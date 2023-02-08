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Выпуск языка программирования Go 1.23 с поддержкой телеметрии

14.08.2024 10:20

После шести месяцев разработки увидел свет релиз языка программирования Go 1.23, который развивается компанией Google при участии сообщества как гибридное решение, сочетающее высокую производительность компилируемых языков с такими достоинствами скриптовых языков, как лёгкость написания кода, быстрота разработки и защищённость от ошибок. Код проекта распространяется под лицензией BSD.

Синтаксис Go основан на привычных элементах языка Си с отдельными заимствованиями из языка Оберон. Язык достаточно лаконичен, но при этом код легко читается и воспринимается. Код на языке Go компилируется в обособленные бинарные исполняемые файлы, выполняемые нативно, без использования виртуальной машины (модули профилирования, отладки и другие подсистемы выявления проблем на этапе выполнения интегрируются в виде runtime-компонентов), что позволяет добиться производительности, сопоставимой с программами на языке Си.

Проект изначально разрабатывается с оглядкой на многопоточное программирование и эффективную работу на многоядерных системах, в том числе предоставляя реализованные на уровне операторов средства для организации параллельных вычислений и взаимодействия между параллельно выполняемыми методами. Язык также предоставляет встроенные средства защиты от выхода за допустимые области выделенных блоков памяти и обеспечивает возможность использования сборщика мусора.

Среди изменений в новом выпуске:

  • В циклах "for" при определении диапазонов значений появилась возможность указания функции в качестве аргумента выражения "range" для использования этой функции в качестве итератора, что позволяет создавать собственные итераторы для любых последовательностей. Возможно указание функций следующих типов: func(func() bool), func(func(K) bool) и func(func(K, V) bool). Добавлен новый пакет iter, предоставляющий базовые операции для организации перебора последовательностей. Кроме того, в пакеты slices и maps добавлены новые возможности для работы с итераторами. Например, для перебора ключей ассоциативного массива в отсортированном виде теперь можно указать "for i, x := range slices.Sorted(maps.Keys(m)) {...}".
  • Добавлена предварительная поддержка (включается через GOEXPERIMENT=aliastypeparams) использования псевдонимов типов со своими параметрами в обобщённых функциях (дженериках), при помощи которых можно создавать функции для работы сразу с несколькими типами.
  • В инструментарий встроена возможность отправки телеметрии на сервер telemetry.go.dev. Телеметрия сохраняется в локальных файлах, доступных для аудита, и охватывает только данные об особенностях работы с инструментарием (телеметрия не добавляется в пользовательские приложения, собираемые при помощи инструментария). По умолчанию отправка телеметрии на внешний сервер отключена (opt-in) и требует активации при помощи новой команды "go telemetry on". Отправка телеметрии поможет выявить аномалии и нештатное поведение, оценить особенности взаимодействия разработчиков с инструментарием и понять, какие опции наиболее востребованы, а какие почти не используются. Предполагается, что накопленная статистика даст возможность модернизировать инструментарий, позволит повысить эффективность и удобство работы.

  • Добавлена команда "go env -changed" для вывода только настроек, значения которых отличаются от значений по умолчанию.
  • Добавлена команда "go mod tidy -diff", позволяющая вместо внесения изменений в файлы, вывести изменения в форме патча в формате diff.
  • В команду "go vet" добавлен анализатор версий, показывающий элементы, слишком новые для использования в выбранной версии Go. Например, анализатор выдаст предупреждение об использовании функции reflect.TypeFor, появившейся в версии 1.22, при попытке использования в модуле, заявляющем поддержку версии 1.21.
  • Улучшена реализация типов time.Timer и time.Ticker, в которые внесены изменения связанные с буферизацией и оптимизацией сборки мусора.
  • Добавлен пакет structs, определяющий типы для изменения свойств структуры.
  • Добавлен пакет unique с функциями для канонизации сопоставимых значений.
  • В файлы go.mod и go.work добавлена поддержка директивы godebug для управления отладкой.
  • Добавлена экспериментальная поддержка OpenBSD на 64-разрядных системах RISC-V (openbsd/riscv64). Улучшена поддержка Linux, macOS, ARM64, RISC-V и WASI.
  • Повышена производительность на архитектурах i386 и amd64 при включении оптимизации на основе результатов профилирования кода (PGO - Profile-guided optimization), позволяющей учитывать особенности, определяемые во время выполнения программы.


  1. Главная ссылка к новости (https://go.dev/blog/go1.23...)
  2. OpenNews: Лидер проекта Go принял решение покинуть пост
  3. OpenNews: Выпуск языка программирования Go 1.22
  4. OpenNews: В инструментарий для языка Go добавлена возможность отслеживания уязвимостей в модулях
  5. OpenNews: Оценка популярности открытых лицензий в зависимости от языка программирования
  6. OpenNews: Google намерен добавить телеметрию в инструментарий для языка Go
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61701-golang
Ключевые слова: golang, go
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (75) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:31, 14/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    > Язык достаточно лаконичен, но при этом код легко читается и воспринимается.

