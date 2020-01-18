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Разработчик Rust-фреймворка actix-web удалил репозиторий из-за травли

18.01.2020 20:17

Автор написанного на языке Rust web-фреймворка actix-web удалил репозиторий после того, как на него обрушилась критика за "неправильное использование" языка Rust. Фреймворк actix-web, пакет с которым был загружен более 800 тысяч раз, позволяет встраивать в приложения на языке Rust функциональность http-сервера и клиента, при разработке ориентирован на достижение максимальной производительности и лидирует во многих тестах web-фреймворков.

Незадолго до инцидента в issues на GitHub было сообщено о выявлении неопределённого поведения (Undefined Behaviour) в коде сервера actix-web, возникающего в блоке, выполняемом в режиме unsafe (допускает выполнение небезопасных действий с указателями). Автор actix-web не стал убирать блок unsafe, но переделал вызов этого блока, чтобы неопределённое поведение не возникало. Предложения убрать unsafe автор отклонил, ссылаясь на возможную потерю производительности и заявив, что он не использует unsafe без необходимости и уверен в безопасности работающих в данном режиме блоков.

Участник команды RustSec, который выявил неопределённое поведение, не согласился и предположил, что применение многих unsafe-блоков в actix-web неоправданно. После этого он опубликовал статью о недопустимости использования unsafe, в которой, среди прочего было упомянуто, что применяемый в actix-web приём работы с указателями (несколько изменяемых указателей на одни и те же данные) потенциально может стать причиной возникновения уязвимостей use-after-free и не соответствует парадигме разработки на Rust.

После обсуждения статьи на Reddit, в issues на GitHub набежали тролли и автор actix-web был подвергнут шквалу критики и оскорблений за неправильное использование Rust. Автор не выдержал психологического давления, удалил репозиторий и написал, что завязал с Open Source.

  1. Главная ссылка к новости (https://words.steveklabnik.com...)
  2. OpenNews: Удаление Gem-пакета в знак протеста привело к проблемам в ряде систем на базе Chef
  3. OpenNews: Выпуск языка программирования Rust 1.40
  4. OpenNews: Мэтью Гаррет в знак протеста отказался выпускать патчи для продуктов Intel
  5. OpenNews: В знак протеста исследователь опубликовал базу, содержащую 10 млн паролей
  6. OpenNews: Jonathon F закрыл доступ к ряду популярных PPA-репозиториев
Автор новости: Аноним
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: rust
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Обсуждение (45) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.11, Аноним (11), 21:03, 18/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ситуция несколько сложнее, чем может показаться первый взгяд Во-первых, нет про... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 2.29, Аноним (29), 21:26, 18/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > должен соблюдать гарантии алиасинга

    Это где написано? В синтаксисе языка или конституции тех троллей?

     
     
  • 3.32, Аноним (11), 21:33, 18/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://doc.rust-lang.org/book/ch19-01-unsafe-rust.html#creating-a-safe-abstra

    В actix была функция, позволяющая получить несколько мутабельных ссылок на одну память и она не блыа помечена как unsafe. Даже сейчас это чревато большими проблемами, а когда пофиксят баги llvm с алиасингом и соответствующие оптимизации кода снова будут включены, я полагаю, такой код будет почти гарантировано к UB приводить.

     
     
  • 4.38, Аноним (29), 21:37, 18/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > баги llvm
    > гарантировано к UB приводить

    А это точно безопасный язык? На вид - ещё один си++

     
     
  • 5.54, Аноним (54), 21:51, 18/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Языка эти баги сейчас не касаются
    Связанные с ними фичи дефолтно отключены
     
  • 5.55, Аноним (11), 21:52, 18/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В С C есть вот такая штука https en cppreference com w c language restrict ... большой текст свёрнут, показать
     

  • 1.1, Аноним (1), 20:51, 18/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    лол
     
  • 1.2, Аноним (2), 20:53, 18/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    какие же слабонервные программисты)))
     
     
  • 2.9, Аноним (29), 21:00, 18/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и это они увидели указатели... а если им показать список UB из си++? Эпилепсия будет.
     
