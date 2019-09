Увидел свет язык программирования Nim 1.0

2.6 , trolleybus ( ? ), 09:31, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –32 + / – Зато написать некрасивый (и поэтому нечитаемый) код не получится по определению.

3.7 , анонимумуму ( ? ), 09:33, 24/09/2019
Вы видимо мало чужого кода смотрели

3.26 , Аноним ( 26 ), 10:33, 24/09/2019
Тут можно потроллить упоминанием голанга, который сам принудительно форматирует исходный код согласно правилам языка. И если ты привык открывать тело функции с новой строки, то ой.

4.29 , powershell ( ok ), 10:41, 24/09/2019
потому что не нужно привыкать к чему-то, что не является следованием гайдлайна языка

4.40 , анонимумуму ( ? ), 11:05, 24/09/2019
Можно красиво отформатировать код, но он при этом будет совершенно нечитаем

4.96 , гуси ( ? ), 14:09, 24/09/2019
> открывать тело функции с новой строки
Зачем так делать вообще?

5.115 , Аноним ( 26 ), 15:31, 24/09/2019
Ей-богу, я не знаю. Просто знаю людей, которых сводит с ума автоматическое форматирование в голанге.

6.177 , Аноним ( 177 ), 20:20, 24/09/2019
Как же тогда приходится тем, у которых после закомментирования пары строчек на питоне, скрипт больше не запускается, потому что для этих пары строчек нужно сдвигать другой код. А потом - сдвигать назад.

7.179 , Анонм ( ? ), 20:44, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Как же тогда приходится тем, у которых после закомментирования пары строчек на

> питоне, скрипт больше не запускается, потому что для этих пары строчек

> нужно сдвигать другой код. А потом - сдвигать назад. Я конечно уже лет 8 ничего на питоне не писал, но звучит как жуткий бред.

Конкретный пример можно?

8.212 , имя ( ok ), 07:01, 25/09/2019
Просто программировать научились, а подменять if var на if 1 — нет

5.219 , Аноним ( 219 ), 11:01, 25/09/2019
Возможно, затем же, зачем используются разные виды скобочек.
Чтобы визуально отличались функции от циклов и условий, например.

4.150 , Урри ( ? ), 18:47, 24/09/2019
Или вбейсиком, извините что на ночь глядя помянул.

Чтобы визуально отличались функции от циклов и условий, например.

3.80 , Аноним ( 80 ), 13:33, 24/09/2019
Так отбивка пробелами без операторных скобок делает _вообще_весь_ код нечитаемым. Попробуй найди, где заканчивается текущий блок,если он длиннее 5 строчек. Ситуация такая же, как если его вообще не отбивать.

3.127 , Аноним ( 127 ), 16:27, 24/09/2019
Легко, если не ставить пустые переводы строк после операторного блока. И, даже, ошибок абсолютно нечитаемых при этом понаделать, тоже, очень легко.

3.145 , Аноним ( 1 ), 18:29, 24/09/2019
Фиговый нечитаемый код зависит от прямизны головы и рук, а не от использования скобок вместо отступов.

2.39 , Аноним ( 39 ), 11:03, 24/09/2019
Каждый раз, когда, читая очередной пихоно-код, гуглю, что означает та или иная конструкция, поражаюсь ущербности пихона. Недавно узнал про такую штуку, как pass. Оказывается в пихоне нельзя создать функцию, в которой нет ни одного стейтмента. Просто синтаксически требуется хотя бы один стейтмент, в связи с чем выдумали кейворд pass, типа аналог NOP из ассемблера. Если в других языках нужно просто удалить всё, что между { и }, то в пихоне удалить не выйдет, нужно заменять фуфловыми заглушками. Ни в каком высокоуровневом языке нет такой шняги на уровне синтаксиса, а в пихоне есть, и есть она исключительно потому, что какой-то гвидончик выдумал такую пРиКоЛьНуЮ)))) штуку, как насильственная организация кода отступами, и больше ничем.

3.68 , Евгений ( ?? ), 12:51, 24/09/2019
Язык программирования создаеться для людей, и прежде всего это средство общения

4.79 , Аноним ( 39 ), 13:28, 24/09/2019
То есть случай, когда функция реализована почти полностью, за исключением последних штрихов...

5.113 , Евгений ( ?? ), 15:27, 24/09/2019
насчет костыля не согласен т к не вижу сложности реализовать скрипт трансляции

6.119 , Аноним ( 39 ), 15:56, 24/09/2019
Ты предлагаешь написать костыль, вызванный неудобствами другого костыля В других языках...

