Оценка потребления памяти при одновременном запуске миллиона задач

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|3.45, Аноним (45), 17:32, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> тренера не играют
Лол, какие тренера, если в C корутин вообще нет и не будет, а в плюсах они появились лишь в стандарте 2020 года.
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|4.53, Аноним (53), 17:45, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Лол, какие тренера, если в C корутин вообще нет и не будет,
Да могли бы хотя-бы и треды заспаунить каким-нибудь posix threads. Это даже круче ибо полновесные потоки. Интересно же столь наивный brute force в сравнении будет.
А так какой-нибудь lwan - готов заспорить чего там нет. Правда оно там специфичное, под задачу. Си достаточно низкоуровневый чтобы на нем делать многое из того для чего в каком-нибудь Rust придется синтаксис корежить, а в игого и прочих питонах - чешут репу и сообщают что задача нерешаема.
> а в плюсах они появились лишь в стандарте 2020 года.
И что? Для хруста же можно взять какие-то вообще сторонние "фреймворки" или для жабы - разные VM. А в чем проблемы взять компилер с C++23 тогда?!
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|5.58, Аноним (58), 17:49, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Правда оно там специфичное, под задачу. Си достаточно низкоуровневый чтобы на нем делать многое из того для чего в каком-нибудь Rust придется синтаксис корежить, а в игого и прочих питонах - чешут репу и сообщают что задача нерешаема.
Угу, то-то Торвальдся жалуется, что за 30 лет нормальный менеджмент памяти не осилили.
Но про "специфичное" соглашусь)
> И что? Для хруста же можно взять какие-то вообще сторонние "фреймворки" или для жабы - разные VM. А в чем проблемы взять компилер с C++23 тогда?!
Там есть не только фреймворк, но STD.
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|6.68, Аноним (-), 18:00, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Я б все понял - если б весь тот набор еще и не пользовался услугами богов в ви... большой текст свёрнут, показать
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|5.90, Аноним (90), 18:56, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Лол, какие тренера, если в C корутин вообще нет и не будет,
> Да могли бы хотя-бы и треды заспаунить каким-нибудь posix threads
Не могли бы, ибо смысл был именно в замере корутин, а не потоков.
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|2.42, Аноним (42), 17:28, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Скорее всего Rust будет наиболее близким к их результатам так что можно мысленно убавить несколько позиций от Rust и получить примерный результат C/CPP
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|2.44, Аноним (45), 17:29, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> А где C/C++?
А в C нет корутин 😂
В C++ они появились только в 2020 году. Видимо, люди как пользовались Бустом, так и продолжают пользоваться.
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|3.55, Аноним (53), 17:48, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> А в C нет корутин 😂
В си есть возможность их сделать - и ест реализации. И если для хруста можно брать сторонние "фреймворки" то почему и для си так же нельзя?!
> В C++ они появились только в 2020 году. Видимо, люди как пользовались Бустом,
> так и продолжают пользоваться.
Это какой-то не особо убедительный аргумент для обоснования результатов бенчмарка и "почему нет %s".
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|4.62, Аноним (62), 17:53, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Это какой-то не особо убедительный аргумент для обоснования результатов бенчмарка и "почему нет %s".
А кто мешает - тебе, как больше всех "надобному"?
А то ты уже минимум два поста накатал, почему и как можно было бы ... Или у тебя лапки?
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|4.63, Аноним (58), 17:54, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> А в C нет корутин 😂
> В си есть возможность их сделать - и ест реализации.
Но в стандарте нету. А стандарт это святое!
Понятно, что и на брейнфаке можно сделать, но получится брейнфачно.
> И если для хруста можно брать сторонние "фреймворки" то почему и для си так же нельзя?!
Потому что у хруста 2 версии - async_std и кастомщина.
Можно посмотреть и решить, стоит ли заморачиваться с токио или достаточно того что "из коробки".
