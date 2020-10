Релиз языка программирования Nim 1.4.0

2.13 , topin89 ( ok ), 17:53, 18/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Быстрого ещё может. Но не системного. Языки со сборкой мусора не могут претендовать на системное программирования. Ну то есть технически может и могут, но на практике не выходит.

А так да, язык хороший.

3.17 , Sin2x ( ok ), 18:01, 18/10/2020
Это некорректное утверждение. Nim не просто подходит как язык для системного программирования, он _позиционируется_ как язык для системного программирования. https://nim-lang.org/ "Nim is a statically typed compiled systems programming language". А вот тебе живой пример ядра на ниме: https://github.com/dom96/nimkernel

4.42 , topin89 ( ok ), 20:52, 18/10/2020
> Это некорректное утверждение. Nim не просто подходит как язык для системного программирования,

> он _позиционируется_ как язык для системного программирования.

> https://nim-lang.org/

> "Nim is a statically typed compiled systems programming language". Нда, у systems programming language слишком значений. Я не знаю, что здесь имелось в виду. > А вот тебе живой пример ядра на ниме:

> https://github.com/dom96/nimkernel Пример хороший, пока не находишь в конфиге вот это : "--gc:none". В самом примере это обходится очень просто -- там память не выделяется. А придётся. Наверное, стоит написать свой собственный сборщик мусора, например, подогнав arc или orc под ядро. Вполне выполнимо, и после этого язык можно назвать пригодным для создания ядер.

Но даже с этими гипотетическими изменениями, в языке вообще нет поддержки ручной работы с памятью. И рано или поздно для адекватной производительности этом может понадобиться. В Расте есть. В C и C++ есть. В паскале даже есть. В Nim нет. Следовательно, прежде чем писать на нём, потребуется создать такую поддержку. Наверняка это даже возможно. Но как-то слишком много возни, чтобы называться системным в плане "пригоден для создания ядер и драйверов".

5.49 , анонн ( ok ), 21:21, 18/10/2020
> Пример хороший, пока не находишь в конфиге вот это : "--gc:none". В

> самом примере это обходится очень просто -- там память не выделяется.

> А придётся. ...

> работы с памятью. И рано или поздно для адекватной производительности этом

> может понадобиться. В Расте есть. В C и C++ есть. Т.е. использование "ручных" типов ссылок (первая же строчка)

PVIDMem* = ptr array[0..65_000, TEntry]

> Traced references are declared with the ref keyword, untraced references are declared with the ptr keyword. Вы предпочли не заметить?

6.54 , topin89 ( ok ), 21:39, 18/10/2020

>> самом примере это обходится очень просто -- там память не выделяется.

>> А придётся.

> ...

>> работы с памятью. И рано или поздно для адекватной производительности этом

>> может понадобиться. В Расте есть. В C и C++ есть.

> Т.е. использование "ручных" типов ссылок (первая же строчка)

> PVIDMem* = ptr array[0..65_000, TEntry]

>> Traced references are declared with the ref keyword, untraced references are declared with the ptr keyword.

> Вы предпочли не заметить? Конечно заметил. Я заметил и каст на блок памяти чуть ниже. Это не выделение памяти. Я не знаю деталей, но это явно жёстко заданный блок, видимо привязанный к BIOS'у. Какой есть аналог malloc/free? Как их привязать к стандартной модели выделения/развыделения? Не превратится ли язык в более красивый C, если написать их самому?

5.50 , Sin2x ( ok ), 21:28, 18/10/2020
https://nim-lang.org/docs/gc.html In addition to GC_ref and GC_unref you can avoid the garbage collector by manually allocating memory with procs like alloc, alloc0, allocShared, allocShared0 or allocCStringArray. The garbage collector won't try to free them, you need to call their respective dealloc pairs (dealloc, deallocShared, deallocCStringArray, etc) when you are done with them or they will leak.

3.34 , Аноним ( 34 ), 20:15, 18/10/2020
как понял, GC у него опционально вкл/выкл

4.43 , topin89 ( ok ), 20:53, 18/10/2020
> как понял, GC у него опционально вкл/выкл Это да. Но в режиме gc:none память никогда не будет освобождена. К счастью, там много разных сборщиков, в т.ч. легковесный arc и чуть менее легковесный orc.

3.51 , Аноним ( 51 ), 21:29, 18/10/2020
На практике он по потреблению памяти сравним с C / C++ / Rust. По быстродействию тоже. Причём на разных тестах от разных авторов. Что говорит что он отлично подходит для embedded из коробки.