Релиз языка программирования Nim 1.4.0

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|1.1, A.Stahl (ok), 16:21, 18/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–17 +/–
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>По аналогии с Python в Nim в качестве разделителей блоков применяются отступы.
В топку. Дальше про язык можно ничего не знать. Даже если в нём реализованы какие-то действительно интересные возможности.
Это до какой же степени нужно себя не уважать чтобы стандарт языка регламентировал внешний вид листинга?
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|2.5, Аноним (5), 16:39, 18/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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а мне нравится, очень удобно
знаете, на форумах всякие пишут без абзацев и знаков препинания, вот
а в целом, конечно, фигурные скобки и точка с запятой - лютое говно, какой-то очередной "творец" придумывал
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|4.15, OpenEcho (?), 17:54, 18/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Какая разница сколько ему лет? Питон тоже не вчера появился.
Ну, тогда вы самая уважающая себя персона, в отличии от гугла, университетов...
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|2.16, Аноним (-), 17:58, 18/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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о, чрезвычайно важное мнение типичного опеннет-иксперта, держи в курсе
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|2.35, Аноним (-), 20:20, 18/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Тебя на ЛОРе забанили за троллинг. Ты и здесь хочешь? Можем повторить.
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|2.38, Annoynymous (ok), 20:24, 18/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ох, тебя-то и не спросили. Но ничего, в следующий раз ты разработаешь правильный, уважающий тебя язык.
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|2.40, Аноним (40), 20:26, 18/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Python воспринимаю нормально, поэтому и в Nim блоки кода оступами тоже норм.
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|2.13, topin89 (ok), 17:53, 18/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Быстрого ещё может. Но не системного. Языки со сборкой мусора не могут претендовать на системное программирования. Ну то есть технически может и могут, но на практике не выходит.
А так да, язык хороший.
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|4.42, topin89 (ok), 20:52, 18/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Это некорректное утверждение. Nim не просто подходит как язык для системного программирования,
> он _позиционируется_ как язык для системного программирования.
> https://nim-lang.org/
> "Nim is a statically typed compiled systems programming language".
Нда, у systems programming language слишком значений. Я не знаю, что здесь имелось в виду.
> А вот тебе живой пример ядра на ниме:
> https://github.com/dom96/nimkernel
Пример хороший, пока не находишь в конфиге вот это : "--gc:none". В самом примере это обходится очень просто -- там память не выделяется. А придётся. Наверное, стоит написать свой собственный сборщик мусора, например, подогнав arc или orc под ядро. Вполне выполнимо, и после этого язык можно назвать пригодным для создания ядер.
Но даже с этими гипотетическими изменениями, в языке вообще нет поддержки ручной работы с памятью. И рано или поздно для адекватной производительности этом может понадобиться. В Расте есть. В C и C++ есть. В паскале даже есть. В Nim нет. Следовательно, прежде чем писать на нём, потребуется создать такую поддержку. Наверняка это даже возможно. Но как-то слишком много возни, чтобы называться системным в плане "пригоден для создания ядер и драйверов".
Впрочем, на всяких ардуинах и микроконтроллерах в целом, где память и так обычно не выделяется, nim может сработать не только в "потому что могу" проектах. Тоже системненько.
А так даже питон можно напрямую из ядра запускать: https://www.youtube.com/watch?v=bYQ_lq5dcvM
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|5.49, анонн (ok), 21:21, 18/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Пример хороший, пока не находишь в конфиге вот это : "--gc:none". В
> самом примере это обходится очень просто -- там память не выделяется.
> А придётся.
...
> работы с памятью. И рано или поздно для адекватной производительности этом
> может понадобиться. В Расте есть. В C и C++ есть.
Т.е. использование "ручных" типов ссылок (первая же строчка)
PVIDMem* = ptr array[0..65_000, TEntry]
> Traced references are declared with the ref keyword, untraced references are declared with the ptr keyword.
Вы предпочли не заметить?
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|6.54, topin89 (ok), 21:39, 18/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Пример хороший, пока не находишь в конфиге вот это : "--gc:none". В
>> самом примере это обходится очень просто -- там память не выделяется.
>> А придётся.
> ...
>> работы с памятью. И рано или поздно для адекватной производительности этом
>> может понадобиться. В Расте есть. В C и C++ есть.
> Т.е. использование "ручных" типов ссылок (первая же строчка)
> PVIDMem* = ptr array[0..65_000, TEntry]
>> Traced references are declared with the ref keyword, untraced references are declared with the ptr keyword.
> Вы предпочли не заметить?
Конечно заметил. Я заметил и каст на блок памяти чуть ниже. Это не выделение памяти. Я не знаю деталей, но это явно жёстко заданный блок, видимо привязанный к BIOS'у.
Какой есть аналог malloc/free? Как их привязать к стандартной модели выделения/развыделения? Не превратится ли язык в более красивый C, если написать их самому?
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|5.50, Sin2x (ok), 21:28, 18/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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https://nim-lang.org/docs/gc.html
In addition to GC_ref and GC_unref you can avoid the garbage collector by manually allocating memory with procs like alloc, alloc0, allocShared, allocShared0 or allocCStringArray. The garbage collector won't try to free them, you need to call their respective dealloc pairs (dealloc, deallocShared, deallocCStringArray, etc) when you are done with them or they will leak.
