Выпуск языка программирования Go 1.25

1.1, Аноним (1), 09:05, 13/08/2025

Доброе утро! Подскажите, неужели GO - лучший язычок для серверов? Спасибо!
2.8, Аноним (8), 09:15, 13/08/2025

|
Нет, go - лучший язык, где условия задачи позволяют быть решёнными с помощью go учитывая потраченные силы на полученную пользу... Впрочем как и любой другой язык.
2.94, Аноним (94), 12:46, 13/08/2025

|
Он особенно хорош тем, что вокруг него не скопилось достаточно людей, подменяющих написание работающего кода чем-то еще. Многие вещи, вокруг которых строятся сравнимые с отправлением культа процессы в экосистеме голанг технически невозможны.
1.2, Аноним (2), 09:07, 13/08/2025

|
По-моему уже всем очевидно, что го не удался. Сборщик мусора -- это сразу красный флаг (stop the world, все дела). Если нужен язык, способный компилиться в нативный бинарь -- то раст гораааа...(прошла минута)...аааздо лучше.
2.5, Аноним (3), 09:12, 13/08/2025

|
Если Rust хорошо, то Swift ещё лучше, т.к. он сделан святыми людьми из святой компании
2.13, Жироватт (ok), 09:20, 13/08/2025

|
Ассемблер уделывает ваш раст как в простоте, так и в производительности
3.15, Аноним (2), 09:22, 13/08/2025

|
Начнем с того, что инструкции, сгенеренные современными компиляторами, уделывают инструкции, написанные человеком, независимо от того, насколько этот человек гениален. Мы уже давно не в 70-ых, чувак. Компиляторы продвинулись гораздо дальше, чем "MOV EAX, 42" в лоб.
4.18, Жироватт (ok), 09:25, 13/08/2025

|
...и именно поэтому в любых языках, которые претендую на системность, есть возможность вставлять ASM-блоки, да?
6.61, Аноним (61), 11:17, 13/08/2025

|
Да, по крайней мере косвенно. Если компиляторы производят более качественный код, то нет причин использовать асм, чего мы НЕ наблюдаем
4.22, DeerFriend (?), 09:35, 13/08/2025

|
А в чём проблема дать написать инструкции ai-боту, вместо неоптимизированного мясного мешка?
5.34, Аноним (34), 10:16, 13/08/2025

|
Проблема в том, что мясной мешок понимает, что он делает.
А ai-бот это попугай-олигофрен. Он может только повторять, ничего нового он не способен создать. Он даже оптимально распределить регистры не сможет, нет у него такой способности.
6.47, Аноним (47), 10:41, 13/08/2025

|
Это не правда. Посмотри хотя бы канал 3blue1brown на youtube с визуальным описанием как gpt работает. И это на текущий момент уже даже не самая новая инфа.
7.50, Аноним (50), 10:47, 13/08/2025

|
> Это не правда. Посмотри хотя бы канал 3blue1brown на youtube с визуальным описанием как gpt работает
Чел, не трать время - этим воинам против ИИ бесполезно что-то объяснять.
8.57, Аноним (34), 11:01, 13/08/2025

Так не надо объяснять Покажи готовую реализацию распределения регистров, котору...
4.29, Аноним (29), 09:53, 13/08/2025

|
Ну ну. Видел я этот сгенерированный код. Даже при максимальной оптимизации часто лучше руками написать.
5.48, Аноним (47), 10:43, 13/08/2025

|
Видел я этот написанный руками код, 5 лет ревьювил, половину лучше бы бот генерировал.
6.53, Facemaker (?), 10:48, 13/08/2025

|
>Видел я этот написанный руками код, 5 лет ревьювил, половину лучше бы бот генерировал.
Скоро ваша мечта исполнится ☺.
5.39, Аноним (-), 10:28, 13/08/2025

