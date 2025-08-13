Выпуск языка программирования Go 1.25

4.26 , Аноним ( 50 ), 09:47, 13/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – > Вы шутите? Кто в 2025 году будет писать софт для серверов на ассемблере? Ты на Опернете, друг. Тут местные эксперты и не такой бред пишут.

5.71 , Аноним ( 76 ), 11:45, 13/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Подтверждаю, уровень экспертизы местных экспертов выше любых ожиданий и за пределами понимания!

4.27 , Сказочный ( ? ), 09:50, 13/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – А кто будет писать софт для серверов на расте?

5.46 , Аноним ( - ), 10:41, 13/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > А кто будет писать софт для серверов на расте? Напр. чуваки, через которых идет трафик к каждому пятому сайту.

Написали как замена nginx. И оно работает быстро, а главное написано не на дырявой. github.com/cloudflare/pingora

6.64 , Аноним ( 50 ), 11:29, 13/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Напр. чуваки, через которых идет трафик к каждому пятому сайту.

> Написали как замена nginx Вы все врети! 😭 На вашем Расте ничего не написано111 А если серьезно, то любо-дорого смотреть, как этот весь спектакль от местных воинов против Раста подходит к концу, так как пунктов в методичке у них почти не осталось. Будет в комментариях почище.

7.69 , Аноним ( - ), 11:40, 13/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А если серьезно, то любо-дорого смотреть, как этот весь спектакль от местных воинов против Раста подходит к концу, Шота пока не сильно заметно. > так как пунктов в методичке у них почти не осталось. всегда можно бухтеть про синтаксис, отсутствие поддержки некроплатформ, куракекать про "вендорлок" и тд > Будет в комментариях почище. Вангую, что не станет(

Вон один до№№№№ уже завел шармнку про ночнушки.

Доку он не читал, про edition не знает.

Но наcpaть в комментах - для него дело принципа. 8.72 , Аноним ( 76 ), 11:46, 13/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Так и что начинать учить Rust Найду на нём работу ... 9.73 , Аноним ( - ), 11:51, 13/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Нет, не надо Вообще раст сложный, нестабильный, постоянно меняется Не нужен те... 7.70 , Weders ( ok ), 11:41, 13/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты погоди, мы щас как за границу методички выйдем, а там много всего)

5.91 , НяшМяш ( ok ), 12:41, 13/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Любой, кому Go недостаточно, а с крестами связываться не хочет.

4.74 , Аноним ( 76 ), 11:52, 13/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А ниче тот факт, что целые операционные системы пишут на ассемблере?

5.80 , Аноним ( - ), 12:01, 13/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А ниче тот факт, что целые операционные системы пишут на ассемблере? В 2025 году?

Разве что если начали лет 20 назад, и двигаются по инерции. Если ты про коллибриОС, то она оказалась никому не нужной.

6.88 , Аноним ( 88 ), 12:33, 13/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Если ты про коллибриОС, то она оказалась никому не нужной. миникс тоже никому не нужен был, а поди оказалось, что пригодился в самом нужном месте ;) //www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=47539

7.90 , Аноним ( - ), 12:38, 13/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> Если ты про коллибриОС, то она оказалась никому не нужной.

> миникс тоже никому не нужен был, а поди оказалось, что пригодился в

> самом нужном месте ;) Вот когда пригодится, тогда и поговорим (с)

Систему пилят с 2004 года, там уже были сpaчи и форки (собственно сама колибри это форк MenuetOS).

А толку? 4.78 , Аноним ( 88 ), 11:57, 13/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Кто в 2025 году будет писать софт для серверов на ассемблере? за еду уж точно никто не будет, а вопрос надо бы переформулировать, кто заказчиком то будет?

