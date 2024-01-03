The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Сравнение эффективности 20 языков программирования

03.01.2024 10:56

Опубликована вторая редакция проекта PLB (Programming Language Benchmark), нацеленного на тестирование производительности решения типовых задач на различных языках программирования. В отличие от первой редакции, опубликованной в 2011 году, новый вариант измеряет производительность кода для умножения матриц и решения задачи расстановки 15-ферзей, а также дополнительно оценивает поиск решений в игре Судоку и определение пересечений двух массивов. Код для тестирования был написан на 20 языках программирования.

Наиболее высокую производительность показала реализация тестовых приложений на языке Си (при компиляции в clang). На втором месте оказался язык Zig, на третьем Nim, на четвёртом Mojo. Далее примерно на одном уровне следуют D, Java, JavaScript-платформа Bun и Rust, а после них Go, Crystal и V.

Относительно хорошие результаты также показали Node.js, Dart, Jua и C#. Хорошие результаты у Java и C# объясняются использованием отдельной стадии JIT-компиляции, в то время как в Dart, Bun, Node.js, Julia, LuaJIT, PHP, PyPy и Ruby3 (YJIT) JIT-компиляция выполняется на лету и затрагивает только часто выполняемый код. JavaScript-платформа Bun заметно обогнала Node.js. Относительно медленными оказались результаты у Julia и Swift. Наихудшие показатели производительности продемнострировали PHP, Ruby, Perl и CPython, при этом производительность PHP оказалась примерно в 4 раза выше, чем CPython.



  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Сравнение производительности сетевого драйвера в вариантах на 10 языках программирования
  3. OpenNews: С++ поднялся на 3 место в рейтинге языков программирования Tiobe
  4. OpenNews: Анализ изменения популярности языков программирования в выходные дни
  5. OpenNews: Проект по тестированию эффективности языков программирования
  6. OpenNews: Опубликованы тесты простейших приложений на различных языках программирования.
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60384-lang
Ключевые слова: lang, benchmark
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (118) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:05, 03/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Опять всё переписывать...
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 11:08, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Ну, если тебя высосанная из пальца синтетика с сомнительными результатами мотивирует, то -- вперёд.
     

  • 1.2, Аноним (2), 11:07, 03/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А теперь надо сравнить эти языки на обработке юникодного текста. И не забыть сравнить время, затраченное на написание кода для всех тестов
     
     
  • 2.9, наука_кандидатов (?), 11:19, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –9 +/
    C и C++ сразу отлетают в таком случае, поскольку вообще никак не умеют в юникодные строки. Задача "оставить в строке только буквы алфавитов X и Y" на этих языках нерешаема.
     
     
  • 3.13, пох.. (?), 11:26, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    за такую задачу надо сразу бить ее постановщика лопатой по хлебалу.

    (в одном интересном языке принято записывать звуки, отсутствующие в алфавите, с помощью апострофа. Догадываешься что происходит при попытке ввести мои паспортные данные в такой вот хрени?)

     
  • 3.30, qetuo (?), 11:42, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    О как. А libicu на чем написана, напомните?
     
     
  • 4.124, Аноним (124), 13:41, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Которая зачастую и используется во всяких других решениях чтобы работать нормально, в т.ч. для SQLite для нормального текстового поиска приходится пересобирать с ней
     
  • 3.32, Герострат (?), 11:45, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что значит "умеет в юникодные строки"? Чем юникодная строка отличается от любой другой?
     
     
  • 4.38, Аноним (4), 11:57, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тем, что предсказать количество байт, необходимое под определённое число символьных единиц, а также, сколько будет каждая из них, невозможно. Это накладывает определённые ограничения на работу с текстом, но, на практике, строки бывают только такими. Если, конечно, это не UTF-32, там размер предсказуемый. Понятное дело, накладные расходы в любом случае довольно серьёзные, по сравнению с обработкой однобайтных строк.
     
