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Выпуск языка программирования Go 1.22

07.02.2024 09:15

Представлен релиз языка программирования Go 1.22, который развивается компанией Google при участии сообщества как гибридное решение, сочетающее высокую производительность компилируемых языков с такими достоинствами скриптовых языков, как лёгкость написания кода, быстрота разработки и защищённость от ошибок. Код проекта распространяется под лицензией BSD.

Синтаксис Go основан на привычных элементах языка Си с отдельными заимствованиями из языка Оберон. Язык достаточно лаконичен, но при этом код легко читается и воспринимается. Код на языке Go компилируется в обособленные бинарные исполняемые файлы, выполняемые нативно, без использования виртуальной машины (модули профилирования, отладки и другие подсистемы выявления проблем на этапе выполнения интегрируются в виде runtime-компонентов), что позволяет добиться производительности, сопоставимой с программами на языке Си.

Проект изначально разрабатывается с оглядкой на многопоточное программирование и эффективную работу на многоядерных системах, в том числе предоставляя реализованные на уровне операторов средства для организации параллельных вычислений и взаимодействия между параллельно выполняемыми методами. Язык также предоставляет встроенные средства защиты от выхода за допустимые области выделенных блоков памяти и обеспечивает возможность использования сборщика мусора.

Среди изменений в новом выпуске:

  • В циклы "for" добавлена поддержка определения диапазонов из целых чисел, например, для перебора значений с 0 до 9 теперь можно использовать цикл "for i := range 10 {...}".
  • В циклы "for" добавлена экспериментальная (GOEXPERIMENT=rangefunc) поддержка функций определения диапазона, позволяющая указывать функцию в качестве итератора. Например, "for i, x := range slices.Backward(s) {...}"
  • Решена давняя проблема с циклами "for", приводившая при вызове сопрограмм (goroutine) к совместному использованию переменных цикла в разных итерациях. Например, код 
     
      values := []string{"a", "b", "c"}
      for _, v := range values {
           go func() {
               fmt.Println(v)
              done <- true
           }()
      }
    теперь будет выводить "a","b" и "c", а не только "c", как было раньше.
  • Проведена оптимизация работы с памятью в runtime, которая привела к повышению производительности на 1-3% и снижению потребления памяти в большинстве приложений на 1%.
  • Продолжена работа по задействованию в компиляторе оптимизаций на основе результатов профилирования кода (PGO - Profile-guided optimization), позволяющих учитывать особенности, определяемые во время выполнения программы. В новой версии в компиляторе задействованы средства девиртуализации для замены непрямых вызовов различных методов на выполнение развёрнутых inline-блоков. При включении PGO добавленное изменение позволило повысить производительность большинства программ на 2-14%.
  • В компилятор добавлена экспериментальная (GOEXPERIMENT=newinliner) улучшенная реализация механизма развёртывания (inlining) вызовов, использующая эвристику для разделения важных и второстепенных операций.
  • В стандартную библиотеку добавлен пакет "math/rand/v2", в котором предложен более целостный API и задействованы более быстрые алгоритмы генерации псевдо-случайных чисел.
  • В пакет net/http.ServeMux добавлена возможность указания методов и масок в шаблонах, например, шаблон "GET /static/{id}/" будет применён к запросам с HTTP-методом "GET" и сохранит значение второго сегмента запрошенного пути в идентификаторе "id".
  • В пакет database/sql добавлена поддержка типа Null[T], позволяющего сканировать столбцы, которые могут принимать значение NULL.
  • В пакет slices добавлена функция Concat для слияния нескольких слайсов любого типа.
  • В командах для работы с рабочими пространствами (коллекциями модулей) предоставлена возможность использования каталога "vendor", содержащего зависимости к содержимому рабочего пространства. Каталог создаётся при выполнении команды "go work vendor" и используется в сборочных командах при выставлении опции "-mod=vendor" (включает по умолчанию при наличии каталога vendor).