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|5.72, Аноним (-), 18:07, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Да, а почему в хрусте тогда 2 нестандартные реализации и в жабе виртуалки какие-... большой текст свёрнут, показать
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|4.84, Аноним (90), 18:50, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> В си есть возможность их сделать - и ест реализации. И если для хруста можно брать сторонние "фреймворки" то почему и для си так же нельзя?!
Потому что бессмысленно, ибо сегодня удел C - это сугубо embedded, а где ты там будешь тулить корутины?
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|4.133, Страдивариус (?), 19:28, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> В си есть возможность их сделать - и ест реализации. И если для хруста можно брать сторонние "фреймворки" то почему и для си так же нельзя?!
Сразу видно человека, который никогда не пользовался какой-нибудь из реализаций на Си, и какой-нибудь реализацией на расте.
Невозможно сделать stackless корутину без помощи компилятора. Кто будет код твоей функции в конечный автомат превращать?
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|2.79, 12yoexpert (ok), 18:41, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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с ними график был бы некрасивый, один пиксель и С/С++ и все пиксели у остальных
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|3.117, Аноним (62), 19:14, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> с ними график был бы некрасивый, один пиксель и С/С++ и все пиксели у остальных
"Talk is cheap, show me the code!"(c)
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|2.13, ijuij (?), 16:54, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вы пробовали использовать его на Debian/Ubuntu/Arch Linux? Каковы ваши впечатления?
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|3.18, Аноним (18), 16:57, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Я не программист всех языков, в отличии от остальных комментаторов, но мои хеллоуворлды работали исправно :-)
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|2.16, ijuij (?), 16:56, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это вполне ожидаемо. Я применяю его для разработки MVP, а если продукт окажется успешным, то перепишу его на C++.
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|4.46, Аноним (-), 17:34, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> А почему не раст?)
Может у человека 10-20 лет опыта плюсов и он все грабли знает наизусть.
А может проекты не стоят затрат сил на обеспечение надежности и безопасности.
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|4.47, НяшМяш (ok), 17:37, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Потому что без уязвимостей потом денег за исправление не заплатят.
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|3.50, Вася Пупкин (?), 17:41, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Замени го на питон. И плюсы на раст. и тогда все будет правильно, быстрее, удобно и надежнее.
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|4.60, Аноним (53), 17:51, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Замени го на питон.
А чего все остальные в вебе - наоборот делают? А, вы наверное продаете серваки и недовольны падением продаж?! :)
> И плюсы на раст. и тогда все будет правильно, быстрее, удобно и надежнее.
И заодно програмер через годик-другой сольется от постоянной гонки за скачайте ночнушку - и проект помрет. Зато можно будет продать еще серваков - уже новому лоху.
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|1.10, Аноним (-), 16:51, 29/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–7 +/–
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Java тормознутая. Легенда о тормознутости Жабы доказана. Что и требовалось доказать.
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|2.37, Аноним (37), 17:19, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты различаешь скорость работы и жручесть памяти? По скорости ява вполне сравнима даже с компилируемыми в нативщину языками, а вот по жручести памяти полное днище. Это было основное, что мне в ней крайне не нравилось.
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|3.88, Аноним (88), 18:55, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Жручесть памяти в JVM это примерно как жручесть памяти в Линукс Новички тоже по... большой текст свёрнут, показать
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|1.11, Шарп (ok), 16:52, 29/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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По сути c# с AOT победитель, потому что память потребляет чуть больше раста, но при этом является нормальным языком без необходимости приседать с borrow checker.
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|2.15, Аноним (18), 16:55, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В долгосрочной перспективе победитель нода :-) Потому что вообще не надо конпилять, уже занимает львиную долю рынка и относительно простая в плане освоения. Но шарп хорош тем, что он не только для вэба.
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|3.30, Rev (ok), 17:13, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ага, а дистрибутивы продукта занимают гигабайты, состоя из 30000 файлов.
Нода - самый отстой из всего. На втором месте руби.
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|4.49, НяшМяш (ok), 17:41, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Пакет ноды занимает 50-60 мегабайт в моём дистрибутиве после распаковки. Даже меньше, чем питон. Найти приложение на ноде с гигабайтами исходников надо ещё постараться. Да и есть кучи компилеров, транспилеров и бандлеров, чтобы это всё упаковать в компактный вид.