     
  • 5.57, пох.. (?), 12:16, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    это не про unicode, это про utf8/16 - два самых уе6-щных в мире способа его кодирования.
    виндовый ucs2 вполне себе fixed width.

     
     
  • 6.74, Аноним (4), 12:29, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В венде, кстати, самый убогий и проблемный юникод, не понимаю, откуда твои восторги. Компромиссное решение конечно было, спасибо хоть теперь utf8 приняли. Но после этого перекодированый utf16 в utf8 может отправлять её в бсод. Когда в одних местах огрызок utf16 и в других местах огрызок utf8, это весело тоже.
     
  • 6.76, Аноним (76), 12:30, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ucs2

    но ведь там нет эмодзи !

     
     
  • 7.93, пох.. (?), 12:43, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    увы. Поэтому в современной венде тоже помойка из где-то 16, где-то 8, а где-то и вообще восьмибитных кодировок для совместимости.
     
  • 6.125, Аноним (124), 13:43, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В винде все "любят" BOM с которым проблемы и грабли в каждом втором кейсе, а в собственно кодировки нормально не умеют
     
  • 5.92, Аноним (-), 12:43, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В чистых сях, если предказать невозможно размер строки, используют 2 пути:
    1. Используют аллокаторы.
    2. Используют массив, превыщающий размеры вводимых данных, с дополнительной проверочной функцией выхода массива за пределы допустимого размера.

    >Понятное дело, накладные расходы в любом случае довольно серьёзные, по сравнению с обработкой однобайтных строк.

    Понятие "накладные расходы" пришло из языков высокого уровня, где программисты отучились соображать, как в оперативной памяти располагаются данные. Чисто-сишник не знает таких слов, как "накладные расходы. Он просто видит задачу, и её делает. А Си плюс-плюс объектно-ориетрированный язык, в нём проблем с работой со строками вообще не существует.

     
     
  • 6.121, Аноним (-), 13:29, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Чисто-сишник не знает таких слов, как "накладные расходы. Он просто видит задачу, и выходит за границы массива.

    Я поправил, не благодари)

     
  • 4.59, Аноним (59), 12:17, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    «От любой другой» — это от ASCII? Примерно всем.
     
     
  • 5.126, Аноним (124), 13:45, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    При одном и том же наборе символов примерно ничем) А потом выясняется что ASCII в реале тебе не хватает и начинается цирк с теми, кто изначально использовал ASCII only подход
     
  • 3.49, Аноним (49), 12:07, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > C и C++ сразу отлетают в таком случае, поскольку вообще никак не умеют в юникодные строки

    Звездёж наглый. https://en.cppreference.com/w/cpp/language/string_literal u8 и https://en.cppreference.com/w/cpp/locale/codecvt_utf8 .

     
     
  • 4.64, Аноним (64), 12:22, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    std::codecvt_utf8
    (deprecated in C++17)
    (removed in C++26)
     
  • 3.52, Аноним (52), 12:11, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не то чтобы гуру в си юникоде, но даже без libicu всё работает нормально. Сами по себе строки и регексы в них - без проблем вообще.
     
  • 3.90, Netcat (?), 12:42, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    wchar_t нет?
     
     
  • 4.106, Аноним (-), 13:03, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >wchar_t нет?

    Есть. А он имеет ввиде резиновый utf8.

     
  • 3.128, Аноним (128), 13:50, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >C и C++ сразу отлетают в таком случае, поскольку вообще никак не умеют в юникодные строки.

    С++20 имеет юникодные типы.

     

  • 1.3, Аноним (3), 11:07, 03/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А почему GCC не участвовал в этом соревновании?
     
     
  • 2.6, Dzen Python (ok), 11:12, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Тогда все эти зиги и нимы с моджо не получили бы первые места, естественно. Пришлось бы шаманить с разворачиванием циклов для луДшей синтетики
     
     
  • 3.51, Витюшка (?), 12:10, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Получили бы, после того как ты написал поддержку Zig в gcc.
     
