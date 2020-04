Релиз языка программирования Nim 1.2.0

Представлен релиз языка системного программирования Nim 1.2. Язык Nim использует статическую типизацию и создан с оглядкой на Pascal, C++, Python и Lisp. Исходный код на языке Nim компилируется в представление на C, C++ или JavaScript. В дальнейшем полученный C/C++ код компилируется в исполняемый файл при помощи любого доступного компилятора (clang, gcc, icc, Visual C++), что позволяет добиться производительности близкой к Си, если не учитывать затраты на выполнение сборщика мусора. По аналогии с Python в Nim в качестве разделителей блоков применяются отступы. Поддерживаются средства метапрограммирования и возможности для создания предметно-ориентированных языков (DSL). Код проекта поставляется под лицензией MIT. Среди заметных изменений в новом выпуске: Реализован новый сборщик мусора ARC ("--gc:arc").

В модуль "sugar" добавлены новые макросы collect, dup и capture.

Добавлен новый макрос "with".

Внесена большая порция новых вызовов в стандартную библиотеку, включая strformat.fmt, strtabs.clear, browsers.osOpen, typetraits.tupleLen, typetraits.genericParams, os.normalizePathEnd, times.fromUnixFloat, os.isRelativeTo, times.isLeapDay, net.getPeerCertificates, jsconsole.trace, jsconsole.table, jsconsole.exception, sequtils.countIt и т.д.

Добавлены новые модули std/stackframes и std/compilesettings.

В компилатор добавлены опции "--asm" (для анализа генерируемого ассемблерного кода) и "--panics:on" для принудительного выхода при ошибках IndexError и OverflowError, без возможности перехвата обработчиком "try".

Ускорено определение возможных переполнений буферов.