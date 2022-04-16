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В языке программирования Zig обеспечена поддержка самораскрутки (bootstraping)

16.04.2022 21:32

В язык программирования Zig приняты изменения, позволяющие компилятору Zig stage2, написанному на Zig, собирать самого себя (stage3), что делает данный язык самодостаточным (self-hosting). Предполагается, что данный компилятор будет предлагаться по умолчанию в грядущем релизе 0.10.0. Stage2 всё ещё является неполноценным, так как отсутствует поддержка проверок во время выполнения, присутствуют различия в семантике языка и т.д.

Реализованное изменение позволит добавить поддержку "горячей замены" кода во время выполнения (т.е. без прерывания, hot code swapping), частично избавиться от привязки к LLVM и C++ (тем самым облегчив процесс портирования на новые архитектуры), и кардинально уменьшить время сборки программ, а также ускорит разработку компилятора.

  1. Главная ссылка к новости (https://twitter.com/andy_kelle...)
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  6. OpenNews: Выпуск языка программирования Crystal 1.2
Автор новости: BratishkaErik
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57031-zig
Ключевые слова: zig
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Обсуждение (5) RSS
  • 1.1, BratishkaErik (ok), 22:01, 16/04/2022 [ответить]  
    		• +/
    Поясняю: stage1 — компилятор на C++ (и есть то, что вы качаете на https://ziglang.org/download), stage2 — компилятор на Zig, состоит из нескольких бэкэндов — LLVM (компилирует с помощью LLVM), C (транслирует в C код), x86_64 и т.д. (компилируют в нативный код без помощи LLVM), stage3 — компилятор, собранный с помощью stage2.

    LLVM + Clang нужен для компиляции C/C++/Objective-C кода при помощи Zig (поэтому лишь "частичное избавление"), впрочем, разработчиками делается собственный C компилятор https://github.com/Vexu/arocc)

    План бутстрапинга https://github.com/ziglang/zig/issues/6378

     
  • 1.2, Аноним (2), 22:01, 16/04/2022 [ответить]  
    		• +1 +/
    Лучший язык
     
  • 1.3, Аноним (3), 22:03, 16/04/2022 [ответить]  
    		• –2 +/
    Российская разработка?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 22:13, 16/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да. vlang тоже наш.
    https://vlang.io/
     

  • 1.10, rm2 (?), 01:41, 17/04/2022 [ответить]  
    		• +/
    "самораскрутки" это вы сами придумали, или подсказал кто-то?
     

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