     
  • 4.105, Аноним (-), 13:00, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А есть какие-то предпосылки для этого?
    Зиг вроде и от шланга хотел отказываться.
     
  • 4.122, Аноним (122), 13:38, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, гендерфлюид не напишет. Он только токсить в комментах горазд.
     
     
  • 5.127, Аноним (124), 13:46, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На самом деле Zig и раст - это разные штуки
     
  • 2.35, Archer73 (ok), 11:50, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    По тестам Phoronix актуальный gcc в среднем чуть медленнее clang
    https://www.phoronix.com/review/gcc-clang-eoy2023/8
     
     
  • 3.50, Аноним (4), 12:09, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все, кто хоть немного интересовался вопросом, понимают, что это булшит. Но у шланга есть грязные менее универсальные к входным данным оптимизации (aka лапша из goto), которые во многих случаях дают хороший результат.

    Хотя гцц тоже не без проблем, но производительность сгенерированного им кода куда более предсказуемая и пго позволяет применять наиболее эффективные оптимизации.

     
     
  • 4.95, Аноним (-), 12:53, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скажем так, код скомпилированный пр помощи GCC будет "качественным". ГНУ-тым, как "кровь из носу" тупая производительность, "во чтобы та ни стало", не нужна, они взрослые люди и переболели этой детской болезнью.
     
  • 2.94, olelukoie (ok), 12:46, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Потому что надо новость внимательно читать. Там в заголовке обоих графиков черным по белому написано «arm64-darwin». А что это такое? Правильно, это новые макбуки. И GCC там еще даже рядом не пробегал (я нашел только экспериментальную ветку, еще не включенную в официальный релиз).
     
     
  • 3.109, Аноним (-), 13:15, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Потому что надо новость внимательно читать. Там в заголовке обоих графиков черным по белому написано «arm64-darwin».

    Ну ты сказанул!
    Ты бы еще предложил "разобраться в теме, а потом потом только комментировать"

     
  • 2.130, Аноним (128), 13:53, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >А почему GCC не участвовал в этом соревновании?

    Так Darwin-платформа же. Им там религия запрещала GCC >4.2.2 использовать. Вам же неинтересны будут тесты на этой версии GCC?

     

  • 1.5, Dzen Python (ok), 11:11, 03/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А смысл заниматься подобным онанизмом, если и так понятно, что (по времени исполнения) компилируевые < байт-код < интерпретируемые?

    Нет, серьёзно.

     
     
  • 2.23, Anonymus (?), 11:31, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > PyPy < CPython

    Тут всё правильно?

     
  • 2.116, Аноним (116), 13:24, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Байт-код с JIT бывает быстрее компилируемого
     
  • 2.123, Аноним (122), 13:40, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не понятно. Если бы читал книжки, а не гендерфлюидством занимался - понял бы почему
     

  • 1.7, Аноним (7), 11:15, 03/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Их бы сравнения да фронтоделам в уши.
    Один дискорд поражает своей "эффективностью"
     
     
  • 2.79, Аноним (79), 12:31, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Их бы сравнения да фронтоделам в уши.
    > Один дискорд поражает своей "эффективностью"

    Я вам секрет страшный открою - фронтоделам и прочим вэбманкам фиолетово, они живут в парадигме - мы лабаем, а пользователю, если нужно запускать наш чудокод следует если что докупить дополнительных железок на апгрейд его "устаревшего гроба"!

     
  • 2.111, Аноним (-), 13:17, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне платят за код, а не за оптимизации под устаревшие платформы.
    Если надо будет сделать так, чтобы оно запускалось на некрожелезе - то я готов это сделать за отдельный прайс.
     

  • 1.8, Аноним (8), 11:17, 03/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Каким это образом Zig, Mojo и Nim получают первые 3 места, если задача Судоку на них не решалась вообще (еще и Пересечение массивов у Zig и Mojo)? Логичней было б прибавить к полному времени выполнения на них бесконечность а не нули.
     
