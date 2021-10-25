Релиз языка программирования Nim 1.6.0

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|3.12, Аноним (12), 11:35, 25/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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а до этого его не было
сегодня понедельник
это комментарий на опеннете
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|1.4, Аноним (4), 10:33, 25/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Предложен новый синтаксис импорта "import foo {.all.}", позволяющий импортировать не только публичные, но и приватные символы.
А зачем?
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|2.16, Аноним (16), 11:55, 25/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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потому что язык пилят полтора студента на энтузиазме, которые сами не знают что в нем должно быть, а что нет. К ветке 2.0 мб повыкидывают половину функционала которым никто не пользуется
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|1.5, QwertyReg (ok), 10:34, 25/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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> func ''big'*(num: cstring): JsBigInt {.importjs: "BigInt(#)".}
Но нечитаемым и кривым будет считаться всё равно [блокировано цензурой].
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|1.8, Аноним (8), 11:12, 25/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Зачем нам так много языков? Это все равно, что в жизни придумывать новые языки для общения. Можно загнуть туда какую-то свою философию, но по факту людям придется это все учить и учить. А язык должен быть чем то естественным. Что родилось само собой. Я вот например увлекаюсь физикой. Но там часто нужна математика. А математика этой какой-то иностранный язык, который тоже нужно сначала изучить с переводчиком слово за словом, чтобы хоть как то понимать смысл написанных предложений. Аффинная связанность? Кто нибудь, переведите это на русский. Так же и тут. Понаклепают языков с разными завернутыми конструкциями и кучей знаков препинания, а ты потом это учи. А по факту самыми читаемыми языками являются Бэйсик и, ну максимум, Паскаль. Все остальное от лукавого.
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|2.10, Аноним (10), 11:27, 25/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>самыми читаемыми языками являются Бэйсик и, ну максимум, Паскаль
Ада и оберон ещё.
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|4.26, Led (ok), 13:53, 25/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>питон
Ну на самом-то деле изначально он не так назывался. Просто нецензурную часть пришлось за"пи"кать, потому что оказалось, что пользуются ним, в основном, дети.
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|3.24, Аноним (10), 13:25, 25/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чего минусуют-то? В чём не прав, интересно? Это языки одного семейства, близки к паскалю. Не троллю, хочу знать.
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|2.14, Аноним (14), 11:37, 25/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Зачем нам так много языков?
Вам не надо. Продолжайте увлекаться.
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|2.20, nick (??), 12:32, 25/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Согласен, стоило ещё на ассемблере остановится. Зачем все эти усложнения :)
По сабжу согласен - хотелось бы больше аргументов, кроме как "мне нравится так" :/
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|1.19, A.Stahl (ok), 12:27, 25/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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>>Доступны web-браузеры ... Min ...
>Релиз языка программирования Nim ...
Да вы пьяны!
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|1.22, Anonymous XE (?), 13:01, 25/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Добавлена поддержка чипа Apple Silicon/M1, 32-разрядных систем RISC-V, armv8l и CROSSOS.
Как-то не совсем ясно, ведь, он компилирует в код на других высокоуровневых языках. Поэтому, как тут и причём поддержка конкретных архитектур?
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|2.28, Аноним (28), 14:08, 25/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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предположу, что как минимум кое где по коду надо правильные #ifdef-ы расставить как минимум.
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|1.25, Аноним (25), 13:37, 25/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>> Исходный код на языке Nim компилируется в представление на C, C++ или JavaScript.
А отлаживать это как?
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