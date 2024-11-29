Оценка потребления памяти при одновременном запуске миллиона задач

3.55 , Аноним ( 53 ), 17:48, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – > А в C нет корутин 😂 В си есть возможность их сделать - и ест реализации. И если для хруста можно брать сторонние "фреймворки" то почему и для си так же нельзя?! > В C++ они появились только в 2020 году. Видимо, люди как пользовались Бустом,

> так и продолжают пользоваться. Это какой-то не особо убедительный аргумент для обоснования результатов бенчмарка и "почему нет %s".

4.62 , Аноним ( 62 ), 17:53, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Это какой-то не особо убедительный аргумент для обоснования результатов бенчмарка и "почему нет %s". А кто мешает - тебе, как больше всех "надобному"?

А то ты уже минимум два поста накатал, почему и как можно было бы ... Или у тебя лапки?

4.63 , Аноним ( 58 ), 17:54, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> А в C нет корутин 😂

> В си есть возможность их сделать - и ест реализации. Но в стандарте нету. А стандарт это святое!

Понятно, что и на брейнфаке можно сделать, но получится брейнфачно. > И если для хруста можно брать сторонние "фреймворки" то почему и для си так же нельзя?! Потому что у хруста 2 версии - async_std и кастомщина.

Можно посмотреть и решить, стоит ли заморачиваться с токио или достаточно того что "из коробки".

5.72 , Аноним ( - ), 18:07, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – большой текст свёрнут, показать Да, а почему в хрусте тогда 2 нестандартные реализации и в жабе виртуалки какие-... 4.84 , Аноним ( 90 ), 18:50, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > В си есть возможность их сделать - и ест реализации. И если для хруста можно брать сторонние "фреймворки" то почему и для си так же нельзя?! Потому что бессмысленно, ибо сегодня удел C - это сугубо embedded, а где ты там будешь тулить корутины?

4.133 , Страдивариус ( ? ), 19:28, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > В си есть возможность их сделать - и ест реализации. И если для хруста можно брать сторонние "фреймворки" то почему и для си так же нельзя?! Сразу видно человека, который никогда не пользовался какой-нибудь из реализаций на Си, и какой-нибудь реализацией на расте. Невозможно сделать stackless корутину без помощи компилятора. Кто будет код твоей функции в конечный автомат превращать?

3.124 , Аноним ( 124 ), 19:20, 29/11/2024 Скрыто ботом-модератором [к модератору] + / –