    Так может написать только человек, который не пробовал сделать что-то сложнее хелловорлда на этом поделии.

     
     
  • 2.2, Wed (??), 10:36, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    В чем затруднение? Не смогли разобраться с горутинами, интерфейсами и дженериками?
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 10:53, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    С дженериками и авторы языка не смогли разобраться, если судить по стандартной библиотеке
     
  • 3.23, Аноним (23), 11:07, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    С этим всем можно разобраться, ничего сложного. А вот победить полный фриз всего приложения, когда GC начинает в отдельном потоке чистить мусор - невозможность. Это такой рантайм бай дизайн
     
     
  • 4.37, Аноним (37), 11:34, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отключи его нафиг чисть сам, уже давно так можно.
     
     
  • 5.39, Аноним (23), 11:36, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Нахер мне тогда Go для этого?
     
     
  • 6.47, Аноним (37), 11:43, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Он же лаконичный написали же тебе.
     
  • 4.42, Аноним (42), 11:38, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Звучит как брехня. Давай код - посмотрим. У нас много коммерческих проектов на го - ничего такого нет.
     
     
  • 5.48, Аноним (23), 11:43, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ваши хеллоувроты на Go это не коммерческие проекты
     
  • 5.49, Аноним (37), 11:45, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так вы тяп ляп и в продакшон, зачем вам фризы смотреть. Вы же не ракетой управляете.
     
  • 5.53, Аноним (23), 11:48, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Брехня это ты со своими коммерческими проектами. А проблема это описана даже самим гуглом, так реализован GC в Go - он фризит весь основной поток исполнения приложения, чтоб в параллельном потоке запустить сборщик мусора
     
     
  • 6.59, Аноним (59), 12:14, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, на доли микросекунд. У GO один из самых быстрых GC.
     
     
  • 7.62, Аноним (23), 12:33, 14/08/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 6.85, User (??), 14:17, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, ну если писать как на крестах привыкли - все в один большой монолит, то таки да - проблЭма. А так - собирает мусор у тебя одна из 20 реплик сервиса - на общий SLA фактически не влияет.
     
  • 5.55, Аноним (23), 11:50, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://github.com/golang/go/issues/54444
     
     
  • 6.64, Аноним (64), 12:47, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там речь про web assembly.
     
     
  • 7.65, Аноним (23), 12:52, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я знаю английский, там речь про то, что когда запускается GC в GO - всё фризится наглухо. Ну и да, какая разница что там wasm? Wasm, реализованный на Go,  не должен работать?
     
     
  • 8.75, funny.falcon (?), 13:22, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У вас много не hello world на WASM ... текст свёрнут, показать
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:44, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Синтаксис у него чудаковатый, конечно, но потом привыкаешь. Даже несмотря на странности, его код воспиринимается лучше современной Джавы.

    Хотя, мне и не хватает тернарного оператора, и надоедает писать одну и туже обработку ошибок через несколько строк.

     
     
  • 3.9, Жироватт (ok), 10:50, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Что угодно лучше современной (если не рассматривать примитивное подмножество) java. Даже 1С.
     
     
  • 4.21, Аноним (21), 11:04, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Котлин хуже например.
     

  • 1.3, Аноним (3), 10:36, 14/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Я рад что язык начнёт нормально развиваться с телеметрией, которая активно помогает разработчикам!
     
     
  • 2.44, Аноним (44), 11:40, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эксгибиционист detected.
     
     
  • 3.52, Аноним (52), 11:48, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну тогда поздравляю с камингаутом
     
     
  • 4.61, Аноним (44), 12:29, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так его поздравь.
     

  • 1.4, iPony129412 (?), 10:42, 14/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Сейчас поворчат на Opennet комментаторы и пойдут по работе разное в Visual Studio Code писать.

    🫵 💽 🚰 ◀️

     
     
  • 2.15, Аноним (15), 10:53, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я так тоже над всеми стебусь, хотя сам использую Uncoded.
     
  • 2.24, Аноним (24), 11:10, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > телеметрия не добавляется в пользовательские приложения, собираемые при помощи инструментария

    но пойдут
    > в Visual Studio Code писать

    хотя там телеметрия в приложения добавляется

    Значит, дело не в телеметрии.

     
  • 2.60, Аноним (59), 12:14, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    на JS...
     
     
  • 3.84, Middle Go Developer (?), 14:02, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Go полюбил сразу, а Ts-JS сразу не зашел ни в какую со своими вебпаками и фреймворками.
    Как же просто в Го сконфигурить и скомпилить проект под любую платформу, в отличие от других приблуд.
     

