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Выпуск языка программирования Rust 1.42

13.03.2020 09:24

Опубликован релиз языка системного программирования Rust 1.42, основанного проектом Mozilla. Язык сфокусирован на безопасной работе с памятью, обеспечивает автоматическое управление памятью и предоставляет средства для достижения высокого параллелизма выполнения заданий, при этом обходясь без использования сборщика мусора и runtime.

Автоматическое управление памятью в Rust избавляет разработчика от манипулирования указателями и защищает от проблем, возникающих из-за низкоуровневой работы с памятью, таких как обращение к области памяти после её освобождения, разыменование нулевых указателей, выход за границы буфера и т.п. Для распространения библиотек, обеспечения сборки и управления зависимостями проектом развивается пакетный менеджер Cargo, позволяющий получить нужные для программы библиотеки в один клик. Для размещения библиотек поддерживается репозиторий crates.io.

Основные новшества:

  • Добавлена поддержка шаблонов для сопоставления частей срезов (динамических массивов, slice). Если раньше допускались точные сопоставления, то теперь добавлена возможность использования конструкций с меткой ".." для охвата остающихся элементов массива. Например: 
    
   fn foo(words: &[&str]) {
       match words {

  // проверяет начальные элементы массива с игнорированием 
следующих за ними элементов
         ["Hello", "World", "!", ..] => println!("Hello World!"),

  // проверяет первые два элемента "Foo" и "Bar", а остальное  не важно
         ["Foo", "Bar", ..] => println!("Baz"), 

  // игнорируем всё, но последний элемент должен быть "!".
         [.., "!"] => println!("!!!"),

  // в срез start включаем всё, кроме последнего элемента, который должен быть "z"
        [start @ .., "z"] => println!("starts with: {:?}", start),

  // в срез end помещаем всё, кроме первого элемента, который должен быть "a".
        ["a", end @ ..] => println!("ends with: {:?}", end),

        rest => println!("{:?}", rest),
       }
   }
  • Добавлен новый макрос "matches!", который принимает на входе выражение и шаблон, а возвращает "true", если шаблон соответствует выражению. В шаблоне возможно использование операций "|" и "if". 
    
   match self.partial_cmp(other) {
      Some(Less) => true,
      _ => false,
   }

   matches!(self.partial_cmp(other), Some(Less))

   let foo = 'f';
   assert!(matches!(foo, 'A'..='Z' | 'a'..='z'));

   let bar = Some(4);
   assert!(matches!(bar, Some(x) if x > 2));
  • В panic-сообщениях, выводимых при некорректном использовании типов Option и Result, теперь отражаются номера строк со ссылкой на код, осуществивший проблемный вызов, а не ссылки на код реализации вызова в libcore. Например, изменение затрагивает вызов unwrap и expect над Option::None или сбои при использовании unwrap_err, expect, expect_err и подобных методов для типа Result.
  • В пакетном менеджере Cargo обеспечена автоматическая подстановка "proc_macro crate" в блок "extern" для пакетов с процедурными макросами. Данное изменение позволяет применять директиву "use" к процедурным макросам без необходимости указания в коде "extern crate proc_macro;". Например, если в программе используется строка "use proc_macro::TokenStream;", то код теперь останется рабочим, если из него удалить "extern crate proc_macro;".
  • Расширены возможности стандартной библиотеки. В iter::Empty<T> добавлена поддержка Send и Sync для любых значений T. Вызовы Pin::{map_unchecked, map_unchecked_mut} избавлены от необходимости возвращать значение типа для реализации "Sized". В io::Cursor реализованы PartialEq и Eq. Признак "const", определяющий возможность использования в любом контексте вместо констант, применён для метода Layout::new.
  • В разряд стабильных переведена новая порция API, в том числе стабилизированы CondVar::wait_while, CondVar::wait_timeout_while, DebugMap::key, DebugMap::value, ManuallyDrop::take, ptr::slice_from_raw_parts_mut и ptr::slice_from_raw_parts.
  • Объявлен устаревшим метод Error::description.
  • Обеспечен в второй уровень поддержи для платформ armv7a-none-eabi и riscv64gc-unknown-linux-gnu. Обеспечена поддержка стандартной библиотеки для платформы riscv64gc-unknown-linux-gnu. 32-разрядные платформы Apple понижены до третьего уровня поддержки, который подразумевает базовую поддержку, но без автоматизированного тестирования и публикации официальных сборок. Понижение уровня поддержки обусловлено прекращением сопровождения компанией Apple 32-разрядных платформ.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.rust-lang.org/202...)
  2. OpenNews: Фреймворк для написания защищённых драйверов для ядра Linux на языке Rust
  3. OpenNews: Разработчик Rust-фреймворка actix-web удалил репозиторий из-за травли
  4. OpenNews: Выпуск языка программирования Rust 1.40
  5. OpenNews: Microsoft развивает новый язык программирования на основе Rust
  6. OpenNews: Компилятор Rust добавлен в состав дерева исходных текстов Android
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52537-rust
Ключевые слова: rust
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, ryoken (ok), 09:28, 13/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ну вот, опять пересборка... :D
     
  • 1.2, анонимчик (?), 09:33, 13/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    надо! побольше! воскликашек!!! так! код! наряднее!!!

    а_еще_надо_придумать_такую_натцию(Чтобы<Прямо<Из<Коробки>>>) => тошнило

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 09:42, 13/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    (лучше и (элелегантнее) писать(вот(так)))
     
     
  • 3.7, Владимир Романов (?), 09:59, 13/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Толстый намек на лисп?
     
  • 3.11, Аноним (11), 10:20, 13/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Действительно лучше.
     
     
  • 4.14, Аноним (4), 10:26, 13/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ИМХО лучше пусть все скобочки будут круглыми, от путаницы избавит подсветка в IDE.
     
  • 2.5, Здрасьте (?), 09:51, 13/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    «Воскликашка» — это шаблон. Типа «#define», но круче.
     
  • 2.6, qetuo (?), 09:52, 13/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Восклицательные знаки визуально отделяют макро от функций. Нотация упрощает работу без IDE. Если CamelCase -- значит это тип или класс типов, если snake_case -- переменная, или функция, или модуль.
     
     
  • 3.12, Аноним (11), 10:21, 13/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А если camelCase?
     
  • 3.16, Аноним (16), 10:43, 13/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > CamelCase

    это PascalCase, школотрон

     
     
  • 4.18, A.Stahl (ok), 10:49, 13/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Верблюды появились раньше Паскаля, Саакрихту.
     

  • 1.3, Аноним (3), 09:42, 13/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > основанного проектом Mozilla.

    Разве мозилла?

     
     
  • 2.8, Владимир Романов (?), 10:00, 13/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А вы считали по-другому?
     

  • 1.9, Alex (??), 10:03, 13/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вроде как Mozilla не основывала Rust, а подключилась к разработке в 2009, когда язык у уже 3 года было.
     
     
  • 2.10, Аноним (11), 10:18, 13/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >когда язык у уже 3 года было

    А, понял, до этого его в Таджикистане разрабатывали. Что его синтаксис и намекает.

     
  • 2.13, Аноним (13), 10:26, 13/03/2020 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     

  • 1.15, йййй (ok), 10:41, 13/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Раст убьет невменяемый синтаксис.
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 10:48, 13/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже. Запутались. Утратили ориентир. Лепят "по вкусу".
     

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