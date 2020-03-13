Выпуск языка программирования Rust 1.42

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Опубликован релиз языка системного программирования Rust 1.42, основанного проектом Mozilla. Язык сфокусирован на безопасной работе с памятью, обеспечивает автоматическое управление памятью и предоставляет средства для достижения высокого параллелизма выполнения заданий, при этом обходясь без использования сборщика мусора и runtime.
Автоматическое управление памятью в Rust избавляет разработчика от манипулирования указателями и защищает от проблем, возникающих из-за низкоуровневой работы с памятью, таких как обращение к области памяти после её освобождения, разыменование нулевых указателей, выход за границы буфера и т.п. Для распространения библиотек, обеспечения сборки и управления зависимостями проектом развивается пакетный менеджер Cargo, позволяющий получить нужные для программы библиотеки в один клик. Для размещения библиотек поддерживается репозиторий crates.io.
Основные новшества:
- Добавлена поддержка шаблонов для сопоставления частей срезов (динамических массивов, slice). Если раньше допускались точные сопоставления, то теперь добавлена возможность использования конструкций с меткой ".." для охвата остающихся элементов массива. Например:
fn foo(words: &[&str]) {
match words {
// проверяет начальные элементы массива с игнорированием
следующих за ними элементов
["Hello", "World", "!", ..] => println!("Hello World!"),
// проверяет первые два элемента "Foo" и "Bar", а остальное не важно
["Foo", "Bar", ..] => println!("Baz"),
// игнорируем всё, но последний элемент должен быть "!".
[.., "!"] => println!("!!!"),
// в срез start включаем всё, кроме последнего элемента, который должен быть "z"
[start @ .., "z"] => println!("starts with: {:?}", start),
// в срез end помещаем всё, кроме первого элемента, который должен быть "a".
["a", end @ ..] => println!("ends with: {:?}", end),
rest => println!("{:?}", rest),
}
}
- Добавлен новый макрос "matches!", который принимает на входе выражение и шаблон, а возвращает "true", если шаблон соответствует выражению. В шаблоне возможно использование операций "|" и "if".
match self.partial_cmp(other) {
Some(Less) => true,
_ => false,
}
matches!(self.partial_cmp(other), Some(Less))
let foo = 'f';
assert!(matches!(foo, 'A'..='Z' | 'a'..='z'));
let bar = Some(4);
assert!(matches!(bar, Some(x) if x > 2));
- В panic-сообщениях, выводимых при некорректном использовании
типов Option и Result, теперь отражаются номера строк со ссылкой на код, осуществивший проблемный вызов, а не ссылки на код реализации вызова в libcore. Например, изменение затрагивает вызов unwrap и expect над Option::None или сбои при использовании unwrap_err, expect, expect_err и подобных методов для типа Result.
- В пакетном менеджере Cargo обеспечена автоматическая подстановка "proc_macro crate" в блок "extern" для пакетов с процедурными макросами. Данное изменение позволяет применять директиву "use" к процедурным макросам без необходимости указания в коде "extern crate proc_macro;". Например, если в программе используется строка "use proc_macro::TokenStream;", то код теперь останется рабочим, если из него удалить "extern crate proc_macro;".
- Расширены возможности стандартной библиотеки. В iter::Empty<T> добавлена поддержка Send и Sync для любых значений T.
Вызовы Pin::{map_unchecked, map_unchecked_mut} избавлены от необходимости возвращать значение типа для реализации "Sized".
В io::Cursor реализованы PartialEq и Eq. Признак "const", определяющий возможность использования в любом контексте вместо констант, применён для метода Layout::new.
- В разряд стабильных переведена новая порция API, в том числе стабилизированы CondVar::wait_while, CondVar::wait_timeout_while,
DebugMap::key, DebugMap::value,
ManuallyDrop::take,
ptr::slice_from_raw_parts_mut и ptr::slice_from_raw_parts.
- Объявлен устаревшим метод Error::description.
- Обеспечен в второй уровень поддержи для платформ armv7a-none-eabi и riscv64gc-unknown-linux-gnu. Обеспечена поддержка стандартной библиотеки для платформы riscv64gc-unknown-linux-gnu.
32-разрядные платформы Apple понижены до третьего уровня поддержки, который подразумевает базовую поддержку, но без автоматизированного тестирования и публикации официальных сборок. Понижение уровня поддержки обусловлено прекращением сопровождения компанией Apple 32-разрядных платформ.