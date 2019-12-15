Jonathon F закрыл доступ к ряду популярных PPA-репозиториев

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|1.49, mikhailnov (ok), 21:19, 15/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+12 +/–
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Пользуясь случаем, расскажу забавную историю про PPA.
Разработчики дистрибутива Pop!_OS (компания System76) в свой PPA скопировали 2 пакета из моего PPA ppa:mikhailnov/pulseeffects: сам PulseEffects и PulseAudio [1], который я сначала собирал, чтобы для Ubuntu 18.04 была более новая версия с закрытым критичным для PulseEffects багом [2], а затем бекпортировал в 12.2 важный для патч из 13.0.
Пакеты-то скопировали, я ничего против не имею и только рад, но у них в настройках apt стоит такой приоритет для их репозиториев, что, если пакет есть в их репозитории, а в соседнем версия более новая, пакет обновлен не будет.
Я в свое время собрал PulseAudio для всех доступных релизов Ubuntu, для всех и скопировали, а в то время версии 13.0 еще не было в разрабатываемом релизе eoan. В итоге сейчас у них в репозитории для Ubuntu 19.10 eoan лежит PulseAudio 12.2, а в официальном репозитории Ubuntu 19.10 - 13.0, но из-за настроек приоритетов репозиториев в релиз Pop!_OS 19.10 [3] попала моя сборка 12.2.
Проблема в том, что в 13.0 добавили ряд новых API [4], а пакеты-то в Ubuntu 19.10 слинкованы уже с libpulse 13.0, а в системе лежит 12.2, некоторые программы могут просто падать. Спасает только то, что новые API мало кто использует.
Разработчики репозитория Pop!_OS приходят и просят обновить PulseAudio:
https://github.com/wwmm/pulseeffects/issues/585
Про важность для бизнеса никто не задвигал, просьба вполне нормальная, претензий к ней нет.
Но! Если вы используете чужие пакеты, не забывайте включать мозг, чтобы потом не бегать к мейнтейнерам разных PPA и не просить одного обновить пакеты, а другого, например, сабжа, - срочно пересобрать пакеты под новый релиз Ubuntu, до которого ты обновился, предварительно не проверив доступность используемых пакетов.
[1] https://gitlab.com/nixtux-packaging/pulseaudio-ubuntu
[2] https://github.com/wwmm/pulseeffects/issues/99
[3] https://github.com/wwmm/pulseeffects/issues/585
[4] https://abi-laboratory.pro/index.php?view=timeline&l=pulseaudio
[5] https://github.com/wwmm/pulseeffects/issues/585
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|1.2, Аноним (2), 20:21, 15/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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правильно сделал. давно пора выпустить лицензию, которая обязывает платить за ПО в случае использования в коммерческих проектах.
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|2.4, Аноним (4), 20:23, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+13 +/–
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Когда монга и редиска выпустились под такими лицензиями - тут былл такое горение
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|3.40, Аноним (40), 21:09, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Из-за весьма высокого "коррупционного потенциала" таких лицензий, очевидно же. При желании даже подкроватный локалхост пятиклассника Васи можно объявить коммерческим проектом.
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|2.5, Аноним (5), 20:25, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Если бы так легко было определить понятие «коммерческий проект». Через выгоду? Так любой пользователь получает выгоду, иначе бы он этот продукт не использовал.
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|3.99, Yt qvybxfq (?), 22:26, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Выгода ≠ Коммерческая выгода. Далеко не любой пользователь какого-то ПО получает коммерческую выгоду.
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|2.11, None (??), 20:29, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Двойное лицензирование уже давно себе норма. Для тех кто хочет свободки - свободная лицензия без права использования кода в коммерических приложениях. Для коммерсов - коммерческая лицензия.
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|3.57, Аноним (57), 21:30, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>свободная лицензия без права использования кода в коммерических приложениях
Оксюморон. Такая лицензия не может быть свободной. При двойном лицензировании, как правило, продаются исключения из копилефта.
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|2.17, all_glory_to_the_hypnotoad (ok), 20:36, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Он это ПО всё сам написал? В списке есть ПО полностью разработанное внутри коммерческих организаций другими лицами, например, zfs. Если следовать его логике, то он должен отваливать процент социальных поглаживаний и донатов Ораклу.
