The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Выпуск языка программирования Go 1.25

13.08.2025 08:46

После шести месяцев разработки представлен релиз языка программирования Go 1.25, развиваемого компанией Google при участии сообщества. Язык сочетает высокую производительность, свойственную компилируемым языкам, с такими достоинствами скриптовых языков, как простота написания кода, высокая скорость разработки и защита от ошибок. Код проекта распространяется под лицензией BSD.

Синтаксис Go основан на привычных элементах языка Си с отдельными заимствованиями из языка Оберон. Язык достаточно лаконичен, но при этом код легко читается и воспринимается. Код на языке Go компилируется в обособленные бинарные исполняемые файлы, выполняемые нативно, без использования виртуальной машины (модули профилирования, отладки и другие подсистемы выявления проблем на этапе выполнения интегрируются в виде runtime-компонентов), что позволяет добиться производительности, сопоставимой с программами на языке Си.

Проект изначально разрабатывается с оглядкой на многопоточное программирование и эффективную работу на многоядерных системах. Например, на уровне операторов реализованы средства для организации параллельных вычислений и взаимодействия между параллельно выполняемыми методами. Язык также предоставляет встроенные средства защиты от выхода за границы буфера и обеспечивает возможность использования сборщика мусора.

Среди изменений в новом выпуске:

  • Добавлен экспериментальный сборщик мусора "greenteagc", рассчитанный на повышения производительности создания и сканирования мелких объектов. В приложениях, в которых активно применяется сборка мусора, при использовании "greenteagc" отмечается сокращение накладных расходов на сборку мусора на 10—40%.
  • Добавлены экспериментальные пакеты encoding/json/v2 и encoding/json/jsontext. Первый пакет включает переработанную высокопроизводительную реализацию пакета encoding/json. Второй пакет предлагает функции для низкоуровневой обработки синтаксиса JSON.
  • В состав включён новый пакет testing/synctest для тестирования синхронизации между разными потоками параллельно выполняемого кода.
  • В команде "go build" по умолчанию активирована опция "-asan", выполняющая проверку утечек памяти при завершении работы программы.
  • В команду "go vet" добавлены новые анализаторы "waitgroup" и "hostport" для проверки некорректного использования sync.WaitGroup.Add и fmt.Sprintf("%s:%d", host, port).
  • При вычислении значения GOMAXPROCS теперь не просто выставляется число доступных логических CPU, но и учитываются применяемые в контейнерах ограничения производительности CPU.
  • В компиляторе и компоновщике реализована поддержка генерации отладочной информации в формате DWARF5, обеспечивающем более компактное представление данных.


  1. Главная ссылка к новости (https://go.dev/blog/go1.25...)
  2. OpenNews: Выпуск языка программирования Go 1.24
  3. OpenNews: Оценка потребления памяти при одновременном запуске миллиона задач
  4. OpenNews: Лидер проекта Go принял решение покинуть пост
  5. OpenNews: В инструментарий для языка Go добавлена возможность отслеживания уязвимостей в модулях
  6. OpenNews: Google намерен добавить телеметрию в инструментарий для языка Go
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63721-golang
Ключевые слова: golang, go
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (92) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:05, 13/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Доброе утро! Подскажите, неужели GO - лучший язычок для серверов? Спасибо!
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 09:09, 13/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    GO - лучший язычок для серверов! Пожалуйста!
     
  • 2.8, Аноним (8), 09:15, 13/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Нет, go - лучший язык, где условия задачи позволяют быть решёнными с помощью go учитывая потраченные силы на полученную пользу... Впрочем как и любой другой язык.
     
  • 2.19, Аноним (19), 09:28, 13/08/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 3.21, Аноним (1), 09:30, 13/08/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +2 +/
     
     
  • 4.85, Аноним (85), 12:27, 13/08/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.52, Аноним (52), 10:48, 13/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да все так и гораздо безопаснее сей.
     
     
  • 3.86, Аноним (52), 12:28, 13/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То что го гораздо лучше раста это просто база.
     
  • 2.94, Аноним (94), 12:46, 13/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он особенно хорош тем, что вокруг него не скопилось достаточно людей, подменяющих написание работающего кода чем-то еще. Многие вещи, вокруг которых строятся сравнимые с отправлением культа процессы в экосистеме голанг технически невозможны.
     

  • 1.2, Аноним (2), 09:07, 13/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –10 +/
    По-моему уже всем очевидно, что го не удался. Сборщик мусора -- это сразу красный флаг (stop the world, все дела). Если нужен язык, способный компилиться в нативный бинарь -- то раст гораааа...(прошла минута)...аааздо лучше.
     
