Разработчик Rust-фреймворка actix-web удалил репозиторий из-за травли

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|1.11, Аноним (11), 21:03, 18/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
Ситуция несколько сложнее, чем может показаться первый взгяд Во-первых, нет про... большой текст свёрнут, показать
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|2.29, Аноним (29), 21:26, 18/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> должен соблюдать гарантии алиасинга
Это где написано? В синтаксисе языка или конституции тех троллей?
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|4.38, Аноним (29), 21:37, 18/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> баги llvm
> гарантировано к UB приводить
А это точно безопасный язык? На вид - ещё один си++
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|5.54, Аноним (54), 21:51, 18/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Языка эти баги сейчас не касаются
Связанные с ними фичи дефолтно отключены
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|5.55, Аноним (11), 21:52, 18/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В С C есть вот такая штука https en cppreference com w c language restrict ... большой текст свёрнут, показать
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|2.9, Аноним (29), 21:00, 18/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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и это они увидели указатели... а если им показать список UB из си++? Эпилепсия будет.
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|3.40, Аноним (54), 21:40, 18/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зачем что-то там смотреть в легаси языках?
Плюсы круты конечно, но излишне устарели, и без потери обратной совместимости их вряд ли что-то спасет
(пишу на плюсах и буду писать, но факт остаётся фактом)
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|2.19, Аноним (19), 21:11, 18/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>какие же слабонервные программисты)))
обе стороны похоже на психованных истеричек. Одна сторона взбесилась из за того что кто то пишет не как им нравится и стала другому, ничем им не обязанному человеку запрещать писать на расте, другая же сторона завизжала от этого и убилась об стену... даже не знаю кто более жалкий
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|3.39, Аноним (39), 21:38, 18/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Справедливости ради — другая сторона не убилась об стену, а только перестала метать бисер перед cвиньями. Не самый глупый шаг, если задуматься.
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|4.48, Аноним (19), 21:45, 18/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Справедливости ради — другая сторона не убилась об стену, а только перестала метать бисер перед cвиньями. Не самый глупый шаг, если задуматься.
справедливости ради - про истеричку которая убилась об стену можно так же сказать. Мир её не понимал, она была слишком хороша для этого мира. она перестала метать бисер перед свиньями и убилась об стену. тут со сути такая же ситуация - отличия только в том что понимать под "убилась об стену"
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|2.37, Аноним (39), 21:36, 18/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вы, главное, на гитхабе их не выкладывайте. Хватит с нас ужасов от Лавкрафта, шелл с гуем будет уже перебор.
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|3.52, Аноним (19), 21:50, 18/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Вы, главное, на гитхабе их не выкладывайте. Хватит с нас ужасов от Лавкрафта, шелл с гуем будет уже перебор.
кстати хорошая идея! рассказать всем верующим в религию правильного кода про эти програмки, а когда они подниму волну криков и возмущения - дать ссылку на кикстартер где будет сбор средств. В случае если будет собрано например 20 000 долларов то автор не стенет выкладывать на гитхаб. Когда будет подходит срок сбора постепенно показываеть фрагмнты кода и скриншоты программ чтобы стимулировать "это сообщество".
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|1.6, Аноним (6), 20:57, 18/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Что ж, мою первую новость опубликовали. Ну а по теме, обе стороны тут так себе. Разработчик зря обращал внимание на троллей, ну а Rust-фанатики оказались слишком нетерпимыми. Хотя их поступки объясняют тем, что они не хотят, чтобы этот проект с unsafe'ами портит своей unsafeовостью престиж безопасности Rust'а.
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|2.8, Аноним (8), 20:59, 18/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Rust позиционирует себя в том числе и как системный язык. Здесь его безопасность и заканчивается.
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|3.43, proninyaroslav (ok), 21:40, 18/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так никто и не обещал что в нём не будет небезопасных вещей. Просто программист должен соблюдать некоторый контракт при их использовании, в отличии от С/С++, где язык позволяет тебе всё что угодно. P.S: этот контракт по сути для того и предназначен, чтобы иметь возможность тщательно делать ревью написанного участка кода на предмет UB.
