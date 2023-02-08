Выпуск языка программирования Go 1.23 с поддержкой телеметрии

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|1.1, Аноним (1), 10:31, 14/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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> Язык достаточно лаконичен, но при этом код легко читается и воспринимается.
Так может написать только человек, который не пробовал сделать что-то сложнее хелловорлда на этом поделии.
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|2.2, Wed (??), 10:36, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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В чем затруднение? Не смогли разобраться с горутинами, интерфейсами и дженериками?
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|3.14, Аноним (14), 10:53, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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С дженериками и авторы языка не смогли разобраться, если судить по стандартной библиотеке
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|3.23, Аноним (23), 11:07, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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С этим всем можно разобраться, ничего сложного. А вот победить полный фриз всего приложения, когда GC начинает в отдельном потоке чистить мусор - невозможность. Это такой рантайм бай дизайн
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|4.42, Аноним (42), 11:38, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Звучит как брехня. Давай код - посмотрим. У нас много коммерческих проектов на го - ничего такого нет.
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|5.49, Аноним (37), 11:45, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так вы тяп ляп и в продакшон, зачем вам фризы смотреть. Вы же не ракетой управляете.
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|5.53, Аноним (23), 11:48, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Брехня это ты со своими коммерческими проектами. А проблема это описана даже самим гуглом, так реализован GC в Go - он фризит весь основной поток исполнения приложения, чтоб в параллельном потоке запустить сборщик мусора
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|6.85, User (??), 14:17, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не, ну если писать как на крестах привыкли - все в один большой монолит, то таки да - проблЭма. А так - собирает мусор у тебя одна из 20 реплик сервиса - на общий SLA фактически не влияет.
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|7.65, Аноним (23), 12:52, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я знаю английский, там речь про то, что когда запускается GC в GO - всё фризится наглухо. Ну и да, какая разница что там wasm? Wasm, реализованный на Go, не должен работать?
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|2.5, Аноним (5), 10:44, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Синтаксис у него чудаковатый, конечно, но потом привыкаешь. Даже несмотря на странности, его код воспиринимается лучше современной Джавы.
Хотя, мне и не хватает тернарного оператора, и надоедает писать одну и туже обработку ошибок через несколько строк.
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|3.9, Жироватт (ok), 10:50, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Что угодно лучше современной (если не рассматривать примитивное подмножество) java. Даже 1С.
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|1.3, Аноним (3), 10:36, 14/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Я рад что язык начнёт нормально развиваться с телеметрией, которая активно помогает разработчикам!
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|1.4, iPony129412 (?), 10:42, 14/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Сейчас поворчат на Opennet комментаторы и пойдут по работе разное в Visual Studio Code писать.
🫵 💽 🚰 ◀️
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|2.24, Аноним (24), 11:10, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> телеметрия не добавляется в пользовательские приложения, собираемые при помощи инструментария
но пойдут
> в Visual Studio Code писать
хотя там телеметрия в приложения добавляется
Значит, дело не в телеметрии.
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|3.84, Middle Go Developer (?), 14:02, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Go полюбил сразу, а Ts-JS сразу не зашел ни в какую со своими вебпаками и фреймворками.
Как же просто в Го сконфигурить и скомпилить проект под любую платформу, в отличие от других приблуд.
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|1.7, Ося Бендер (?), 10:49, 14/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Как все хотят следить за всеми. Не понимаю откуда такое упорство. Я понимаю, что "хотят улучшить и углубить", но не до такой-же степени, что нужно в языковую платформу это пихать... Что творится в головах у тех, кто это продвигает?
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|2.18, Аноним (-), 10:56, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Как все хотят следить за всеми. Не понимаю откуда такое упорство.
Вот меня тоже удивляет такая упоротость.
Когда сбор анонимных данных, которые можно просто взять и почитать в файле всякие поехавшие называют слежкой.
"Телеметрия сохраняется в локальных файлах, доступных для аудита, и охватывает только данные об особенностях работы с инструментарием"
Для таких как ты даже закон о Персональных данных приняли.
Но ты не останавливайся, и начинай заливать про шпионаж!
Чем больше будет градус абсурда, тем меньше психов будут слушать.
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|3.20, Аноним (20), 11:01, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Когда сбор анонимных данных
К сведению, можно отследить человека, например, по статусу "в сети", имея данные доступности мобильной связи. Этот статус достаточно анонимен, не так ли?
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|4.26, Аноним (-), 11:11, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А в GO есть статус "в сети"?
Или ты это для нагнетания "атмосферы тревожности" написал?
Вон опеннет определяет IPшники для анонимом не из ТОРа и выдает им номерки.
Это тоже слежка? Или это другое.
А что уж говорить про номера машин... каждую можно отследить по номеру!
И злые гаишники не разрешают вешать номер соседа, когда к любовнице ездишь.
Ты случайно не из секты "ИНН метка дьявола!"?
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|5.28, ryoken (ok), 11:22, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>"ИНН метка дьявола!"
О, у меня там такое в самом деле есть :D.
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|3.41, Аноним (37), 11:37, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это тот закон где за миллионы слитых данных штрафы десятки тысяч рублей? Самому не смешно?
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|4.63, Аноним (-), 12:46, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Звони своему депутату и спрашивай "какого собственно №№№?".
