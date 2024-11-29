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Оценка потребления памяти при одновременном запуске миллиона задач

29.11.2024 16:52

Опубликованы результаты тестирования потребления памяти при выполнении кода, создающего миллион параллельно выполняемых сопрограмм. Тестирование проведено для типовой программы, реализованной на языках программирования Rust, C#, Go, Java, Python и JavaScript.

В Rust задачи создавались с использованием фреймворка Tokio и на базе библиотеки async_std, в C# - API List<Task>(), JavaScript - async/await в Node.js, Python - asyncio, Go - goroutine, Java - сопрограммы. Используемые версии и конфигурация: Rust 1.82, .NET 9.0.100 с NativeAOT, Go 1.23.3, OpenJDK/GraalVM 23.0.1, NodeJS 23.2.0, Python 3.13.0.

Результаты:

  • Запуск одной задачи для оценки потребления памяти в runtime.

  • Запуск 10 тысяч задач.

  • Запуск 100 тысяч задач.

  • Запуск миллиона задач.

  • Похожий прошлогодний тест с запуском миллиона задач.



  1. Главная ссылка к новости (https://hez2010.github.io/asyn...)
  2. OpenNews: Опубликованы тесты простейших приложений на различных языках программирования
  3. OpenNews: Сравнение эффективности 20 языков программирования
  4. OpenNews: Оценка популярности открытых лицензий в зависимости от языка программирования
  5. OpenNews: Проект по тестированию эффективности языков программирования
  6. OpenNews: Сравнение производительности сетевого драйвера в вариантах на 10 языках программирования
Лицензия: CC BY 3.0
Наводку на новость прислал Artem S. Tashkinov
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62314-lang
Ключевые слова: lang, benchmark, rust, dotnet, go, java, python, javascript
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (131) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, ijuij (?), 16:42, 29/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +12 +/
    А где C/C++? 🤬
     
     
  • 2.2, Барашек (?), 16:44, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +21 +/
    тренера не играют
     
     
  • 3.45, Аноним (45), 17:32, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > тренера не играют

    Лол, какие тренера, если в C корутин вообще нет и не будет, а в плюсах они появились лишь в стандарте 2020 года.

     
     
  • 4.53, Аноним (53), 17:45, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Лол, какие тренера, если в C корутин вообще нет и не будет,

    Да могли бы хотя-бы и треды заспаунить каким-нибудь posix threads. Это даже круче ибо полновесные потоки. Интересно же столь наивный brute force в сравнении будет.

    А так какой-нибудь lwan - готов заспорить чего там нет. Правда оно там специфичное, под задачу. Си достаточно низкоуровневый чтобы на нем делать многое из того для чего в каком-нибудь Rust придется синтаксис корежить, а в игого и прочих питонах - чешут репу и сообщают что задача нерешаема.

    > а в плюсах они появились лишь в стандарте 2020 года.

    И что? Для хруста же можно взять какие-то вообще сторонние "фреймворки" или для жабы - разные VM. А в чем проблемы взять компилер с C++23 тогда?!

     
     
  • 5.58, Аноним (58), 17:49, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Правда оно там специфичное, под задачу. Си достаточно низкоуровневый чтобы на нем делать многое из того для чего в каком-нибудь Rust придется синтаксис корежить, а в игого и прочих питонах - чешут репу и сообщают что задача нерешаема.

    Угу, то-то Торвальдся жалуется, что за 30 лет нормальный менеджмент памяти не осилили.
    Но про "специфичное" соглашусь)

    > И что? Для хруста же можно взять какие-то вообще сторонние "фреймворки" или для жабы - разные VM. А в чем проблемы взять компилер с C++23 тогда?!

    Там есть не только фреймворк, но STD.


     
     
  • 6.68, Аноним (-), 18:00, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я б все понял - если б весь тот набор еще и не пользовался услугами богов в ви... большой текст свёрнут, показать
     
  • 5.90, Аноним (90), 18:56, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Лол, какие тренера, если в C корутин вообще нет и не будет,
    > Да могли бы хотя-бы и треды заспаунить каким-нибудь posix threads

    Не могли бы, ибо смысл был именно в замере корутин, а не потоков.