     
  • 3.40, Аноним (54), 21:40, 18/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем что-то там смотреть в легаси языках?
    Плюсы круты конечно, но излишне устарели, и без потери обратной совместимости их вряд ли что-то спасет
    (пишу на плюсах и буду писать, но факт остаётся фактом)
     
  • 2.19, Аноним (19), 21:11, 18/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >какие же слабонервные программисты)))

    обе стороны похоже на психованных истеричек. Одна сторона взбесилась из за того что кто то пишет не как им нравится и стала другому, ничем им не обязанному человеку запрещать писать на расте, другая же сторона  завизжала от этого и убилась об стену... даже не знаю кто более жалкий

     
     
  • 3.39, Аноним (39), 21:38, 18/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Справедливости ради — другая сторона не убилась об стену, а только перестала метать бисер перед cвиньями. Не самый глупый шаг, если задуматься.
     
     
  • 4.48, Аноним (19), 21:45, 18/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Справедливости ради — другая сторона не убилась об стену, а только перестала метать бисер перед cвиньями. Не самый глупый шаг, если задуматься.

    справедливости ради - про истеричку которая убилась об стену можно так же сказать. Мир её не понимал, она была слишком хороша для этого мира. она перестала метать бисер перед свиньями и убилась об стену. тут со сути такая же ситуация - отличия только в том что понимать под "убилась об стену"

     

  • 1.3, VINRARUS (ok), 20:54, 18/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    А я на shell пишу програмки с гуем, есть кто против?
     
     
  • 2.37, Аноним (39), 21:36, 18/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вы, главное, на гитхабе их не выкладывайте. Хватит с нас ужасов от Лавкрафта, шелл с гуем будет уже перебор.
     
     
  • 3.52, Аноним (19), 21:50, 18/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Вы, главное, на гитхабе их не выкладывайте. Хватит с нас ужасов от Лавкрафта, шелл с гуем будет уже перебор.

    кстати хорошая идея! рассказать всем верующим в религию правильного кода про эти програмки, а когда они подниму волну криков и возмущения - дать ссылку на кикстартер где будет сбор средств. В случае если будет собрано например 20 000 долларов то автор не стенет выкладывать на гитхаб. Когда будет подходит срок сбора постепенно показываеть фрагмнты кода и скриншоты программ чтобы стимулировать "это сообщество".

     

  • 1.5, CrazyAlex (?), 20:57, 18/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Растоводы во всей красе
     
     
  • 2.30, Аноним (29), 21:27, 18/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот почему на расте пишут только избранные.
     

  • 1.6, Аноним (6), 20:57, 18/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Что ж, мою первую новость опубликовали. Ну а по теме, обе стороны тут так себе. Разработчик зря обращал внимание на троллей, ну а Rust-фанатики оказались слишком нетерпимыми. Хотя их поступки объясняют тем, что они не хотят, чтобы этот проект с unsafe'ами портит своей unsafeовостью престиж безопасности Rust'а.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 20:59, 18/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Rust позиционирует себя в том числе и как системный язык. Здесь его безопасность и заканчивается.
     
     
  • 3.43, proninyaroslav (ok), 21:40, 18/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так никто и не обещал что в нём не будет небезопасных вещей. Просто программист должен соблюдать некоторый контракт при их использовании, в отличии от С/С++, где язык позволяет тебе всё что угодно. P.S: этот контракт по сути для того и предназначен, чтобы иметь возможность тщательно делать ревью написанного участка кода на предмет UB.
     
  • 2.14, Аноним (14), 21:08, 18/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Правильгые действия в такой ситуации?

    Если недовольных послать на Bondage gay website это может спровоцировать людей которые относились нейтрально.
    Вежливо разговаривать со всеми тролями не хватит времени.

    Так што делать?

     
     
  • 3.17, Аноним (6), 21:10, 18/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Игнорить
     
  • 3.36, Аноним (36), 21:36, 18/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Всех посылать и самому ловить лулзы. Добавлять ещё больше unsafe-а. Вот самые правильные действия всегда.
     
  • 3.49, тот_же_анон_уже_без_мабилы (?), 21:45, 18/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >что делать?

    поучиться у Линуса Торвальдса отношению к таким мудакам?

     
  • 2.24, Owlet (?), 21:15, 18/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Rust-фанатики оказались слишком нетерпимыми

    Указали на потенциальный источник уязвимостей из-зи дичайшего говнокода, вот уже действительно - фанатики.

