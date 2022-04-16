В языке программирования Zig обеспечена поддержка самораскрутки (bootstraping)

В язык программирования Zig приняты изменения, позволяющие компилятору Zig stage2, написанному на Zig, собирать самого себя (stage3), что делает данный язык самодостаточным (self-hosting). Предполагается, что данный компилятор будет предлагаться по умолчанию в грядущем релизе 0.10.0. Stage2 всё ещё является неполноценным, так как отсутствует поддержка проверок во время выполнения, присутствуют различия в семантике языка и т.д.

Реализованное изменение позволит добавить поддержку "горячей замены" кода во время выполнения (т.е. без прерывания, hot code swapping), частично избавиться от привязки к LLVM и C++ (тем самым облегчив процесс портирования на новые архитектуры), и кардинально уменьшить время сборки программ, а также ускорит разработку компилятора.



