Выпуск языка программирования Crystal 1.2

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|3.17, QwertyReg (ok), 11:46, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–9 +/–
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Абсолютно никому. Попробуйте вспомнить хотя бы один известный продукт, написанный на Рабе.
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|5.25, QwertyReg (ok), 11:58, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–8 +/–
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> RubyOnRails
Я сказал "известный". "Известный" подразумевает, что этим пользуется не только лишь 1,5 землекопа.
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|6.54, funny.falcon (?), 15:11, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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GitHub, GitLab, Twitter, Shopify.
Конечно, доля Ruby в них снижается, но очень далека от нуля.
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|4.24, Аноним (24), 11:57, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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На "Рабе", вероятно ничего в виду непонятности что это такое.
На Руби, если что, github, gitlab работают. А также куча всего прочего. А если ещё и groovy и julia вспомнить как преемников Руби, то и того больше.
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|4.38, Аноним (38), 13:05, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Например, Homebrew - конечно в основном известна маководам, хотя работает и под линуксами ) Или Chef. Да и у многих топовых сайтов типа шитхаба и кикстартера бэкенды частично на руби, только об этом мало кто знает.
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|5.42, Аноним (24), 13:24, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если уж маководы пошли, то и CocoaPods.org для IOS-разработчиков.
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|4.66, Аноним (-), 17:01, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Попробуйте вспомнить хотя бы один известный продукт, написанный на ...
vifm
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|1.2, Аноним (2), 10:29, 17/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> {% for _, v, i in {1 => 2, 3 => 4, 5 => 6} %}
> p {{v + i}}
> {% end %}
откуда 3 значения у итератора по дикту?
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|2.3, Аноним (3), 10:33, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Там формат "for name, index in", т.е. i - это счётчик, v - значение, а _ - ключ.
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|2.6, Аноним (4), 10:43, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну а чо. Простоту и универсальность питона с фичами и синтаксисом ржавого. Кгасота! Главное не наоборот.
И название какое классное можно дать: питораст!
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|4.21, Аноним (24), 11:55, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Чтобы был нечитаемый, плохо контролируемый и сдобренный безумными декораторами?...
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|5.40, Аноним (40), 13:17, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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От декораторов в питоне отходят, самые востребованные вещи перетягивают в синтаксис языка. Очень хорошо стало. А в чём проблема контролировать синтаксис? Он очень строгий и максимально прозрачный (хотя большинство пользователей никогда и не полезут в кишки). Игры с байткодом конечно отдельная тема, там бывают неожиданные сюрпризы. И вообще декораторы выполняют вполне определённые функции, значительно сокращающие объёмы бойлерплейта, как их можно не любить?
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|2.9, Аноним (24), 10:52, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В смысле, оставить каскады <<<>>>>, но при этом убрать фигурные скобки операторных блоков и покорёжить лямбды, чтобы были непригодными для использования как в питоне?.....
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|3.11, Аноним (4), 11:17, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В смысле вайтспейсес питонячие.
Как раст без божественных разрывов?! Не порядок.
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|3.18, Аноним (4), 11:47, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот и я про тоже! И счастье придет! Питоняши быстрее переход осуществят и люто, неистово кинуться исправлять ядро от фатальных недостатков! Ммм мякотка!
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|2.44, BrainFucker (ok), 13:58, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Вот бы раст с питоном совместить!
А на расте разве нельзя писать бинарные модули для питона, как на Си это делается?
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|1.26, Аноним (26), 12:00, 17/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>удобство разработки на языке Ruby с высокой производительностью приложений, свойственной языку Си
А для питона такое есть? Можно даже без динамической типизации
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|2.27, Аноним (-), 12:04, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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nim, numba... Но по большому счёту, низкая технологичность эксплуатации программ и громоздкость/плохая читаемость кода - это же фишки Питона. За них его и любят.
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|3.28, Аноним (40), 12:16, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Плохая читаемость питона? А давно? Не, ну можно конечно, но там все стилистические правила направлены на максимальное повышение читаемости. Все эти flake8, pystylecode, pylint, mypy наконец. Довольно редко увидишь плохой код на питоне. Про технологичность вообще не понятно, о чём ты думаешь.
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|4.30, Аноним (-), 12:24, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Плохая читаемость питона
От его рождения. Сравните цепочку обработки данных в Руби с использованием блока. И какое-то награмождение кода в случае лямбд питона, или, что ещё хуже, развёрнутые for/while в питоне же. Да и отсутствие специлизированных методов-заменителей циклов в питоне также приводит к бессмысленным для чтения строкам. Полных аналогов методов из рубийного Enumerable в питоне нет.
Один и тот же код на питоне почти всегда больше, чем такой же код на Руби. Иногда существенно больше.
> Про технологичность вообще не понятно, о чём ты думаешь.