     
  • 2.15, пох.. (?), 11:27, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Каким это образом Zig, Mojo и Nim получают первые 3 места, если задача Судоку на них не решалась вообще

    и почему тогда не победил brainfuck, вот что непонятно!

     

  • 1.10, Аноним (10), 11:19, 03/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот и очередное доказательство, что ужасный ржавый проигрывает божественному зигу
     
     
  • 2.16, Анонин (?), 11:28, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Проигрывает в matmul, выигрывает в nqueens.
    Но остальные две задачи зиг вообще не решил... поэтому, по мнению авторов, он быстрее чем раст.
    Тогда проще было вообще не решать задачи и стать лучшим языком!))
     

  • 1.11, Аноним (11), 11:23, 03/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Как часто вы умножаете матрицы в ваших программах?
     
     
  • 2.36, Тот_ещё_аноним (ok), 11:56, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Удивительно, но часто
    Клиент калькулятор на сайт попросил, умножение матриц внутри, php
     
     
  • 3.47, фнон (?), 12:05, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    хм... мне казалось, что мат. либы должны быть уже или написаны, или быть в std.
    Или это какой-то особый калькулятор?
     
     
  • 4.110, Аноним (-), 13:16, 03/01/2024 Скрыто ботом-модератором
    		• –1 +/
     

  • 1.12, Аноним (-), 11:26, 03/01/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –1 +/
     
     
  • 2.18, пох.. (?), 11:28, 03/01/2024 Скрыто ботом-модератором
    		• +2 +/
     

  • 1.14, Аноним (14), 11:27, 03/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    я так понимаю, что сравнение велось по суммарному времени для всех 4 тестов, а почему на 1 диаграмме для zig, nim, mojo и др. не все тесты отражены? или они мгновенно отработали?
     
     
  • 2.22, Аноним (64), 11:31, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Потому что для zig и mojo еще не написали sudoku и bedcov, а для nim - bedcov.
    Зачем при этом делать такую диаграму - вопрос к автору.
     
     
  • 3.26, Аноним (14), 11:34, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    мне показалось или новость исправили?
     
     
  • 4.28, Аноним (14), 11:38, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    теперь первый си
     
  • 3.39, Анонус (?), 11:59, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Могли бы в ЧатЖПТ заказать. Возможно и не самый оптимальный вариант будет, но лучше чем ничего.
     

  • 1.17, Советский инженер (ok), 11:28, 03/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    '''rust
    fn matmul(n: usize, a: Vec<Vec<f64>>, b: Vec<Vec<f64>>) -> Vec<Vec<f64>>
    '''

    какойто додик упоротый передает вектора в функцию по значению !!!
    это даже не смешно.

    всратые клоуны

     
     
  • 2.21, пох.. (?), 11:30, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > какойто додик упоротый передает вектора в функцию по значению !!!
    > это даже не смешно.

    "appease clippy"

     
  • 2.31, qetuo (?), 11:45, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Передает. Но в Rust по умолчанию используется "перемещение", поэтому никаких промежуточных аллокаций и копирований содержимого происходить не будет.
     
     
  • 3.129, Аноним (124), 13:52, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оказывается раст не защищает от полного непонимания происходящего и, как следствие, говнокода) удивительно... восхитительно...
     
  • 2.84, Alladin (?), 12:37, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    сьто?, Vec представляет из себя указатель и ты переместил/скопировал указатель в функцию.

    ты бы лучше спросил зачем им аллокация в аллокации.

     
     
  • 3.102, Советский инженер (ok), 12:57, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Vec представляет из себя указатель

    указатель и счетчик занятого

     
  • 2.85, Sw00p aka Jerom (?), 12:38, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    задам вопрос не по теме, зачем какой либо функции возвращать значение return-ом, если назначение (dst) возвращаемого значения можно передать указателем в качестве аргумента фукнции?
     