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|3.26, Zenkov (?), 20:47, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Ты чего. По логике таких как этот персонаж, Оракл богатый, а он бедный. Ораклу ничего не надо платить, а ему надо. У него свой мир в голове, у него стрелочка не поворачивается.
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|3.31, A.Stahl (ok), 21:00, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Он платит работой по опакечиванию софта и поддерке репозиториев.
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|5.39, Аноним (40), 21:07, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Оракл вообще был бы рад весь опенсорц раздавить, но от них это, к счастью, не зависит.
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|5.98, SOska (?), 22:25, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Значит надо просто дропнуть их пакеты и все, раз им ниче не надо
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|3.35, Аноним (40), 21:04, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> В списке есть ПО полностью разработанное внутри коммерческих организаций другими лицами, например, zfs. Если следовать его логике, то он должен отваливать процент социальных поглаживаний и донатов Ораклу.
Вообще-то ZFS разработана Sun, а Oracle ничего для открытого продукта не сделал. Что-то они там вроде пилили, но выпускают строго проприетарно. Так что открытый ZFS сейчас делается исключительно силами сообщества ZoL.
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|4.46, all_glory_to_the_hypnotoad (ok), 21:15, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Оракл купила Sun со всеми потрохами, включая разработчиков, потому является выгообладателем для социальных поглаживаний и процентов от донатов персонажу из новости.
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|5.48, Аноним (40), 21:16, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Рабовладение вроде как полтораста лет назад отменили, поэтому разработчики ZFS не являются частной собственностью Оракла.
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|4.91, анонн (ok), 22:14, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Что-то они там вроде пилили, но выпускают строго проприетарно. Так что
> открытый ZFS сейчас делается исключительно силами сообщества ZoL.
Но TRIM в ZoL почему-то появился пару месяцев после присоединения к разработке сообщества ZoB. Совпадение, не иначе.
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|3.69, Аноним (69), 21:49, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Он это ПО всё сам написал?
Неа. Он берёт сырцы и пакует их в инсталлятор, так пакует, что для установки программы достаточно нажать Ок. И ничего больше делать не надо.
Это огромная работа и знания, скомпилировать и разложить файлы так, чтобы работало у всех и на всём по простому Ок.
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|4.97, Анон123 (?), 22:21, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ты будешь удивлен, но обычно это делают авторы софта, а не пакетировщики. Пакетировщики максимум патчи накладывают, чтобы соответствовать требованиям дистрибутива.
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|6.117, Аноним (69), 22:56, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да. Начал и закончил. Но - нннннеееээээтт, обратились к тому парню. )
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|5.120, Аноним (69), 22:59, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ты будешь удивлен, но обычно это делают авторы софта, а не пакетировщики. Пакетировщики максимум патчи накладывают, чтобы соответствовать требованиям дистрибутива.
Ты будешь удивлён, туча коммерсов занимается трешем, вроде впиливания стандартов и модулей в открытый софт и сборкой этих конструкций, с опакечиванием.
Кто-то живёт на чужих работах.
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|3.76, Анонимус2 (?), 21:53, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В новости написано что он требует задонатить апстриму, а себе он просил оплатить свою работу по опакечиванию. Или ты считаешь что он должен был опакетить что-то даром?
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|1.3, Аноним (3), 20:23, 15/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Часть этих пакетов в дистрах и так есть, а для остальных есть еще 100500 ppa, но протест засчитан.
Есть действительно компании которые без бюджета на софт (так или иначе), и они внезапно юзают не левый софт, а СПО естественно бесплатное, но тут мейнтейнеры начинают в позу вставать... Его конечно тоже можно понять, но
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|1.6, Аноним (6), 20:26, 15/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Отказался и отказался. А закрывать зачем? Или на кого эти репозитарии были ориентированы?
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|2.22, Zenkov (?), 20:39, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–13 +/–
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Собственно в том и претензия что закрывать у него морального права не было. Сегодня он ограничил репозитарий, завтра он ограничит ещё что-нибудь, послезавтра что-нибудь подменит. Я понимаю отказаться выполнять заказ за который ему не заплатят, просто бросить этим заниматься вообще, но вставать в позу и что-то требовать какие-то блага для себя... Это отвратительно. Ну и лишний повод осознать что Launchpad это помойка где такие вот царьки обитают.