  • 1.7, Ося Бендер (?), 10:49, 14/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Как все хотят следить за всеми. Не понимаю откуда такое упорство. Я понимаю, что "хотят улучшить и углубить", но не до такой-же степени, что нужно в языковую платформу это пихать... Что творится в головах у тех, кто это продвигает?
     
     
  • 2.18, Аноним (-), 10:56, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Как все хотят следить за всеми. Не понимаю откуда такое упорство.

    Вот меня тоже удивляет такая упоротость.
    Когда сбор анонимных данных, которые можно просто взять и почитать в файле всякие поехавшие называют слежкой.
    "Телеметрия сохраняется в локальных файлах, доступных для аудита, и охватывает только данные об особенностях работы с инструментарием"

    Для таких как ты даже закон о Персональных данных приняли.
    Но ты не останавливайся, и начинай заливать про шпионаж!
    Чем больше будет градус абсурда, тем меньше психов будут слушать.

     
     
  • 3.20, Аноним (20), 11:01, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Когда сбор анонимных данных

    К сведению, можно отследить человека, например, по статусу "в сети", имея данные доступности мобильной связи. Этот статус достаточно анонимен, не так ли?

     
     
  • 4.26, Аноним (-), 11:11, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А в GO есть статус "в сети"?
    Или ты это для нагнетания "атмосферы тревожности" написал?

    Вон опеннет определяет IPшники для анонимом не из ТОРа и выдает им номерки.
    Это тоже слежка? Или это другое.

    А что уж говорить про номера машин... каждую можно отследить по номеру!
    И злые гаишники не разрешают вешать номер соседа, когда к любовнице ездишь.
    Ты случайно не из секты "ИНН метка дьявола!"?

     
     
  • 5.28, ryoken (ok), 11:22, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>"ИНН метка дьявола!"

    О, у меня там такое в самом деле есть :D.

     
  • 3.41, Аноним (37), 11:37, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это тот закон где за миллионы слитых данных штрафы десятки тысяч рублей? Самому не смешно?
     
     
  • 4.63, Аноним (-), 12:46, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Звони своему депутату и спрашивай "какого собственно №№№?".
    Во в европках штраф от 2 до 4% годового оборота компании.
    Думаю мы могли бы поставить 5%, ну чтобы аглосаксов обогнать и бюджет пополнить.
     
     
  • 5.72, Аноним (72), 13:17, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А потом у травматологов спрашивать как доставать длинные предметы из естественных полостей.
     
  • 2.25, Аноним (25), 11:10, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не Как все хотят следить за всеми , а это просто считается дёшево и модно Дёш... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 3.31, Аноним (-), 11:26, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Думаю ты прав.
    Вначале в проект добавляют только самое нужное, потом он становится популярным, пользователи начинаю просить "дайте больше фич".
    В итоге напихивают 100500 свистелок и прделок, а потом оказывается что их надо поддерживать, тестировать, проверять на регрессии.
    ИЧСХ это не бесплатно!

    В этот момент в голову приходит здравая мысль "а нужны ли нам такое кол-во фич?"
    Но нельзя просто взять и удалить.
    Поэтому надо посчитать, а скольким людям оно вообще нужно.

    По поводу "верно её обработать" тоже согласен.
    И обычно все-таки смотрят по уникам, а не по частоте использования.
    Например добавление аккаунта это функция которой большая часть пользователей делают 1 раз.

    Но если "фича которая всех спасает" нужна только 0.5% уников, то сорян, ее дропнут.

     
  • 2.34, Аноним (34), 11:31, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Всё нормально творится. Причем тут какая-то платформа? Телеметрия встроена в инструментарий и включается эксплицитно при желании. Чё ты трясешься?
     
     
  • 3.54, Аноним (-), 11:48, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Работа у него такая. Как на картинке "белки истерички".

    Потом начнется
    "а если они в следущей версии ее включат!?",
    "а если они будут включать по сигналу со спутника!?",
    "а если они прокрадутся анону в спальню и засунут зонд в задницу!?" (обычно у таких персонажей нездоровая фиксация на заднем проходе, возможно какие-то нереализованные фантазии)

     
  • 2.56, Аноним (56), 12:04, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как потом ИИ сочинять, который на Го писать будет  :)
     
  • 2.81, Аноним (81), 13:51, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот что творится в головах кто соглашается это использовать гораздо больший вопрос...
     

  • 1.8, Аноним (8), 10:50, 14/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А на сколько глубоко оно собирает телеметрию?
     
     
  • 2.19, Аноним (-), 10:58, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Открой файл и почитай.
    Это же так просто)
    Для тебя специально их складывают локально.
     
