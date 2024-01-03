Сравнение эффективности 20 языков программирования

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|2.4, Аноним (4), 11:08, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
|
Ну, если тебя высосанная из пальца синтетика с сомнительными результатами мотивирует, то -- вперёд.
|
|1.2, Аноним (2), 11:07, 03/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
А теперь надо сравнить эти языки на обработке юникодного текста. И не забыть сравнить время, затраченное на написание кода для всех тестов
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|2.9, наука_кандидатов (?), 11:19, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–9 +/–
|
C и C++ сразу отлетают в таком случае, поскольку вообще никак не умеют в юникодные строки. Задача "оставить в строке только буквы алфавитов X и Y" на этих языках нерешаема.
|
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|3.13, пох.. (?), 11:26, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
|
за такую задачу надо сразу бить ее постановщика лопатой по хлебалу.
(в одном интересном языке принято записывать звуки, отсутствующие в алфавите, с помощью апострофа. Догадываешься что происходит при попытке ввести мои паспортные данные в такой вот хрени?)
|
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|4.124, Аноним (124), 13:41, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Которая зачастую и используется во всяких других решениях чтобы работать нормально, в т.ч. для SQLite для нормального текстового поиска приходится пересобирать с ней
|
|3.32, Герострат (?), 11:45, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Что значит "умеет в юникодные строки"? Чем юникодная строка отличается от любой другой?
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|4.38, Аноним (4), 11:57, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тем, что предсказать количество байт, необходимое под определённое число символьных единиц, а также, сколько будет каждая из них, невозможно. Это накладывает определённые ограничения на работу с текстом, но, на практике, строки бывают только такими. Если, конечно, это не UTF-32, там размер предсказуемый. Понятное дело, накладные расходы в любом случае довольно серьёзные, по сравнению с обработкой однобайтных строк.
|
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|5.57, пох.. (?), 12:16, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
это не про unicode, это про utf8/16 - два самых уе6-щных в мире способа его кодирования.
виндовый ucs2 вполне себе fixed width.
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|6.74, Аноним (4), 12:29, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
В венде, кстати, самый убогий и проблемный юникод, не понимаю, откуда твои восторги. Компромиссное решение конечно было, спасибо хоть теперь utf8 приняли. Но после этого перекодированый utf16 в utf8 может отправлять её в бсод. Когда в одних местах огрызок utf16 и в других местах огрызок utf8, это весело тоже.
|
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|7.93, пох.. (?), 12:43, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
увы. Поэтому в современной венде тоже помойка из где-то 16, где-то 8, а где-то и вообще восьмибитных кодировок для совместимости.
|
|6.125, Аноним (124), 13:43, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В винде все "любят" BOM с которым проблемы и грабли в каждом втором кейсе, а в собственно кодировки нормально не умеют
|
|5.92, Аноним (-), 12:43, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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В чистых сях, если предказать невозможно размер строки, используют 2 пути:
1. Используют аллокаторы.
2. Используют массив, превыщающий размеры вводимых данных, с дополнительной проверочной функцией выхода массива за пределы допустимого размера.
>Понятное дело, накладные расходы в любом случае довольно серьёзные, по сравнению с обработкой однобайтных строк.
Понятие "накладные расходы" пришло из языков высокого уровня, где программисты отучились соображать, как в оперативной памяти располагаются данные. Чисто-сишник не знает таких слов, как "накладные расходы. Он просто видит задачу, и её делает. А Си плюс-плюс объектно-ориетрированный язык, в нём проблем с работой со строками вообще не существует.
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|6.121, Аноним (-), 13:29, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Чисто-сишник не знает таких слов, как "накладные расходы. Он просто видит задачу, и выходит за границы массива.
Я поправил, не благодари)
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|5.126, Аноним (124), 13:45, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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При одном и том же наборе символов примерно ничем) А потом выясняется что ASCII в реале тебе не хватает и начинается цирк с теми, кто изначально использовал ASCII only подход
|
|3.52, Аноним (52), 12:11, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не то чтобы гуру в си юникоде, но даже без libicu всё работает нормально. Сами по себе строки и регексы в них - без проблем вообще.
