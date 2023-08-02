Релиз языка программирования Nim 2.0

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|1.2, Аноним (2), 14:16, 02/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Надо попробовать переписать на него свои питоно-скрипты. Отпишусь в следующей новости о результатах.
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|2.22, Аноним (22), 15:14, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Без шуток, отпишись о результатах. Может, тоже перепишу вслед, если опыт удастся
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|2.28, Жироватт (ok), 15:55, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Нахрена? А главное - зачем? Если работает и при этом есть не просит.
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|3.51, 12yoexpert (ok), 19:45, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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если у тебя в системе есть компилятор си, ты можешь юзать nim, в отличие от rust
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|1.3, лох (?), 14:17, 02/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> позволяет добиться производительности близкой к Си, если не учитывать затраты на выполнение сборщика мусора
Интерпретируемые языки тоже позволяют добиться производительности близкой к компилируемым, если не учитывать затраты на интерпретатор.
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|3.38, Аноним (38), 18:05, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это аллюзия на другого персонажа, просто замените "Л" на "П".
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|1.8, Аноним (8), 14:27, 02/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Уже ведь есть golang, чем nim принципиально отличается чтобы его выбирали вместо golang?
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|3.25, Ф1 (?), 15:36, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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>Он проще
Язык с метапрограммированием, уровня лиспа (синтаксические макросы) и/или С++ (генерики и что-то похожее на шаблоны С++) проще чем Go?
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|4.49, Аноним (49), 19:41, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А зачем сегодня язык, который метит быть универсальным, без метапрограммирования?
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|2.13, 12yoexpert (ok), 14:42, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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проще, на порядок производительнее, не вендорлокнутый (если не учитывать, что автор работает в амазоне и нигде, кроме амазона, свою книгу не продаёт)
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|3.16, Охохо (?), 15:00, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ссылку на тесты доставишь? На те самые, где Ним на порядок производительнее Голанга.
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|6.46, 12yoexpert (ok), 19:34, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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а было сразу видно, что ты читать не умеешь, а утверждения привык формулировать со словами-паразитами неуверенности навроде "где-то" и "получается"
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|7.55, Аноньимъ (ok), 20:19, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> а было сразу видно, что ты читать не умеешь
Input: 1000
lang code time
go 1-m.go 79ms
go 1.go 477ms
nim 1.nim timeout
nim 1.nim timeout
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|3.17, Аноньимъ (ok), 15:00, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>на порядок производительнее
Подобные экстраординарные утверждения требуют хоть каких-то доказательств.
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|2.52, Golangdev (?), 19:49, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Согласен. В корпорациях так и делают - выбирают промышленные языки, PHP, Java, Go...
Что приводит к тому что вокруг них появляется коммьюнити и экосистема, популярные Open Source.
Я даже не буду спрашивать, что из этого есть у Nim. Есть ли хоть один проект, уровня Kubernetes или CockroachDB. Ответ немного предсказуем.
Но пожелаем удачи проекту, посмотрим, чем он сможет нас порадовать лет через 5-10.
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|1.15, Аноньимъ (ok), 14:59, 02/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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>что позволяет добиться производительности близкой к Си
Это типо какой-то особый перк?
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|2.30, Жироватт (ok), 16:04, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В современных системах, где "программа выполняется в интерпретаторе, который выполняется в "не-виртуалка-а-контейнер" внутри полноценного виртуального хоста в виртуальной машине, которая, в свою очередь, выполняется низкоуровневой IL-виртуалке" - да, это перк.
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|3.45, Аноньимъ (ok), 19:18, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вообще удивительно как люди умудряются прочитать мое сообщение таким извращённым образом.
Я вам пишу - какая-то особая прозвидительности сишки это миф.
Мне отвечают - да сишка очень быстрая вот бы всем так.
У людей ментальный блок.
И русского языка ещё и не знают.
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|4.47, 12yoexpert (ok), 19:35, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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вообще удивительно, как профессионал такого уровня, как ты, находит время высказывать своё экспертное мнение под каждым комментом
и таки да, у тебя запятых не хватает, а отсутствие запятой у меня ты даже не заметишь, диванный знаток русского
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|5.54, Аноньимъ (ok), 20:13, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> а отсутствие запятой у меня ты даже не заметишь
Снявши голову, по волосам не плачут.
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|1.27, Аноним (27), 15:54, 02/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> создан с оглядкой на Pascal, C++, Python и Lisp. Исходный код на языке Nim компилируется в представление на C, C++, Objective-C или JavaScript. В дальнейшем полученный C/C++ код компилируется в исполняемый файл
Август только начался, а приз месяца "За рвение шаблонов" уже выиграли.
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|2.29, Жироватт (ok), 16:01, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну и норм же.
Взяли удачные находки у языков, // Хотя блоки-отступами я не понимаю. Короткий { ... } таки выразительней
красиво совместили их в один язык, // Ну допустим, как минимум без оглядки на совместимость с легаси-синтаксисом
добавили немного рантайм-сахара // Что плохого в фоновом сборщике так никто и не пояснил.
Далее пользовательский код транспилируется в язык, для которого есть mature (слово "зрелый" в русском не несёт той коннотации) компилятор и собирается.
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|3.31, Аноним (27), 16:05, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> JavaScript. В дальнейшем полученный C/C++ код
И вам удачной трансэпиляции.
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|4.34, n00by (ok), 17:38, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Удача нужна Linux (ядру) на архитектурах, для которых Rust не умеет генерировать код.
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|1.33, Аноним (33), 16:43, 02/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> По аналогии с Python в Nim в качестве разделителей блоков применяются отступы
Дальше можно не читать. Хуже только парсить скобки в лиспе, но там хоть понятно зачем.
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|2.44, Аноньимъ (ok), 19:10, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> По аналогии с Python в Nim в качестве разделителей блоков применяются отступы
> Дальше можно не читать. Хуже только парсить скобки в лиспе, но там
> хоть понятно зачем.
Хуже только скобки в сишке, и непонятно зачем.
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|3.50, 12yoexpert (ok), 19:41, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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если бы ты код на nim хоть раз в глаза видел, знал бы, зачем, а пока смысла отвечать тебе по существу столько же, сколько сишнику объяснять js-вкатышу, где в компьютере оперативка
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|1.39, beck (??), 18:06, 02/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Nim ререводится в С. Значит можно переписать ядро линукса на Nim.
Хм...
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|2.48, 12yoexpert (ok), 19:40, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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в теории можно, если gc отключить, но это, во-первых, будет такой же кастрат, как раст в ядре (только весить будет не в 100 раз больше, чем бинарь на си, а в 10), во-вторых, это как ORM использовать - можно, но если ты в уме сможешь прикинуть, что там под капотом выйдет
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