Во в европках штраф от 2 до 4% годового оборота компании.
Думаю мы могли бы поставить 5%, ну чтобы аглосаксов обогнать и бюджет пополнить.
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|5.72, Аноним (72), 13:17, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А потом у травматологов спрашивать как доставать длинные предметы из естественных полостей.
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|2.25, Аноним (25), 11:10, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Не Как все хотят следить за всеми , а это просто считается дёшево и модно Дёш... большой текст свёрнут, показать
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|3.31, Аноним (-), 11:26, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Думаю ты прав.
Вначале в проект добавляют только самое нужное, потом он становится популярным, пользователи начинаю просить "дайте больше фич".
В итоге напихивают 100500 свистелок и прделок, а потом оказывается что их надо поддерживать, тестировать, проверять на регрессии.
ИЧСХ это не бесплатно!
В этот момент в голову приходит здравая мысль "а нужны ли нам такое кол-во фич?"
Но нельзя просто взять и удалить.
Поэтому надо посчитать, а скольким людям оно вообще нужно.
По поводу "верно её обработать" тоже согласен.
И обычно все-таки смотрят по уникам, а не по частоте использования.
Например добавление аккаунта это функция которой большая часть пользователей делают 1 раз.
Но если "фича которая всех спасает" нужна только 0.5% уников, то сорян, ее дропнут.
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|2.34, Аноним (34), 11:31, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Всё нормально творится. Причем тут какая-то платформа? Телеметрия встроена в инструментарий и включается эксплицитно при желании. Чё ты трясешься?
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|3.54, Аноним (-), 11:48, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Работа у него такая. Как на картинке "белки истерички".
Потом начнется
"а если они в следущей версии ее включат!?",
"а если они будут включать по сигналу со спутника!?",
"а если они прокрадутся анону в спальню и засунут зонд в задницу!?" (обычно у таких персонажей нездоровая фиксация на заднем проходе, возможно какие-то нереализованные фантазии)
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|2.81, Аноним (81), 13:51, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот что творится в головах кто соглашается это использовать гораздо больший вопрос...
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|2.19, Аноним (-), 10:58, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Открой файл и почитай.
Это же так просто)
Для тебя специально их складывают локально.
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|3.71, Аноним (-), 13:17, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Открой файл и почитай.
Это же так просто)
Советы раздавать действительно "просто". А сами то пробовали разобраться в той каше,которая скидывается в лог? Для большинства даже опытных она мало отличается от китайской грамоты.
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|1.11, Аноним (11), 10:51, 14/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Язык достаточно лаконичен, но при этом ... В инструментарий встроена возможность отправки телеметрии
отлично!
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|1.17, Аноним (20), 10:54, 14/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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02.08.2024
Лидер проекта Go принял решение покинуть пост
14.08.2024
Выпуск языка программирования Go 1.23 с поддержкой телеметрии
Он что-то знал...
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|2.66, Анонимусс (-), 12:57, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> 02.08.2024
> 14.08.2024
Ты действительно думаешь, что такое дописывается в проект за две рабочие недели?
Добавление телеметрии обсуждали еще с начала 2023 года, а может даже раньше.
telemetry in the Go toolchain #58409
on Feb 8, 2023
github.com/golang/go/discussions/58409
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|1.22, myster (ok), 11:04, 14/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> По умолчанию отправка телеметрии на внешний сервер отключена (opt-in) и требует активации при помощи новой команды "go telemetry on".
удивлён, обычно делают наоборот и даже если отключаешь, то она потом может включиться
вот бы и локально-собираемую отключали по дефолту
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|2.27, Аноним (25), 11:13, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Скорей всего, чтобы сотни тысяч девопсов не забыли _выключить_ её отправку для триллиона пересобирающихся каждую минуту коньтейнеров.
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|3.51, Аноним (37), 11:47, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Скорее всего сотни конкурентов Гугла внезапно по ошибке начнут телеметрию слать куда надо.
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|2.38, Ананоним (?), 11:35, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Сначала собирается локальная телеметрия, а затем в очередном выпуске она оптом отправляется на сервер. Внезапно. Не зря же собирали телеметрию локально. Это же элементарно!
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|2.46, Аноним (37), 11:41, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Обычно сначала выключают чтобы хомки радовались, а потом "случайно" включают. А потом для их же блага так и оставляют.
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|2.50, Аноним (37), 11:46, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не мамонты просто не истребимы. Вот откуда вы только берётесь, а?
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|1.57, Аноним (44), 12:06, 14/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Кто вкурсе про gccgo? Даже в GCC 14 gccgo соответствует эталонному Gо 1.18. Работа над повышением версии ведётся?
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|1.68, Аноним (-), 13:11, 14/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ну и кому нужен этот Go? Я как-то взялся его учить, да так и не понял сути. Когда всё то же самое можно написать на С++. Так под Гошку нет даже графических тулкитов, а если и есть, то все они завязаны на тот же С++.
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|3.86, Аноним (20), 14:31, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> obfs4
Изделие без должной документации. Спасибо, лучше уж старая школа.
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|1.70, Аноним (74), 13:16, 14/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Пробовал go1.22 забутстрапить до go1.20 собирается, а потом ошибка в подсистеме CGO.
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