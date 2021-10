Выпуск языка программирования Crystal 1.2

2.27 , Аноним ( - ), 12:04, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – nim, numba... Но по большому счёту, низкая технологичность эксплуатации программ и громоздкость/плохая читаемость кода - это же фишки Питона. За них его и любят.

3.28 , Аноним ( 40 ), 12:16, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Плохая читаемость питона? А давно? Не, ну можно конечно, но там все стилистические правила направлены на максимальное повышение читаемости. Все эти flake8, pystylecode, pylint, mypy наконец. Довольно редко увидишь плохой код на питоне. Про технологичность вообще не понятно, о чём ты думаешь.

4.30 , Аноним ( - ), 12:24, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Плохая читаемость питона От его рождения. Сравните цепочку обработки данных в Руби с использованием блока. И какое-то награмождение кода в случае лямбд питона, или, что ещё хуже, развёрнутые for/while в питоне же. Да и отсутствие специлизированных методов-заменителей циклов в питоне также приводит к бессмысленным для чтения строкам. Полных аналогов методов из рубийного Enumerable в питоне нет. Один и тот же код на питоне почти всегда больше, чем такой же код на Руби. Иногда существенно больше. > Про технологичность вообще не понятно, о чём ты думаешь. Про стоимость обслуживания в виде времени программистов, и количестве инструментов, необходимых для сборки сервисов. Включая необходимость для питона использовать C/C++ программистов для оптимизации кода с их же обвязкой.

5.31 , Аноним ( 40 ), 12:34, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – большой текст свёрнут, показать включения позволяют писать очень лаконичный код лично я играю в игру реши любую... 6.33 , Аноним ( - ), 12:46, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > включения позволяют писать очень лаконичный код (лично я играю в игру реши любую задачу однострочником), не всегда это хорошая идея и читаемость падает на порядки, а лямбды… не стоит использовать в питоне, они не очень производительные например. Просто попробуй один и тот же код написать на питоне и Руби. После этого не будет вопросов, почему у Руби и читаемость лучше, и объем кода меньше.

7.46 , BrainFucker ( ok ), 14:06, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Просто попробуй один и тот же код написать на питоне и Руби. После этого не будет вопросов, почему у Руби и читаемость лучше, и объем кода меньше. После драки кулаками не машут, Питон давно победил. Вон и Microsoft выбирает питон и даже готов тратить свои ресурсы на его улучшение. Вряд ли это всё на пустом месте, видимо Питон таки лучше почти во всём кроме производительности, в частности из-за GIL.

8.49 , Аноним ( 49 ), 14:30, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать Какая драка Разработчики выбирают где больше платят, а компании - где либо можн... 9.50 , BrainFucker ( ok ), 14:33, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать Ну вот когда начнут, тогда и ... 10.53 , Аноним ( 24 ), 14:44, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать https www prnewswire com news-releases julia-computing-raises-24m-in-series-a-... 8.72 , Аноним ( 71 ), 19:52, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Речь шла не про драку, а про то, что у Руби и читаемость лучше, и объем кода мен... 6.35 , Аноним ( - ), 12:53, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > нескучный синтаксис а ля перл не очень повышает читаемость на самом деле, даже когда ты сам это написал. Это ещё одна проблема питона. Идеология Руби - текст на Руби в идеале должен читаться как на естественном английском языке. По крайней мере он должен быть понятен не программистам, но людям, просто понимающим написанные слова.

7.36 , франч1с ( ? ), 12:59, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – >Идеология Руби - текст на Руби в идеале должен читаться как на естественном английском языке Это получается как в моей любимой сОчке?

Супер! Пошел учить мову!

7.52 , Ы ( ? ), 14:40, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Естественный английский плохо подходит для программирования. Уж очень простецко-поверхностный.

7.56 , Аноним ( 56 ), 15:34, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вопрос, зачем не программистам понимать код? Они ведь могут туда ещё и написать что-нибудь. Тоже на естесственном английском.

8.57 , Аноним ( 56 ), 15:36, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать По итогу имеем гору костылей и сахара во имя непонятно чего ... 5.39 , лолшто ( ? ), 13:13, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Так конечно можно цепочку обработки данных на питоне писать, но лучше все же познакомиться с itertools из стандартной библиотеки.

6.43 , Аноним ( - ), 13:56, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > но лучше все же познакомиться с itertools Но зачем, если Enumerable и так примешана ко всем стандартным перечислимым типам?

6.73 , Аноним ( 71 ), 19:56, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – itertools и близко не дотягивают до удобства методов стандартных типов Ruby.

4.45 , BrainFucker ( ok ), 14:00, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Плохая читаемость питона? А давно? Ну, если совать везде типизацию, что сейчас становится модно, то начинают глаза течь, да.

5.48 , Аноним ( 40 ), 14:08, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Может, с непривычки. Вроде наоборот стало читаемее. Кроме того, тайпхинты очень выручают при работе со 100 этажными структурами. У меня несколько раз была ситуация когда тип данных оказывался неподходящим в результате рефакторинга, и mypy предупредил сложнодиагностируемую проблему и потерю данных. Так что хорошая вещь.

2.29 , Аноним ( 40 ), 12:23, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Cython в некоторых пределах норм, только ускорение до уровня си будет только там где ты будешь писать на субсете питона и остальной код останется обычным питоном. По факту это конечно намного проще и быстрее чем делать сразу на си или даже вызывать си из питона. Другой подход. Не другой язык, а всё тот же питон с возможностью иметь си прямо в одном коде с питоном. Добавляются лишние шаги вроде трансляции и компиляции конечно, это довольно неудобно для скриптов.

3.63 , Аноним ( 60 ), 16:25, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Что-то не видно что-то действительно нагруженного на cython чего-нибудь похожего на numpy.

4.68 , Аноним ( 40 ), 18:00, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Можно выбрать что-нибудь из этого: aiohttp, srsly, cupy, spacy. Потом есть всякие yarl. Прослойки навроде lxml. Но ты наверно имел в виду что-нибудь монструозного, тогда spacy и друзья (там много пакетов) подходят.

2.61 , Аноним ( 60 ), 16:20, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Можно, но ненужно.