Про стоимость обслуживания в виде времени программистов, и количестве инструментов, необходимых для сборки сервисов. Включая необходимость для питона использовать C/C++ программистов для оптимизации кода с их же обвязкой.
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|5.31, Аноним (40), 12:34, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
включения позволяют писать очень лаконичный код лично я играю в игру реши любую... большой текст свёрнут, показать
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|6.33, Аноним (-), 12:46, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> включения позволяют писать очень лаконичный код (лично я играю в игру реши любую задачу однострочником), не всегда это хорошая идея и читаемость падает на порядки, а лямбды… не стоит использовать в питоне, они не очень производительные например.
Просто попробуй один и тот же код написать на питоне и Руби. После этого не будет вопросов, почему у Руби и читаемость лучше, и объем кода меньше.
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|7.46, BrainFucker (ok), 14:06, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Просто попробуй один и тот же код написать на питоне и Руби. После этого не будет вопросов, почему у Руби и читаемость лучше, и объем кода меньше.
После драки кулаками не машут, Питон давно победил. Вон и Microsoft выбирает питон и даже готов тратить свои ресурсы на его улучшение. Вряд ли это всё на пустом месте, видимо Питон таки лучше почти во всём кроме производительности, в частности из-за GIL.
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|8.49, Аноним (49), 14:30, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Какая драка Разработчики выбирают где больше платят, а компании - где либо можн... текст свёрнут, показать
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|8.72, Аноним (71), 19:52, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Речь шла не про драку, а про то, что у Руби и читаемость лучше, и объем кода мен... текст свёрнут, показать
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|6.35, Аноним (-), 12:53, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> нескучный синтаксис а ля перл не очень повышает читаемость на самом деле, даже когда ты сам это написал.
Это ещё одна проблема питона.
Идеология Руби - текст на Руби в идеале должен читаться как на естественном английском языке. По крайней мере он должен быть понятен не программистам, но людям, просто понимающим написанные слова.
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|7.36, франч1с (?), 12:59, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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>Идеология Руби - текст на Руби в идеале должен читаться как на естественном английском языке
Это получается как в моей любимой сОчке?
Супер! Пошел учить мову!
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|7.52, Ы (?), 14:40, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Естественный английский плохо подходит для программирования. Уж очень простецко-поверхностный.
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|7.56, Аноним (56), 15:34, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вопрос, зачем не программистам понимать код? Они ведь могут туда ещё и написать что-нибудь. Тоже на естесственном английском.
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|5.39, лолшто (?), 13:13, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Так конечно можно цепочку обработки данных на питоне писать, но лучше все же познакомиться с itertools из стандартной библиотеки.
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|6.43, Аноним (-), 13:56, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> но лучше все же познакомиться с itertools
Но зачем, если Enumerable и так примешана ко всем стандартным перечислимым типам?
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|6.73, Аноним (71), 19:56, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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itertools и близко не дотягивают до удобства методов стандартных типов Ruby.
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|4.45, BrainFucker (ok), 14:00, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Плохая читаемость питона? А давно?
Ну, если совать везде типизацию, что сейчас становится модно, то начинают глаза течь, да.
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|5.48, Аноним (40), 14:08, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Может, с непривычки. Вроде наоборот стало читаемее. Кроме того, тайпхинты очень выручают при работе со 100 этажными структурами. У меня несколько раз была ситуация когда тип данных оказывался неподходящим в результате рефакторинга, и mypy предупредил сложнодиагностируемую проблему и потерю данных. Так что хорошая вещь.
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|2.29, Аноним (40), 12:23, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Cython в некоторых пределах норм, только ускорение до уровня си будет только там где ты будешь писать на субсете питона и остальной код останется обычным питоном. По факту это конечно намного проще и быстрее чем делать сразу на си или даже вызывать си из питона. Другой подход. Не другой язык, а всё тот же питон с возможностью иметь си прямо в одном коде с питоном. Добавляются лишние шаги вроде трансляции и компиляции конечно, это довольно неудобно для скриптов.
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|3.63, Аноним (60), 16:25, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что-то не видно что-то действительно нагруженного на cython чего-нибудь похожего на numpy.
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|4.68, Аноним (40), 18:00, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Можно выбрать что-нибудь из этого: aiohttp, srsly, cupy, spacy. Потом есть всякие yarl. Прослойки навроде lxml. Но ты наверно имел в виду что-нибудь монструозного, тогда spacy и друзья (там много пакетов) подходят.
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|1.34, Рубист (?), 12:52, 17/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Ruby and Crystal форева
Пайтон это Бейсик 21 века, не для эстетов и он проползает мимо. За х1.5 не пересяду на пайтон.
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|2.59, Аноним (4), 16:17, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Python vs Ruby выберу Ruby
Это потому, что ты еще не пробовал PythoRust!
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