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Выпуск языка программирования Go 1.21

08.08.2023 22:49

Представлен релиз языка программирования Go 1.21, который развивается компанией Google при участии сообщества как гибридное решение, сочетающее высокую производительность компилируемых языков с такими достоинствами скриптовых языков, как лёгкость написания кода, быстрота разработки и защищённость от ошибок. Код проекта распространяется под лицензией BSD.

Синтаксис Go основан на привычных элементах языка Си с отдельными заимствованиями из языка Оберон. Язык достаточно лаконичен, но при этом код легко читается и воспринимается. Код на языке Go компилируется в обособленные бинарные исполняемые файлы, выполняемые нативно, без использования виртуальной машины (модули профилирования, отладки и другие подсистемы выявления проблем на этапе выполнения интегрируются в виде runtime-компонентов), что позволяет добиться производительности, сопоставимой с программами на языке Си.

Проект изначально разрабатывается с оглядкой на многопоточное программирование и эффективную работу на многоядерных системах, в том числе предоставляя реализованные на уровне операторов средства для организации параллельных вычислений и взаимодействия между параллельно выполняемыми методами. Язык также предоставляет встроенные средства защиты от выхода за допустимые области выделенных блоков памяти и обеспечивает возможность использования сборщика мусора.

Среди изменений в новом выпуске:

  • Реализована поддержка оптимизаций на основе результатов профилирования кода (PGO - Profile-guided optimization), учитывающих особенности, определяемые во время выполнения программы. Учёт профиля выполнения при сборке позволяет повысить производительность приложений на 2-7%. Оптимизации автоматически включаются при наличии файла default.pgo во время сборки, подготовленного утилитой pprof. Для выбора другого профиля предусмотрена опция "-pgo".
  • В утилите go обеспечена прямая и обратная совместимость с другими версиями языка Go, что позволяет использовать старый инструментарий для сборки нового кода и наоборот.
  • Добавлены встроенные функции min и max для выбора наименьшего/наибольшего значения, а также функция clear для удаления или обнуления всех элементов в структурах map или slice.
  • Улучшен вывод типов в обобщённых функциях (дженериках), предназначенных для работы сразу с несколькими типами.
  • Добавлена экспериментальная поддержка новой семантики обработки переменных в циклах, позволяющей избежать типовых ошибок из-за специфичного поведения при использовании замыканий и сопрограмм в итерациях. Новая семантика подразумевает создание для каждой итерации цикла отдельного экземпляра переменной, объявленной в цикле "for" при помощи оператора ":=".
  • В стандартную библиотеку добавлены новые пакеты:
    • log/slog - функции для записи структурированных логов.
    • slices - типовые операции со срезами (slice) любых типов. Например, предложены функции для сортировки, более быстрые и гибкие, чем функции из пакета sort.
    • maps - полезные операции над отображениями (map) с любыми типами ключей и элементов.
    • cmp - функции для сравнений упорядоченных значений.
  • Компилятор пересобран с включением PGO-оптимизаций, что позволило ускорить сборку программ на 2-4%.
  • Проведена оптимизация сборщика мусора, позволившая до 40% уменьшить задержки в некоторых приложениях.
  • Снижены накладные расходы при трассировке кода при помощи пакета runtime/trace на системах с архитектурой amd64 и arm64.
  • Реализован экспериментальный порт (GOOS=wasip1, GOARCH=wasm) для компиляции в промежуточный код WebAssembly, использующий API WASI (WebAssembly System Interface) для обеспечения обособленного запуска.


  1. Главная ссылка к новости (https://go.dev/blog/go1.21...)
  2. OpenNews: Выпуск языка Go 1.20. SourceHut отменил блокировку зеркала модулей Go
  3. OpenNews: В инструментарий для языка Go добавлена возможность отслеживания уязвимостей в модулях
  4. OpenNews: Google намерен добавить телеметрию в инструментарий для языка Go
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59570-go
Ключевые слова: go, golang
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Обсуждение (5) RSS
  • 1, Аноним (1), 23:56, 08/08/2023 [ответить]  
    		• +/
    > В утилите go обеспечена прямая и обратная совместимость с другими версиями языка Go, что позволяет использовать старый инструментарий для сборки нового кода и наоборот.

    Зачем это нужно? Почему бы каждый раз не переписывать код под новую версию?

     
  • 2, Аноним (2), 00:08, 09/08/2023 [ответить]  
    		• +1 +/
    >>> Новая семантика подразумевает создание для каждой итерации цикла отдельного экземпляра переменной, объявленной в цикле "for" при помощи оператора ":="

    Нормальные ЯП в шоке от кривости Go как следствие его фундаментальных проблем проектирования.

     
     
  • 4, Аноним (4), 00:10, 09/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Роб Пайк всё отлично спроектировал. Получше чем тебя.
     
  • 5, Вы забыли заполнить поле Name (?), 00:43, 09/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Нормальные ЯП

    Хотелось бы увидеть список нормальных ЯП

     

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