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|3.43, Neandertalets (ok), 21:12, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Собственно в том и претензия что закрывать у него морального права не было.
Что за глупости? А если подумать немного?
Он не закрывал сорцы, а закрыл доступ к результатам своего труда: опакеченому софту.
Никто не мешает этим фирмам и фирмачам брать сорцы и делать собственные пакеты для собственных нужд. Велкам!
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|4.59, Zenkov (?), 21:35, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Он не закрывал сорцы, а закрыл доступ к результатам своего труда: опакеченому софту.
Ты реально думаешь что чужой софт в твоём пакете это результат твоего труда? Ну какая-то крупица там конечно есть, но не настолько чтоб закрывать доступ к тому что уже было залито на публичный ресурс (к которому ты даже отношения то не имеешь) и чем пользовались люди.
> Никто не мешает этим фирмам и фирмачам брать сорцы и делать собственные пакеты для собственных нужд.
Слава богу этим и хорош open source и место Jonathon F займут нормальные ребята, а о нём и его сборках я надеюсь мы больше не услышим никогда.
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|5.66, тот_же_анон_уже_без_мабилы (?), 21:47, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>чтоб закрывать доступ к тому что уже было залито на публичный ресурс (к которому ты даже отношения то не имеешь) и чем пользовались люди.
раз ланчпад такую возможность даёт, то никто ему тыкать не может, закрол он там доступ или не закрыл. Насчет "чем пользовались люди" - ну и что, что пользовались? А теперь вот не пользуются.
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|5.81, Аноним (81), 21:57, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Он закрыл доступ с своим пакетам, а не к исходикам upstream. Так что да, он закрыл доступ к результатам своего труда - пакетам в PPA.
Если у тебя есть исходники этих пакетов и они (пакеты) под свободной лицензией (наверняка), то ты можешь сам создать и поддерживать эти пакеты (добавив себя как автора). Но, ты, конечно, не будешь этого делать, потому что поддержка пакетов (качественная и своевременная) довольно трудоемкая задача. Намного труднее, чем трындеть на форуме и изображать героя.
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|5.105, Yt qvybxfq (?), 22:36, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Он закрыл доступ к своим репозиториям, а не к "к тому что уже было залито на публичный ресурс (к которому ты даже отношения то не имеешь) и чем пользовались люди". В свои репозитории он "заливал" сам, а не "уже было залито". Всё залито это когда ты(как обычно) припёрся в чужой репо на всё готовенькое свято уверенный что все тебе должны и обязаны и слова тебе царьку тявкнуть не смеют, могут только молча готовить пакеты, а ты сделаешь им холопам одолжение попользовавшись на халяву и ничего не вернув.
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|3.87, gefest (??), 22:05, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Что значит закрывать ??? Он что, запрещает использовать то, что скачено ранее ??! Ах вы не скачали, - сами виноваты: он с таким же успехом мог попасть под автобус и перестать платить за хостинг.
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|1.8, letsmac (ok), 20:27, 15/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>>предоставление возможности сотрудникам тратить 20% своего времени на участие в разработке открытых проектов.
Ну они же тестируют :-D
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|2.14, Anonplus (?), 20:32, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Если у компании не нашлось денег на оплату разовой работы, то откуда деньги на донат?
Чувак, в общем-то, был не против поддерживать репы бесплатно, но ему сказали "ты, пожалуйста, сделай то, что нужно только нашему бизнесу, но у нас денег нет", тут у него и бомбануло. Дело не в том, что ему не хватает денег, а в том, что его попросили выполнить бесплатно работу, результат которой нужен только конкретной компании для ведения бизнеса.
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|3.28, Аноним (28), 20:52, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ты че, пул реквест кинул? А заплатил? Нет? Ну теперь и доступа нет, бгг.
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|4.29, Zenkov (?), 20:58, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Ещё бы лет 15 назад его бы осудили за подобный поступок и рассказали бы что в open source каждый человек и каждая компания вкладываются по мере своих сил, возможностей и желания. А теперь он ещё patreon откроет, где "более лучшими" сборками барыжить начнёт и все такие "Ну норм. Так и надо. Пойду тоже на Patreon я ведь ебилд вима написал"
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|5.42, Аноним (40), 21:11, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Ещё бы лет 15 назад его бы осудили за подобный поступок и рассказали бы что в open source каждый человек и каждая компания вкладываются по мере своих сил, возможностей и желания.