|
> Assembly 7.9%
Ты хотел сказать ВСЕГО 7.9%
Учитывая что считают по строчкам кода, а асм нааамного многословнее любого языка, то там именно "действия" меньше 1%.
6.43, Аноним (50), 10:33, 13/08/2025

|
> Ты хотел сказать ВСЕГО 7.9%
Зато быстро! 😭 Зато уделали компилятры языка С! 💪
5.44, Аноним (50), 10:37, 13/08/2025

|
> Хаха. Сразу видно эксперта.
> Там, где нужно ДЕЙСТВИТЕЛЬНО что-то быстро делать, приходится писать на ассемблере.
Хаха. Сразу видно эксперта.
Там, где нужно действительно быстро, юзают GPU, а не греют CPU. Как там твой ассемблер поживает в областях 3Д рендеринга, крипты и Machine Learning?
6.49, Аноним (34), 10:47, 13/08/2025

|
Кек.
Ты наверное не в курсе, но вендоры не дают доступ к ассемблеру GPU. Если бы он был, очевидно что самые горячие места переписали бы на нем.
7.62, Аноним (50), 11:22, 13/08/2025

|
> Ты наверное не в курсе, но вендоры не дают доступ к ассемблеру GPU.
Не слышал о PTX у Nvidia? Кек.
https://developer.nvidia.com/blog/understanding-ptx-the-assembly-language-of-c
Не слышал, что AMD и вовсе публикуют ISA спеки? Кек номер два.
https://gpuopen.com/amd-gpu-architecture-programming-documentation/
> Если бы он был, очевидно что самые горячие места переписали бы на нем.
Кек. Очевидно, что пока достаточно переписать горячие места с ассемблера CPU на "не ассемблер" GPU, чтобы получит такой прирост, что даже сама идея ручного сношания с ассемблером на CPU в большинстве случаев будет абсолютно бессмысленной.
Поэтому твое экспертное "там, где нужно ДЕЙСТВИТЕЛЬНО что-то быстро делать, приходится писать на ассемблере." - это абсолютно мимо.
3.24, Аноним (1), 09:38, 13/08/2025

|
Вы шутите? Кто в 2025 году будет писать софт для серверов на ассемблере? Можно ссылочку на такие проекты?
4.26, Аноним (50), 09:47, 13/08/2025

|
> Вы шутите? Кто в 2025 году будет писать софт для серверов на ассемблере?
Ты на Опернете, друг. Тут местные эксперты и не такой бред пишут.
5.71, Аноним (76), 11:45, 13/08/2025

|
Подтверждаю, уровень экспертизы местных экспертов выше любых ожиданий и за пределами понимания!
5.46, Аноним (-), 10:41, 13/08/2025

|
> А кто будет писать софт для серверов на расте?
Напр. чуваки, через которых идет трафик к каждому пятому сайту.
Написали как замена nginx. И оно работает быстро, а главное написано не на дырявой.
github.com/cloudflare/pingora
6.64, Аноним (50), 11:29, 13/08/2025

|
> Напр. чуваки, через которых идет трафик к каждому пятому сайту.
> Написали как замена nginx
Вы все врети! 😭 На вашем Расте ничего не написано111
А если серьезно, то любо-дорого смотреть, как этот весь спектакль от местных воинов против Раста подходит к концу, так как пунктов в методичке у них почти не осталось. Будет в комментариях почище.
7.69, Аноним (-), 11:40, 13/08/2025

|
> А если серьезно, то любо-дорого смотреть, как этот весь спектакль от местных воинов против Раста подходит к концу,
Шота пока не сильно заметно.
> так как пунктов в методичке у них почти не осталось.
всегда можно бухтеть про синтаксис, отсутствие поддержки некроплатформ, куракекать про "вендорлок" и тд
> Будет в комментариях почище.
Вангую, что не станет(
Вон один до№№№№ уже завел шармнку про ночнушки.
Доку он не читал, про edition не знает.
Но наcpaть в комментах - для него дело принципа.
9.73, Аноним (-), 11:51, 13/08/2025

