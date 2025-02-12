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Выпуск языка программирования Go 1.24

12.02.2025 10:37

После шести месяцев разработки представлен релиз языка программирования Go 1.24, развиваемого компанией Google при участии сообщества. Язык сочетает высокую производительность, свойственную компилируемым языкам, с такими достоинствами скриптовых языков, как простота написания кода, высокая скорость разработки и защита от ошибок. Код проекта распространяется под лицензией BSD.

Синтаксис Go основан на привычных элементах языка Си с отдельными заимствованиями из языка Оберон. Язык достаточно лаконичен, но при этом код легко читается и воспринимается. Код на языке Go компилируется в обособленные бинарные исполняемые файлы, выполняемые нативно, без использования виртуальной машины (модули профилирования, отладки и другие подсистемы выявления проблем на этапе выполнения интегрируются в виде runtime-компонентов), что позволяет добиться производительности, сопоставимой с программами на языке Си.

Проект изначально разрабатывается с оглядкой на многопоточное программирование и эффективную работу на многоядерных системах. Например, на уровне операторов реализованы средства для организации параллельных вычислений и взаимодействия между параллельно выполняемыми методами. Язык также предоставляет встроенные средства защиты от выхода за границы буфера и обеспечивает возможность использования сборщика мусора.

Среди изменений в новом выпуске:

  • Обеспечена полная поддержка обобщённых псеводонимов типов (generic type alias) - псевдоним типа может быть параметризирован, как и впервые определяемый тип (при определении псевдонима типа теперь допускается указание параметров типа). 
    
   type set[P comparable] = map[P]bool
  • Внесены оптимизации в runtime, которые привели к снижению нагрузки на процессор на 2-3% при проведении типовых тестов производительности. Среди внесённых оптимизаций: новая встроенная реализация операции "map", основанная на использовании хэш-таблиц Swiss Table; повышение эффективности использования памяти при размещении мелких объектов; новая реализация mutex, встроенная в runtime.
  • В команду "go" для Go-модулей добавлен механизм отслеживания исполняемых зависимостей (вспомогательных инструментов, написанных на языке Go и используемых при разработке модуля, например, linter-ов или утилит для форматирования кода). Определение утилит в файле go.mod производится через директиву "tool", для добавления которой в текущий модуль предложена команда "go get -tool" (например, "go get -tool golang.org/x/tools/cmd/stringer"). Для запуска утилиты, указанной в директиве "tool", добавлена команда "go tool имя_утилиты".
  • В команды "go build" и "go install" добавлена опция "-json" для вывода в формате JSON.
  • Добавлена переменная окружения GOAUTH для задания параметров аутентификации, необходимых для извлечения модулей, доступ к которым ограничен.
  • В команде "go vet" реализован новый анализатор тестов (test analyzer), выявляющий типовые ошибки при включении тестов, fuzzing-инструментов, утилит проверки производительности и примеров приложений.
  • В стандартную библиотеку включены реализации криптоалгоритмов, одобренных в стандарте безопасности FIPS 140-3.
  • В пакет testing добавлен метод B.Loop для выполнения тестов производительности. Применение "for b.Loop() { ... }" вместо обычных циклов позволяет исключить выполнение компилятором полной оптимизации тела цикла и вынести из цикла стадии настройки и очистки теста.
  • Добавлен тип os.Root, позволяющий изолировать операции с файловой системой заданным каталогом.
  • В runtime добавлен новый механизм финализации runtime.AddCleanup, более гибкий и эффективный чем runtime.SetFinalizer.
  • Добавлен пакет weak c реализацией слабых указателей, которые не владеют объектом, не увеличивают счётчик ссылок и не препятствуют освобождению объекта.
  • Добавлены пакеты: crypto/mlkem с реализацией криптоалгортимов ML-KEM-768 и ML-KEM-1024 (Kyber), стойких для подбора на квантовом компьютере; crypto/hkdf c реализацией функции формирования ключа на базе HMAC (RFC 5869); crypto/pbkdf2 c реализацией функции формирования ключа на базе пароля (PBKDF2, RFC 8018); crypto/sha3 c реализацией хэшей SHA-3.
  • Добавлен экспериментальный пакет testing/synctest с функциями для тестирования многопоточности.
  • Улучшена поддержка WebAssembly. Добавлена возможность сборки Go-приложений в форме библиотеки или обработчика WASI (WebAssembly System Interface). Реализована директива go:wasmexport для экспорта функций для использования в WebAssembly.
  • В утилиту objdump добавлена поддержка дизассемблирования для архитектур LoongArch (GOARCH=loong64), RISC-V (GOARCH=riscv64) и S390X (GOARCH=s390x).