Вполне понятная и честная позиция. Только права осуждать его не даёт, увы.
У него желание закончилось — он перестал вкладываться. Не нравится это вам — ваши проблемы.
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|6.67, Zenkov (?), 21:49, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Он не перестал вкладываться он буквально сказал "давайте башляйте мне". Это большая разница. Если б он просто сказал "Я устал, я - мухожук" вообще бы никаких претензий к нему не было
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|7.109, Yt qvybxfq (?), 22:39, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ему сказали "сделай то то и то то для на шей хитрожопой компании", а он сказал "башляйте". Ты то вася небось не халяву работаешь, не?
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|4.74, Аноним (69), 21:52, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ты че, пул реквест кинул? А заплатил? Нет? Ну теперь и доступа нет, бгг.
Пул-реквест кинули и в ответ на разумную встречную просьбу ответили хамством.
Хамам запретили входить. Норм. Правильно.
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|2.19, Аноним (19), 20:36, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Технически, он так и сделал, просто просит донатить чем угодно, что поможет сопровождению, а не только деньгами.
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|1.12, Unit (??), 20:30, 15/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Вот это психанул, но всё верно, надо показать бесполезным работникам (эффективным менеджерам) айти-мира, что нельзя внаглую брать и не благодарить.
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|2.23, Zenkov (?), 20:41, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Всё он понимает. Он благодаря этому вылез из своей норы и теперь думает как бы нажиться на чужом труде.
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|4.34, Zenkov (?), 21:02, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Специально проверил, не дай бог чего от этого *** в системе было, но бог миловал.
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|5.36, Аноним (40), 21:05, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Нууууу, пакеты из PPA на винду и не ставятся... WAIT, OH SHI~
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|2.50, Аноним (40), 21:20, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> Очередной болван не понимающий что такое СПО.
Просто у он понимает СПО как GPL (совместная разработка открытых продуктов всеми заинтересованными лицами), а кто-то понимает СПО как BSD (эксплуатация коммерческими компаниями труда энтузиастов для создания проприетарных продуктов и сервисов). Соответственно, получается взаимное недопонимание, обиды, упрёки, развод и девичья фамилия.
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|3.63, Аноним (57), 21:40, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>СПО как GPL (совместная разработка открытых продуктов всеми заинтересованными лицами)
GPL не подразумевает этого никоим образом. Для этого нужна несвободная лицензия типа первоначальной лицензии Plan 9, где любые изменения по запросу надо было посылать в Bell Labs. В случае GPL модифицированный исходный код получают только пользователи модифицированной версии программы.
В данном же случае речь вообще о другом. Тут разработчику нужна несвободная лицензия только для некоммерческого использования, типа лицензии xv. Абсолютная любая свободная лицензия позволяет то, что делают компании с этими PPA.
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|4.73, Zenkov (?), 21:52, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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причём тут GPL? У него не весь код под GPL. Вот только то что он творит это вообще в open source не укладывается.
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|3.70, all_glory_to_the_hypnotoad (ok), 21:51, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Что из списка продуктов он лично разработал? Ну или хотя бы где принимал хоть какое-то значимое участие разработчиком, от чего получилось некое кол-во кода. GPL, BSD ... относятся прежде всего к интеллектуальной собственности, а не обслуживанию репозитория с чужим кодом.
Ситуцаию можно описать следующей аналогией: персонаж решил убрать улицу от мусора на общественных началах. Убрал раз, два .. видит, что по улице, которая не является его собственностью, ходят всякие и не дают денег за уборку. Это не проблема непонимания лицензий...
А инфантильный паттерн поведения, из детства, где родители дают ребёнку конфетку за красивые глазки, называют художником за кляксы на листе бумаги и вообще всё существует вокруг только ради ребёнка. Персонажа не научили делиться с ближним и отдавать другим, сейчас считает что любое его начинание должно безусловно оканчиваться наградой, даже в совершенно неожиданных контекстах типа деятельности на общественных началах.
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|4.83, Анонимус2 (?), 21:58, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Конец не такой - владелец магазина на улице предложил ему помыть его крыльцо но деньги за работу платить отказался.
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|2.82, Аноним (82), 21:57, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это вы не понимаете, что такое СПО. Сообщество не менее важно, чем код. Может и более.