     
     
  • 6.127, Совершенно другой аноним (?), 19:23, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно воспользоваться библиотекой corutine h от Simon Tatham необходимая часть ... большой текст свёрнут, показать
     
  • 4.93, ИмяХ (ok), 18:58, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>2020 года

    Так уже 4 года прошло

     
  • 4.152, bircoph (ok), 20:21, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да? А мужики-то не знают:
    https://github.com/tidwall/neco
     
  • 2.12, Аноним (-), 16:52, 29/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –8 +/
     
     
  • 3.21, ijuij (?), 17:00, 29/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.28, Аноним (-), 17:10, 29/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 2.34, Аноним (34), 17:17, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так это среди юниоров забег же.
     
  • 2.42, Аноним (42), 17:28, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее всего Rust будет наиболее близким к их результатам так что можно мысленно убавить несколько позиций от Rust и получить примерный результат C/CPP
     
  • 2.44, Аноним (45), 17:29, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > А где C/C++?

    А в C нет корутин 😂

    В C++ они появились только в 2020 году. Видимо, люди как пользовались Бустом, так и продолжают пользоваться.

     
     
  • 3.55, Аноним (53), 17:48, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > А в C нет корутин 😂

    В си есть возможность их сделать - и ест реализации. И если для хруста можно брать сторонние "фреймворки" то почему и для си так же нельзя?!

    > В C++ они появились только в 2020 году. Видимо, люди как пользовались Бустом,
    > так и продолжают пользоваться.

    Это какой-то не особо убедительный аргумент для обоснования результатов бенчмарка и "почему нет %s".

     
     
  • 4.62, Аноним (62), 17:53, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это какой-то не особо убедительный аргумент для обоснования результатов бенчмарка и "почему нет %s".

    А кто мешает - тебе, как больше всех "надобному"?
    А то ты уже минимум два поста накатал, почему и как можно было бы ... Или у тебя лапки?

     
  • 4.63, Аноним (58), 17:54, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> А в C нет корутин 😂
    > В си есть возможность их сделать - и ест реализации.

    Но в стандарте нету. А стандарт это святое!
    Понятно, что и на брейнфаке можно сделать, но получится брейнфачно.

    >  И если для хруста можно брать сторонние "фреймворки" то почему и для си так же нельзя?!

    Потому что у хруста 2 версии - async_std и кастомщина.
    Можно посмотреть и решить, стоит ли заморачиваться с токио или достаточно того что "из коробки".


     
     
  • 5.72, Аноним (-), 18:07, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да, а почему в хрусте тогда 2 нестандартные реализации и в жабе виртуалки какие-... большой текст свёрнут, показать
     
  • 4.84, Аноним (90), 18:50, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В си есть возможность их сделать - и ест реализации. И если для хруста можно брать сторонние "фреймворки" то почему и для си так же нельзя?!

    Потому что бессмысленно, ибо сегодня удел C - это сугубо embedded, а где ты там будешь тулить корутины?

     
  • 4.133, Страдивариус (?), 19:28, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В си есть возможность их сделать - и ест реализации. И если для хруста можно брать сторонние "фреймворки" то почему и для си так же нельзя?!

    Сразу видно человека, который никогда не пользовался какой-нибудь из реализаций на Си, и какой-нибудь реализацией на расте.

    Невозможно сделать stackless корутину без помощи компилятора. Кто будет код твоей функции в конечный автомат превращать?

     
  • 3.124, Аноним (124), 19:20, 29/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.79, 12yoexpert (ok), 18:41, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    с ними график был бы некрасивый, один пиксель и С/С++ и все пиксели у остальных
     
     
  • 3.117, Аноним (62), 19:14, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > с ними график был бы некрасивый, один пиксель и С/С++ и все пиксели у остальных

    "Talk is cheap, show me the code!"(c)

     
  • 2.146, Аноним (146), 19:55, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А Ruby?
     

     ....большая нить свёрнута, показать (25)

  • 1.3, Андрей (??), 16:45, 29/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Вот тебе и Go...
     
     
  • 2.77, Человек из глубинки (?), 18:35, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    То что у него GC кривой - это совсем не новость.
     