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|3.128, Аноним (128), 13:50, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>C и C++ сразу отлетают в таком случае, поскольку вообще никак не умеют в юникодные строки.
С++20 имеет юникодные типы.
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|2.6, Dzen Python (ok), 11:12, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Тогда все эти зиги и нимы с моджо не получили бы первые места, естественно. Пришлось бы шаманить с разворачиванием циклов для луДшей синтетики
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|4.105, Аноним (-), 13:00, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А есть какие-то предпосылки для этого?
Зиг вроде и от шланга хотел отказываться.
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|3.50, Аноним (4), 12:09, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Все, кто хоть немного интересовался вопросом, понимают, что это булшит. Но у шланга есть грязные менее универсальные к входным данным оптимизации (aka лапша из goto), которые во многих случаях дают хороший результат.
Хотя гцц тоже не без проблем, но производительность сгенерированного им кода куда более предсказуемая и пго позволяет применять наиболее эффективные оптимизации.
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|4.95, Аноним (-), 12:53, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Скажем так, код скомпилированный пр помощи GCC будет "качественным". ГНУ-тым, как "кровь из носу" тупая производительность, "во чтобы та ни стало", не нужна, они взрослые люди и переболели этой детской болезнью.
|
|2.94, olelukoie (ok), 12:46, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Потому что надо новость внимательно читать. Там в заголовке обоих графиков черным по белому написано «arm64-darwin». А что это такое? Правильно, это новые макбуки. И GCC там еще даже рядом не пробегал (я нашел только экспериментальную ветку, еще не включенную в официальный релиз).
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|3.109, Аноним (-), 13:15, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Потому что надо новость внимательно читать. Там в заголовке обоих графиков черным по белому написано «arm64-darwin».
Ну ты сказанул!
Ты бы еще предложил "разобраться в теме, а потом потом только комментировать"
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|2.130, Аноним (128), 13:53, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>А почему GCC не участвовал в этом соревновании?
Так Darwin-платформа же. Им там религия запрещала GCC >4.2.2 использовать. Вам же неинтересны будут тесты на этой версии GCC?
|
|1.5, Dzen Python (ok), 11:11, 03/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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А смысл заниматься подобным онанизмом, если и так понятно, что (по времени исполнения) компилируевые < байт-код < интерпретируемые?
Нет, серьёзно.
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|2.123, Аноним (122), 13:40, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не понятно. Если бы читал книжки, а не гендерфлюидством занимался - понял бы почему
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|1.7, Аноним (7), 11:15, 03/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Их бы сравнения да фронтоделам в уши.
Один дискорд поражает своей "эффективностью"
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|2.79, Аноним (79), 12:31, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> Их бы сравнения да фронтоделам в уши.
> Один дискорд поражает своей "эффективностью"
Я вам секрет страшный открою - фронтоделам и прочим вэбманкам фиолетово, они живут в парадигме - мы лабаем, а пользователю, если нужно запускать наш чудокод следует если что докупить дополнительных железок на апгрейд его "устаревшего гроба"!
|
|2.111, Аноним (-), 13:17, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Мне платят за код, а не за оптимизации под устаревшие платформы.
Если надо будет сделать так, чтобы оно запускалось на некрожелезе - то я готов это сделать за отдельный прайс.
|
|1.8, Аноним (8), 11:17, 03/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Каким это образом Zig, Mojo и Nim получают первые 3 места, если задача Судоку на них не решалась вообще (еще и Пересечение массивов у Zig и Mojo)? Логичней было б прибавить к полному времени выполнения на них бесконечность а не нули.
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|2.15, пох.. (?), 11:27, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Каким это образом Zig, Mojo и Nim получают первые 3 места, если задача Судоку на них не решалась вообще
и почему тогда не победил brainfuck, вот что непонятно!