     
  • 2.5, Аноним (3), 09:12, 13/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Если Rust хорошо, то Swift ещё лучше, т.к. он сделан святыми людьми из святой компании
     
     
  • 3.6, Аноним (2), 09:14, 13/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вендорлочная фигня.
     
  • 2.13, Жироватт (ok), 09:20, 13/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ассемблер уделывает ваш раст как в простоте, так и в производительности
     
     
  • 3.15, Аноним (2), 09:22, 13/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Начнем с того, что инструкции, сгенеренные современными компиляторами, уделывают инструкции, написанные человеком, независимо от того, насколько этот человек гениален. Мы уже давно не в 70-ых, чувак. Компиляторы продвинулись гораздо дальше, чем "MOV EAX, 42" в лоб.
     
     
  • 4.18, Жироватт (ok), 09:25, 13/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ...и именно поэтому в любых языках, которые претендую на системность, есть возможность вставлять ASM-блоки, да?
     
     
  • 5.23, Аноним (2), 09:36, 13/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Это меня как-то опровергает?
     
     
  • 6.61, Аноним (61), 11:17, 13/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, по крайней мере косвенно. Если компиляторы производят более качественный код, то нет причин использовать асм, чего мы НЕ наблюдаем
     
     
  • 7.75, morphe (?), 11:53, 13/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не все операции доступны через интринзики, только и всего
     
  • 4.22, DeerFriend (?), 09:35, 13/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А в чём проблема дать написать инструкции ai-боту, вместо неоптимизированного мясного мешка?
     
     
  • 5.34, Аноним (34), 10:16, 13/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Проблема в том, что мясной мешок понимает, что он делает.
    А ai-бот это попугай-олигофрен. Он может только повторять, ничего нового он не способен создать. Он даже оптимально распределить регистры не сможет, нет у него такой способности.
     
     
  • 6.47, Аноним (47), 10:41, 13/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это не правда. Посмотри хотя бы канал 3blue1brown на youtube с визуальным описанием как gpt работает. И это на текущий момент уже даже не самая новая инфа.
     
     
  • 7.50, Аноним (50), 10:47, 13/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Это не правда. Посмотри хотя бы канал 3blue1brown на youtube с визуальным описанием как gpt работает

    Чел, не трать время - этим воинам против ИИ  бесполезно что-то объяснять.

     
     
  • 8.57, Аноним (34), 11:01, 13/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Так не надо объяснять Покажи готовую реализацию распределения регистров, котору... текст свёрнут, показать
     
  • 4.29, Аноним (29), 09:53, 13/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну ну. Видел я этот сгенерированный код. Даже при максимальной оптимизации часто лучше руками написать.
     
     
  • 5.48, Аноним (47), 10:43, 13/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Видел я этот написанный руками код, 5 лет ревьювил, половину лучше бы бот генерировал.
     
     
  • 6.53, Facemaker (?), 10:48, 13/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Видел я этот написанный руками код, 5 лет ревьювил, половину лучше бы бот генерировал.

    Скоро ваша мечта исполнится ☺.

     
  • 4.30, Аноним (34), 09:53, 13/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Хаха. Сразу видно эксперта.
    Там, где нужно ДЕЙСТВИТЕЛЬНО что-то быстро делать, приходится писать на ассемблере.
    https://github.com/FFmpeg/FFmpeg - Assembly 7.9%
     
     
  • 5.39, Аноним (-), 10:28, 13/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Assembly 7.9%

    Ты хотел сказать ВСЕГО 7.9%
    Учитывая что считают по строчкам кода, а асм нааамного многословнее любого языка, то там именно "действия" меньше 1%.

     
     
  • 6.43, Аноним (50), 10:33, 13/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ты хотел сказать ВСЕГО 7.9%

    Зато быстро! 😭 Зато уделали компилятры языка С! 💪

     
  • 5.44, Аноним (50), 10:37, 13/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Хаха. Сразу видно эксперта.
    > Там, где нужно ДЕЙСТВИТЕЛЬНО что-то быстро делать, приходится писать на ассемблере.

    Хаха. Сразу видно эксперта.
    Там, где нужно действительно быстро, юзают GPU, а не греют CPU. Как там твой ассемблер поживает в областях 3Д рендеринга, крипты и Machine Learning?

     
     
  • 6.49, Аноним (34), 10:47, 13/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Кек.
    Ты наверное не в курсе, но вендоры не дают доступ к ассемблеру GPU. Если бы он был, очевидно что самые горячие места переписали бы на нем.
     