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|1.15, Аноним (15), 20:34, 15/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Работаешь бесплатно и бомбишь от того, что тебе никто за это не платит. Он будто бы вообще не в курсе, что занимался опенсорсом.
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|2.25, Zenkov (?), 20:45, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Да он тупо собрал аудиторию дав первую дозу бесплатно, а теперь естественно хочет бабла. Ну типично дилер-гопарь.
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|3.47, Аноним (40), 21:15, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Да он тупо собрал аудиторию дав первую дозу бесплатно, а теперь естественно хочет бабла.
В мире бизнеса это вполне нормальная политика. Более того, это даже считается хорошим тоном.
> Ну типично дилер-гопарь.
Ага, и любая компания, предоставляющая бесплатный триал своих коммерческих продуктов/сервисов, тоже гопарь.
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|4.56, Zenkov (?), 21:30, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Он пакует чужой open source, причём здесь коммерческие продукты вообще
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|5.86, fske (?), 22:01, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Так он этот код не закрывает и не присваивает. Он закрывает результат сборки этого кода(результат своего труда, не относящийся к коду как таковому), а это совсем разные вещи. Так что ты либо идиот, либо умело тролишь местных.
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|6.92, Zenkov (?), 22:17, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Он закрывает результат сборки этого кода
Он продаёт эти сборки. Требует чтоб ему платили либо помогали делать эти сборки чтоб он их мог дальше продавать. А так как люди стали пользоваться ими до того как он начал их продавать, то фактически он поступил неэтично взяв их в заложники, да ещё и закрыв те сборки которые уже сделал. На всех страницах разместил реквизиты через которые ему можно заплатить. При том он не говорит что делает коммерческие сборки открытого софта понимая что это сразу загонит его в имиджевую могила, а пытается усидеть на двух стульях говоря что он так то свой парень и любит работает за бесплатно, но вот компании ему не платят.
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|5.123, пох. (?), 23:11, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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упакованный правильным образом чужой опенсорс - внезапно, вполне себе коммерческий продукт.
См rhel, closedSuSE и других.
Потому что упаковать - это тоже работа. И не самая простая. У тебя лично - хрен получится.
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|2.94, Анонас (?), 22:17, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Есть большая разница в том чтобы делать что-то бесплатно для всех (в первую очередь обычных пользователей) и делать бесплатно "индивидуальный заказ для коммерческой фирмы". Почитайте уже новость повнимательней.
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|1.20, Аноним (20), 20:37, 15/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Закрыть - это, конечно, его право.
Но как жест - не одобряю. Может пострадали обычные юзеры, *никак не связанные с комм. компаниями*, да, к-е не платят. Но это плохо с тз экосистемы опен-сорс.
Как жест одобряю: посыл, игнор, выкатывание ценника и т.п. за фичи, к-е просят комм. компании.
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|2.21, Аноним (20), 20:38, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Думаю, кстати, теперь ему может быть проблемней устроиться на работу: с говнюками и вонючками обычно не хотят иметь дел.
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|3.27, Аноним (32), 20:51, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Так и есть. Говнюков и вонючек лишают доступа к халяве, особенно, когда они начинают борзеть и выкатывать свои хотелки людям, которые им ничего не должны.
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|4.33, Zenkov (?), 21:01, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Помню писал скрипты к GIMP, чего-то мне там не хватало с кривыми, зашёл к разрабам в IRC, говорю "сделайте мне вот". Они тут же сделали на второй день в релизе уже было, а могли бы деньги попросить или доступ к GIMP'у ограничить.
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|6.41, Zenkov (?), 21:11, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Конечно нет. Более того, я бы мог использовать их труд в своей коммерческой работе, в создании текстур к "Дети против волшебников", заработать миллионы, потратить их на кокаин и проституток.
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|7.44, Аноним (40), 21:13, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Конечно нет.
Наверное, люди вам уже неоднократно говорили это, но я на всякий случай повторю: вы — редкостный гомoсек.
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|8.51, Zenkov (?), 21:20, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Может быть, но это несколько не так работает Если бы я хотел функционал и предл... текст свёрнут, показать
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|5.113, Антон (??), 22:48, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ну вы же не написали им "эй запили мне фичу, а то бусинес страдает"
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|2.121, пох. (?), 23:05, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Но как жест - не одобряю. Может пострадали обычные юзеры, *никак не связанные с комм.