Нет, не надо Вообще раст сложный, нестабильный, постоянно меняется Не нужен те...
7.70, Weders (ok), 11:41, 13/08/2025

|
Ты погоди, мы щас как за границу методички выйдем, а там много всего)
5.91, НяшМяш (ok), 12:41, 13/08/2025

|
Любой, кому Go недостаточно, а с крестами связываться не хочет.
4.74, Аноним (76), 11:52, 13/08/2025

|
А ниче тот факт, что целые операционные системы пишут на ассемблере?
5.80, Аноним (-), 12:01, 13/08/2025

|
> А ниче тот факт, что целые операционные системы пишут на ассемблере?
В 2025 году?
Разве что если начали лет 20 назад, и двигаются по инерции.
Если ты про коллибриОС, то она оказалась никому не нужной.
6.88, Аноним (88), 12:33, 13/08/2025

|
> Если ты про коллибриОС, то она оказалась никому не нужной.
миникс тоже никому не нужен был, а поди оказалось, что пригодился в самом нужном месте ;)
//www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=47539
7.90, Аноним (-), 12:38, 13/08/2025

|
>> Если ты про коллибриОС, то она оказалась никому не нужной.
> миникс тоже никому не нужен был, а поди оказалось, что пригодился в
> самом нужном месте ;)
Вот когда пригодится, тогда и поговорим (с)
Систему пилят с 2004 года, там уже были сpaчи и форки (собственно сама колибри это форк MenuetOS).
А толку?
4.78, Аноним (88), 11:57, 13/08/2025

|
> Кто в 2025 году будет писать софт для серверов на ассемблере?
за еду уж точно никто не будет, а вопрос надо бы переформулировать, кто заказчиком то будет?
3.28, Аноним (50), 09:53, 13/08/2025

|
> Ассемблер уделывает ваш раст как в простоте
Не будь пустозвоном и покажи FizzBuzz на асме. 😉
5.33, Аноним (50), 10:11, 13/08/2025

|
> Я не тот Аноним, но тоже делал когда-то FizzBuzz на gas: https:...
Спасибо, этот код гораздо проще, чем Rust!
6.54, Аноним (34), 10:51, 13/08/2025

|
"Простота" - это дело привычки. Для человека, который пишет на x64 ассемблере там довольно простой код. Если этот же человек никогда не видел Rust, естественно для него ассемблерный код будет "проще".
7.68, Аноним (50), 11:38, 13/08/2025

|
Я уверен, что уважаемый Жироватт видел оба. А вот понял ли хотя бы один - вопрос открытый. 😂
5.40, Аноним (50), 10:30, 13/08/2025

|
> Вот подсчёт символов в строке я бы на асме посмотрел.
> На простой, короткий и быстрый код, хех.
Я боюсь, ни того, ни другого уважаемый Жироватт нам не покажет. 😭
6.66, Аноним (50), 11:32, 13/08/2025

|
> Не понимаю, это какой-то странный траленк.
Было заявление, что на асме код проще, чем на Расте. Набросивший это эксперт закономерно утих и на вопросы не отвечает. Что непонятного?
3.38, Facemaker (?), 10:28, 13/08/2025

|
>Он не удался, потому что в нём нет классического ООП
Вот это как раз максимально мимо ☺☺☺. Никому уже не нужен "классический ООП". А если вдруг взяться разрабатывать на Go в стиле ООП, обнаруживаешь, что даже это намного лучше, чем Java и C++.
2.36, Facemaker (?), 10:26, 13/08/2025

|
>По-моему уже всем очевидно, что го не удался
Нет, не очевидно. Я сам поработал года два на Go, когда соскочил с C++ (потом перешёл на Rust). Go имеет право на жизнь, это альтернатива Питону, Джаве, PHP и прочему подобному; Go намного лучше и практичнее их. А Rust — альтернатива C и C++.
3.67, Аноним (50), 11:35, 13/08/2025