  • 1.19, фнон (?), 11:29, 03/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Т.е если взять брейнфак, где нет ни одной реализованной задачи - то он победит, тк время будет минимально?
    (Эти гении "добавляют 0 времени" для нерешенной задачи /_-)
    Максимально глупые условия теста.
     
  • 1.20, Аноним (20), 11:30, 03/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Где FPC? Где Fortran?
     
     
  • 2.40, Тот_ещё_аноним (ok), 12:00, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    См результаты Си
     

  • 1.25, Аноним (25), 11:33, 03/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > производительность PHP оказалась примерно в 4 раза выше, чем CPython.

    Воистину не тормозит!

     
     
  • 2.48, Аноним (48), 12:06, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    PHP фреймворки эффективно устраняют это недоразумение.
     
  • 2.55, Аноним (4), 12:15, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> производительность PHP оказалась примерно в 4 раза выше, чем CPython.
    > Воистину не тормозит!

    PHP не ЯП.

     

  • 1.29, Анонин (?), 11:40, 03/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вообще очень классный вброс!
    Сейчас набегут со словами:
    "Вы написали на моем любимом языка какое-то овно! Сейчас я покажу вам как надо писать!!11"
    Так что ждем третью версию тестов))
     
     
  • 2.60, Витюшка (?), 12:17, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кроме Rust. Они обосрались и не смогли написать самый простой мьютекс ещё в прошлой ветке.
     
     
  • 3.67, Анонин (?), 12:24, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Странно, вроде обосрался ты запутавшись в волотилях аж в 60 строках кода...
    А они умные люди - решили не тратить свое время на новый год на какую-то фигню.
     
     
  • 4.112, Витюшка (?), 13:20, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я как раз не запутался, я его не использовал до этого. Это нормально для программистов, которые пишут больше чем 0 строк кода 😀😀😀

    Только в Rust все пишут сразу безопасно и идеально. Но теперь мы поняли как 😀😀😀

    Лучшая программа - это ненаписанная программа. По версии Rust фанатиков.

    И, кстати, если бы я и не сказал, никто бы и не узнал.

     
     
  • 5.118, Аноним (-), 13:25, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Лучшая программа - это ненаписанная программа. По версии Rust фанатиков.

    Странно, тебе вроде кинули код мютексов на расте.
    Код есть - есть. Какие вопросы?

     
  • 5.119, Анонин (?), 13:26, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Угу, только "фанатики" раст тебе предоставили рабочую написанную программу "проверенную годами" (с).
    А ты... ну, что смог, то смог. Есть куда расти.

    > И, кстати, если бы я и не сказал, никто бы и не узнал.

    ... думаешь ты.
    Но даже если это так, то это как бы намекает, насколько всем непофиг на твои потуги)))

     

  • 1.33, Bottle (?), 11:48, 03/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Очень всратый бенчмарк, кроме того, что не на всех языках решены все задачи, так езё задач мало.
    The Benchmarks Game гораздо информативней.
     
     
  • 2.86, Alladin (?), 12:40, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    зиг тупо луДше:)
     

  • 1.34, Анонн (?), 11:49, 03/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Такое ощущение, что все компилируемые языки должны асимптотически сходиться к одним значения.
    У автора V и rust немного обгоняют Си в nqueen.
    А в matmul V проигрывает Си около 6 раз - 3.17 vs 0.54!
    Предположу, что там что-то неправильно реализовали.
     
     
  • 2.56, Archer73 (ok), 12:16, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не понятно каким компилятором собирался код V. В makefile есть только опция -prod. Лучше было бы явно задать в качестве компилятора gcc, и добавить опции fast_math и no_bounds_checking. Возможно это ничего не поменяет, но явное лучше неявного.
     

  • 1.37, Анонус (?), 11:57, 03/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Было бы здорово увидеть решение на asm для эталона.
     