     
  • 7.62, Аноним (50), 11:22, 13/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ты наверное не в курсе, но вендоры не дают доступ к ассемблеру GPU.

    Не слышал о PTX у Nvidia? Кек.

    https://developer.nvidia.com/blog/understanding-ptx-the-assembly-language-of-c

    Не слышал, что AMD и вовсе публикуют ISA спеки? Кек номер два.

    https://gpuopen.com/amd-gpu-architecture-programming-documentation/

    > Если бы он был, очевидно что самые горячие места переписали бы на нем.

    Кек. Очевидно, что пока достаточно переписать горячие места с ассемблера CPU на "не ассемблер" GPU, чтобы получит такой прирост, что даже сама идея ручного сношания с ассемблером на CPU в большинстве случаев будет абсолютно бессмысленной.

    Поэтому твое экспертное  "там, где нужно ДЕЙСТВИТЕЛЬНО что-то быстро делать, приходится писать на ассемблере." - это абсолютно мимо.

     
     
  • 8.76, Аноним (76), 11:53, 13/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я могу взять их и сделать свою видеокарту ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.81, Аноним (50), 12:13, 13/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я лично тебе разрешаю Или в чем суть вопроса ... текст свёрнут, показать
     
  • 3.24, Аноним (1), 09:38, 13/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вы шутите? Кто в 2025 году будет писать софт для серверов на ассемблере? Можно ссылочку на такие проекты?
     
     
  • 4.26, Аноним (50), 09:47, 13/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > Вы шутите? Кто в 2025 году будет писать софт для серверов на ассемблере?

    Ты на Опернете, друг. Тут местные эксперты и не такой бред пишут.

     
     
  • 5.71, Аноним (76), 11:45, 13/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Подтверждаю, уровень экспертизы местных экспертов выше любых ожиданий и за пределами понимания!
     
  • 4.27, Сказочный (?), 09:50, 13/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А кто будет писать софт для серверов на расте?
     
     
  • 5.46, Аноним (-), 10:41, 13/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > А кто будет писать софт для серверов на расте?

    Напр. чуваки, через которых идет трафик к каждому пятому сайту.
    Написали как замена nginx. И оно работает быстро, а главное написано не на дырявой.

    github.com/cloudflare/pingora

     
     
  • 6.64, Аноним (50), 11:29, 13/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Напр. чуваки, через которых идет трафик к каждому пятому сайту.
    > Написали как замена nginx

    Вы все врети! 😭 На вашем Расте ничего не написано111

    А если серьезно, то любо-дорого смотреть, как этот весь спектакль от местных воинов против Раста подходит к концу, так как пунктов в методичке у них почти не осталось. Будет в комментариях почище.

     
     
  • 7.69, Аноним (-), 11:40, 13/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А если серьезно, то любо-дорого смотреть, как этот весь спектакль от местных воинов против Раста подходит к концу,

    Шота пока не сильно заметно.

    > так как пунктов в методичке у них почти не осталось.

    всегда можно бухтеть про синтаксис, отсутствие поддержки некроплатформ, куракекать про "вендорлок" и тд

    > Будет в комментариях почище.

    Вангую, что не станет(
    Вон один до№№№№ уже завел шармнку про ночнушки.
    Доку он не читал, про edition не знает.
    Но наcpaть в комментах - для него дело принципа.

     
     
  • 8.72, Аноним (76), 11:46, 13/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так и что начинать учить Rust Найду на нём работу ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.73, Аноним (-), 11:51, 13/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, не надо Вообще раст сложный, нестабильный, постоянно меняется Не нужен те... текст свёрнут, показать
     
  • 7.70, Weders (ok), 11:41, 13/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты погоди, мы щас как за границу методички выйдем, а там много всего)
     
  • 5.91, НяшМяш (ok), 12:41, 13/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Любой, кому Go недостаточно, а с крестами связываться не хочет.
     
  • 4.74, Аноним (76), 11:52, 13/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ниче тот факт, что целые операционные системы пишут на ассемблере?
     
     
  • 5.80, Аноним (-), 12:01, 13/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А ниче тот факт, что целые операционные системы пишут на ассемблере?

    В 2025 году?
    Разве что если начали лет 20 назад, и двигаются по инерции.

    Если ты про коллибриОС, то она оказалась никому не нужной.

     
     
  • 6.88, Аноним (88), 12:33, 13/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Если ты про коллибриОС, то она оказалась никому не нужной.