  1. Главная ссылка к новости (https://go.dev/blog/go1.24...)
  2. OpenNews: Выпуск языка программирования Go 1.23 с поддержкой телеметрии
  3. OpenNews: Лидер проекта Go принял решение покинуть пост
  4. OpenNews: В инструментарий для языка Go добавлена возможность отслеживания уязвимостей в модулях
  5. OpenNews: Оценка популярности открытых лицензий в зависимости от языка программирования
  6. OpenNews: Google намерен добавить телеметрию в инструментарий для языка Go
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62710-go
Ключевые слова: go, golang
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (20) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Аноним (3), 10:59, 12/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    не хватает нормального препроцессора условной конпеляции. то что есть на тэгах и уровне модулей очень убогое
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 11:01, 12/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это должно решаться кодогенерацией. Потому что явное лучше неявного.
     

  • 1.6, Аноним (6), 11:02, 12/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    делал замеры, существенно медленнее крестов, и всего в 2 раза быстрее интерпретируемого php. совершенно непонятна ниша этого чуда от Гугла  
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 11:16, 12/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Быстрее в чем? Надо ещё потребление и скорость разработки смотреть и ещё кучу метрик.
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 11:41, 12/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > и скорость разработки

    Моя любимая песня. Как в советском анекдоте про плохую и хорошую новости.

     
  • 2.10, Самый Лучший Гусь (?), 11:20, 12/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    С ПХП сравнивать не чесно потому что это очень оптимизированый язык. Надо сравнивать с питоном.
     
  • 2.21, funny.falcon (?), 11:47, 12/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда говорите, что что-то сравнивали, нужно описывать, на каких задачах и какие способы решения.

    В PHP вся стандартная библиотека написана на С. Если ваше решение выполняло мало PHP кода и в основном дергало библиотечные функции, оно будет довольно быстрым.

    В Go медленная рефлексия. Если ваше решение использовало стандартный encoding/json, да ещё, не дай бог, с any/interface, оно будет медленным.

    Но на Go расширения пишутся на Go. Возьмите быстрые пакеты с генерацией кода, и решение той же задача станет в несколько раз быстрее.

    И по мере усложнения задачи и её решения скорость не будет сильно падать, т.к. вы будете писать на том же Go. А вот с PHP скорость будет падать быстро.

    Конечно, современные версии PHP сильно ускорились, и JIT хорошо прогрессирует. Я тоже думаю, что современный PHP недооценен. Но всё же Go обгонит его «в любое время дня и ночи».

     

  • 1.7, Смерть бандерам и хохлонацистам (?), 11:09, 12/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хорошая замена питону, а так же шлаку типа перла и руби. Только, кажись, не особо то оно взлетело, судя по количеству репозиториев на гит хабе.
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 11:25, 12/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Го оказался слишком идиотматический.
     
     
  • 3.18, анон (?), 11:42, 12/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для Вас? Или Вы за всех решили сразу?
     
     
  • 4.20, Аноним (12), 11:45, 12/02/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.15, ijuij (?), 11:28, 12/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > судя по количеству репозиториев

    Судить не умеете! Нужно судить по количеству звёздочек.

     
     
  • 3.19, Аноним (17), 11:42, 12/02/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.9, Самый Лучший Гусь (?), 11:19, 12/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    В принципе не плохой язык. Странно что для него интерфейс для драйверов ядра линукс нет.
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 11:27, 12/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Злонамеренные атаки на ядро будут продолжаться. Пока Линус есть, отобьются. Что будет после него, неизвестно.
     
     
  • 3.22, Аноним (12), 11:52, 12/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Линусу параллельно каким языком пишут его ядро при состоянии в 50 лямов и з/п в полтора мегабакса в год.
     
  • 2.23, Bvz1 (?), 11:52, 12/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что бы каждый драйвер с собой еще таскал гошный рантайм?))
     

  • 1.11, ijuij (?), 11:24, 12/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В стандартную библиотеку включены реализации криптоалгоритмов, одобренных в стандарте безопасности FIPS 140-3.

    Это же применяется только в США, зачем это нужно для всех? Я не совсем понимаю, в каких случаях это используется.

     
     
  • 2.13, Аноним (12), 11:27, 12/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Язык от янки тащик янки алгоритмы. Пикачуфейс.жпг
     
  • 2.16, Самый Лучший Гусь (?), 11:34, 12/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В принципе пока что это самые лучшие алгоритмы
     

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