     
  • 2.42, Тот_ещё_аноним (ok), 12:03, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разница с Си будет доли %
     
     
  • 3.46, Аноним (46), 12:05, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не смеши мои тапки, Си от голого ассемблера отстаёт в десятки раз. Проверено ещё во времена msdos и 8086 процессора.
     
     
  • 4.69, Аноним (59), 12:26, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вспомнила бабка, как девкой была. Сейчас компилятор так наоптимизирует, что кожаный движок в жизни не догадался бы так написать. Да и тогда не было никаких десятков раз, конечно.
    А тут ведь у нас про математику? Программирование 8087 на ассемблере — занятие для законченного мазохиста.
     
     
  • 5.80, Аноним (4), 12:34, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Оптимизации это хорошо (потому что компилятор в теории лучше знает об особенностях каждой архитектуры), но, в конечном счёте, без ручного ассемблера сегодня не обойтись.
     
  • 3.120, User (??), 13:28, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так-то при решении сколько-нибудь осмысленной объёмной задачи компилятор почти наверняка справится лучше... Т.е. возможны конечно варианты - но in general на x64 как-то так.
     
  • 2.61, Аноним (61), 12:20, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Посмотрел по ссылкам подробности алгоритмов. Составителям тестов следовало бы привлечь специалистов, которые читали что-либо еще, кроме Википедии. Используется неэффективное хранение матриц. На С можно намного увеличить скорость их перемножения.
     

  • 1.45, Аноним (46), 12:04, 03/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Все это почти не имеет значения, если речь не про системное программирование с критическими участками, где требуется производительность именно процессора. В большинстве случаев все упирается в I/O, будь то память, шина или сеть.
     
     
  • 2.63, Аноним (61), 12:21, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Думаю, они I/O, как Вы выразились, все-таки не учитывали. :)
     
  • 2.70, FF (?), 12:27, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тогда еще хуже будет. "200 метров джава-скрипта грузит текста 300 байт"
     
  • 2.72, Аноним (59), 12:28, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тысячи задач, где всё упирается в скорость процессора.
     
  • 2.77, FF (?), 12:31, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    процессор не обязателен, так и запишем
     

  • 1.54, Анонус (?), 12:14, 03/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    В новости надо бы добавить уточнение, что результаты получены на

    > Timing on Apple M1 Macbook Pro

     
  • 1.58, Аноним324 (ok), 12:16, 03/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А теперь посмотрим в рейтинг зарплат, за что готовы платить, и увидим, что никаких быстрых языков там не нужно.
     
     
  • 2.65, Витюшка (?), 12:22, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Быстрые языки много где нужны. Но там язык только инструмент. Нужна математика, алгоритмы, знание предметной области.

    Остальным хватит и однопоточного JS за глаза

     
     
  • 3.78, Аноним (64), 12:31, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Или тайпскрипт (͡° ͜ʖ ͡°)
     
     
  • 4.113, Витюшка (?), 13:21, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Или его. Шикарный язык, по сравнению с чистым JS.
     
  • 3.101, Аноним324 (ok), 12:56, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Быстрые языки много где нужны. Но там язык только инструмент. Нужна математика,
    > алгоритмы, знание предметной области.
    > Остальным хватит и однопоточного JS за глаза

    Ох люблю кекспертво в области однопоточного джаваскрипта, знания поражают. Впринципе словосочетание "однопоточный джаваскрипт" уже отражает твоё знание предмета обсуждений.

     
     
  • 4.114, Витюшка (?), 13:22, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Докажи обратное, клоун. А то сам стандарт JavaScript об этом то и не знает, что он многопоточный 😀
     
  • 3.103, Аноним324 (ok), 12:58, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Быстрые языки много где нужны. Но там язык только инструмент. Нужна математика,
    > алгоритмы, знание предметной области.
    > Остальным хватит и однопоточного JS за глаза

    Там где нужны быстрые языки, как правило не платят денег, я сомневаюсь что разрабы какой-то йоба электроники заплатят мне 12 тысяч долларов, а вот бизнес гои, отвалят мне 12 за джаваскриптик, 15 девопсу несисадминовичу, ещё чирик менеджеру.