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|1.10, Аноним (10), 11:19, 03/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Вот и очередное доказательство, что ужасный ржавый проигрывает божественному зигу
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|2.16, Анонин (?), 11:28, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Проигрывает в matmul, выигрывает в nqueens.
Но остальные две задачи зиг вообще не решил... поэтому, по мнению авторов, он быстрее чем раст.
Тогда проще было вообще не решать задачи и стать лучшим языком!))
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|3.47, фнон (?), 12:05, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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хм... мне казалось, что мат. либы должны быть уже или написаны, или быть в std.
Или это какой-то особый калькулятор?
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|1.14, Аноним (14), 11:27, 03/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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я так понимаю, что сравнение велось по суммарному времени для всех 4 тестов, а почему на 1 диаграмме для zig, nim, mojo и др. не все тесты отражены? или они мгновенно отработали?
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|2.22, Аноним (64), 11:31, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Потому что для zig и mojo еще не написали sudoku и bedcov, а для nim - bedcov.
Зачем при этом делать такую диаграму - вопрос к автору.
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|3.39, Анонус (?), 11:59, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Могли бы в ЧатЖПТ заказать. Возможно и не самый оптимальный вариант будет, но лучше чем ничего.
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|1.17, Советский инженер (ok), 11:28, 03/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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'''rust
fn matmul(n: usize, a: Vec<Vec<f64>>, b: Vec<Vec<f64>>) -> Vec<Vec<f64>>
'''
какойто додик упоротый передает вектора в функцию по значению !!!
это даже не смешно.
всратые клоуны
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|2.21, пох.. (?), 11:30, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> какойто додик упоротый передает вектора в функцию по значению !!!
> это даже не смешно.
"appease clippy"
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|2.31, qetuo (?), 11:45, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Передает. Но в Rust по умолчанию используется "перемещение", поэтому никаких промежуточных аллокаций и копирований содержимого происходить не будет.
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|3.129, Аноним (124), 13:52, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Оказывается раст не защищает от полного непонимания происходящего и, как следствие, говнокода) удивительно... восхитительно...
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|2.84, Alladin (?), 12:37, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
сьто?, Vec представляет из себя указатель и ты переместил/скопировал указатель в функцию.
ты бы лучше спросил зачем им аллокация в аллокации.
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|2.85, Sw00p aka Jerom (?), 12:38, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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задам вопрос не по теме, зачем какой либо функции возвращать значение return-ом, если назначение (dst) возвращаемого значения можно передать указателем в качестве аргумента фукнции?
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|1.19, фнон (?), 11:29, 03/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Т.е если взять брейнфак, где нет ни одной реализованной задачи - то он победит, тк время будет минимально?
(Эти гении "добавляют 0 времени" для нерешенной задачи /_-)
Максимально глупые условия теста.
|
|1.25, Аноним (25), 11:33, 03/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> производительность PHP оказалась примерно в 4 раза выше, чем CPython.
Воистину не тормозит!
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|2.55, Аноним (4), 12:15, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> производительность PHP оказалась примерно в 4 раза выше, чем CPython.
> Воистину не тормозит!
PHP не ЯП.
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|1.29, Анонин (?), 11:40, 03/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Вообще очень классный вброс!
Сейчас набегут со словами:
"Вы написали на моем любимом языка какое-то овно! Сейчас я покажу вам как надо писать!!11"
Так что ждем третью версию тестов))
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|2.60, Витюшка (?), 12:17, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кроме Rust. Они обосрались и не смогли написать самый простой мьютекс ещё в прошлой ветке.
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|3.67, Анонин (?), 12:24, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Странно, вроде обосрался ты запутавшись в волотилях аж в 60 строках кода...
А они умные люди - решили не тратить свое время на новый год на какую-то фигню.
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|4.112, Витюшка (?), 13:20, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я как раз не запутался, я его не использовал до этого. Это нормально для программистов, которые пишут больше чем 0 строк кода 😀😀😀
Только в Rust все пишут сразу безопасно и идеально. Но теперь мы поняли как 😀😀😀
Лучшая программа - это ненаписанная программа. По версии Rust фанатиков.