    миникс тоже никому не нужен был, а поди оказалось, что пригодился в самом нужном месте ;)

    //www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=47539

     
     
  • 7.90, Аноним (-), 12:38, 13/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Если ты про коллибриОС, то она оказалась никому не нужной.
    > миникс тоже никому не нужен был, а поди оказалось, что пригодился в
    > самом нужном месте ;)

    Вот когда пригодится, тогда и поговорим (с)
    Систему пилят с 2004 года, там уже были сpaчи и форки (собственно сама колибри это форк MenuetOS).
    А толку?

     
  • 4.78, Аноним (88), 11:57, 13/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Кто в 2025 году будет писать софт для серверов на ассемблере?

    за еду уж точно никто не будет, а вопрос надо бы переформулировать, кто заказчиком то будет?

     
  • 3.28, Аноним (50), 09:53, 13/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ассемблер уделывает ваш раст как в простоте

    Не будь пустозвоном и покажи FizzBuzz на асме. 😉

     
     
  • 4.32, Аноним (34), 10:08, 13/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Их же сотни, этих FizzBuzz на асме.

    Я не тот Аноним, но тоже делал когда-то FizzBuzz на gas
    https://gist.github.com/vmxdev/075d1015abc2ff05b7236c2486787d85#file-fizzbuzz-

    Обмазываешься макросами по вкусу и пожалуйста.

     
     
  • 5.33, Аноним (50), 10:11, 13/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я не тот Аноним, но тоже делал когда-то FizzBuzz на gas: https:...

    Спасибо, этот код гораздо проще, чем Rust!

     
     
  • 6.37, Карлос Сношайтилис (ok), 10:28, 13/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это ты ещё в машинных кодах не видел, таким вообще красота!
     
  • 6.54, Аноним (34), 10:51, 13/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Простота" - это дело привычки. Для человека, который пишет на x64 ассемблере там довольно простой код. Если этот же человек никогда не видел Rust, естественно для него ассемблерный код будет "проще".
     
     
  • 7.68, Аноним (50), 11:38, 13/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я уверен, что уважаемый Жироватт видел оба. А вот понял ли хотя бы один - вопрос открытый. 😂
     
  • 4.35, Карлос Сношайтилис (ok), 10:22, 13/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ФизБаз херня. Вот подсчёт символов в строке я бы на асме посмотрел.
    На простой, короткий и быстрый код, хех.
     
     
  • 5.40, Аноним (50), 10:30, 13/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вот подсчёт символов в строке я бы на асме посмотрел.
    > На простой, короткий и быстрый код, хех.

    Я боюсь, ни того, ни другого уважаемый Жироватт нам не покажет. 😭

     
  • 5.55, Аноним (34), 10:54, 13/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не понимаю, это какой-то странный траленк.
    Подсчет символов в строке (strlen) в libc буквально написан на ассемблере
    https://github.com/openbsd/src/blob/master/lib/libc/arch/amd64/string/strlen.S
    Код не простой, конечно, но достаточно короткий и быстрый.
     
     
  • 6.66, Аноним (50), 11:32, 13/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не понимаю, это какой-то странный траленк.

    Было заявление, что на асме код проще, чем на Расте. Набросивший это эксперт закономерно утих и на вопросы не отвечает. Что непонятного?

     
  • 2.31, аролп5 (?), 09:59, 13/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Он не удался, потому что в нём нет классического ООП
     
     
  • 3.38, Facemaker (?), 10:28, 13/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Он не удался, потому что в нём нет классического ООП

    Вот это как раз максимально мимо ☺☺☺. Никому уже не нужен "классический ООП". А если вдруг взяться разрабатывать на Go в стиле ООП, обнаруживаешь, что даже это намного лучше, чем Java и C++.

     
     
  • 4.87, Аноним (52), 12:29, 13/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только ненужность раста уже давно научно доказана.
     
     
  • 5.93, НяшМяш (ok), 12:42, 13/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В соседней палате?
     
  • 2.36, Facemaker (?), 10:26, 13/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >По-моему уже всем очевидно, что го не удался

    Нет, не очевидно. Я сам поработал года два на Go, когда соскочил с C++ (потом перешёл на Rust). Go имеет право на жизнь, это альтернатива Питону, Джаве, PHP и прочему подобному; Go намного лучше и практичнее их. А Rust — альтернатива C и C++.

     
     
  • 3.67, Аноним (50), 11:35, 13/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Go имеет право на жизнь, это альтернатива Питону, Джаве, PHP и прочему подобному

    Go - альтернатива Питону? А Баш им тоже поди можно заменить? 😂

     
  • 2.56, Аноним (56), 10:54, 13/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    ваш rust постоянно меняющееся переусложненное болото. ждем всех его преимуществ в C и C++
     
     
  • 3.58, Аноним (-), 11:02, 13/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > ваш rust постоянно меняющееся переусложненное болото.

