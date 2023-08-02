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Релиз языка программирования Nim 2.0

02.08.2023 14:06

Представлен релиз языка системного программирования Nim 2.0. Язык Nim ориентирован на решение задач системного программирования, использует статическую типизацию и создан с оглядкой на Pascal, C++, Python и Lisp. Исходный код на языке Nim компилируется в представление на C, C++, Objective-C или JavaScript. В дальнейшем полученный C/C++ код компилируется в исполняемый файл при помощи любого доступного компилятора (clang, gcc, icc, Visual C++), что позволяет добиться производительности близкой к Си, если не учитывать затраты на выполнение сборщика мусора. По аналогии с Python в Nim в качестве разделителей блоков применяются отступы. Поддерживаются средства метапрограммирования и возможности для создания предметно-ориентированных языков (DSL). Код проекта поставляется под лицензией MIT.

Среди изменений в новом выпуске:

  • По умолчанию задействован сборщик мусора ORC, который использует тот же алгоритм подсчёта ссылок на объекты, что и сборщик мусора ARC, но дополнительно поддерживает обработчик циклов, позволяющий использовать ARC с реализацией механизма async в стандартной библиотеке.
  • Улучшена распаковка кортежей и добавлена возможность вложенной распаковки: 
    
   proc returnsNestedTuple(): (int, (int, int), int, int) = (4, (5, 7), 2, 3)
   let (x, (_, y), _, z) = returnsNestedTuple()
  • Добавлена возможность нисходящего вывода типов: 
    
   let foo: seq[(float, byte, cstring)] = @[(1, 2, "abc")]
  • Добавлена прагма .forbids для определения запрещённых тегов.
  • В стандартной библиотеке модуль "os" разделён на несколько отдельных модулей: std/oserrors, std/envvars, std/paths, std/dirs, std/files, std/symlinks, std/appdirs и std/cmdline.
  • Стабилизирована поддержка перегрузки перечисляемых типов (enum).
  • Для объектов предоставлена возможность определения значений полей по умолчанию. 
    
   type
     Rational* = object
       num: int = 0
       den: int = 1
  • Бэкенд для генерации кода JavaScript переведён на использование типа BigInt для 64-разрядных целых типов (int64 и uint64).
  • Улучшена переносимость с кодом на языке C++.


  1. Главная ссылка к новости (https://nim-lang.org/blog/2023...)
  2. OpenNews: В openSUSE обеспечена полная поддержка языка программирования Nim
  3. OpenNews: Релиз языка программирования Nim 1.6.0
  4. OpenNews: Создатель LLVM развивает новый язык программирования Mojo
  5. OpenNews: В языке программирования Zig обеспечена поддержка самораскрутки (bootstraping)
  6. OpenNews: Доступен язык программирования Julia 1.9
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59542-nim
Ключевые слова: nim
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (47) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 14:16, 02/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Надо попробовать переписать на него свои питоно-скрипты. Отпишусь в следующей новости о результатах.
     
     
  • 2.7, Killer (??), 14:20, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    . Неинтересно
     
  • 2.12, 12yoexpert (ok), 14:38, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    только пиши на каждый свой коммит по новости, тут так принято
     
  • 2.22, Аноним (22), 15:14, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Без шуток, отпишись о результатах. Может, тоже перепишу вслед, если опыт удастся
     
  • 2.26, YetAnotherOnanym (ok), 15:37, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интересно.
     
  • 2.28, Жироватт (ok), 15:55, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Нахрена? А главное - зачем? Если работает и при этом есть не просит.
     
  • 2.32, Golangdev (?), 16:31, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > питоно-скрипты
    > Исходный код на языке Nim компилируется
     
     
  • 3.35, n00by (ok), 17:39, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бывают даже интерпретаторы Си.
     
  • 3.51, 12yoexpert (ok), 19:45, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    если у тебя в системе есть компилятор си, ты можешь юзать nim, в отличие от rust
     

  • 1.3, лох (?), 14:17, 02/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > позволяет добиться производительности близкой к Си, если не учитывать затраты на выполнение сборщика мусора

    Интерпретируемые языки тоже позволяют добиться производительности близкой к компилируемым, если не учитывать затраты на интерпретатор.

     
     
  • 2.9, Аноним (9), 14:30, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    ник у тебя верный
     
     
  • 3.38, Аноним (38), 18:05, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это аллюзия на другого персонажа, просто замените "Л" на "П".
     

  • 1.8, Аноним (8), 14:27, 02/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Уже ведь есть golang, чем nim принципиально отличается чтобы его выбирали вместо golang?
     
     
  • 2.10, Алексей (??), 14:31, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Он проще
     
     
  • 3.25, Ф1 (?), 15:36, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    >Он проще

    Язык с метапрограммированием, уровня лиспа (синтаксические макросы) и/или С++ (генерики и что-то похожее на шаблоны С++) проще чем Go?

     
     
  • 4.40, Аноним (40), 18:46, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Julia?
     
  • 4.49, Аноним (49), 19:41, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем сегодня язык, который метит быть универсальным, без метапрограммирования?
     
  • 2.13, 12yoexpert (ok), 14:42, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    проще, на порядок производительнее, не вендорлокнутый (если не учитывать, что автор работает в амазоне и нигде, кроме амазона, свою книгу не продаёт)
     
     
  • 3.14, Owlet (?), 14:58, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, а если учитывать?
     
  • 3.16, Охохо (?), 15:00, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ссылку на тесты доставишь? На те самые, где Ним на порядок производительнее Голанга.
     
     
  • 4.20, 12yoexpert (ok), 15:08, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в гугле забанили? первая ссылка
    https://programming-language-benchmarks.vercel.app/go-vs-nim
     
     
  • 5.42, Аноньимъ (ok), 19:08, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > в гугле забанили? первая ссылка
    > https://programming-language-benchmarks.vercel.app/go-vs-nim

    По ссылке где-то обгоняет го в 2 раза.
    А где-то уже го обгоеяет этот ним в 2 раза.

    Так что вы сами себя разоблачили получается. Ещё с таким пафосом.

     
     
  • 6.46, 12yoexpert (ok), 19:34, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    а было сразу видно, что ты читать не умеешь, а утверждения привык формулировать со словами-паразитами неуверенности навроде "где-то" и "получается"
     
     
  • 7.55, Аноньимъ (ok), 20:19, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а было сразу видно, что ты читать не умеешь

    Input: 1000
    lang code time
    go 1-m.go 79ms
    go 1.go 477ms
    nim 1.nim timeout
    nim 1.nim timeout

     
  • 3.17, Аноньимъ (ok), 15:00, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >на порядок производительнее

    Подобные экстраординарные утверждения требуют хоть каких-то доказательств.

     
     
  • 4.19, 12yoexpert (ok), 15:05, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты всё, что рушит твой маня-мирок, называешь экстраординарным?
     
  • 3.18, Аноним (18), 15:01, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > на порядок производительнее

    Citation needed.

     
  • 2.52, Golangdev (?), 19:49, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Согласен. В корпорациях так и делают - выбирают промышленные языки, PHP, Java, Go...

    Что приводит к тому что вокруг них появляется коммьюнити и экосистема, популярные Open Source.

    Я даже не буду спрашивать, что из этого есть у Nim. Есть ли хоть один проект, уровня Kubernetes или CockroachDB. Ответ немного предсказуем.

    Но пожелаем удачи проекту, посмотрим, чем он сможет нас порадовать лет через 5-10.

     

  • 1.11, 12yoexpert (ok), 14:37, 02/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    без сомнения лучший язык
     
  • 1.15, Аноньимъ (ok), 14:59, 02/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    >что позволяет добиться производительности близкой к Си

    Это типо какой-то особый перк?

     
     
  • 2.21, 12yoexpert (ok), 15:09, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вам, jvm-щикам, никогда не понять, ваш поезд ушёл
     
  • 2.30, Жироватт (ok), 16:04, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В современных системах, где "программа выполняется в интерпретаторе, который выполняется в "не-виртуалка-а-контейнер" внутри полноценного виртуального хоста в виртуальной машине, которая, в свою очередь, выполняется низкоуровневой IL-виртуалке" - да, это перк.

     
     
  • 3.41, Аноньимъ (ok), 19:05, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как раз в таком случае это значения никакого не играет...
     
  • 3.45, Аноньимъ (ok), 19:18, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще удивительно как люди умудряются прочитать мое сообщение таким извращённым образом.

    Я вам пишу - какая-то особая прозвидительности сишки это миф.
    Мне отвечают - да сишка очень быстрая вот бы всем так.
    У людей ментальный блок.

    И русского языка ещё и не знают.

     
     
  • 4.47, 12yoexpert (ok), 19:35, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    вообще удивительно, как профессионал такого уровня, как ты, находит время высказывать своё экспертное мнение под каждым комментом

    и таки да, у тебя запятых не хватает, а отсутствие запятой у меня ты даже не заметишь, диванный знаток русского

     
     
  • 5.54, Аноньимъ (ok), 20:13, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а отсутствие запятой у меня ты даже не заметишь

    Снявши голову, по волосам не плачут.

     

  • 1.23, keydon (ok), 15:16, 02/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вполне читаем. Таким должен был быть раст.
     
     
  • 2.53, Golangdev (?), 19:52, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А в чё по-вашему проблема с Растом ?
     

  • 1.27, Аноним (27), 15:54, 02/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > создан с оглядкой на Pascal, C++, Python и Lisp. Исходный код на языке Nim компилируется в представление на C, C++, Objective-C или JavaScript. В дальнейшем полученный C/C++ код компилируется в исполняемый файл

    Август только начался, а приз месяца "За рвение шаблонов" уже выиграли.

     
     
  • 2.29, Жироватт (ok), 16:01, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну и норм же.

    Взяли удачные находки у языков, // Хотя блоки-отступами я не понимаю. Короткий { ... } таки выразительней
    красиво совместили их в один язык, // Ну допустим, как минимум без оглядки на совместимость с легаси-синтаксисом
    добавили немного рантайм-сахара // Что плохого в фоновом сборщике так никто и не пояснил.
    Далее пользовательский код транспилируется в язык, для которого есть mature (слово "зрелый" в русском не несёт той коннотации) компилятор и собирается.

     
     
  • 3.31, Аноним (27), 16:05, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > JavaScript. В дальнейшем полученный C/C++ код

    И вам удачной трансэпиляции.

     
     
  • 4.34, n00by (ok), 17:38, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Удача нужна Linux (ядру) на архитектурах, для которых Rust не умеет генерировать код.
     
     
  • 5.36, Советский инженер (?), 17:46, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ха ха
    Не, чувак, удача нужна таким архитектурам.
     

  • 1.33, Аноним (33), 16:43, 02/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > По аналогии с Python в Nim в качестве разделителей блоков применяются отступы

    Дальше можно не читать. Хуже только парсить скобки в лиспе, но там хоть понятно зачем.

     
     
  • 2.37, Жироватт (ok), 17:47, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    )
     
  • 2.44, Аноньимъ (ok), 19:10, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> По аналогии с Python в Nim в качестве разделителей блоков применяются отступы
    > Дальше можно не читать. Хуже только парсить скобки в лиспе, но там
    > хоть понятно зачем.

    Хуже только скобки в сишке, и непонятно зачем.

     
     
  • 3.50, 12yoexpert (ok), 19:41, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    если бы ты код на nim хоть раз в глаза видел, знал бы, зачем, а пока смысла отвечать тебе по существу столько же, сколько сишнику объяснять js-вкатышу, где в компьютере оперативка
     

  • 1.39, beck (??), 18:06, 02/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Nim ререводится в С. Значит можно переписать ядро линукса на Nim.

    Хм...

     
     
  • 2.48, 12yoexpert (ok), 19:40, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    в теории можно, если gc отключить, но это, во-первых, будет такой же кастрат, как раст в ядре (только весить будет не в 100 раз больше, чем бинарь на си, а в 10), во-вторых, это как ORM использовать - можно, но если ты в уме сможешь прикинуть, что там под капотом выйдет
     

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