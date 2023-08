Релиз языка программирования Nim 2.0

2.10 , Алексей ( ?? ), 14:31, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Он проще

3.25 , Ф1 ( ? ), 15:36, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – >Он проще Язык с метапрограммированием, уровня лиспа (синтаксические макросы) и/или С++ (генерики и что-то похожее на шаблоны С++) проще чем Go?

4.40 , Аноним ( 40 ), 18:46, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Julia?

4.49 , Аноним ( 49 ), 19:41, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А зачем сегодня язык, который метит быть универсальным, без метапрограммирования?

2.13 , 12yoexpert ( ok ), 14:42, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – проще, на порядок производительнее, не вендорлокнутый (если не учитывать, что автор работает в амазоне и нигде, кроме амазона, свою книгу не продаёт)

3.14 , Owlet ( ? ), 14:58, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ага, а если учитывать?

3.16 , Охохо ( ? ), 15:00, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Ссылку на тесты доставишь? На те самые, где Ним на порядок производительнее Голанга.

4.20 , 12yoexpert ( ok ), 15:08, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – в гугле забанили? первая ссылка

https://programming-language-benchmarks.vercel.app/go-vs-nim

5.42 , Аноньимъ ( ok ), 19:08, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > в гугле забанили? первая ссылка

> https://programming-language-benchmarks.vercel.app/go-vs-nim По ссылке где-то обгоняет го в 2 раза.

А где-то уже го обгоеяет этот ним в 2 раза. Так что вы сами себя разоблачили получается. Ещё с таким пафосом.

6.46 , 12yoexpert ( ok ), 19:34, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – а было сразу видно, что ты читать не умеешь, а утверждения привык формулировать со словами-паразитами неуверенности навроде "где-то" и "получается"

7.55 , Аноньимъ ( ok ), 20:19, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > а было сразу видно, что ты читать не умеешь Input: 1000

lang code time

go 1-m.go 79ms

go 1.go 477ms

nim 1.nim timeout

nim 1.nim timeout

3.17 , Аноньимъ ( ok ), 15:00, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >на порядок производительнее Подобные экстраординарные утверждения требуют хоть каких-то доказательств.

4.19 , 12yoexpert ( ok ), 15:05, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ты всё, что рушит твой маня-мирок, называешь экстраординарным?

3.18 , Аноним ( 18 ), 15:01, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > на порядок производительнее Citation needed.

2.52 , Golangdev ( ? ), 19:49, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Согласен. В корпорациях так и делают - выбирают промышленные языки, PHP, Java, Go... Что приводит к тому что вокруг них появляется коммьюнити и экосистема, популярные Open Source. Я даже не буду спрашивать, что из этого есть у Nim. Есть ли хоть один проект, уровня Kubernetes или CockroachDB. Ответ немного предсказуем. Но пожелаем удачи проекту, посмотрим, чем он сможет нас порадовать лет через 5-10.