    Очень жёлтая оказалась первая новость, желаю дальше стараться лучше.

     
     
  • 3.34, Аноним (6), 21:36, 18/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Указывать надо корректно, а не шквалом сами знаете чего.

    Ну а что касается говнокода - сделали бы лучше, раз им это не нравится

     
     
  • 4.42, Аноним (29), 21:40, 18/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Типичное изгнание автора из проекта. Потом возьмут его код и представят как свой, только к троллям будут относиться жёстко.
     
  • 3.41, Аноним (39), 21:40, 18/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Указали на потенциальный источник уязвимостей из-зи дичайшего говнокода, вот уже действительно - фанатики.

    Ну а что поделать, если этот гoвнокод тормозит меньше, чем труЪ safe код?

     
  • 2.46, menstenebris (?), 21:45, 18/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Забавно что Грэйдон Хор считал основной фичей языка fearless concurrency. А вовсе не Безопасность(тм)
     

  • 1.13, dimcha (??), 21:05, 18/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как-то стороны позабыли о золотом правиле Open Source - "не нравится - делай форк". Товарищ и правда слабонервный оказался. Нет, чтобы послать троллей делать форки, так он самовыпилился... Что этот, что johnatanf... Неадекват на неадеквате...
     
     
  • 2.16, Аноним (14), 21:09, 18/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Посылать всех не лучий выход из ситуации. Впрочем да пошел ты!
     

  • 1.18, eganru (?), 21:11, 18/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    [i]Мрачный день для Rust[/i] - почему? на мой взгляд прекрасный пример для того, чтобы люди в дальнейшем думали, связываться ли с rust и open-source.

    Это случай будет всем нам уроком.

     
     
  • 2.23, Аноним (11), 21:14, 18/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Как будто это какой-то уникальный случай нервного срыва у open source разработчика или токсичного поведения отдельных личностей из комьюнити, характериный только для Rust и не для чего более. Ваше умозаключение - софизм.
     

  • 1.27, An0n (?), 21:21, 18/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > не соответствует парадигме разработки на Rust

    Какие дегенераты... Мало ли, каких они там парадигм напридумывали, человек продукт сделал так, как позволяет инструмент, парадигмы в чьих-то бошках программные исключения не вызывают.

     
     
  • 2.47, Аноним (54), 21:45, 18/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну если там действительно явный UB, то они правы
    Не правы остальные дегенераты, которые тролли
     

  • 1.28, Аноним (28), 21:23, 18/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Норм похайпился :D
     
  • 1.31, муу (?), 21:28, 18/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    ещё один обиженный самовыпилился, ну наверно это к лучшему
    в таких случаях на самом деле всё просто:
    1) если наезжающая сторона права с технической точки зрения - искать техническое решение и точка, особенно если шлют PRы, а если не шлют отмазаться "Pull Requests are welcome"
    2) если наезжающая сторона не права с технической точки зрения - один раз объяснить почему, а потом всем троллям закрывать issue как duplicate of #100500, >/dev/лес

    всё остальное от нечистого^W от SJW и прочего ЛГБТ
    автор слабак и неженка

     
     
  • 2.33, муу (?), 21:34, 18/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    ЗЫ почему Поттеринг не выпилился когда трололо на него стаями нападали?
    потому что что бы не говырили - Поттеринг мужЫк, а этот ваш николай, который кстати на мелкософт работает, что само по себе как бы намекает, размазня
     
     
  • 3.50, Ваш Анонимус (?), 21:47, 18/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что Поттерингу деньги платят.
     
  • 3.51, тот_же_анон_уже_без_мабилы (?), 21:50, 18/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >размазня

    +1

     

  • 1.35, Аноним (35), 21:36, 18/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вернулся?
    https://github.com/actix/actix-web
     
     
  • 2.44, Аноним (54), 21:41, 18/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    упс, с мобилы неудобно
    обидно.
     
  • 2.45, Аноним (6), 21:43, 18/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, наоборот, там только postmortem записка
     

  • 1.53, Анонимун (?), 21:50, 18/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А помните китайцы французского автора Notepad++ за политическую позицию затравили? Точнее, китайское правительство скорее всего. Он, правда, только в read only для новых пользователей перевел GitHub.

    Нервная эта работа и полностью обратную связь не закроешь.

     

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