Выпуск Snek 1.6, Python-подобного языка программирования для встраиваемых систем

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|3.11, Dzen Python (ok), 23:16, 11/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не надо так шутить со змеями, не то к тебе однажды придет скомпилированный одноглазыый питон...
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|2.5, Stanislav (??), 22:03, 11/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Какой убийца си? В крайнем случае - убийца ардуины, судя по поддерживаемому железу.
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|4.13, Dzen Python (ok), 23:19, 11/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не, тут просто убийца.
Ведь тут кто-то возьмет, да и припрется к Элис^W^W^W всунет его на рабочую плату, а потом макакен (тупой, как камушек, зато ровный, чёткий, коммуникабельный, креативный, гендерфлюидный, инклюзивный и транспарентный) корпоратов запилит на нем еще один Therac-25...
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|3.15, пох. (?), 23:20, 11/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ты просто завидуешь его успеху в СПО.
да уж, пришел пацан к успеху... и явно готовит запасной аэродром.
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|2.17, Dzen Python (ok), 23:24, 11/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Используй забытые, почти магические приемы, созданные древней, вымершей цивилизацией битоложцев. Они могли и на этих джвух килобайтиках считать системы диффуров, а нынешнее поколение может туда только и засунуть два символа.
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|1.10, Разбойник (?), 22:51, 11/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Мне почему-то кажется, что Кит Паккард просто махровое чмо. Стоит проигнорировать его деятельность.
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|1.18, Аноним (18), 23:54, 11/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Фига тут клуб Си программистов в комментариях, все такие "Уууу, не тру, не на сишечке"
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|1.21, Аноним (21), 00:06, 12/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> на которых недостаточно ресурсов для использования MicroPython и CircuitPython.
Надо было сразу подойти с основ: запилить совсем-совсем базовый питон, заменяющий ассемблер;
затем запилить к нему надстройку, которая заменяет си с алголами;
затем запилить ещё дополнение, земеняющее C++, сишарпы и прочие модулы;
и потом дополнение, которое заменит сам питон.
И тогда ещё красивый круглый логотип можно сбацать, где питон ест самого себя за хвост -- философскость обеспечит большое будущее, как у рубаев Омара Хайама.
И тогда сразу новую религию основать можно, где бога зовут Кiт и ему надо поклоняться.
Хм... Большие планы, видимо, у человека...
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|1.22, Skullnet (ok), 00:09, 12/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Название так себе. Могли бы назвать Cobra.
P.S. Название занятно. Ну, все равно так себе. :P
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|2.23, Аномнимен (?), 00:16, 12/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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питон - огромен, страшен, душный
снек - маленький, милый, никогда не придушит тебя, но его можно случайно прибить, с питоном такое не прокатит
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