  1. Главная ссылка к новости (https://go.dev/blog/go1.22...)
  2. OpenNews: Выпуск языка программирования Go 1.21
  3. OpenNews: Выпуск языка Go 1.20. SourceHut отменил блокировку зеркала модулей Go
  4. OpenNews: В инструментарий для языка Go добавлена возможность отслеживания уязвимостей в модулях
  5. OpenNews: Google намерен добавить телеметрию в инструментарий для языка Go
  6. OpenNews: Google представил сервис для наглядного отслеживания зависимостей
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60564-go
Ключевые слова: go, golang
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (69) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 10:25, 07/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Посмотрел на синтаксис Go, и что-то я не заметил каких-то схожестей с Си

    Что именно там "Синтаксис Go основан на привычных элементах языка Си"?

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:27, 07/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Синтаксис Go - это кошмарная солянка синтаксисов кучи языков.
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 10:39, 07/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    А у раста?
     
     
  • 4.25, Аноним (7), 10:52, 07/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Rust самобытный и не Си-подобный от слова ни разу и не заявлялся таким. На него с Си-подобных языков не перепрыгнешь так просто. Зато он реально нормально работает.
    У Go же в свю очередь вакханалия такая, что прикладные структуры данных реализованы на уровне языка и между списками и массивами синтаксис неадекватно плавает. Это дикость. Как это вообще имеет право на существование!?
    От случая к случаю у него синтаксис то от С/Java, то от Delphi/Pascal, то от JS, то от Python, как будто его придумали обдолбаные наркоманы. Я понимаю когда язык существует не одно десятилетие и обрастает "обоснованным" синтаксическим сахаром. А тут как будто из других языков нахватали на старте, и существует это лишь благодаря хорошему компилятору и библиотекам с других языков.
     
     
  • 5.45, Alexey (??), 12:17, 07/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По моему опыту на rust после С очень легко писать.
     
     
  • 6.49, Проходил мимо (?), 12:28, 07/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Угу, то первого серьезного втыкалова с владением и разного рода временами жизни так оно и есть. А потом приходит понимание, что слово Rust и слова "Легко писать" не совсем соответствуют действительности.
     
  • 6.51, dullish (ok), 12:30, 07/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По моему опыту, после С на чём угодно легко писать. Но зачем?
     
     
  • 7.56, Аноним (56), 13:31, 07/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Экономия времени и денег?
     
     
  • 8.73, пух (??), 14:38, 07/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это чьих ... текст свёрнут, показать
     
  • 5.63, alle (?), 14:01, 07/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Зато он реально нормально работает.

    Да, но его ниша примерно нигде. где-то заменит си и то хорошо

     
  • 4.44, Пряник (?), 12:14, 07/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А у раста сразу несколько синтаксисов: 2015, 2018, 2021.
     
     
  • 5.52, Проходил мимо (?), 12:30, 07/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В чем принципиальная разница между синтаксисом 2018 и 2021?
     
     
  • 6.55, Аноним (56), 13:30, 07/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В том что 2 сорта и кто-то в этом даже разбирается.
     
  • 6.70, НяшМяш (ok), 14:34, 07/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот тут есть список изменений https://doc.rust-lang.org/edition-guide/introduction.html
     
  • 3.26, Хухрымухры (ok), 10:53, 07/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Рекомендую глянуть доклад: Почему Golang такой странный / Филипп Кулин
     
     
  • 4.48, anonymous (??), 12:23, 07/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Веселый доклад.

    Выходит люди всю жизнь занимались херней, последовательно перебегая из корпорации в корпорацию, и в результате получился такой вот челмедведосвин среди языков программирования, которого еще и удалось продать гуглу.

