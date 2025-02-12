Выпуск языка программирования Go 1.24

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|1.3, Аноним (3), 10:59, 12/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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не хватает нормального препроцессора условной конпеляции. то что есть на тэгах и уровне модулей очень убогое
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|2.5, Аноним (5), 11:01, 12/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это должно решаться кодогенерацией. Потому что явное лучше неявного.
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|1.6, Аноним (6), 11:02, 12/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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делал замеры, существенно медленнее крестов, и всего в 2 раза быстрее интерпретируемого php. совершенно непонятна ниша этого чуда от Гугла
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|2.8, Аноним (8), 11:16, 12/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Быстрее в чем? Надо ещё потребление и скорость разработки смотреть и ещё кучу метрик.
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|3.17, Аноним (17), 11:41, 12/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> и скорость разработки
Моя любимая песня. Как в советском анекдоте про плохую и хорошую новости.
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|2.21, funny.falcon (?), 11:47, 12/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Когда говорите, что что-то сравнивали, нужно описывать, на каких задачах и какие способы решения.
В PHP вся стандартная библиотека написана на С. Если ваше решение выполняло мало PHP кода и в основном дергало библиотечные функции, оно будет довольно быстрым.
В Go медленная рефлексия. Если ваше решение использовало стандартный encoding/json, да ещё, не дай бог, с any/interface, оно будет медленным.
Но на Go расширения пишутся на Go. Возьмите быстрые пакеты с генерацией кода, и решение той же задача станет в несколько раз быстрее.
И по мере усложнения задачи и её решения скорость не будет сильно падать, т.к. вы будете писать на том же Go. А вот с PHP скорость будет падать быстро.
Конечно, современные версии PHP сильно ускорились, и JIT хорошо прогрессирует. Я тоже думаю, что современный PHP недооценен. Но всё же Go обгонит его «в любое время дня и ночи».
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|2.15, ijuij (?), 11:28, 12/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> судя по количеству репозиториев
Судить не умеете! Нужно судить по количеству звёздочек.
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|2.14, Аноним (14), 11:27, 12/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Злонамеренные атаки на ядро будут продолжаться. Пока Линус есть, отобьются. Что будет после него, неизвестно.
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|3.22, Аноним (12), 11:52, 12/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Линусу параллельно каким языком пишут его ядро при состоянии в 50 лямов и з/п в полтора мегабакса в год.
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|2.23, Bvz1 (?), 11:52, 12/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что бы каждый драйвер с собой еще таскал гошный рантайм?))
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|1.11, ijuij (?), 11:24, 12/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> В стандартную библиотеку включены реализации криптоалгоритмов, одобренных в стандарте безопасности FIPS 140-3.
Это же применяется только в США, зачем это нужно для всех? Я не совсем понимаю, в каких случаях это используется.
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