И, кстати, если бы я и не сказал, никто бы и не узнал.
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|5.118, Аноним (-), 13:25, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Лучшая программа - это ненаписанная программа. По версии Rust фанатиков.
Странно, тебе вроде кинули код мютексов на расте.
Код есть - есть. Какие вопросы?
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|5.119, Анонин (?), 13:26, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Угу, только "фанатики" раст тебе предоставили рабочую написанную программу "проверенную годами" (с).
А ты... ну, что смог, то смог. Есть куда расти.
> И, кстати, если бы я и не сказал, никто бы и не узнал.
... думаешь ты.
Но даже если это так, то это как бы намекает, насколько всем непофиг на твои потуги)))
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|1.33, Bottle (?), 11:48, 03/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Очень всратый бенчмарк, кроме того, что не на всех языках решены все задачи, так езё задач мало.
The Benchmarks Game гораздо информативней.
|
|1.34, Анонн (?), 11:49, 03/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Такое ощущение, что все компилируемые языки должны асимптотически сходиться к одним значения.
У автора V и rust немного обгоняют Си в nqueen.
А в matmul V проигрывает Си около 6 раз - 3.17 vs 0.54!
Предположу, что там что-то неправильно реализовали.
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|2.56, Archer73 (ok), 12:16, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не понятно каким компилятором собирался код V. В makefile есть только опция -prod. Лучше было бы явно задать в качестве компилятора gcc, и добавить опции fast_math и no_bounds_checking. Возможно это ничего не поменяет, но явное лучше неявного.
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|3.46, Аноним (46), 12:05, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не смеши мои тапки, Си от голого ассемблера отстаёт в десятки раз. Проверено ещё во времена msdos и 8086 процессора.
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|4.69, Аноним (59), 12:26, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вспомнила бабка, как девкой была. Сейчас компилятор так наоптимизирует, что кожаный движок в жизни не догадался бы так написать. Да и тогда не было никаких десятков раз, конечно.
А тут ведь у нас про математику? Программирование 8087 на ассемблере — занятие для законченного мазохиста.
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|5.80, Аноним (4), 12:34, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Оптимизации это хорошо (потому что компилятор в теории лучше знает об особенностях каждой архитектуры), но, в конечном счёте, без ручного ассемблера сегодня не обойтись.
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|3.120, User (??), 13:28, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так-то при решении сколько-нибудь осмысленной объёмной задачи компилятор почти наверняка справится лучше... Т.е. возможны конечно варианты - но in general на x64 как-то так.
|
|2.61, Аноним (61), 12:20, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Посмотрел по ссылкам подробности алгоритмов. Составителям тестов следовало бы привлечь специалистов, которые читали что-либо еще, кроме Википедии. Используется неэффективное хранение матриц. На С можно намного увеличить скорость их перемножения.
|
|1.45, Аноним (46), 12:04, 03/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Все это почти не имеет значения, если речь не про системное программирование с критическими участками, где требуется производительность именно процессора. В большинстве случаев все упирается в I/O, будь то память, шина или сеть.
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|2.70, FF (?), 12:27, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Тогда еще хуже будет. "200 метров джава-скрипта грузит текста 300 байт"
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|1.54, Анонус (?), 12:14, 03/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
В новости надо бы добавить уточнение, что результаты получены на
> Timing on Apple M1 Macbook Pro
|
|1.58, Аноним324 (ok), 12:16, 03/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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А теперь посмотрим в рейтинг зарплат, за что готовы платить, и увидим, что никаких быстрых языков там не нужно.
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|2.65, Витюшка (?), 12:22, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Быстрые языки много где нужны. Но там язык только инструмент. Нужна математика, алгоритмы, знание предметной области.
Остальным хватит и однопоточного JS за глаза
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|3.101, Аноним324 (ok), 12:56, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Быстрые языки много где нужны. Но там язык только инструмент. Нужна математика,
> алгоритмы, знание предметной области.
