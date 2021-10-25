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Релиз языка программирования Nim 1.6.0

25.10.2021 10:20

После года разработки опубликован релиз языка системного программирования Nim 1.6, который использует статическую типизацию и создан с оглядкой на Pascal, C++, Python и Lisp. Исходный код на языке Nim компилируется в представление на C, C++ или JavaScript. В дальнейшем полученный C/C++ код компилируется в исполняемый файл при помощи любого доступного компилятора (clang, gcc, icc, Visual C++), что позволяет добиться производительности близкой к Си, если не учитывать затраты на выполнение сборщика мусора. По аналогии с Python в Nim в качестве разделителей блоков применяются отступы. Поддерживаются средства метапрограммирования и возможности для создания предметно-ориентированных языков (DSL). Код проекта поставляется под лицензией MIT.

Среди заметных изменений в новом выпуске:

  • Добавлен класс iterable[T] с реализацией типа для итераторов. 
    
   template sum[T](a: iterable[T]): T =
     var result: T
     for ai in a: result += ai
     result

   assert sum(iota(3)) == 0 + 1 + 2 # или 'iota(3).sum'
  • Добавлена экспериментальная поддержка анотаций ".effectsOf" для выборочного применения эффектов. 
    
   when defined(nimHasEffectsOf):
     {.experimental: "strictEffects".}
   else:
     {.pragma: effectsOf.}

   proc mysort(s: seq; cmp: proc(a, b: T): int) {.effectsOf: cmp.}
  • Предложен новый синтаксис импорта "import foo {.all.}", позволяющий импортировать не только публичные, но и приватные символы. Для доступа к приватным полям объектов добавлены модуль std/importutils и API privateAccess. 
    
   from system {.all.} as system2 import nil
   echo system2.ThisIsSystem 
   import os {.all.}
   echo weirdTarget
  • Добавлена экспериментальная поддержка операторов, начинающихся с точки, которые можно использовать для реализации динамических полей. 
    
   import std/json
   template '.?'(a: JsonNode, b: untyped{ident}): JsonNode =
     a[astToStr(b)]
   let j = %*{"a1": {"a2": 10}}
   assert j.?a1.?a2.getInt == 10
  • В аргументах блока разрешено указание дополнительных параметров. 
    
   template fn(a = 1, b = 2, body1, body2) = discard
   fn(a = 1):
     bar1
   do:
     bar2
  • Реализована поддержка литералов, определяемых пользователем (например "-128'bignum'"). 
    
   func `'big`*(num: cstring): JsBigInt {.importjs: "BigInt(#)".}
   assert 0xffffffffffffffff'big == (1'big shl 64'big) - 1'big
  • В компиляторе реализована команда "--eval:cmd" для непосредственного запуска команд на языке Nim из командной строки, например 'nim --eval:"echo 1"'.
  • Предоставлена поддержка создания собственных расширений для бэкенда nimscript.
  • Значительно расширены сообщения об ошибках, в которых обеспечен показ связанного с ошибкой контекста. Реализованы настраиваемые предупреждения компилятора.
  • Значительно улучшена работа сборщиков мусора "--gc:arc" и "--gc:orc".
  • Во всех бэкендах улучшена точность и производительность кода для парсинга целых чисел и чисел с плавающей запятой.
  • Улучшена совместимость бэкендов JS, VM и nimscript с модулями, ранее работавшими только с бэкендом C (например, модуль std/prelude). Налажено тестирование модулей stdlib с бэкендами C, JS и VM.
  • Добавлена поддержка чипа Apple Silicon/M1, 32-разрядных систем RISC-V, armv8l и CROSSOS.
  • Добавлены модули std/jsbigints, std/tempfiles и std/sysrand. Внесены значительные улучшения в модули system, math, random, json, jsonutils, os, typetraits, wrapnils, lists и hashes.


  1. Главная ссылка к новости (https://nim-lang.org/blog/2021...)
  2. OpenNews: Релиз языка программирования Nim 1.4.0
  3. OpenNews: Увидел свет язык программирования Nim 1.0
  4. OpenNews: Выпуск Snek 1.6, Python-подобного языка программирования для встраиваемых систем
  5. OpenNews: Выпуск транслятора языка программирования Vala 0.54.0
  6. OpenNews: Выпуск языка программирования Crystal 1.2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56029-nim
Ключевые слова: nim
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Обсуждение (27) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:25, 25/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > Nim

    Почему не NIH?