    "Вам не завидно, Балаганов? Мне завидно"

     
  • 2.19, Аноним (19), 10:41, 07/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    на структуры там много чего завязано, надо ее обьявить, а дальше использовать, со стандартными типами переменных работать тяжело, конвертить строки в массив байтов и обратно укантрапупишься, да и вообще половина кода это приведение типов
     
     
  • 3.31, name (??), 11:17, 07/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А вторая половина - проверки err на nil.
     
  • 2.21, Аноним (21), 10:47, 07/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    - фигурные скобки для блоков
    - * и & для работы с указателями
    - Структуры и само слово struct
    - Условие цикла for из трёх частей

    Конечно, такое есть и в других языках, и это как раз и есть c-likе элементы, подсмотренные у Си.

    В общем же это извиняющийся кивок про схожесть с Си уже давно пора выбросить; сейчас не 2009 год, чтобы описывая новый на тот момент язык Го, смягчать подачу робким "а вот на Си похоже-с, да…". Язык и экосистема уже взрослые и могут кое-где уже и дверь ногой открывать не стесняясь.

     
  • 2.33, Ананий (?), 11:18, 07/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    :=
    необязательная ;

    заменили скобками begin end, writeln на println, шоб уж совсем на паскаль не походить

    ну и всё настолько типизированно, шо даже для указателей указывают тип, шо еще паскалистее чем сам паскаль.

     
  • 2.34, Аноним (34), 11:23, 07/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Посмотрел на синтаксис Go, и что-то я не заметил каких-то схожестей с Си

    Ну как же? Всё, где блоки кода скобочками "{ }", теперь считается основанным на привычных элементах языка Си.

     
  • 2.47, flrdv (?), 12:20, 07/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    возврат ошибок.
     

  • 1.3, Аноним (3), 10:26, 07/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А если какой-нибудь индус забросит проект , от которого зависят другие проекты . То мой хелоуворд не соберется ?
     
     
  • 2.8, Аноним (7), 10:28, 07/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Go - это как недопитон, только со статической типизацией.
     
     
  • 3.15, Аноним (3), 10:35, 07/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Go - это как Google !
     
     
  • 4.69, Аноним (69), 14:21, 07/02/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.4, Аноним (7), 10:26, 07/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    До сих пор базовые проблемы фиксят. Этот язык ещё на стадии альфы или уже релиз?
     
     
  • 2.27, Хухрымухры (ok), 10:56, 07/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это было сделано специально в угоду скорости. На практике оказалось что это создаёт больше проблем.
     

  • 1.5, Аноним (-), 10:26, 07/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Решена давняя проблема с циклами "for", приводившая при вызове сопрограмм (goroutine) к совместному использованию переменных цикла в разных итерациях.

    Открыли ящик Пандоры по изменению ошибок допущенных при проектирование языка. Это, конкретно, я поддерживаю, но интересно, что будет следующим.

     
     
  • 2.11, Аноним (7), 10:29, 07/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Язык всё больше и больше мне кажется мертворождённым.
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 10:38, 07/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    икспертиза опеннет
     
     
  • 4.23, Аноним (23), 10:48, 07/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так-то он прав, но у гулага бесконечные деньги (в частности, на рекламу) и живо оно будет до тех пор пока надо гулагу.
     
  • 2.32, Аноним (32), 11:17, 07/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не понятно только для кого это было проблемой.
    Вполне логичное поведение в подобной среде
     

  • 1.6, Аноним (3), 10:26, 07/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Чтобы собрать хелоуворд , сколько гигабайт надо ?
     
     
  • 2.9, Аноним (7), 10:29, 07/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так-же как на джаве, может даже немного экономнее.
     
     
  • 3.13, Аноним (3), 10:32, 07/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня однажды на сервере пропала директория с джава . С тех пор я не могу его использовать .
     
  • 2.14, Аноним (14), 10:34, 07/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    0.058
     

  • 1.10, Аноним (3), 10:29, 07/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > позволяет добиться производительности, сопоставимой с программами на языке Си

    В рекламных роликах не принято сравнивать достоинства товара A и товара B другой фирмы .

