базовые проблемы фиксят. Этот язык ещё на стадии альфы или уже релиз?
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|2.27, Хухрымухры (ok), 10:56, 07/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это было сделано специально в угоду скорости. На практике оказалось что это создаёт больше проблем.
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|1.5, Аноним (-), 10:26, 07/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> Решена давняя проблема с циклами "for", приводившая при вызове сопрограмм (goroutine) к совместному использованию переменных цикла в разных итерациях.
Открыли ящик Пандоры по изменению ошибок допущенных при проектирование языка. Это, конкретно, я поддерживаю, но интересно, что будет следующим.
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|4.23, Аноним (23), 10:48, 07/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так-то он прав, но у гулага бесконечные деньги (в частности, на рекламу) и живо оно будет до тех пор пока надо гулагу.
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|2.32, Аноним (32), 11:17, 07/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не понятно только для кого это было проблемой.
Вполне логичное поведение в подобной среде
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|3.13, Аноним (3), 10:32, 07/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня однажды на сервере пропала директория с джава . С тех пор я не могу его использовать .
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|1.10, Аноним (3), 10:29, 07/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> позволяет добиться производительности, сопоставимой с программами на языке Си
В рекламных роликах не принято сравнивать достоинства товара A и товара B другой фирмы .
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|2.12, Аноним (7), 10:31, 07/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> позволяет добиться производительности, сопоставимой с программами на языке Си
**при вызове библиотек, написанных на Си
XD
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|1.18, Маня (?), 10:41, 07/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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почему код:
values := []string{"a", "b", "c"}
for _, v := range values {
go func() {
fmt.Println(v)
done <- true
}()
}
будет выводить abc а не cba? нет же гарантий порядка выполнения горутин. просто теперь не будет повторений.
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|2.29, Аноним (3), 11:02, 07/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> values := []string{"a", "b", "c"}
Такое сложно читать человеку , он устает . Зачем пустые скобки ? Чтобы показать что это массив ? Человеку это зачем знать ? Зачем кавычки ? Непонятно , что a b c это не цифры , а текст ?
> go func() {
Это изобретения велосипедов .
Человек должен понять программу , просто прочитав ее . Вы же читаете этот текст .
Просто очень сложно такое читать
values := []string{"a", "b", "c"} for _, v := range values {go func() {fmt.Println(v) done <- true}()}
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|3.35, Аноним (35), 11:24, 07/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Зачем кавычки ? Непонятно , что a b c это не цифры , а текст ?
Чтобы понять что это текст, а не другие переменные.
Но в целом синтаксис ИМХО омерзителен. Конечно и на других языках можно писать стольже отвратительно выглядящий код но там надо стараться, а тут это судя по всему норма.
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|3.37, Ананий (?), 11:26, 07/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Непонятно , что a b c это не цифры , а текст ?
а если текст совпадет с зарезевированным словом? изобретать костыли?
а какое-нибудь а b c 0xFF d это что?
мне например наоборот понравилась игогошечка, т.к. не предполагает никаких поползновений и разночтений, но без пихоновских извращений в виде форматирования блоков пробельными сиволами
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|3.75, Аноним (75), 14:55, 07/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Такое сложно читать человеку , он устает
Ну так пишите на перле, там будет просто map { print $_, "\n" } qw/a b c/
>Человек должен понять программу , просто прочитав ее . Вы же читаете этот текст
Реально ваш язык, присмотритесь.
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|1.20, Аноним (20), 10:44, 07/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> для перебора значений с 0 до 9 теперь можно использовать цикл "for i := range 10 {...}".
Удобный синтаксис для off by 1 ошибок.
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|1.22, Аноним (22), 10:48, 07/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Такой ощущение, что синтаксис for стараются сделать максимально непохожим ни на что другое и получается настолько криво, насколько это вообще возможно.
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|2.74, wWolf (?), 14:55, 07/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Цикл for в Go это просто сборная солянка всех возможных конструкций циклов.
Он может быть и сишным (start; cond; end) и while'ом, и loop'ом (безусловным), и ренжом аля питоновский.
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|1.40, Аноним (40), 11:35, 07/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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На Go после появления дженериков вполне можно писать, т.к. это убрало самые вопиющие моменты копипасты. Когда обработку ошибок сделают хотя бы в стиле Swift, тогда вообще будет норм. После джавы с ее annotation-driven development код на Go дебажить одинаково комфортно что у себя в проекте, что в кишках гошных фреймворков - он что там, что там формата "палка-веревка".
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|2.46, Аноним (46), 12:19, 07/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Кому как. Жители бангладешских деревень, которые не умеют читать и считают только используя пальцы рук и ног, плохо дженерики понимают. Понимают плохо, но используют охотно. В результате ПО на языках, в которых есть свои варианты шаблонов/обобщений, типично превращаются в обезьяну с гранатой.
Поэтому, на мой взгляд, добавление обобщений в Го было крайне спорным решением.
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|2.57, 12yoexpert (ok), 13:38, 07/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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на языках, в которых шаблоны называют дженериками, в принципе невозможно писать
"Я не похож на все-ех, посмотрите на меня-а, я читал модные книжки оре-лли, ***тесь с нашей уникальной гениальной терминологией" - любой автор такого языка
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|3.71, anonymous (??), 14:36, 07/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Понятно, что ты тролль, но для тех, кто случайно прочитает твой комментарий, я напишу, что шаблоны - это compile-time фича, а дженерики - рантайм.
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|1.41, cheburnator9000 (ok), 11:43, 07/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Язык где вместо решения фундаментальных проблем в виде race condition вам предлагают race detector ... фу.
C#/.NET лучше, хоть и кушает для своей работы больше ОЗУ и ЦПУ в рантайме, но это дело поправимо, сейчас улучшают Ahead of Time компиляцию в нативный код, правда проблемы с рефлексией в этом деле еще не решили, но все будет.
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|2.67, Аноним (67), 14:17, 07/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да-да, жава тоже уже скоро хорошей станет, с минуты на минуту.
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|1.43, Аноним (-), 12:04, 07/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Как вообще кому-то могла прийти мысль импортировать библиотеки прямо из интернета? Каждый import github.com/... - это дополнительная точка отказа.
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|2.54, Аноним (56), 13:22, 07/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Точка отказа у тебя в голове все зависимости должны быть в папке vendor.
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|3.58, похнапоха. (?), 13:38, 07/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Он просто не знает, как работает импорт в Гоу, что такое модули и тд. Бесполезно спорить с ИКСпертом на оупеннет, лет 15 тут еще водились адекватные, которые владели знаниями в обсуждаемых темах. Теперь смузихлебы, которые знают 5+ ЯП и 15+ фреймворков, но толком ни в одном не разобравшиеся, поучают всех остальных. АйТи, которое мы заслужили.
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|4.64, Placeholder (ok), 14:06, 07/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Да это даже не смузихлебы, это на 80% просто тролли сидят. У них и гит не нужен, и винда - самая лучшая ОС. В основном тупо копипастят одну и ту же фигню чтобы развести флейм.
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|1.53, Аноним (56), 13:21, 07/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Про то что си подобный пишут, а про то что нельзя выйти за границы буфера не пишут.
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|1.60, Alexey (??), 13:47, 07/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Google компания делает дела. когда-то про нее много писали что "корпорация зла". но нет, она делает добрые дела. полезные. вот язык обновила.
так что, не надо ее ругать.
кто там главный в компании? Брин и еще второй. они делают полезное дело. обновляют язык.
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