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|4.43, topin89 (ok), 20:53, 18/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> как понял, GC у него опционально вкл/выкл
Это да. Но в режиме gc:none память никогда не будет освобождена. К счастью, там много разных сборщиков, в т.ч. легковесный arc и чуть менее легковесный orc.
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|3.51, Аноним (51), 21:29, 18/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На практике он по потреблению памяти сравним с C / C++ / Rust. По быстродействию тоже. Причём на разных тестах от разных авторов.
Что говорит что он отлично подходит для embedded из коробки.
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|1.4, Аноним (4), 16:24, 18/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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>Исходный код на языке Nim компилируется в представление на C, C++ или JavaScript.
кажется это называется не компиляция, а трансляция
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|2.6, m.makhno (ok), 16:49, 18/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Трансляция - общее определение. Исходный код может быть скомпилирован или интерпретирован. В данном случае - скомпилирован, так как интерпретация подразумевает ещё и его выполнение.
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|1.7, Аноним (51), 16:56, 18/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Смотрел на Nim. Потрясающий язык программирования. Наверное максимально близок к идеальному из существующих.
Удивительно быстр, быстрее Rust. При этом с GC. Лаконичен.
Позволяет бесшовную интеграцию с C / C++, опять же, в отличие от Rust.
Код выглядит очень понятно, в отличие от C++.
Жаль что пока не популярен.
Лучшая замена C и C++.
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|2.24, анонимус (??), 18:41, 18/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Потрясающий
>Жаль что пока не популярен.
Ну так при современной языковой конкуренции без богатой корпорации языку мало что светит на рынке.
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|3.53, Аноним (51), 21:37, 18/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Согласен. Но есть возможность что кто-то вложится.
Особенно если стартап его будет использовать и вырастет во что-то большее как Facebook тянул PHP / MySQL.
12 лет ему, говорят. Это уже хороший знак что вкладываться можно.
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|2.39, Аноним (-), 20:25, 18/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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А мощные игры на нем делать можно, как на С++? Уже сделали хоть одну?
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|1.25, Аноним (-), 18:47, 18/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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1) Какие именно ОСОБЕННОСТИ ЭТОГО ЯЗЫКА не дадут программисту сделать ошибки которые он мог бы сам понаделать в результирующих языках "C, C++ или JavaScript"? 2) Или может есть некие **особенности Nim-языка** которые просто позволили создать некие эффективные СРЕДСТВА машинной проверки **именно** Nim-кода (т.е. такие средства которые в других языках попросту не возможны! или в других языках - часто лажают, или не эффекивны там)?
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|2.45, topin89 (ok), 21:00, 18/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> 1) Какие именно ОСОБЕННОСТИ ЭТОГО ЯЗЫКА не дадут программисту сделать ошибки которые
> он мог бы сам понаделать в результирующих языках "C, C++ или
> JavaScript"? 2) Или может есть некие **особенности Nim-языка** которые просто позволили
> создать некие эффективные СРЕДСТВА машинной проверки **именно** Nim-кода (т.е. такие средства
> которые в других языках попросту не возможны! или в других языках
> - часто лажают, или не эффекивны там)?
Он всё же не об этом. Считай, что это такой быстрый питон с нормальным многопотоком.
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|4.47, topin89 (ok), 21:08, 18/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>> Ним и так поддерживает любые компиляторы С.
>> https://nim-lang.org/faq.html
>> "How do I use a different C compiler than the default one?"
> да, я в курсе. но меня интересует именно встраивание в GCC
Не знаю, но вряд ли. GCC под GPL, Nim под MIT.
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|4.52, topin89 (ok), 21:31, 18/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> мне он не на столько сильно нужен, чтобы этим заниматься.
> по факту включения в GCC я сужу о полезности языка, коим Nim
> не считаю.
Языки gcc
C (адски полезен, используется во всех остальных языках)
C++ (адски полезен в сфере сложных и быстрых проектах. Не особо в остальных сферах)
Objective-C (не особо полезен, кроме Apple. Но там он может очень полезен)
Objective-C++ (не знаю. Что это вообще такое?)
Fortran, (не особо полезен, кроме BLAS. И то скорее легаси)
Ada, (не особо полезен, кроме NASA, и тоже легаси)
Go (довольно полезен, надо отдать должное)
За пределами gcc:
Python (адски полезен везде, где скорость разработки много важнее скорости выполнения)
C# (полезен для кошелька, но честно, сфер применения не знаю)
Java (полезен для кошелька и очень полезен для Android-разработки)
Lua (полезен как скриптовый язык)
Swift (полезен для разработки под Apple. Сфера специфична, но рынок большой)
TypeScript (полезен хотя бы тем, что не JavaScript)
Я думаю, так себе критерий. В gcc хотят добавить фронт для Раста. Будет ли он лично для тебя нормальным языком, если добавят?
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|2.46, topin89 (ok), 21:03, 18/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Как он может быть с GC если транслируется в C++ код?
При трансляции всё, что нужно чистить оборачивается в подходящие структуры для сборки и/или вызовы сборщика. Не обязательно даже свои родные, пойдут и сторонние, типа BoehmGC (он вообще для чистого C писался) или Go'шный сборщик. Потом это сборщик подключается отдельной библиотекой.
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