     
     
  • 2.12, Аноним (7), 10:31, 07/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > позволяет добиться производительности, сопоставимой с программами на языке Си

    **при вызове библиотек, написанных на Си
    XD

     

  • 1.18, Маня (?), 10:41, 07/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    почему код:
    values := []string{"a", "b", "c"}
          for _, v := range values {
               go func() {
                   fmt.Println(v)
                  done <- true
               }()
          }
    будет выводить abc а не cba? нет же гарантий порядка выполнения горутин. просто теперь не будет повторений.
     
     
  • 2.29, Аноним (3), 11:02, 07/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > values := []string{"a", "b", "c"}

    Такое сложно читать человеку , он устает . Зачем пустые скобки ? Чтобы показать что это массив ? Человеку это зачем знать ? Зачем кавычки ? Непонятно , что a b c это не цифры , а текст ?
    > go func() {

    Это изобретения велосипедов .
    Человек должен понять программу , просто прочитав ее . Вы же читаете этот текст .
    Просто очень сложно такое читать
    values := []string{"a", "b", "c"} for _, v := range values {go func() {fmt.Println(v) done <- true}()}

     
     
  • 3.35, Аноним (35), 11:24, 07/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Зачем кавычки ? Непонятно , что a b c это не цифры , а текст ?

    Чтобы понять что это текст, а не другие переменные.

    Но в целом синтаксис ИМХО омерзителен. Конечно и на других языках можно писать стольже отвратительно выглядящий код но там надо стараться, а тут это судя по всему норма.

     
     
  • 4.39, Аноним (7), 11:33, 07/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, в GoLang этот синтаксис = норма.
     
  • 3.37, Ананий (?), 11:26, 07/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Непонятно , что a b c это не цифры , а текст ?

    а если текст совпадет с зарезевированным словом? изобретать костыли?
    а какое-нибудь а b c 0xFF d это что?

    мне например наоборот понравилась игогошечка, т.к. не предполагает никаких поползновений и разночтений, но без пихоновских извращений в виде форматирования блоков пробельными сиволами

     
     
  • 4.77, Аноним (-), 15:10, 07/02/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.75, Аноним (75), 14:55, 07/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Такое сложно читать человеку , он устает

    Ну так пишите на перле, там будет просто map { print $_, "\n" } qw/a b c/

    >Человек должен понять программу , просто прочитав ее . Вы же читаете этот текст

    Реально ваш язык, присмотритесь.

     

  • 1.20, Аноним (20), 10:44, 07/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > для перебора значений с 0 до 9 теперь можно использовать цикл "for i := range 10 {...}".

    Удобный синтаксис для off by 1 ошибок.

     
  • 1.22, Аноним (22), 10:48, 07/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Такой ощущение, что синтаксис for стараются сделать максимально непохожим ни на что другое и получается настолько криво, насколько это вообще возможно.
     
     
  • 2.74, wWolf (?), 14:55, 07/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Цикл for в Go это просто сборная солянка всех возможных конструкций циклов.
    Он может быть и сишным (start; cond; end) и while'ом, и loop'ом (безусловным), и ренжом аля питоновский.
     
  • 2.76, Аноним (75), 14:55, 07/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Похоже на итераторы луашные
     

  • 1.38, Карлос Сношайтилис (ok), 11:28, 07/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Язык го как тестовая площадка для экспериментов с конструкциями оператора for
     
  • 1.40, Аноним (40), 11:35, 07/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    На Go после появления дженериков вполне можно писать, т.к. это убрало самые вопиющие моменты копипасты. Когда обработку ошибок сделают хотя бы в стиле Swift, тогда вообще будет норм. После джавы с ее annotation-driven development код на Go дебажить одинаково комфортно что у себя в проекте, что в кишках гошных фреймворков - он что там, что там формата "палка-веревка".
     