> Остальным хватит и однопоточного JS за глаза
Ох люблю кекспертво в области однопоточного джаваскрипта, знания поражают. Впринципе словосочетание "однопоточный джаваскрипт" уже отражает твоё знание предмета обсуждений.
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|4.114, Витюшка (?), 13:22, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Докажи обратное, клоун. А то сам стандарт JavaScript об этом то и не знает, что он многопоточный 😀
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|3.103, Аноним324 (ok), 12:58, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Быстрые языки много где нужны. Но там язык только инструмент. Нужна математика,
> алгоритмы, знание предметной области.
> Остальным хватит и однопоточного JS за глаза
Там где нужны быстрые языки, как правило не платят денег, я сомневаюсь что разрабы какой-то йоба электроники заплатят мне 12 тысяч долларов, а вот бизнес гои, отвалят мне 12 за джаваскриптик, 15 девопсу несисадминовичу, ещё чирик менеджеру.
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|4.117, Витюшка (?), 13:24, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А потом ты проснулся? Зарплаты посмотри на JavaScript, на Node.js. Заплатят тебе 12к$. Ну ты и мечтатель.
Покажи эти вакансии.
За JavaScript платят значительно меньше чем за C++. И даже за не 10к платят единицам.
|
|2.73, FF (?), 12:28, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> никаких быстрых языков там не нужно
ты уверен? подсказать, где еще больше платят, за один час и в продакшен, можно дальше новый фреймворк изучать.
|
|1.62, Аноним (62), 12:21, 03/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Раст на уровне D и Явы, даже не в первой пятерке, чего собственно и следовало ожидать.
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|2.75, Аноним (75), 12:29, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> чего собственно и следовало ожидать
26 звёзд за 12 лет намекают что тесты мягко говоря необъективные
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|2.97, ИмяХ (ok), 12:54, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если правильно отсортировать график, то раст будет на 4 месте по производительности.
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|1.66, Аноним (48), 12:23, 03/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Победили JavaScript, Lua, Julia, Python. Только на этих языках были решены все задачи.
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|1.71, Витюшка (?), 12:27, 03/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Начал учить Flutter и Dart. Язык показался на удивление приятным!
А ещё такой производительный. Есть куда расти
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|2.104, Аноним324 (ok), 12:59, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Начал учить Flutter и Dart. Язык показался на удивление приятным!
> А ещё такой производительный. Есть куда расти
Флаттер да, он приятный он как Vue.js
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|1.83, Acroyear2 (?), 12:36, 03/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Нет никаких "языков программирования", никакой текст не может заставить программу работать, ибо нет никаких "программ", вы хотите сказать, что строки "кода" могут заставить кремень думать?
Хахаха, мы живём в матрице инопланетян, а там один Бог знает их механизмы.
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|1.99, ИмяХ (ok), 12:55, 03/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как js:bun оказался на 5 месте, хотя по цифрам должен был быть на 11м?
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|2.107, Аноним (-), 13:04, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"А как тебе такая магия графиков, ИмяХ?" (с)
Просто там график по nqueen + matmul.
1. учитываются всего 2 задачи из 4х
2. если у тебя одна супер быстрая, а вторая супер медленная (как случилось с V), то ты можешь обогнать язык, где обе задачи среднячки
В общем тест нуждается в фиксах и улучшении, зато отлично генерирует срач
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|1.108, corvuscor (ok), 13:14, 03/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Мне вот интересны два момента.
1. В подавляющем большинстве языков для matmul нынче используется OpenBLAS или что-то подобное, откуда там разница в разы? Свой велосипед делали?
2. По-хорошему, раз уж это тест производительности, надо тестировать на предварительно откомпилированых программах, если таковая возможность имеется. Тогда это будут равные условия.
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|2.115, Анонин (?), 13:23, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, там для каждого языка написали свой велосипед. И эти велосипеды явно разной степени кривизны.
github.com/attractivechaos/plb2/tree/master/src
После это пункта, второй уже не имеет никакого значения))
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