  • 1.5, Пью чай и греюсь пледом (?), 16:45, 29/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    В целом шарп неплохой коспромис по производительности, удобству и кроссплатформенности.
     
     
  • 2.13, ijuij (?), 16:54, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вы пробовали использовать его на Debian/Ubuntu/Arch Linux? Каковы ваши впечатления?

     
     
  • 3.18, Аноним (18), 16:57, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я не программист всех языков, в отличии от остальных комментаторов, но мои хеллоуворлды работали исправно :-)
     
  • 3.25, nume (ok), 17:06, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Использую, проблем нет
     
  • 3.38, Аноним (34), 17:20, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Говорят, на .нет 9.х неплоха
     
  • 2.65, Аноним (65), 17:58, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А джава по памяти. Посмеялся, спасибо.
     
  • 2.140, Анон1110м (?), 19:47, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может всё таки не C# а .NET?
     

  • 1.7, Аноним (7), 16:49, 29/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Результаты Go поражают 🤦‍♂️
     
     
  • 2.16, ijuij (?), 16:56, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это вполне ожидаемо. Я применяю его для разработки MVP, а если продукт окажется успешным, то перепишу его на C++.

     
     
  • 3.36, Аноним (34), 17:19, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А почему не раст?)
     
     
  • 4.46, Аноним (-), 17:34, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > А почему не раст?)

    Может у человека 10-20 лет опыта плюсов и он все грабли знает наизусть.
    А может проекты не стоят затрат сил на обеспечение надежности и безопасности.

     
     
  • 5.87, Аноним (-), 18:54, 29/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.47, НяшМяш (ok), 17:37, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Потому что без уязвимостей потом денег за исправление не заплатят.
     
     
  • 5.89, Аноним (-), 18:56, 29/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 5.149, И тебя бусифицируем (?), 20:12, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Tы пpидypoк авaтapку смeни.
     
  • 3.50, Вася Пупкин (?), 17:41, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Замени го на питон. И плюсы на раст. и тогда все будет правильно, быстрее, удобно и надежнее.
     
     
  • 4.60, Аноним (53), 17:51, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Замени го на питон.

    А чего все остальные в вебе - наоборот делают? А, вы наверное продаете серваки и недовольны падением продаж?! :)

    > И плюсы на раст. и тогда все будет правильно, быстрее, удобно и надежнее.

    И заодно програмер через годик-другой сольется от постоянной гонки за скачайте ночнушку - и проект помрет. Зато можно будет продать еще серваков - уже новому лоху.

     
     
  • 5.91, Аноним (-), 18:57, 29/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

     ....ответы скрыты (10)

  • 1.8, Пью чай и греюсь пледом (?), 16:49, 29/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Кстати, ноде вообще пофиг, она тут лидер по стабильности :-)
     
  • 1.10, Аноним (-), 16:51, 29/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    Java тормознутая. Легенда о тормознутости Жабы доказана. Что и требовалось доказать.
     
     
  • 2.22, Аноним (18), 17:00, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты вообще читал новость? 🤦
     
     
  • 3.94, Аноним (90), 18:58, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да он даже заголовок не осилил 😂
     
  • 2.37, Аноним (37), 17:19, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты различаешь скорость работы и жручесть памяти? По скорости ява вполне сравнима даже с компилируемыми в нативщину языками, а вот по жручести памяти полное днище. Это было основное, что мне в ней крайне не нравилось.
     
     
  • 3.88, Аноним (88), 18:55, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Жручесть памяти в JVM это примерно как жручесть памяти в Линукс Новички тоже по... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 4.143, Анон1110м (?), 19:49, 29/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.69, Аноним (65), 18:00, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какие легенды? Это ещё деды в учебники по физике записали.
     

  • 1.11, Шарп (ok), 16:52, 29/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    По сути c# с AOT победитель, потому что память потребляет чуть больше раста, но при этом является нормальным языком без необходимости приседать с borrow checker.
     
     
  • 2.15, Аноним (18), 16:55, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В долгосрочной перспективе победитель нода :-) Потому что вообще не надо конпилять, уже занимает львиную долю рынка и относительно простая в плане освоения. Но шарп хорош тем, что он не только для вэба.
     