7.124 , Евгений ( ?? ), 16:20, 24/09/2019
еще раз, не надо додумывать,

я не предлагаю писать костыли, и писать свой велик для трансляции, суть в том что реализовать парсер синтаксиса без pass - дело 5 строк кода,

а значит в python pass добавлен намеренно и не являеться костылем. так же как намеренно не реализован go-to который есть в плюсах - это не показатель что питон полная шляпа. по остальному, как я уже выше писал смысл в том что не надо оценивать язык по синтаксическому сахору, причем поверхностно. "Поскольку пихон - язык программирования для непрограммистов"

ты живеш в идеальном мире, программирование это всего лиш инструмент - набор инструкций а не секта,

я оцениваю технологии с точки зрения бизнеса а не религии, поэтому врятли мы с тобой прийдем к общему мнению.

8.137 , Аноним ( 39 ), 17:09, 24/09/2019
Документация говорит об обратном Эту документацию писали разрабы пихона, и разработчики...

9.170 , Евгений ( ?? ), 19:44, 24/09/2019
смотри, для нормального программиста не важно на каком языке ты пишеш важно насколько...

10.199 , Аноним ( 39 ), 22:29, 24/09/2019
Ситуёвина такова, что это скорее я выбираю работодателей, чем работодатели меня...

11.205 , Евгений ( ?? ), 01:33, 25/09/2019
поработаеш годик в комерческой разработке - поймеш что глупость сказал то что ты...

12.217 , Аноним ( 39 ), 09:42, 25/09/2019
Наоборот Поработай в коммерческой разработке с мое — и поймешь, что я прав...

7.152 , Аноним ( 152 ), 18:52, 24/09/2019
> Поскольку пихон - язык программирования для непрограммистов
Бред какой...

8.207 , Евгений ( ?? ), 01:39, 25/09/2019
и добавить нечего

4.82 , Anonymoustus ( ok ), 13:35, 24/09/2019
Если ты программы [ЕГЭ моде он] пишеш также грамматна как па русске [ЕГЭ моде офф], то лучше тебе сменить область деятельности.

5.107 , Евгений ( ?? ), 15:10, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –6 + / – Ты когда идеш к доктару или вызываеш такси, вначале просиш его пройти тест на знание грамматики русского языка?

какими еще принципами оценки навыков ты пользуешься? Не хочу тебя шокировать - но русский не мой родной язык, я даже не проживаю в Росии. Вообще тебя ждет в переди еще куча невероятных открытий, например если ты закроеш глаза - станет темно только тебе, и если закрыть лицо руками то тебя всеравно видно! это правда, часно - если мне не вериш можеш спросить у своей мамы или в школе. 4.190 , Аноним ( 190 ), 21:43, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Для общения программистов между собой создаются форумы, системы контроля версий и т.д., а не языки программирования. Языки программирования создаются для описания алгоритмов и данных, которые обрабатываются на компьютерах.

5.206 , Евгений ( ?? ), 01:37, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > Для общения программистов между собой создаются форумы, системы контроля версий и т.д.,

> а не языки программирования. Языки программирования создаются для описания алгоритмов

> и данных, которые обрабатываются на компьютерах. не согласен - лучшая документация чистый апи и читабельный код

все остальное второстипенно описать алгоритм можно и математичским языком, так же интерпритатор его без проблем поймет

язык все же для людей поэтому идет неулонное движение от асамблера к более высоким степеням абстракции

3.73 , Аноним ( 73 ), 12:59, 24/09/2019
> Ни в каком высокоуровневом языке нет
Ты знаешь слишком мало языков.

3.118 , Аноним84701 ( ok ), 15:46, 24/09/2019
> Каждый раз, когда, читая очередной пихоно-код, гуглю, что означает та или иная
> конструкция, поражаюсь ущербности пихона. Недавно узнал про такую штуку, как pass.

> конструкция, поражаюсь ущербности пихона. Недавно узнал про такую штуку, как pass. И отписался в теме о совершенно другом ЯП. Бывает. Держите нас в курсе! > в пихоне есть, и есть она исключительно потому, что какой-то гвидончик

> выдумал такую пРиКоЛьНуЮ)))) штуку, как насильственная организация кода отступами, и больше ничем. Нет, совсем не поэтому (см. хотя бы предмет новости – там оно "почему-то" не нужно). 3.140 , ggdotgff ( ? ), 18:09, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – забалела? полечися!

зы прайсы по программистам посмотри, болезниный. рыночек порешал, тебя не спросил?

2.50 , Аноним ( 50 ), 11:42, 24/09/2019
Самое меньше будет быдлокодеров, совсем не форматирующих код.

2.52 , Аноним ( 52 ), 11:49, 24/09/2019
Отступы - самое гениальное что есть в Питоне!!! Читать чужой код хоть стало возможно!

3.64 , Аноним ( 64 ), 12:37, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Сразу видно человека который не видел код на питоне code def possibilities ... 4.86 , Anonymoustus ( ok ), 13:39, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать Налажал ты с отступами, анон Я пофиксил CODE def possibilities alphab... 5.151 , Урри ( ? ), 18:50, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – а вот если бы автор не поленился и скопировал еще пару строк кода (не входящих в тело цикла) - хрен бы ты пофиксил. и это главная проблема отступов, потому как язык не должен существовать только внутри специально созданных для него редакторов.