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|2.14, Аноним (14), 21:08, 18/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Правильгые действия в такой ситуации?
Если недовольных послать на Bondage gay website это может спровоцировать людей которые относились нейтрально.
Вежливо разговаривать со всеми тролями не хватит времени.
Так што делать?
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|3.36, Аноним (36), 21:36, 18/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Всех посылать и самому ловить лулзы. Добавлять ещё больше unsafe-а. Вот самые правильные действия всегда.
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|2.24, Owlet (?), 21:15, 18/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Rust-фанатики оказались слишком нетерпимыми
Указали на потенциальный источник уязвимостей из-зи дичайшего говнокода, вот уже действительно - фанатики.
Очень жёлтая оказалась первая новость, желаю дальше стараться лучше.
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|3.34, Аноним (6), 21:36, 18/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Указывать надо корректно, а не шквалом сами знаете чего.
Ну а что касается говнокода - сделали бы лучше, раз им это не нравится
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|4.42, Аноним (29), 21:40, 18/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Типичное изгнание автора из проекта. Потом возьмут его код и представят как свой, только к троллям будут относиться жёстко.
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|3.41, Аноним (39), 21:40, 18/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Указали на потенциальный источник уязвимостей из-зи дичайшего говнокода, вот уже действительно - фанатики.
Ну а что поделать, если этот гoвнокод тормозит меньше, чем труЪ safe код?
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|2.46, menstenebris (?), 21:45, 18/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Забавно что Грэйдон Хор считал основной фичей языка fearless concurrency. А вовсе не Безопасность(тм)
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|1.13, dimcha (??), 21:05, 18/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Как-то стороны позабыли о золотом правиле Open Source - "не нравится - делай форк". Товарищ и правда слабонервный оказался. Нет, чтобы послать троллей делать форки, так он самовыпилился... Что этот, что johnatanf... Неадекват на неадеквате...
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|2.16, Аноним (14), 21:09, 18/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Посылать всех не лучий выход из ситуации. Впрочем да пошел ты!
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|1.18, eganru (?), 21:11, 18/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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[i]Мрачный день для Rust[/i] - почему? на мой взгляд прекрасный пример для того, чтобы люди в дальнейшем думали, связываться ли с rust и open-source.
Это случай будет всем нам уроком.
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|2.23, Аноним (11), 21:14, 18/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Как будто это какой-то уникальный случай нервного срыва у open source разработчика или токсичного поведения отдельных личностей из комьюнити, характериный только для Rust и не для чего более. Ваше умозаключение - софизм.
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|1.27, An0n (?), 21:21, 18/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> не соответствует парадигме разработки на Rust
Какие дегенераты... Мало ли, каких они там парадигм напридумывали, человек продукт сделал так, как позволяет инструмент, парадигмы в чьих-то бошках программные исключения не вызывают.
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|2.47, Аноним (54), 21:45, 18/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну если там действительно явный UB, то они правы
Не правы остальные дегенераты, которые тролли
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|1.31, муу (?), 21:28, 18/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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ещё один обиженный самовыпилился, ну наверно это к лучшему
в таких случаях на самом деле всё просто:
1) если наезжающая сторона права с технической точки зрения - искать техническое решение и точка, особенно если шлют PRы, а если не шлют отмазаться "Pull Requests are welcome"
2) если наезжающая сторона не права с технической точки зрения - один раз объяснить почему, а потом всем троллям закрывать issue как duplicate of #100500, >/dev/лес
всё остальное от нечистого^W от SJW и прочего ЛГБТ
автор слабак и неженка
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|2.33, муу (?), 21:34, 18/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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ЗЫ почему Поттеринг не выпилился когда трололо на него стаями нападали?
потому что что бы не говырили - Поттеринг мужЫк, а этот ваш николай, который кстати на мелкософт работает, что само по себе как бы намекает, размазня
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|1.53, Анонимун (?), 21:50, 18/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А помните китайцы французского автора Notepad++ за политическую позицию затравили? Точнее, китайское правительство скорее всего. Он, правда, только в read only для новых пользователей перевел GitHub.
Нервная эта работа и полностью обратную связь не закроешь.
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