|
> Go имеет право на жизнь, это альтернатива Питону, Джаве, PHP и прочему подобному
Go - альтернатива Питону? А Баш им тоже поди можно заменить? 😂
2.56, Аноним (56), 10:54, 13/08/2025

|
ваш rust постоянно меняющееся переусложненное болото. ждем всех его преимуществ в C и C++
3.58, Аноним (-), 11:02, 13/08/2025

|
> ваш rust постоянно меняющееся переусложненное болото.
ну так фиксируй edition и сиди сколько пожелаешь
это не будет отличаться от "30 лет на C89"
> ждем всех его преимуществ в C и C++
ждите-ждите)
если они поломают обратную совместимость, плакать будете?
3.83, Аноним (50), 12:16, 13/08/2025

|
> ваш rust [...] переусложненное
> ждем [...] в C++
Не, ну главное что C++ не переусложненное. 😉
1.4, Аноним (4), 09:11, 13/08/2025

|
> В команде "go build" по умолчанию активирована опция "-asan", выполняющая проверку утечек памяти при завершении работы программы.
секундочу! Поясните, пожалуйста, как в memory managed & safe ЯП могут быть утечки памяти, если за всей памятью следит GC (и берёт свой налог в виде недетерминированных тормозов)?
2.10, Аноним (8), 09:17, 13/08/2025

|
например забытые дискрипторы или неуправляемо плодящиеся и забытые горутины
2.17, Андрей (??), 09:24, 13/08/2025

|
>> The go build -asan option now defaults to doing leak detection at program exit. This will report an error if memory allocated by C is not freed and is not referenced by any other memory allocated by either C or Go.
3.77, morphe (?), 11:56, 13/08/2025

|
В Rust нет сборщика мусора, с которым утечек не должно быть по определению
1.7, Аноним (7), 09:14, 13/08/2025

|
Вот бы на него 3Д движок игр какой-то завезли, язычок очень понравился, компактный, простой, легкочитаемый (для меня лично), для 2Д есть ebiten, классный, осталось 3Д покорить
А так всё есть: GUI, игры, web-приложения, embedded, утилиты, красотааа
1.11, Аноним (11), 09:18, 13/08/2025

|
>Код достаточно лаконичен
Это с его то проверками на err - nil?) смешно
2.14, Голдер и Рита (?), 09:21, 13/08/2025

|
Использовать функции не пробовали?
func checkErr(err error) {
if err != nil {
log.Fatal(err)
}
}
// 🥰
checkErr(someFunction())
3.42, Facemaker (?), 10:32, 13/08/2025

|
>func checkErr(err error)
Костыль, который пробуют приладить все новички в Go ☺. Потом просто смиряешься и повторяешь мантру "явное лучше неявного" ☺. Go, конечно же, не про лаконичность.
2.25, Сказочный (?), 09:46, 13/08/2025

|
Не проверяй, пиши res, _ := someFunc()
Будет максимально лаконично и надежно
2.45, Аноним (45), 10:40, 13/08/2025
|+/–
Есть свежая либа, которая повторяет поведение rust в zig похоже для обработки ...
2.65, Аноним (65), 11:31, 13/08/2025

|
вангую что твой код вообще не обрабатывает ошибки. итак сойдёт?
2.89, Анониматор (?), 12:34, 13/08/2025

|
ЧатГПТ придумает скоро, раст покажется цветочком, сможет осилить только сам ИИ, но убедит кожаных что это лучший язык. Дальше вы все знаете продолжение что будет
1.84, Анониматор (?), 12:18, 13/08/2025

|
Ну какие-то мощные сервера типа SQL или веб-проксей на 100500 соединения на нём писать конечно не стоит, но для всякой прикладнины для потребления внутри компании или написания консолей железок лучше средства разработки нет.
1.92, Аноним (92), 12:41, 13/08/2025

|
Ох уж эти язычники, основной язык в Linux - это C, всё остальное должно собираться из C напрямую или через компиляторы которые собираются из C.