6.180 , Anonymoustus ( ok ), 20:53, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > а вот если бы автор не поленился и скопировал еще пару строк

> кода (не входящих в тело цикла) - хрен бы ты пофиксил. Если в коде нету других ошибок, кроме неправильных отступов, то пофиксить будет проще простого.

> и это главная проблема отступов, потому как язык не должен существовать только

> внутри специально созданных для него редакторов. И это же одновременно его достоинство.

6.208 , Евгений ( ?? ), 01:43, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > а вот если бы автор не поленился и скопировал еще пару строк

> кода (не входящих в тело цикла) - хрен бы ты пофиксил.

> и это главная проблема отступов, потому как язык не должен существовать только

> внутри специально созданных для него редакторов. помойму сейчас мало кто разрабатывает без IDE - нет смысла перекладывать работу на внимательность которую может выполнить программа 5.171 , Аноним84701 ( ok ), 19:46, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – [code]

if north +east +south +west == earth:

combinations.append((north,east,south,west,earth))

return combinations

[/code]

> Вот теперь всё работает! Что-то мне подсказывает, что задумка была возвращать все комбинации, а не только первую найденную.

А еще что-то подсказывает, что "alphabets=(n,o,r,t,h,e,a,s,u,w,m,y)" вообще невалидный синтакс.

Ну и по мелочи:

"if len(set([n,o,r,t,h,e,a,s,u,w,m,y]))==12:" читается как "все переменные с разными значениями",

переменных 12, возможных значений 10 - хм, что тут может быть не так? Изи фикс: [code]

def possibilities(): return []

[/code]

6.181 , Anonymoustus ( ok ), 21:11, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я имел в виду отсутствие ошибок форматирования отступами. Копипаста гуглится: https://shitcode.net/280 А там указан первоисточник шедевра: https://stackoverflow.com/questions/50018740/what-am-i-missing-in-this-piece-o Под тегом data-science, между прочим. :)

7.186 , Аноним84701 ( ok ), 21:32, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Я имел в виду отсутствие ошибок форматирования отступами.

> Копипаста гуглится:

> https://shitcode.net/280 Я скорее имел в виду, что сам пример, приведенный анонимом в #64, изначально не просто весь насквозь искусственный (и очень возможно был "вбросом" на SO), но еще и абсолютно не рабочий.

И смысл демонстрации [аноном в #64] на таких примерах какой-то очень сомнительный.

Тем более, когда при этом рядом топят за сишку с ее:

[code]

volatile const static signed long int* const restrict borsch = {(const volatile void*)0};

[/code]

или

[code]

for (;P("

"),R-;P("|"))for(e=3DC;e-;P("_"+(*u++/8)%2))P("|"+(*u/4)%2);

[/code]

или

[code]

??=include <stdio.h>

%:include <stdint.h>



int hi(void) <% return 1337; }



int main(void) <%

int foo[10:> = ??< 0 %> ;

foo<:0] = 1337;

printf("hello %d %d", foo??(0??), hi());

return 0;

??>[/code]

(хотя не совсем корректная аналогия получилось -- минимум 2 примера рабочие) :)

8.192 , Anonymoustus ( ok ), 21:51, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Целиком и полностью согласен Я даже у себя на локальной машине файл с этим кодо... 4.138 , Аноним84701 ( ok ), 17:20, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – текст свёрнут, показать Эт да То ли дело скобки code list possibilities void list combinations l... 4.141 , ggdotgff ( ? ), 18:14, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – 12 вложеннннных циклов трепещу ... о вилукий прлвавагммваст

4.154 , Аноним ( 152 ), 18:55, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А нефиг такой говнокод писать

5.182 , Anonymoustus ( ok ), 21:13, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ИЧСХ, анон притащил его из соответствующего места: https://shitcode.net/280

4.185 , ADR ( ok ), 21:29, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – [code]

def possibilities():

combinations = list()

options = list(range(9, -1, -1))

for n, o, r, t, h, e, a, s, u, w, m, y in product(*[options] * 12):

if len({n, o, r, t, h, e, a, s, u, w, m, y}) == 12:

north = 10000 * n + 1000 * o + 100 * r + 10 * t + h

east = 1000 * e + 100 * a + 10 * s + t

south = 10000 * s + 1000 * o + 100 * u + 10 * t + h

west = 1000 * w + 100 * e + 10 * s + t

earth = 10000 * e + 1000 * a + 100 * r + 10 * t + h

if north + east + south + west == earth:

combinations.append((north, east, south, west, earth))



return combinations

[/code]

2.131 , Аноним ( 131 ), 16:43, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Самое дебильное изобретение, какое только можно было придумать в ЯПах - это убогие скобки.

3.142 , ggdotgff ( ? ), 18:15, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – точно КУМИР вот образец

3.221 , dryghar ( ? ), 12:31, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Скобки еще терпимо, а вот точки с запятой обязательные уже задолбали -_-