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|4.126, Аноним (124), 19:23, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нет, не самый. Есть ещё Electron - это нода вместе с движком от Хромиума...
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|3.100, Олололололололо (-), 19:02, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Любой проект на ноде тащит за собой миллиарды миллиардов файлов с npm сайта. Кто-то проверят, что в этих файлах понаписали? Нет, нет и нет. В результате если писать хоть сколько либо серьёзный проект на ноде нужно писать всё с нуля и не использовать ни одного пакета с npm, а так на ноде не бывает.
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|1.14, Аноним (14), 16:55, 29/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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> Some folks pointed out that in Rust (tokio) it can use a loop iterating over the Vec instead of join_all to avoid the resize to the list introduced by join_all. So I added a new test case Rust (tokio-for) here
Как всегда с Растом: если просто использовать API как обычно, без тайного знания, всё будет неоптимально
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|2.31, Rev (ok), 17:14, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Это не тайные знания, это понимание базовой функциональности.
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|2.64, Аноним (62), 17:57, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Как всегда с Растом: если просто использовать API как обычно, без тайного знания, всё будет неоптимально
То ли дело сишка или плюсы с их стандартными либами, да?
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|2.61, Аноним (53), 17:53, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Як так, почему пихон жрёт меньше гошечки?
Ползает медленно, энергии много тратить не надо. Сожрал себе что-нибудь и переваривает неделю. А у go вы видели логотип? Он и носится в своем колесе до упаду, жрать хочет чаще.
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|2.82, Аноним (82), 18:44, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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потому что в приведенном бенчмарке питон создает пустые коллбэки на однопоточном эвентлупе (тоесть внутри питоно-тасок нельзя вызывать ничего вычистительно тяжелого\блокирующего, это просто стейт-машина)
а в гошечке куда более мощных рантайм, который все эти проблемы решает
и горутины могут и вычислять и блокировать, а рантайм их по ядрам процессора распределяет
полноценные грин-треды
некорректно так сравнивать
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|1.23, Аноним (23), 17:04, 29/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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>при одновременном запуске миллиона задач
А что там по одновременному выполнению миллиона задач?
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|3.151, Аноним (-), 20:16, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ну, все свои классы и эррейры основные через плюсы компилить и в пхп-экстеншн_со класть - так проще и, возможно, производительней. у меня прод не паблик многоК+, однозначно сказать не могу.
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|1.54, Аноним (57), 17:47, 29/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Уровень новостей падает все ниже. Скоро будут новости из разряда смотрете как я могу.
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|2.67, Аноним (67), 18:00, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ещё не было новостей, как разраб на хрусте купил домик на Бали за $100000. Хотя эта новость должна была появиться как раз сегодня.
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|3.108, Аноним (62), 19:07, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ещё не было новостей, как разраб на хрусте купил шалаш на Бали за $100_000.
Пофиксил, не благодари ...
И это, мне почти интересно - опеннетные кексперты, вообще -- из своего Мухокакска выезжают?
Или же "не нужно, можно и в тырьнете почитать, как везде все на самом деле!"?
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|1.59, аНОНИМ (?), 17:51, 29/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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То есть это не про процессы и даже не про OS-треды, а про какие-то у каждой пепяки собственные симулякры. Значимость=0
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|2.76, Аноним (-), 18:33, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Если ты кликнешь на ссылку на прошлогодний тест, то там тестируются и ядерные треды, но результаты для них показаны только для 10k задач, а для 100k уже написано "I could not launch 100,000 threads on my system, so the threads benchmarks had to be excluded. Probably this could be somehow tweaked byt changing system settings, but after trying for an hour I gave up."
Я не знаю, сколько там современный десктоп вытянет ядерных тасков, но давным-давно, ещё на кор2дуо, я игрался с форк-бомбой (мне было очень интересно, можно ли анти-форк-бомбу подорвать рядом с форк-бомбой, чтобы вторая потушила бы первую), и нну я скажу это такие тормоза системы...
