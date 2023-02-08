Выпуск языка программирования Go 1.23 с поддержкой телеметрии

2.18 , Аноним ( - ), 10:56, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Как все хотят следить за всеми. Не понимаю откуда такое упорство. Вот меня тоже удивляет такая упоротость.

Когда сбор анонимных данных, которые можно просто взять и почитать в файле всякие поехавшие называют слежкой.

"Телеметрия сохраняется в локальных файлах, доступных для аудита, и охватывает только данные об особенностях работы с инструментарием" Для таких как ты даже закон о Персональных данных приняли.

Но ты не останавливайся, и начинай заливать про шпионаж!

Чем больше будет градус абсурда, тем меньше психов будут слушать.

3.20 , Аноним ( 20 ), 11:01, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Когда сбор анонимных данных К сведению, можно отследить человека, например, по статусу "в сети", имея данные доступности мобильной связи. Этот статус достаточно анонимен, не так ли?

4.26 , Аноним ( - ), 11:11, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А в GO есть статус "в сети"?

Или ты это для нагнетания "атмосферы тревожности" написал? Вон опеннет определяет IPшники для анонимом не из ТОРа и выдает им номерки.

Это тоже слежка? Или это другое. А что уж говорить про номера машин... каждую можно отследить по номеру!

И злые гаишники не разрешают вешать номер соседа, когда к любовнице ездишь.

Ты случайно не из секты "ИНН метка дьявола!"?

5.28 , ryoken ( ok ), 11:22, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >>"ИНН метка дьявола!" О, у меня там такое в самом деле есть :D.

3.41 , Аноним ( 37 ), 11:37, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Это тот закон где за миллионы слитых данных штрафы десятки тысяч рублей? Самому не смешно?

4.63 , Аноним ( - ), 12:46, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Звони своему депутату и спрашивай "какого собственно №№№?".

Во в европках штраф от 2 до 4% годового оборота компании.

Думаю мы могли бы поставить 5%, ну чтобы аглосаксов обогнать и бюджет пополнить.

5.72 , Аноним ( 72 ), 13:17, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А потом у травматологов спрашивать как доставать длинные предметы из естественных полостей.

2.25 , Аноним ( 25 ), 11:10, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – большой текст свёрнут, показать Не Как все хотят следить за всеми , а это просто считается дёшево и модно Дёш... 3.31 , Аноним ( - ), 11:26, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Думаю ты прав.

Вначале в проект добавляют только самое нужное, потом он становится популярным, пользователи начинаю просить "дайте больше фич".

В итоге напихивают 100500 свистелок и прделок, а потом оказывается что их надо поддерживать, тестировать, проверять на регрессии.

ИЧСХ это не бесплатно! В этот момент в голову приходит здравая мысль "а нужны ли нам такое кол-во фич?"

Но нельзя просто взять и удалить.

Поэтому надо посчитать, а скольким людям оно вообще нужно. По поводу "верно её обработать" тоже согласен.

И обычно все-таки смотрят по уникам, а не по частоте использования.

Например добавление аккаунта это функция которой большая часть пользователей делают 1 раз. Но если "фича которая всех спасает" нужна только 0.5% уников, то сорян, ее дропнут.

2.34 , Аноним ( 34 ), 11:31, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Всё нормально творится. Причем тут какая-то платформа? Телеметрия встроена в инструментарий и включается эксплицитно при желании. Чё ты трясешься?

3.54 , Аноним ( - ), 11:48, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Работа у него такая. Как на картинке "белки истерички". Потом начнется

"а если они в следущей версии ее включат!?",

"а если они будут включать по сигналу со спутника!?",

"а если они прокрадутся анону в спальню и засунут зонд в задницу!?" (обычно у таких персонажей нездоровая фиксация на заднем проходе, возможно какие-то нереализованные фантазии)

2.56 , Аноним ( 56 ), 12:04, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А как потом ИИ сочинять, который на Го писать будет :)

2.81 , Аноним ( 81 ), 13:51, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вот что творится в головах кто соглашается это использовать гораздо больший вопрос...