     
  • 2.46, Аноним (46), 12:19, 07/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Кому как. Жители бангладешских деревень, которые не умеют читать и считают только используя пальцы рук и ног, плохо дженерики понимают. Понимают плохо, но используют охотно. В результате ПО на языках, в которых есть свои варианты шаблонов/обобщений, типично превращаются в обезьяну с гранатой.
    Поэтому, на мой взгляд, добавление обобщений в Го было крайне спорным решением.
     
  • 2.57, 12yoexpert (ok), 13:38, 07/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    на языках, в которых шаблоны называют дженериками, в принципе невозможно писать

    "Я не похож на все-ех, посмотрите на меня-а, я читал модные книжки оре-лли, ***тесь с нашей уникальной гениальной терминологией" - любой автор такого языка

     
     
  • 3.71, anonymous (??), 14:36, 07/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Понятно, что ты тролль, но для тех, кто случайно прочитает твой комментарий, я напишу, что шаблоны - это compile-time фича, а дженерики - рантайм.
     

  • 1.41, cheburnator9000 (ok), 11:43, 07/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Язык где вместо решения фундаментальных проблем в виде race condition вам предлагают race detector ... фу.

    C#/.NET лучше, хоть и кушает для своей работы больше ОЗУ и ЦПУ в рантайме, но это дело поправимо, сейчас улучшают Ahead of Time компиляцию в нативный код, правда проблемы с рефлексией в этом деле еще не решили, но все будет.

     
     
  • 2.67, Аноним (67), 14:17, 07/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да-да, жава тоже уже скоро хорошей станет, с минуты на минуту.
     

  • 1.43, Аноним (-), 12:04, 07/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Как вообще кому-то могла прийти мысль импортировать библиотеки прямо из интернета? Каждый import github.com/... - это дополнительная точка отказа.
     
     
  • 2.54, Аноним (56), 13:22, 07/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Точка отказа у тебя в голове все зависимости должны быть в папке vendor.
     
     
  • 3.58, похнапоха. (?), 13:38, 07/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он просто не знает, как работает импорт в Гоу, что такое модули и тд. Бесполезно спорить с ИКСпертом на оупеннет, лет 15 тут еще водились адекватные, которые владели знаниями в обсуждаемых темах. Теперь смузихлебы, которые знают 5+ ЯП и 15+ фреймворков, но толком ни в одном не разобравшиеся, поучают всех остальных. АйТи, которое мы заслужили.
     
     
  • 4.62, 12yoexpert (ok), 13:59, 07/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    один ты умный в белом пальто стоишь красивый. спасибо, что ты есть
     
     
  • 5.66, похнапоха (?), 14:07, 07/02/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –2 +/
     
  • 4.64, Placeholder (ok), 14:06, 07/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Да это даже не смузихлебы, это на 80% просто тролли сидят. У них и гит не нужен, и винда - самая лучшая ОС. В основном тупо копипастят одну и ту же фигню чтобы развести флейм.
     

  • 1.53, Аноним (56), 13:21, 07/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Про то что си подобный пишут, а про то что нельзя выйти за границы буфера не пишут.
     
     
  • 2.59, 12yoexpert (ok), 13:40, 07/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    это же не раст
     
  • 2.72, НяшМяш (ok), 14:36, 07/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что можно https://github.com/advisories/GHSA-ppp9-7jff-5vj2
     

  • 1.60, Alexey (??), 13:47, 07/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Google компания делает дела. когда-то про нее много писали что "корпорация зла". но нет, она делает добрые дела. полезные. вот язык обновила.

    так что, не надо ее ругать.

    кто там главный в компании? Брин и еще второй. они делают полезное дело. обновляют язык.

     
  • 1.65, Аноним (65), 14:07, 07/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Жаль gomobile забросили
     
  • 1.68, Аноним (69), 14:18, 07/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Было слишком мало скобочек, но это исправляют.
     

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