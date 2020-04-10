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Релиз языка программирования Nim 1.2.0

10.04.2020 11:38

Представлен релиз языка системного программирования Nim 1.2. Язык Nim использует статическую типизацию и создан с оглядкой на Pascal, C++, Python и Lisp. Исходный код на языке Nim компилируется в представление на C, C++ или JavaScript. В дальнейшем полученный C/C++ код компилируется в исполняемый файл при помощи любого доступного компилятора (clang, gcc, icc, Visual C++), что позволяет добиться производительности близкой к Си, если не учитывать затраты на выполнение сборщика мусора. По аналогии с Python в Nim в качестве разделителей блоков применяются отступы. Поддерживаются средства метапрограммирования и возможности для создания предметно-ориентированных языков (DSL). Код проекта поставляется под лицензией MIT.

Среди заметных изменений в новом выпуске:

  • Реализован новый сборщик мусора ARC ("--gc:arc").
  • В модуль "sugar" добавлены новые макросы collect, dup и capture.
  • Добавлен новый макрос "with".
  • Внесена большая порция новых вызовов в стандартную библиотеку, включая strformat.fmt, strtabs.clear, browsers.osOpen, typetraits.tupleLen, typetraits.genericParams, os.normalizePathEnd, times.fromUnixFloat, os.isRelativeTo, times.isLeapDay, net.getPeerCertificates, jsconsole.trace, jsconsole.table, jsconsole.exception, sequtils.countIt и т.д.
  • Добавлены новые модули std/stackframes и std/compilesettings.
  • В компилатор добавлены опции "--asm" (для анализа генерируемого ассемблерного кода) и "--panics:on" для принудительного выхода при ошибках IndexError и OverflowError, без возможности перехвата обработчиком "try".
  • Ускорено определение возможных переполнений буферов.


  1. Главная ссылка к новости (https://nim-lang.org/blog/2020...)
  2. OpenNews: Увидел свет язык программирования Nim 1.0
  3. OpenNews: Выпуск языка программирования Ruby 2.7.0
  4. OpenNews: Релиз языка программирования Go 1.14
  5. OpenNews: Выпуск языка программирования Rust 1.42
  6. OpenNews: Компания Apple представила язык программирования Swift 5.2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52709-nim
Ключевые слова: nim
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, Аноним (-), 11:42, 10/04/2020 [ответить]  
    		• +/
    "компилатор"
     
     
  • 3, A.Stahl (ok), 11:46, 10/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проверочное словосочетание: "Ор командира Пилата". Или "Пила в виде коммуникационного тора"
     

  • 2, A.Stahl (ok), 11:45, 10/04/2020 [ответить]  
    		• +/
    >По аналогии с Python в Nim в качестве разделителей блоков применяются отступы.

    Вот и всё что нужно знать о языке. Могу дать им совет: ситуацию можно усугуби^Wулучшить если табуляции и пробелы будут означать что-то очень разное. И ещё перед каждым ключевым словом нужно ставить "_?%-()". Чисто из эстетических соображений.

     
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