     
  • 3.43, Аноним (37), 11:40, 14/08/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.71, Аноним (-), 13:17, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Открой файл и почитай.

    Это же так просто)

    Советы раздавать действительно "просто". А сами то пробовали разобраться в той каше,которая скидывается в лог? Для большинства даже опытных она мало отличается от китайской грамоты.

     

  • 1.11, Аноним (11), 10:51, 14/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Язык достаточно лаконичен, но при этом ... В инструментарий встроена возможность отправки телеметрии

    отлично!

     
  • 1.17, Аноним (20), 10:54, 14/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    02.08.2024
    Лидер проекта Go принял решение покинуть пост

    14.08.2024
    Выпуск языка программирования Go 1.23 с поддержкой телеметрии

    Он что-то знал...

     
     
  • 2.66, Анонимусс (-), 12:57, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > 02.08.2024
    > 14.08.2024

    Ты действительно думаешь, что такое дописывается в проект за две рабочие недели?

    Добавление телеметрии обсуждали еще с начала 2023 года, а может даже раньше.
    telemetry in the Go toolchain #58409
    on Feb 8, 2023
    github.com/golang/go/discussions/58409

     
     
  • 3.83, Аноним (81), 13:53, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так он наверно не сразу покинул а тоже обсуждал...
     

  • 1.22, myster (ok), 11:04, 14/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > По умолчанию отправка телеметрии на внешний сервер отключена (opt-in) и требует активации при помощи новой команды "go telemetry on".

    удивлён, обычно делают наоборот и даже если отключаешь, то она потом может включиться

    вот бы и локально-собираемую отключали по дефолту

     
     
  • 2.27, Аноним (25), 11:13, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорей всего, чтобы сотни тысяч девопсов не забыли _выключить_ её отправку для триллиона пересобирающихся каждую минуту коньтейнеров.
     
     
  • 3.51, Аноним (37), 11:47, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее всего сотни конкурентов Гугла внезапно по ошибке начнут телеметрию слать куда надо.
     
  • 2.38, Ананоним (?), 11:35, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сначала собирается локальная телеметрия, а затем в очередном выпуске она оптом отправляется на сервер. Внезапно. Не зря же собирали телеметрию локально. Это же элементарно!
     
  • 2.36, Аноним (37), 11:33, 14/08/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 2.40, Ананоним (?), 11:36, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Иными словами "только один поцелуй" или "я только на пол-шишечки!" :D
     
  • 2.46, Аноним (37), 11:41, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Обычно сначала выключают чтобы хомки радовались, а потом "случайно" включают. А потом для их же блага так и оставляют.
     
     
  • 3.67, Аноним (-), 13:00, 14/08/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –2 +/
     
     
  • 4.73, Аноним (72), 13:19, 14/08/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     

     ....ответы скрыты (8)

  • 1.45, Аноним (45), 11:41, 14/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Язык отличный. Для тех, что переживает насчёт телеметрии - она по-умолчанию собирается локально. Никуда не отправляется. Читать тут: https://go.dev/doc/telemetry#config.
     
     
  • 2.50, Аноним (37), 11:46, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не мамонты просто не истребимы. Вот откуда вы только берётесь, а?
     
  • 2.58, Аноним (44), 12:07, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А при сборке самого компилятора её вообще отключить можно?
     

  • 1.57, Аноним (44), 12:06, 14/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто вкурсе про gccgo? Даже в GCC 14 gccgo соответствует эталонному Gо 1.18. Работа над повышением версии ведётся?
     
     
  • 2.77, funny.falcon (?), 13:25, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1.18 - это уже весьма неплохо.
     
     
  • 3.79, Аноним (44), 13:47, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1.18 не собирает уже некоторые проекты.
     

  • 1.68, Аноним (-), 13:11, 14/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну и кому нужен этот Go? Я как-то взялся его учить, да так и не понял сути. Когда всё то же самое можно написать на С++. Так под Гошку нет даже графических тулкитов, а если и есть, то все они завязаны на тот же С++.
     
     
  • 2.69, Аноним (72), 13:15, 14/08/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.74, Аноним (74), 13:21, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На Go написаны Kubernetes и obfs4.
     
     
  • 3.76, Аноним (72), 13:22, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И вообще-то докер чего уже более чем достаточно.
     
  • 3.80, Аноним (-), 13:47, 14/08/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.86, Аноним (20), 14:31, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > obfs4

    Изделие без должной документации. Спасибо, лучше уж старая школа.

     

  • 1.70, Аноним (74), 13:16, 14/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пробовал go1.22 забутстрапить до go1.20 собирается, а потом ошибка в подсистеме CGO.
     
  • 1.78, Аноним (78), 13:43, 14/08/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

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