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|2.105, Аноним (57), 19:05, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Очередная новость где всеми силами хотят показать превосходство раста. Которого нет. Графики ещё небось от балды нарисованы.
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|1.75, Аноним (82), 18:32, 29/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Автор не понимает как устроен tokio-runtime и как им пользоваться
Автор создал мильен футур, которые ничего не весят и не делают, по-сути мильен пустых коллбэков (только ждут события таймера от epoll\etc)
по-дефолту в tokio сейчас включен multi_threaded_runtime, и, чтобы использовать который, простых футур недостаточно, а нужно использовать специальный апи task::block_in_place
https://docs.rs/tokio/latest/tokio/task/index.html#block_in_place
чтобы на честных условиях сравниваться с Java VirtualThreads и с горутинами Golang
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|2.130, Аноним (-), 19:25, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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вот вам когда чемоданы заедут - будете пистить.
до этого момента - вам суждено и, на минуточку, позволено, опробовать всё самому и задать направление в оупенсорс. не проипите.
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|3.85, Аноним (85), 18:51, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> а я нет, питонистов можно троллить
Чем? Тем что у них вялый питон?
Тем что у них питон еле шевелится?
Чем что у них питон слона сожрал?
Та ну, они к этом у же привыкли.
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|2.98, anonymous (??), 19:00, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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python оказался довольно удобным калькулятором с подходящим набором инструментов - jupyter и pandas.
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|2.111, chdlb (?), 19:10, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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этот тест кал читай ниже
а в джаве виртуальные потоки фиг пойми сколько будут создавать реальных потоков в ОС
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|1.99, chdlb (?), 19:01, 29/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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какого черта мои ответы скрываются удаляются и прочее??? опенок в топку или что?
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|2.122, Пишу с 3 пня (?), 19:17, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Просто у админа фляга свистит после февраля 2022. Даже Михаил Шигopин один из самых давних завсегдатаев ушёл.
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|3.128, chdlb (?), 19:23, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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так у меня технические коменты, а не политические
а Шигорин обалдуй даже по моим меркам, ушел и черт с ним
не на похрониксе же новости читать и коменты писать, понастраивают гоовнобоотов
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|1.101, chdlb (?), 19:02, 29/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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специально для особоодаренных модеров буду по кускам вставлять
--
Я может чего-то не понимаю, но вот это:
int numTasks = int.Parse(args[0]);
List<Task> tasks = new List<Task>();
for (int i = 0; i < numTasks; i++)
{
tasks.Add(Task.Delay(TimeSpan.FromSeconds(10)));
}
await Task.WhenAll(tasks);
вызовется на ThreadPool, а у него есть максимальный размер, что-то не вижу я кода увеличивающий пул
притом Task.Delay ничего не делает, только асинхронно ждет НЕ БЛОКИРУЯ поток, правильнее было бы запустить Thread.Sleep, но в других языках похожи подходы, например Rust тоже не блокирует поток, но даже если тесты эквивалентны, то что они тестируют? производительность DFSM для тасков? бред
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|1.102, chdlb (?), 19:03, 29/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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кстати здесь нет capacity для листа, т.е. они плюсуют время на релокейшен внутреннего массива для листа (4,8,16,32) и тд, это же лютая дичь, плюньте в морду тем кто писал такие тесты
смотрите, я поменял код на такой чтобы подтвердить свои изыскания
for (int i = 0; i < numTasks; i++)
{
tasks.Add(Task.Run(() => {
Console.WriteLine(ThreadPool.ThreadCount);
}));
}
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|1.104, chdlb (?), 19:05, 29/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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надо же много строк, скрыто нубом мобиратором, ну будем дальше засирать чат, я перефразирую )))
Output:
4
4
5
5
16
16
16
6
16
7
16
8
16
9
16
...
16
...
он уперся в 16 ядер которые у меня есть и точка
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|1.120, Пишу с 3 пня (?), 19:16, 29/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Интересно бы сравнить все это на старом железе типа 3 пня без читерства в виде задействованных инструкций.
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