    ну так фиксируй edition и сиди сколько пожелаешь
    это не будет отличаться от "30 лет на C89"

    > ждем всех его преимуществ в C и C++

    ждите-ждите)
    если они поломают обратную совместимость, плакать будете?


     
  • 3.83, Аноним (50), 12:16, 13/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > ваш rust [...] переусложненное
    > ждем [...] в C++

    Не, ну главное что C++ не переусложненное. 😉

     

  • 1.4, Аноним (4), 09:11, 13/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В команде "go build" по умолчанию активирована опция "-asan", выполняющая проверку утечек памяти при завершении работы программы.

    секундочу! Поясните, пожалуйста, как в memory managed & safe ЯП могут быть утечки памяти, если за всей памятью следит GC (и берёт свой налог в виде недетерминированных тормозов)?

     
     
  • 2.9, Голдер и Рита (?), 09:17, 13/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    из-за неправильного управления ссылками на объекты
     
  • 2.10, Аноним (8), 09:17, 13/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    например забытые дискрипторы или неуправляемо плодящиеся и забытые горутины
     
  • 2.17, Андрей (??), 09:24, 13/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> The go build -asan option now defaults to doing leak detection at program exit. This will report an error if memory allocated by C is not freed and is not referenced by any other memory allocated by either C or Go.
     
  • 2.60, Анонирм (?), 11:17, 13/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В rust тоже есть утечки памяти, с подключением.
     
     
  • 3.63, Facemaker (?), 11:23, 13/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Memory leaks are memory safe" ©
     
  • 3.77, morphe (?), 11:56, 13/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Rust нет сборщика мусора, с которым утечек не должно быть по определению
     

  • 1.7, Аноним (7), 09:14, 13/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Вот бы на него 3Д движок игр какой-то завезли, язычок очень понравился, компактный, простой, легкочитаемый (для меня лично), для 2Д есть ebiten, классный, осталось 3Д покорить

    А так всё есть: GUI, игры, web-приложения, embedded, утилиты, красотааа

     
     
  • 2.12, Голдер и Рита (?), 09:18, 13/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    http://g3n.rocks/
     
  • 2.82, anonimous (?), 12:13, 13/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    GUI для Go? Это какой?
     

  • 1.11, Аноним (11), 09:18, 13/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >Код достаточно лаконичен

    Это с его то проверками на err - nil?) смешно

     
     
  • 2.14, Голдер и Рита (?), 09:21, 13/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Использовать функции не пробовали?

    func checkErr(err error) {
        if err != nil {
            log.Fatal(err)
        }
    }

    // 🥰
    checkErr(someFunction())

     
     
  • 3.42, Facemaker (?), 10:32, 13/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >func checkErr(err error)

    Костыль, который пробуют приладить все новички в Go ☺. Потом просто смиряешься и повторяешь мантру "явное лучше неявного" ☺. Go, конечно же, не про лаконичность.

     
  • 2.16, Жироватт (ok), 09:23, 13/08/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +3 +/
     
  • 2.25, Сказочный (?), 09:46, 13/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не проверяй, пиши res, _ := someFunc()
    Будет максимально лаконично и надежно
     
  • 2.45, Аноним (45), 10:40, 13/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть свежая либа, которая повторяет поведение rust в zig похоже для обработки ... большой текст свёрнут, показать
     
  • 2.65, Аноним (65), 11:31, 13/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вангую что твой код вообще не обрабатывает ошибки. итак сойдёт?
     

  • 1.41, Аноним (41), 10:32, 13/08/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 1.51, Аноним (52), 10:48, 13/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Более лучший язык пока не придуман.
     
     
  • 2.89, Анониматор (?), 12:34, 13/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ЧатГПТ придумает скоро, раст покажется цветочком, сможет осилить только сам ИИ, но убедит кожаных что это лучший язык. Дальше вы все знаете продолжение что будет
     

  • 1.59, Аноним (-), 11:09, 13/08/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.84, Анониматор (?), 12:18, 13/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну какие-то мощные сервера типа SQL или веб-проксей на 100500 соединения на нём писать конечно не стоит, но для всякой прикладнины для потребления внутри компании или написания консолей железок лучше средства разработки нет.
     
  • 1.92, Аноним (92), 12:41, 13/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ох уж эти язычники, основной язык в Linux - это C, всё остальное должно собираться из C напрямую или через компиляторы которые собираются из C.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру