В языке программирования Zig обеспечена поддержка самораскрутки (bootstraping)

Поясняю: stage1 — компилятор на C++ (и есть то, что вы качаете на https://ziglang.org/download), stage2 — компилятор на Zig, состоит из нескольких бэкэндов — LLVM (компилирует с помощью LLVM), C (транслирует в C код), x86_64 и т.д. (компилируют в нативный код без помощи LLVM), stage3 — компилятор, собранный с помощью stage2. LLVM + Clang нужен для компиляции C/C++/Objective-C кода при помощи Zig (поэтому лишь "частичное избавление"), впрочем, разработчиками делается собственный C компилятор https://github.com/Vexu/arocc) План бутстрапинга https://github.com/ziglang/zig/issues/6378