     
     
  • 4.117, Витюшка (?), 13:24, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А потом ты проснулся? Зарплаты посмотри на JavaScript, на Node.js. Заплатят тебе 12к$. Ну ты и мечтатель.

    Покажи эти вакансии.

    За JavaScript платят значительно меньше чем за C++. И даже за не 10к платят единицам.

     
  • 2.68, Аноним (61), 12:24, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если не нужно результатов, то да.
     
  • 2.73, FF (?), 12:28, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > никаких быстрых языков там не нужно

    ты уверен? подсказать, где еще больше платят, за один час и в продакшен, можно дальше новый фреймворк изучать.

     

  • 1.62, Аноним (62), 12:21, 03/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Раст на уровне D и Явы, даже не в первой пятерке, чего собственно и следовало ожидать.
     
     
  • 2.75, Аноним (75), 12:29, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > чего собственно и следовало ожидать

    26 звёзд за 12 лет намекают что тесты мягко говоря необъективные

     
  • 2.97, ИмяХ (ok), 12:54, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если правильно отсортировать график, то раст будет на 4 месте по производительности.
     

  • 1.66, Аноним (48), 12:23, 03/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Победили JavaScript, Lua, Julia, Python. Только на этих языках были решены все задачи.
     
  • 1.71, Витюшка (?), 12:27, 03/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Начал учить Flutter и Dart. Язык показался на удивление приятным!

    А ещё такой производительный. Есть куда расти

     
     
  • 2.104, Аноним324 (ok), 12:59, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Начал учить Flutter и Dart. Язык показался на удивление приятным!
    > А ещё такой производительный. Есть куда расти

    Флаттер да, он приятный он как Vue.js

     

  • 1.82, Аноним (82), 12:36, 03/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Очередной наброс на вентилятор а не тесты!
     
  • 1.83, Acroyear2 (?), 12:36, 03/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Нет никаких "языков программирования", никакой текст не может заставить программу работать, ибо нет никаких "программ", вы хотите сказать, что строки "кода" могут заставить кремень думать?
    Хахаха, мы живём в матрице инопланетян, а там один Бог знает их механизмы.
     
     
  • 2.87, Sw00p aka Jerom (?), 12:40, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и сказки про то, что компилятор лучше сгенерирует код, чем человек :)
     

  • 1.88, фнон (?), 12:41, 03/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В тесте явно не хватает 1С
     
  • 1.99, ИмяХ (ok), 12:55, 03/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как js:bun оказался на 5 месте, хотя по цифрам должен был быть на 11м?
     
     
  • 2.107, Аноним (-), 13:04, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "А как тебе такая магия графиков, ИмяХ?" (с)
    Просто там график по nqueen + matmul.

    1. учитываются всего 2 задачи из 4х
    2. если у тебя одна супер быстрая, а вторая супер медленная (как случилось с V), то ты можешь обогнать язык, где обе задачи среднячки

    В общем тест нуждается в фиксах и улучшении, зато отлично генерирует срач

     

  • 1.108, corvuscor (ok), 13:14, 03/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мне вот интересны два момента.
    1. В подавляющем большинстве языков для matmul нынче используется OpenBLAS или что-то подобное, откуда там разница в разы? Свой велосипед делали?
    2. По-хорошему, раз уж это тест производительности, надо тестировать на предварительно откомпилированых программах, если таковая возможность имеется. Тогда это будут равные условия.
     
     
  • 2.115, Анонин (?), 13:23, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, там для каждого языка написали свой велосипед. И эти велосипеды явно разной степени кривизны.
    github.com/attractivechaos/plb2/tree/master/src

    После это пункта, второй уже не имеет никакого значения))

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2024 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру