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Доступен язык программирования Julia 1.9

10.05.2023 21:53

Опубликован релиз языка программирования Julia 1.9, сочетающего такие качества как высокая производительность, поддержка динамической типизации и встроенные средства для параллельного программирования. Синтаксис Julia близок к MATLAB с заимствованием некоторых элементов из Ruby и Lisp. Метод манипуляции строками напоминает Perl. Код проекта распространяется под лицензией MIT.

Ключевые особенности языка:

  • Высокая производительность: одной из ключевых целей проекта является достижение производительности близкой к программам на языке Си. Компилятор Julia основан на наработках проекта LLVM и генерирует эффективный нативный машинный код для многих целевых платформ;
  • Поддержка различных парадигм программирования, включая элементы объектно-ориентированного и функционального программирования. Стандартная библиотека предоставляет в том числе функции для асинхронного ввода/вывода, управления процессами, ведения логов, профилирования и управления пакетами;
  • Динамическая типизация: язык не требует явного определения типов для переменных по аналогии со скриптовыми языками программирования. Поддерживается интерактивный режим работы;
  • Опциональная возможность явного указания типов;
  • Синтаксис, превосходно подходящий для численных вычислений, научных расчётов, систем машинного обучения и визуализации данных. Поддержка многих числовых типов данных и средств для распараллеливания вычислений.
  • Возможность прямого вызова функций из библиотек на языке Си без дополнительных прослоек.



Основные изменения в Julia 1.9:

  • Новые возможности языка
    • Разрешено выполнение присвоений в другом модуле с помощью "setproperty!(::Module, ::Symbol, x)".
    • Разрешено множественное присваивание не в финальной позиции. Например строка "a, b..., c = 1, 2, 3, 4" будет обработана как "a = 1; b..., = 2, 3; c = 4". Это обрабатывается через Base.split_rest.
    • Литералы отдельных символов теперь поддерживают тот же синтаксис, что и строковые литералы; т.е. синтаксис может представлять недопустимые последовательности UTF-8, как это разрешено типом Char.
    • Добавлена поддержка спецификации Unicode 15.
    • Вложенные комбинации кортежей и именованные кортежи символов теперь можно использовать в качестве параметров типа.
    • Новые встроенные функции "getglobal(::Module, ::Symbol[, order])" и "setglobal!(::Module, ::Symbol, x[, order])" для чтения и записи исключительно в глобальные переменные. Метод getglobal теперь должен быть предпочтительнее для доступа к глобальным переменным, чем метод getfield.
  • Изменения в языке
    • Макрос "@invoke", представленный в версии 1.7, теперь экспортируется и доступен для использования. Кроме того, теперь он использует метод "Core.Typeof(x)", а не "Any" в случае, когда аннотация типа опущена для аргумента "x". Это необходимо для того, чтобы типы, передаваемые в качестве аргументов, обрабатывались правильно.
    • Включено экспортирование функции "invokelatest" и макроса "@invokelatest", появившихся в версии 1.7.
  • Улучшения компилятора/среды выполнения
    • Значительно сокращено время до первого выполнения (TTFX - Time to first execution). Предварительная компиляция пакета теперь сохраняет машинный код в "pkgimage", что означает, что код, сгенерированный в процессе предварительной компиляции, не потребует повторной компиляции после загрузки пакета. Использование режима pkgimages можно отключить с помощью опции "--pkgimages=no".
    • Исправлена известная проблема квадратичной сложности выведения типов, и в целом вывод использует меньше памяти. Некоторые граничные случаи с автоматически сгенерированными длинными функциями (например, ModelingToolkit.jl с уравнениями в частных производных и большими причинно-следственными моделями) компилируются намного быстрее.
    • Вызовы с аргументами без конкретных типов теперь могут быть оптимизированы методом Union-splitting для внедрения или статического разрешения, даже если существует несколько разнотиповых кандидатов для диспетчеризации. Это может улучшить производительность в определённых ситуациях, когда типы объектов не полностью статически разрешены, за счёт статического разрешения сайтов вызова "@nospecialize-d" и избежания повторной компиляции.
    • Все варианты использования макроса @pure в модуле Base заменены на Base.@assume_effects.
    • Вызовы invoke(f, invokesig, args...) с менее конкретными типами чем обычно используются для f(args...) больше не приводят к перекомпиляции пакета.
  • Изменения параметров командной строки
    • В Linux и Windows параметр "--threads=auto" теперь пытается определить доступное количество процессоров на основе CPU affinity, маска которого обычно устанавливается в средах высокопроизводительных вычислений и облачных средах.
    • Отключён параметр "--math-mode=fast", вместо которого рекомендуется использовать макрос "@fastmath", имеющий чётко определённую семантику.
    • Параметр "--threads" теперь имеет формат "auto | N[,auto|M]", где M указывает количество создаваемых интерактивных потоков (в настоящее время auto означает 1).
    • Добавлена опция "--heap-size-hint=<size>", устанавливающая порог, после которого начинается активная сборку мусора. Размер может быть указан в байтах, килобайтах (1000 КБ), мегабайтах (300 МБ) или гигабайтах (1,5 ГБ).
  • Изменения в многопоточности
    • "Threads.@spawn" теперь имеет опциональный первый аргумент со значением ":default" или ":interactive". Интерактивная задача требует малой задержки отклика и рассчитана быть короткой или часто выполняемой. Интерактивные задачи будут выполняться в интерактивных потоках, если они указаны при запуске Julia.
    • Потоки, запущенные вне среды выполнения Julia (например, из C или Java), теперь могут вызывать код Julia, используя "jl_adopt_thread". Это происходит автоматически при вводе кода Julia через "cfunction" или точку входа "@ccallable". Как следствие, количество потоков теперь может изменяться во время выполнения.
  • Новые библиотечные функции
    • Новая функция "Iterators.flatmap".
    • Новая функция "pkgversion(m::Module)" для получения версии пакета, который загрузил данный модуль, аналогично "pkgdir(m::Module)".
    • Новая функция "stack(x)", которая обобщает "reduce(hcat, x::Vector{<:Vector})" до любой размерности и допускает любой итератор итераторов. Метод "stack(f, x)" обобщает "mapreduce(f, hcat, x)" и является более эффективным.
    • Новый макрос для анализа выделенной памяти "@allocations", аналогичный "@allocated", за исключением того, что возвращает количество операций выделения памяти, а не общий размер выделенной памяти.
  • Новые возможности библиотеки
    • "RoundFromZero" теперь работает для типов, отличных от "BigFloat".
    • "Dict" теперь можно уменьшить вручную с помощью "sizehint!".
    • "@time" теперь указывает отдельно процент времени, потраченного на перекомпиляцию недействительных методов.
  • Изменения в стандартной библиотеке
    • Устранена проблема параллельного доступа в методах итерации для Dict и других производных объектов, таких как keys(::Dict), values(::Dict) и Set. Эти методы итерации теперь можно вызывать для Dict или Set параллельно для неограниченного количества потоков при условии, что нет действий, изменяющих словарь или набор.
    • Отрицание функции-предиката "!f" теперь возвращает составную функцию "(!) ∘ f" вместо анонимной функции.
    • Функции среза размерности теперь работают в нескольких измерениях: "eachslice", "eachrow" и "eachcol" возвращают объект "Slices", который позволяет выполнять диспетчеризацию для предоставления более эффективных методов.
    • В общедоступный API добавлен макрос "@kwdef".
    • Исправлена проблема с порядком операций в "fld1".
    • Сортировка теперь всегда стабильна по времени (переработан QuickSort).
    • "Base.splat" теперь экспортируется. Возвращаемое значение представляет собой тип "Base.Splat", а не анонимную функцию, что позволяет его красиво выводить.
  • Менеджер пакетов
    • "Package Extensions": поддержка загрузки фрагмента кода из других пакетов, загружаемых в сеансе Julia. Применение сходное с пакетом "Requires.jl", но поддерживается предварительная компиляция и совместимость настроек.
  • Библиотека LinearAlgebra
    • Из-за риска путаницы с поэлементным делением удалены методы "a / b" и "b \ a" со скаляром "a" и вектором "b", которые были эквивалентны "a * pinv(b)".
    • Для вызова BLAS и LAPACK теперь применяется "libblastrampoline (LBT)". OpenBLAS поставляется по умолчанию, но сборка образа системы с другими библиотеками BLAS/LAPACK не поддерживается. Вместо этого рекомендуется использовать механизм LBT для замены BLAS/LAPACK на иной имеющийся комплект библиотек.
    • "lu" поддерживает новую стратегию поворота матрицы "RowNonZero()", которая выбирает первый ненулевой элемент поворота для использования с новыми арифметическими типами и для учебных целей.
    • "normalize(x, p=2)" теперь поддерживает любое нормированное векторное пространство "x", включая скаляры.
    • Количество потоков BLAS по умолчанию теперь равно количеству потоков CPU на архитектуре ARM и половине числа потоков CPU на других архитектурах.
  • Printf: Для лучшей читаемости переработаны сообщения об ошибках для строк неправильного формата.
  • Profile: Новая функция "Profile.take_heap_snapshot(file)", которая записывает файл в формате ".heapsnapshot" на основе JSON, поддерживаемом в Chrome.
  • Random: randn и randexp теперь работают для любого типа AbstractFloat, определяющего rand.
  • REPL
    • Нажатие комбинации клавиш "Alt-e" теперь открывает текущий ввод в редакторе. Содержимое (если оно изменено) будет выполнено при выходе из редактора.
    • Текущий контекст модуля, активный в REPL, можно изменить (по умолчанию это Main) с помощью функции "REPL.activate(::Module)" или путём ввода модуля в REPL и нажатия комбинации клавиш "Alt-m".
    • Режим "нумерованной подсказки", который выводит числа для каждого входа и выхода и сохраняет оценённые результаты в Out, может быть активирован с помощью "REPL.numbered_prompt!()".
    • Автодополнение с помощью табуляции отображает доступные аргументы ключевого слова.
  • SuiteSparse: Код для решателя "SuiteSparse" перемещён в "SparseArrays.jl". Решатели теперь повторно экспортируются "SuiteSparse.jl".
  • SparseArrays
    • Решатели "SuiteSparse" теперь доступны как подмодули "SparseArrays".
    • Режимы защиты потоков UMFPACK и CHOLMOD улучшены за счет исключения глобальных переменных и использования блокировок. Многопоточный "ldiv!" объектов UMFPACK теперь можно выполнять безопасно.
    • Экспериментальная функция "SparseArrays.allowscalar(::Bool)" позволяет отключать или включать скалярное индексирование разрежённых массивов. Эта функция предназначена для обнаружения случайного скалярного индексирования объектов "SparseMatrixCSC", что является распространённым источником проблем с производительностью.
  • Новый отказоустойчивый режим для наборов тестов, который досрочно завершает тестовый запуск в случае сбоя или ошибки. Устанавливается либо через "@testset kwarg failfast=true", либо "export JULIA_TEST_FAILFAST=true". Подобное бывает необходимо в запусках CI для досрочного получения сообщений об ошибке.
  • Dates: Пустые строки больше не анализируются неправильно как допустимые значения "DateTime", "Dates" или "Times" и вместо этого выдают ошибку "ArgumentError" в конструкторах и синтаксическом анализе, в то время как "tryparse" ничего не возвращает.
  • Пакет Distributed
    • Конфигурация пакета (активный проект, "LOAD_PATH", "DEPOT_PATH") теперь распространяется при добавлении локальных рабочих процессов (например, с помощью "addprocs(N::Int)" или с помощью флага командной строки "--procs=N").
    • "addprocs" для локальных рабочих процессов теперь принимает аргумент с именем "env" для передачи переменных окружения рабочим процессам.
  • Unicode: "graphemes(s, m:n)" возвращает подстроку от m-й до n-й графемы в "s".
  • Пакет DelimitedFiles вынесен из системных библиотек и теперь распространяется как отдельный пакет, который должен быть явно установлен для использования.
  • Внешние зависимости
    • В Linux автоматически определяется версия системной библиотеки libstdc++ и если она новее, то загружается. Старое поведение загрузки встроенной libstdc++ независимо от версии системы можно восстановить, установив переменную окружения "JULIA_PROBE_LIBSTDCXX=0".
    • Из бинарного файла julia удалён "RPATH", что может привести в Linux к поломке библиотек, которым не удалось определить переменную "RUNPATH".
    • Улучшения инструментов: Вывод "MethodError" и методов (например из "methods(my_func)") теперь оформлен и раскрашен в соответствии с принципом вывода методов при трассировке стека.


  1. Главная ссылка к новости (https://julialang.org/blog/202...)
  2. OpenNews: Выпуск языка программирования Julia 1.8
  3. OpenNews: Новый открытый динамический язык программирования Julia, использующий наработки проекта LLVM
  4. OpenNews: Релиз языка программирования Haxe 4.2
  5. OpenNews: В языке программирования Zig обеспечена поддержка самораскрутки (bootstraping)
  6. OpenNews: Релиз языка программирования Nim 1.6.0
Автор новости: Аноним
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59112-julia
Ключевые слова: julia
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Обсуждение (22) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:01, 10/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Уже есть Mojo о Julia можно полностью и навсегда забыть.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 23:07, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Это о Mojo можно забыть навсегда, учитывая проблемы концепта и реализации - https://discourse.julialang.org/t/did-modular-just-reinvent-julia/98214
     
     
  • 3.3, Аноним (1), 23:13, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так и вижу трясущиеся от страха коленки адептов Julia, которые выдумывают проблемы которых не существует лишь бы верить в то что их Julia выплывает. Mojo это завтрашний день что бы кто не говорил.
     
     
  • 4.4, DEF (?), 23:27, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Юзаю Julia, а место Python и R - на свалке. Не дергайся, клоун.
     
     
  • 5.8, Аноним (1), 23:40, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Julia так низко летит что на ней пишешь только ты что её может обогнать даже самый просто язык например zig. Так что Julia изначально правильный проект.
     
     
  • 6.13, DEF (?), 23:43, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Низко летишь только ты. Сначала русский язык освой и открой для себя запятые, неграмотный клоун. А потом будешь желчью брызгать на Julia.
     
  • 4.5, Аноним (2), 23:27, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Так и вижу трясущиеся от страха коленки адептов Julia

    галлюцинации

    > Mojo это завтрашний день что бы кто не говорил.

    так им в теории маркетологов и останется

     
     
  • 5.9, Аноним (1), 23:41, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нечего по делу сказать? Оно и понятно Julia как язык прям не получился. Опять же трудно сказать в чем причина плохой маркетинг или несовместимость с питоном. Но результат на лицо Julia даже в десятки популярных языков не входит.
     
     
  • 6.14, DEF (?), 23:44, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Клоун, Julia релизнулась совсем недавно, в 2018 году.
     
  • 6.19, Аноним (2), 00:12, 11/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Нечего по делу сказать?

    А как и зачем питонофанатику что-то объяснять? Не приходило в голову, почему numba и nim никуда не взлетели? Что будет с Mojo мы увидим через год-два. Но отсутствие пласта базовых питоновых библиотек, которые были бы на нём полностью переписаны, заставляет задуматься о том, а будет ли код на Mojo вообще эффектиным? Кортинки с единственным циклом и счётчиком - это не есть показатель чего бы то ни было. Да и "совместимый синтаксис на Mojo" таки предполагает использовать иные, чем в Питоне ключевые слова. И да, сейчас много мест, где эффективный код вообще не нужен. Но там и Mojo не будет нужен. Так и будут продолжать на Питоне что-то ковырять. А там, где нужна производительность и дешевизна выполнения расчётных и математических задач - там у Julia вполне устойчивая ниша. Авторы Mojo не показали ни одного бенчмарка c Julia.

     
  • 6.21, _kp (ok), 00:19, 11/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так, Julia это изначально нишевый язык, в первую очередь с упором на вычисления, их скорость, и читаемость.

    А Питон - язык для непрофессионалов, начинающих и тех кто не осил более серьёзные языки, но есть потребность в простом инструменте.
    И так же, как вспомогательный язык для скриптов, интерактивной части, опять же, что б не сильно подготовленный человек мог что то исправить или добавить.
    Да, и профессионалы пишут на Питоне, но, как сказано выше, это для того чтоб потом менее подготовленные люди могли воспользоваться кодом.

    А поскольку, так скажем, математиков, на порядки меньше непрофессионалов, то сравнивать по количеству использований языки не корректно.

    C тем же успехом можно сравнивать популярность VHDL и Питона. ;)

     

  • 1.6, DEF (?), 23:29, 10/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    После Julia я выкинул R на свалку, а на Python как не написал ни одной строчки кода, так тем более не собираюсь.
     
     
  • 2.7, Проффесор (?), 23:33, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зайди еще через время и под десятью постами этим похвастайся
     
     
  • 3.11, Аноним (1), 23:42, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А я написал Хеллоу ворлд на Хаскеле прикинь какой я умный!
     
  • 3.15, DEF (?), 23:49, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интересно, почему все хейтеры Джулии такие неграмотные и озлобленные? Неужели за недокодинг на убогом Пистоне, даже миску риса больше не выдают? Ты даже свой никнейм без ошибок написать не можешь, а уже открываешь свою пасть на Julia.
     
     
  • 4.17, tty0 (?), 00:07, 11/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Судя по их значению синтаксиса и области применения - у них неприятные воспоминания про ту, которая им не дала.
     
  • 2.10, Аноним (1), 23:42, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да хоть на Хаскеле. На нём кроме тебя никто и не пишет. Это не тренд и не будущее. Язык для отщепенцев.
     

  • 1.12, Аноним (12), 23:43, 10/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Очередной диалект матлаба не нужен.
     
     
  • 2.16, DEF (?), 23:52, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Матлаб - проприетарное тормознутое днище.
     

  • 1.18, Вы забыли заполнить поле Name (?), 00:12, 11/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто где использует из местных экспертов?
     
     
  • 2.20, Аноним (2), 00:13, 11/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конкретные вопросы давайте
     

  • 1.22, Жяваман (?), 00:20, 11/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В итоге так и не понял что это и зачем. А значит особо и не нужно.
     
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