     
  • 3.30, Rev (ok), 17:13, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ага, а дистрибутивы продукта занимают гигабайты, состоя из 30000 файлов.
    Нода - самый отстой из всего. На втором месте руби.
     
     
  • 4.48, анонимище (?), 17:40, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а Руби чем вам не угодил?
     
  • 4.49, НяшМяш (ok), 17:41, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Пакет ноды занимает 50-60 мегабайт в моём дистрибутиве после распаковки. Даже меньше, чем питон. Найти приложение на ноде с гигабайтами исходников надо ещё постараться. Да и есть кучи компилеров, транспилеров и бандлеров, чтобы это всё упаковать в компактный вид.
     
     
  • 5.145, Анон1110м (?), 19:51, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это всё без разницы потому что ЯваСцэнарий один из худших языков на планете.
     
  • 5.150, И тебя бусифицируем (?), 20:14, 29/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.97, Аноним (-), 18:59, 29/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.126, Аноним (124), 19:23, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, не самый. Есть ещё Electron - это нода вместе с движком от Хромиума...
     
  • 3.100, Олололололололо (-), 19:02, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Любой проект на ноде тащит за собой миллиарды миллиардов файлов с npm сайта. Кто-то проверят, что в этих файлах понаписали? Нет, нет и нет. В результате если писать хоть сколько либо серьёзный проект на ноде нужно писать всё с нуля и не использовать ни одного пакета с npm,  а так на ноде не бывает.
     
     
  • 4.144, Аноним (-), 19:51, 29/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

     ....ответы скрыты (10)

  • 1.14, Аноним (14), 16:55, 29/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    > Some folks pointed out that in Rust (tokio) it can use a loop iterating over the Vec instead of join_all to avoid the resize to the list introduced by join_all. So I added a new test case Rust (tokio-for) here

    Как всегда с Растом: если просто использовать API как обычно, без тайного знания, всё будет неоптимально

     
     
  • 2.31, Rev (ok), 17:14, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Это не тайные знания, это понимание базовой функциональности.
     
  • 2.32, Аноним (32), 17:15, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Rust (async_std) Стандартная библиотека
     
  • 2.64, Аноним (62), 17:57, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Как всегда с Растом: если просто использовать API как обычно, без тайного знания, всё будет неоптимально

    То ли дело сишка или плюсы с их стандартными либами, да?


     

  • 1.19, Ананий (?), 16:59, 29/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Як так, почему пихон жрёт меньше гошечки?
     
     
  • 2.26, Юрий (??), 17:07, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ленивый)
     
     
  • 3.57, Аноним (57), 17:49, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Экономный.
     
     
  • 4.107, Аноним (-), 19:06, 29/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.61, Аноним (53), 17:53, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Як так, почему пихон жрёт меньше гошечки?

    Ползает медленно, энергии много тратить не надо. Сожрал себе что-нибудь и переваривает неделю. А у go вы видели логотип? Он и носится в своем колесе до упаду, жрать хочет чаще.

     
     
  • 3.66, анонимище (?), 17:59, 29/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.82, Аноним (82), 18:44, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    потому что в приведенном бенчмарке питон создает пустые коллбэки на однопоточном эвентлупе (тоесть внутри питоно-тасок нельзя вызывать ничего вычистительно тяжелого\блокирующего, это просто стейт-машина)

    а в гошечке куда более мощных рантайм, который все эти проблемы решает
    и горутины могут и вычислять и блокировать, а рантайм их по ядрам процессора распределяет
    полноценные грин-треды

    некорректно так сравнивать

     
     
  • 3.109, Аноним (-), 19:08, 29/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

     ....ответы скрыты (7)

  • 1.23, Аноним (23), 17:04, 29/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    >при одновременном запуске миллиона задач

    А что там по одновременному выполнению миллиона задач?

     
     
  • 2.39, Аноним (34), 17:24, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вы про корутины начитались что ли?
     
  • 2.80, 12yoexpert (ok), 18:42, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    это лекция для колхозников
     
     
  • 3.110, Аноним (-), 19:09, 29/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.51, Дед Анон (?), 17:42, 29/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А где PHP? Хотелось бы посмотреть на фоне Go
     
     
  • 2.74, Anyone (?), 18:32, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В РНР уже завезли сопрограммы без костылей?
     