> компаниями*,
обычные юзеры вряд ли используют zfs, redis и ansible, да еще самых распоследних версий.
В любом случае их никому как раз не жаль - в лучшем случае это паразиты, от которых не то что патчей - багрепорта толкового не дождешься. Так что на их-то страдания точно всем наплевать.
А необычные могут и логин на ланчпаде завести.
Другое дело - неясно, ради кого товарисч тогда вообще старается? Для себя любимого? Так можно ж было просто на локалхосте собрать...
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|1.24, АноНамНадо (?), 20:43, 15/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Многие конторы используют оупенсорсные софтины для своих целей, например тот же openssl используют все кому нужно что-нибудь куда-то передавать безопасно, а когда в 2014 году там нашли уязвимости(heartbleed) обрушились на разработчиков с критикой без учёта того, что они пилят этот проект на чистом энтузиазме, но потом всё таки осознали, что зря барагозили и создали фонд поддержки критических для инфроструктуры проектов(Core Infrastructure Initiative)
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|1.58, Аноним (58), 21:33, 15/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Проблемы с упаковкой и новыми версиями? И Вы еще не пробовали Arch Linux? Та-да! Теперь мы идём к Вам...
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|1.60, Аноним (60), 21:36, 15/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Закрывать конечно перебор. Достаточно было не делать их хотелки, если они с его не пересекаются.
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|2.62, Zenkov (?), 21:39, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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НУ так он специально встал в позу чтоб они ему забашляли по сути взяв в заложники людей которые ему доверились. Я б теперь сто раз подумал прежде чем от него чего ставить. Ещё подговнит дай-ка
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|3.88, Вы забыли заполнить поле Name. (?), 22:05, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Я б теперь сто раз подумал прежде чем от него чего ставить. Ещё подговнит дай-ка
Когда доступ к репозиториям у одного человека, то непременно жди беды. Такие вещи должны быть децентрализованы.
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|4.96, Zenkov (?), 22:21, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да их вообще уже надо автоматизировать. Сборщики слабое звено всегда были
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|5.118, Аноним (60), 22:57, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А программисты не слабое звено разве? Вон один в редхат чудит, а все потом разгребают его причуды.
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|1.65, Аноним (65), 21:47, 15/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Швaбoдка же. Любой желающий может совершенно невозбранно поработать на всякие гуглы с самсунгами не получив взамен ровным счётом ни фига - в этом вся суть слова из трёх букв (на G начинается, на U заканчивается).
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|2.79, Аноним (79), 21:55, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Работает и в обратную сторону.
>гуглы с самсунгами желающий могут совершенно невозбранно поработать на всяких любых желающих не получив взамен ровным счётом ни фига - в этом вся суть СПО.
Как такая совокупность общественных отношений называется напоминать надо?
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|3.115, пох. (?), 22:50, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А куда заплатить чтобы гугль забрал нахрен все что наразрабатывал, и никому больше даром не раздавал (за очень большие деньги - пожалуйста) ?
Самсунгу не надо, от них были и хорошие вещи - тот же драйвер (причем в чистом виде сработала GPL - вряд ли сасунги особо жаждали этот код публиковать)
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|1.68, Аноним (68), 21:49, 15/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Я не понял одного. А этот jonathonf изначально для чего этим стал заниматься? Видимо, он хотел, чтобы результатами его труда могли пользоваться только хорошие с его точки зрения люди, а не все подряд. Ну тогда может стоило сразу вводить регистрацию по приглашениям и фейс-контроль?
Как говорится, солнце всем одинаково светит.
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|1.71, Аноним (79), 21:51, 15/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Скатертью дорожка. Наконец кто-нибудь почешется и запилит пакеты в главном репозитории.
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|1.72, Аноним (82), 21:52, 15/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Всем людям, которые делают что-то хорошее для других бесплатно, надо прекратить это делать. Один прозрел, а прозреть должны все.
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|1.75, Вы забыли заполнить поле Name. (?), 21:53, 15/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я думал, что пакеты собираются автоматичекски на агнетах Canonical, если хостить их в ppa? То есть для пересборки достаточно кнопку нажать.
> предоставление возможности сотрудникам тратить 20% своего времени на участие в разработке открытых проектов.