     
     
  • 2.3, ET (?), 10:31, 25/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://nim-lang.org/blog/2014/10/19/version-096-released.html
    раньше был Nimrod
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 11:35, 25/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    а до этого его не было
    сегодня понедельник
    это комментарий на опеннете
     

  • 1.4, Аноним (4), 10:33, 25/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Предложен новый синтаксис импорта "import foo {.all.}", позволяющий импортировать не только публичные, но и приватные символы.

    А зачем?

     
     
  • 2.6, полураспад (?), 10:52, 25/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    зачем импортировать то что не должно быть доступно
     
     
  • 3.7, Алексей (??), 11:11, 25/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    например для юнит тестирования.
     
  • 2.16, Аноним (16), 11:55, 25/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    потому что язык пилят полтора студента на энтузиазме, которые сами не знают что в нем должно быть, а что нет. К ветке 2.0 мб повыкидывают половину функционала которым никто не пользуется
     

  • 1.5, QwertyReg (ok), 10:34, 25/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    > func ''big'*(num: cstring): JsBigInt {.importjs: "BigInt(#)".}

    Но нечитаемым и кривым будет считаться всё равно [блокировано цензурой].

     
     
  • 2.9, ET (?), 11:18, 25/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Добро пожаловать в реальный Nim © Morpheus
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 12:20, 25/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Аксиома Эскобара.
     
  • 2.13, Аноним (12), 11:36, 25/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    раст уже цензурят?
     

  • 1.8, Аноним (8), 11:12, 25/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Зачем нам так много языков? Это все равно, что в жизни придумывать новые языки для общения. Можно загнуть туда какую-то свою философию, но по факту людям придется это все учить и учить. А язык должен быть чем то естественным. Что родилось само собой. Я вот например увлекаюсь физикой. Но там часто нужна математика. А математика этой какой-то иностранный язык, который тоже нужно сначала изучить с переводчиком слово за словом, чтобы хоть как то понимать смысл написанных предложений. Аффинная связанность? Кто нибудь, переведите это на русский. Так же и тут. Понаклепают языков с разными завернутыми конструкциями и кучей знаков препинания, а ты потом это учи. А по факту самыми читаемыми языками являются Бэйсик и, ну максимум, Паскаль. Все остальное от лукавого.
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 11:27, 25/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >самыми читаемыми языками являются Бэйсик и, ну максимум, Паскаль

    Ада и оберон ещё.

     
     
  • 3.17, Аноним (16), 12:05, 25/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    питон
     
     
  • 4.26, Led (ok), 13:53, 25/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >питон

    Ну на самом-то деле изначально он не так назывался. Просто нецензурную часть пришлось за"пи"кать, потому что оказалось, что пользуются ним, в основном, дети.

     
  • 3.24, Аноним (10), 13:25, 25/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Чего минусуют-то? В чём не прав, интересно? Это языки одного семейства, близки к паскалю. Не троллю, хочу знать.
     
  • 2.14, Аноним (14), 11:37, 25/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Зачем нам так много языков?

    Вам не надо. Продолжайте увлекаться.

     
  • 2.15, Ванёк (?), 11:40, 25/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    C++
     
  • 2.20, nick (??), 12:32, 25/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Согласен, стоило ещё на ассемблере остановится. Зачем все эти усложнения :)
    По сабжу согласен - хотелось бы больше аргументов, кроме как "мне нравится так" :/
     
  • 2.23, Аноним (10), 13:24, 25/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >должен быть чем то естественным

    Вы только что Дао.

     

  • 1.11, Аноним (11), 11:31, 25/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    После zig не интересно.
     
  • 1.19, A.Stahl (ok), 12:27, 25/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    >>Доступны web-браузеры ... Min ...
    >Релиз языка программирования Nim ...

    Да вы пьяны!

     
  • 1.21, Аноним (21), 12:46, 25/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Релиз языка системного программирования NOP.
     
  • 1.22, Anonymous XE (?), 13:01, 25/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Добавлена поддержка чипа Apple Silicon/M1, 32-разрядных систем RISC-V, armv8l и CROSSOS.

    Как-то не совсем ясно, ведь, он компилирует в код на других высокоуровневых языках. Поэтому, как тут и причём поддержка конкретных архитектур?

     
     
  • 2.28, Аноним (28), 14:08, 25/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    предположу, что как минимум кое где по коду надо правильные #ifdef-ы расставить как минимум.
     

  • 1.25, Аноним (25), 13:37, 25/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >> Исходный код на языке Nim компилируется в представление на C, C++ или JavaScript.

    А отлаживать это как?

     
     
  • 2.27, Led (ok), 13:56, 25/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Лажа в отлаживании не нуждается.
     

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