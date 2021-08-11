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Выпуск Snek 1.6, Python-подобного языка программирования для встраиваемых систем

11.08.2021 21:47

Кит Паккард (Keith Packard), активный разработчик Debian, лидер проекта X.Org и создатель множества X-расширений, включая XRender, XComposite и XRandR, опубликовал новый выпуск языка программирования Snek 1.6, позиционируемого как упрощённый вариант языка Python, адаптированный для использования на встраиваемых системах, на которых недостаточно ресурсов для использования MicroPython и CircuitPython. Snek не претендует на полноценную поддержку языка Python, но может использоваться на чипах, имеющих всего 2КБ ОЗУ, 32 КБ Flash-памяти и 1КБ EEPROM. Код проекта распространяется под лицензией GPLv3. Сборки подготовлены для Linux, Windows и macOS.

В языке Snek используется семантика и синтаксис Python, но поддерживается лишь ограниченное подмножество возможностей. Одной из целей, которая учитывается при разработке, является сохранение обратной совместимости - программы на Snek могут выполняться с использованием полноценных реализаций Python 3. Snek портирован для широкого спектра встраиваемых устройств, включая платы Arduino, Feather/Metro M0 Express, Adafruit Crickit, Adafruit ItsyBitsy, Lego EV3 и µduino, предоставляет доступ к GPIO и различным периферийным устройствам.

При этом проект также развивает собственный открытый микроконтроллер Snekboard (ARM Cortex M0 с 256КБ Flash и 32КБ ОЗУ), рассчитанный на использование со Snek или CircuitPython, и нацеленный на обучение и создание роботов с использованием деталей LEGO. Средства для создания Snekboard собраны в ходе крaудфандинга.

Для разработки приложений на Snek может использоваться редактор кода Mu (патчи для поддержки) или собственная консольная интегрированная среда разработки Snekde, которая написана с использованием библиотеки Curses и предоставляет интерфейс для редактирования кода и взаимодействия с устройством через USB-порт (можно сразу сохранять программы в eeprom устройства и загружать код с устройства).

В новом выпуске:

  • Добавлена поддержка явной синхронизации на базе ENQ/ACK, позволяющей приложениям отправлять большие объёмы данных без необходимости поддержи управления потоком на стороне операционной системы, в том числе при подключении большого числа устройств к USB или последовательному порту, не предоставляющих управления потоком.
  • Значительно улучшен порт для платы Lego EV3, поддержка которой доведена до уровня других устройств.
  • Добавлен порт для платы Narrow 1284 на базе SoC ATmega1284.
  • Добавлен порт для платы Seeed Grove Beginner Kit на базе ATmega328p.
  • Добавлен порт для платы Seeeduino XIAO на базе SAMD21, подключаемой через USB-C.
  • Добавлен порт для платы Arduino Nano Every на базе ATmega4809, оснащённой 6 КБ ОЗУ.


  1. Главная ссылка к новости (https://keithp.com/pipermail/s...)
  2. OpenNews: Выпуск стандартной Си-библиотеки PicoLibc 1.5
  3. OpenNews: Доступен Snek 1.5, Python-подобный язык программирования для встраиваемых систем
  4. OpenNews: Представлен Calypso, новый открытый сервер календарей CalDAV/CardDAV/WebDAV
  5. OpenNews: Участники проекта X.Org проголосовали за присоединение к организации SPI
  6. OpenNews: Кит Паккард поможет Valve улучшить графическую подсистему Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55625-snek
Ключевые слова: snek, python
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (23) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:52, 11/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > позиционируемого как упрощённый вариант языка Python

    чо

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 21:57, 11/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    змея через плечо
     
     
  • 3.11, Dzen Python (ok), 23:16, 11/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не надо так шутить со змеями, не то к тебе однажды придет скомпилированный одноглазыый питон...
     

  • 1.2, Аноним (2), 21:55, 11/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    встречаем нового убийцу c на контроллерах
     
     
  • 2.5, Stanislav (??), 22:03, 11/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какой убийца си? В крайнем случае - убийца ардуины, судя по поддерживаемому железу.
     
     
  • 3.7, Онаним (?), 22:30, 11/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Убийца остатков мозга, судя по позиционированию.
     
     
  • 4.13, Dzen Python (ok), 23:19, 11/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не, тут просто убийца.
    Ведь тут кто-то возьмет, да и припрется к Элис^W^W^W всунет его на рабочую плату, а потом макакен (тупой, как камушек, зато ровный, чёткий, коммуникабельный, креативный, гендерфлюидный, инклюзивный и транспарентный) корпоратов запилит на нем еще один Therac-25...
     

  • 1.4, пох. (?), 21:58, 11/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    а потом удивляемся, почему иксы гниют изнутри.

     
     
  • 2.9, Anonymoustus (ok), 22:40, 11/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты просто завидуешь его успеху в СПО.
     
     
  • 3.15, пох. (?), 23:20, 11/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ты просто завидуешь его успеху в СПО.

    да уж, пришел пацан к успеху... и явно готовит запасной аэродром.

     

  • 1.6, Аноним (6), 22:24, 11/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Нет уж. Лучше я буду писать на C....
     
     
  • 2.16, Dzen Python (ok), 23:22, 11/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хм...а ведь встраиваемый С есть, а встраиваемого хрустика нету...
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 00:04, 12/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что поделия на хрустике текут как дождь
     

  • 1.8, Аноним (8), 22:38, 11/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    2КБ ОЗУ хватит всем!
     
     
  • 2.17, Dzen Python (ok), 23:24, 11/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Используй забытые, почти магические приемы, созданные древней, вымершей цивилизацией битоложцев. Они могли и на этих джвух килобайтиках считать системы диффуров, а нынешнее поколение может туда только и засунуть два символа.
     

  • 1.10, Разбойник (?), 22:51, 11/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мне почему-то кажется, что Кит Паккард просто махровое чмо. Стоит проигнорировать его деятельность.
     
  • 1.12, СССР (?), 23:17, 11/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    куда мир катится
     
     
  • 2.14, Dzen Python (ok), 23:19, 11/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В пилотку, естессно.
     

  • 1.18, Аноним (18), 23:54, 11/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Фига тут клуб Си программистов в комментариях, все такие "Уууу, не тру, не на сишечке"
     
  • 1.19, user90 (?), 00:02, 12/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что-то хипстерское по названию, дальше не читал)
     
  • 1.21, Аноним (21), 00:06, 12/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > на которых недостаточно ресурсов для использования MicroPython и CircuitPython.

    Надо было сразу подойти с основ: запилить совсем-совсем базовый питон, заменяющий ассемблер;
    затем запилить к нему надстройку, которая заменяет си с алголами;
    затем запилить ещё дополнение, земеняющее C++, сишарпы и прочие модулы;
    и потом дополнение, которое заменит сам питон.

    И тогда ещё красивый круглый логотип можно сбацать, где питон ест самого себя за хвост -- философскость обеспечит большое будущее, как у рубаев Омара Хайама.

    И тогда сразу новую религию основать можно, где бога зовут Кiт и ему надо поклоняться.

    Хм... Большие планы, видимо, у человека...

     
  • 1.22, Skullnet (ok), 00:09, 12/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Название так себе. Могли бы назвать Cobra.

    P.S. Название занятно. Ну, все равно так себе. :P

     
     
  • 2.23, Аномнимен (?), 00:16, 12/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    питон - огромен, страшен, душный
    снек - маленький, милый, никогда не придушит тебя, но его можно случайно прибить, с питоном такое не прокатит
     
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