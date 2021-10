Релиз языка программирования Nim 1.6.0

После года разработки опубликован релиз языка системного программирования Nim 1.6, который использует статическую типизацию и создан с оглядкой на Pascal, C++, Python и Lisp. Исходный код на языке Nim компилируется в представление на C, C++ или JavaScript. В дальнейшем полученный C/C++ код компилируется в исполняемый файл при помощи любого доступного компилятора (clang, gcc, icc, Visual C++), что позволяет добиться производительности близкой к Си, если не учитывать затраты на выполнение сборщика мусора. По аналогии с Python в Nim в качестве разделителей блоков применяются отступы. Поддерживаются средства метапрограммирования и возможности для создания предметно-ориентированных языков (DSL). Код проекта поставляется под лицензией MIT. Среди заметных изменений в новом выпуске: Добавлен класс iterable[T] с реализацией типа для итераторов. template sum[T](a: iterable[T]): T = var result: T for ai in a: result += ai result assert sum(iota(3)) == 0 + 1 + 2 # или 'iota(3).sum'

Добавлена экспериментальная поддержка анотаций ".effectsOf" для выборочного применения эффектов. when defined(nimHasEffectsOf): {.experimental: "strictEffects".} else: {.pragma: effectsOf.} proc mysort(s: seq; cmp: proc(a, b: T): int) {.effectsOf: cmp.}

Предложен новый синтаксис импорта "import foo {.all.}", позволяющий импортировать не только публичные, но и приватные символы. Для доступа к приватным полям объектов добавлены модуль std/importutils и API privateAccess. from system {.all.} as system2 import nil echo system2.ThisIsSystem import os {.all.} echo weirdTarget

Добавлена экспериментальная поддержка операторов, начинающихся с точки, которые можно использовать для реализации динамических полей. import std/json template '.?'(a: JsonNode, b: untyped{ident}): JsonNode = a[astToStr(b)] let j = %*{"a1": {"a2": 10}} assert j.?a1.?a2.getInt == 10

В аргументах блока разрешено указание дополнительных параметров. template fn(a = 1, b = 2, body1, body2) = discard fn(a = 1): bar1 do: bar2

Реализована поддержка литералов, определяемых пользователем (например "-128'bignum'"). func `'big`*(num: cstring): JsBigInt {.importjs: "BigInt(#)".} assert 0xffffffffffffffff'big == (1'big shl 64'big) - 1'big

В компиляторе реализована команда "--eval:cmd" для непосредственного запуска команд на языке Nim из командной строки, например 'nim --eval:"echo 1"'.

Предоставлена поддержка создания собственных расширений для бэкенда nimscript.

Значительно расширены сообщения об ошибках, в которых обеспечен показ связанного с ошибкой контекста. Реализованы настраиваемые предупреждения компилятора.

Значительно улучшена работа сборщиков мусора "--gc:arc" и "--gc:orc".

Во всех бэкендах улучшена точность и производительность кода для парсинга целых чисел и чисел с плавающей запятой.

Улучшена совместимость бэкендов JS, VM и nimscript с модулями, ранее работавшими только с бэкендом C (например, модуль std/prelude). Налажено тестирование модулей stdlib с бэкендами C, JS и VM.

Добавлена поддержка чипа Apple Silicon/M1, 32-разрядных систем RISC-V, armv8l и CROSSOS.

Добавлены модули std/jsbigints, std/tempfiles и std/sysrand. Внесены значительные улучшения в модули system, math, random, json, jsonutils, os, typetraits, wrapnils, lists и hashes.