     
  • 3.147, Аноним (-), 20:04, 29/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.151, Аноним (-), 20:16, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну, все свои классы и эррейры основные через плюсы компилить и в пхп-экстеншн_со класть - так проще и, возможно, производительней. у меня прод не паблик многоК+, однозначно сказать не могу.
     

  • 1.54, Аноним (57), 17:47, 29/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Уровень новостей падает все ниже. Скоро будут новости из разряда смотрете как я могу.
     
     
  • 2.67, Аноним (67), 18:00, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ещё не было новостей, как разраб на хрусте купил домик на Бали за $100000. Хотя эта новость должна была появиться как раз сегодня.
     
     
  • 3.70, Аноним (65), 18:01, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не накопил ещё)
     
  • 3.108, Аноним (62), 19:07, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ещё не было новостей, как разраб на хрусте купил шалаш на Бали за $100_000.

    Пофиксил, не благодари ...

    И это, мне почти интересно - опеннетные кексперты, вообще -- из своего Мухокакска выезжают?
    Или же "не нужно, можно и в тырьнете почитать, как везде все на самом деле!"?


     
     
  • 4.153, Аноним (153), 20:31, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    $100_000 стоит квартира в Балашихе, а не на Бали.
     
  • 2.113, Аноним (-), 19:11, 29/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.59, аНОНИМ (?), 17:51, 29/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    То есть это не про процессы и даже не про OS-треды, а про какие-то у каждой пепяки собственные симулякры. Значимость=0
     
     
  • 2.76, Аноним (-), 18:33, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Если ты кликнешь на ссылку на прошлогодний тест, то там тестируются и ядерные треды, но результаты для них показаны только для 10k задач, а для 100k уже написано "I could not launch 100,000 threads on my system, so the threads benchmarks had to be excluded. Probably this could be somehow tweaked byt changing system settings, but after trying for an hour I gave up."

    Я не знаю, сколько там современный десктоп вытянет ядерных тасков, но давным-давно, ещё на кор2дуо, я игрался с форк-бомбой (мне было очень интересно, можно ли анти-форк-бомбу подорвать рядом с форк-бомбой, чтобы вторая потушила бы первую), и нну я скажу это такие тормоза системы...

     
     
  • 3.115, Аноним (-), 19:12, 29/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.105, Аноним (57), 19:05, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очередная новость где всеми силами хотят показать превосходство раста. Которого нет. Графики ещё небось от балды нарисованы.
     

  • 1.75, Аноним (82), 18:32, 29/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Автор не понимает как устроен tokio-runtime и как им пользоваться

    Автор создал мильен футур, которые ничего не весят и не делают, по-сути мильен пустых коллбэков (только ждут события таймера от epoll\etc)

    по-дефолту в tokio сейчас включен multi_threaded_runtime, и, чтобы использовать который, простых футур недостаточно, а нужно использовать специальный апи task::block_in_place

    https://docs.rs/tokio/latest/tokio/task/index.html#block_in_place

    чтобы на честных условиях сравниваться с Java VirtualThreads и с горутинами Golang

     
     
  • 2.92, jobserver (ok), 18:57, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    интересно каким будет на расте правильное потребление памяти
     
  • 2.114, chdlb (?), 19:12, 29/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.130, Аноним (-), 19:25, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вот вам когда чемоданы заедут - будете пистить.

    до этого момента - вам суждено и, на минуточку, позволено, опробовать всё самому и задать направление в оупенсорс. не проипите.

     

  • 1.78, Аноним (78), 18:40, 29/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я разочарован питоном :(
     
     
  • 2.81, 12yoexpert (ok), 18:43, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а я нет, питонистов можно троллить
     
     
  • 3.85, Аноним (85), 18:51, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а я нет, питонистов можно троллить

    Чем? Тем что у них вялый питон?
    Тем что у них питон еле шевелится?
    Чем что у них питон слона сожрал?

    Та ну, они к этом у же привыкли.

     
  • 3.148, И тебя бусифицируем (?), 20:07, 29/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.98, anonymous (??), 19:00, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    python оказался довольно удобным калькулятором с подходящим набором инструментов - jupyter и pandas.
     
  • 2.106, Аноним (57), 19:06, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты повелся на маркетинг.
     
  • 2.116, Аноним (-), 19:13, 29/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.135, Карлос Сношайтилис (ok), 19:35, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Питон прекрасен для прототипов, для любых.

    Но тащить его в нагруженный прод...
    Сил этим героям.

     
     
  • 3.141, Аноним (-), 19:47, 29/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

     ....ответы скрыты (8)

  • 1.83, jobserver (ok), 18:45, 29/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    java 8ГБ. его тест на java для 10_000_000 зелёных потоков.
     
     
  • 2.111, chdlb (?), 19:10, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    этот тест кал читай ниже

    а в джаве виртуальные потоки фиг пойми сколько будут создавать реальных потоков в ОС

     
     
  • 3.118, Аноним (-), 19:14, 29/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.95, RM (ok), 18:58, 29/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Erlang нет, нещитово
     
  • 1.96, chdlb (?), 18:59, 29/11/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 1.99, chdlb (?), 19:01, 29/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    какого черта мои ответы скрываются удаляются и прочее??? опенок в топку или что?
     
     
  • 2.119, Аноним (-), 19:15, 29/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 2.122, Пишу с 3 пня (?), 19:17, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто у админа фляга свистит после февраля 2022. Даже Михаил Шигopин один из самых давних завсегдатаев ушёл.
     
     
  • 3.128, chdlb (?), 19:23, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так у меня технические коменты, а не политические

    а Шигорин обалдуй даже по моим меркам, ушел и черт с ним

    не на похрониксе же новости читать и коменты писать, понастраивают гоовнобоотов

     
     
  • 4.136, Аноним (-), 19:37, 29/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.131, chdlb (?), 19:27, 29/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

     ....ответы скрыты (5)

  • 1.101, chdlb (?), 19:02, 29/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    специально для особоодаренных модеров буду по кускам вставлять
    --


    Я может чего-то не понимаю, но вот это:

    int numTasks = int.Parse(args[0]);
    List<Task> tasks = new List<Task>();

    for (int i = 0; i < numTasks; i++)
    {
        tasks.Add(Task.Delay(TimeSpan.FromSeconds(10)));
    }

    await Task.WhenAll(tasks);

    вызовется на ThreadPool, а у него есть максимальный размер, что-то не вижу я кода увеличивающий пул

    притом Task.Delay ничего не делает, только асинхронно ждет НЕ БЛОКИРУЯ поток, правильнее было бы запустить Thread.Sleep, но в других языках похожи подходы, например Rust тоже не блокирует поток, но даже если тесты эквивалентны, то что они тестируют? производительность DFSM для тасков? бред

     
  • 1.102, chdlb (?), 19:03, 29/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    кстати здесь нет capacity для листа, т.е. они плюсуют время на релокейшен внутреннего массива для листа (4,8,16,32) и тд, это же лютая дичь, плюньте в морду тем кто писал такие тесты

    смотрите, я поменял код на такой чтобы подтвердить свои изыскания

    for (int i = 0; i < numTasks; i++)
    {
        tasks.Add(Task.Run(() => {
            Console.WriteLine(ThreadPool.ThreadCount);
        }));
    }

     

     ....ответы скрыты (2)

  • 1.103, chdlb (?), 19:03, 29/11/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.104, chdlb (?), 19:05, 29/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    надо же много строк, скрыто нубом мобиратором, ну будем дальше засирать чат, я перефразирую )))

    Output:
    4
    4
    5
    5
    16
    16
    16
    6
    16
    7
    16
    8
    16
    9
    16
    ...
    16
    ...

    он уперся в 16 ядер которые у меня есть и точка

     

     ....ответы скрыты (2)

  • 1.120, Пишу с 3 пня (?), 19:16, 29/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Интересно бы сравнить все это на старом железе типа 3 пня без читерства в виде задействованных инструкций.
     

     ....ответы скрыты (2)

  • 1.137, Анон1110м (?), 19:44, 29/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Рекламируют Rust или что?
     

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