Например, гугл от этого отказался, вроде.
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|2.84, Аноним (69), 21:59, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Бывает, видимо по разному. Бывают свои "агенты", девелопящие фуллтайм в открытом проекте, но на з/п у коммерческой компании. Т.к. компания активно пользуется и нуждается в развитии этой софтины.
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|2.119, пох. (?), 22:57, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Например, гугл от этого отказался, вроде.
и редбиэм тоже (еще до ебиэма)
Раб должен пахать поле господина, а свой огород - ну, ночью, например, вместо сна, если правильно с господином договорится, кому принадлежит урожай.
Но на противоположном побережьи все еще такие бывают.
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|1.80, Аноним (69), 21:56, 15/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В топовом русском ИТ бренде, пережившем многих, было: А чё ЦентОС, а не Рхэл? А чего я платить буду...
И вся любовь.
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|1.89, ыы (?), 22:12, 15/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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" при вопиющем пренебрежении к работе"
" в намерении дать компаниям понять, что несмотря на то,"
и так жалее и в таком же духе.. все это прямое нарушение GPL в части "дополнительных требований помимо заявленных в лицензии"
В общем если сообщество будет последовательно - оно отберет у товарища право пользоваться указанными продуктами в следствии прямого нарушения им GPL. Ну а если GPL это красивая болтовня - то да, товарищ прав...
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|2.116, пох. (?), 22:54, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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в gpl вообще нигде не сказано что я обязан результат своей работы кому-то раздавать - задарма или за деньги - не имеет значения. Могу спрятать в стол и вообще не показывать.
Сказано лишь об условиях предоставления исходного кода - тем, кому предоставлены бинарники. И не более того.
Тем кому доступ открыт - исходный код, естественно, и так доступен. Правда он им нахрен не нужен, вот в чем загвоздка.
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|1.90, gefest (??), 22:14, 15/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Лично я выкладываю в opensource только то, что мне самому нужно.Просто из расчета, чтоб не потерялось. Потом,бывает какой-нибудь добрый самаритянин еще пулл реквест пошлет с патчем для новой версии компиллятора и т п.
Правда на просьбы что-нибудь сделать, - высылается 15 мб гифка(запись видео создания форка на github)
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|1.95, Нанобот (ok), 22:20, 15/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Послать нафиг было бы более чем достаточно
Реакция на (ни к чему не обязывающую) просьбу, а также блокировка доступа для всех (в т.ч. ни в чём не виновных пользователей) - неадекватна
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|1.108, RudW0lf (?), 22:39, 15/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я вот на стороне Джонатана. Чувак сам пересобирает пакеты и тратит на это возможно самый ценный ресурс в жизни - время. Поставьте себя на его место - к примеру, ты волонтеришь и убираешь мусор у себя во дворе, и вот после того как кто то накидал мусор во дворе(нормальную такую кучу строительного мусора) к тебе приходит ЖЭК и говорит - оо нехорошо, давай-ка раз ты волонтер уберешь этот мусор а мы тебе не заплатим? Как вы в этой ситуации поступите?
Почти любой коммпании не не напряжно задонатить 100-1000$ единоразово за сделанную работу. Раз никто не хочет донатить - ну делайте сами, фигли админы сидят без дела . . .
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|1.122, Anonimous (?), 23:08, 15/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Я удивлен фирмам, пользующиеся васянскими сборками. Не никаких гарантий, что он не подсунет какую-то гадость или из-за того, что у него плохой день не решит свалить ваш бизнес.
Вот еще один пример такой ситуации.
Тут даже крупным фирмам, типа канониклов, с трудом доверяешь. Телеграммные отключения зарубежного инета показали многим, насколько они зависимы от левой пятки других людей.
Чем кого-то не устраивают сборки того же ZoL от каноникла? Если уж так сильно не могут жить из-за конкретной фичи/патча, которого нет в стандатрных репах, то, блин, пересоберите сами. Это скорее исключительная ситуация, чем обыденность, там работы на один рабочий день в худшем случае, с автоматизацией последующих сборок и т.п., зато все будет свое.
Да и у парня бомбануло на ровном месте. Подумаешь, попросили сделать что-то бесплатное, конкретно для них. Такое ощущение, что он живет в каком-то волшебном мире, где никто не пытался сесть ему на шею. Послал бы их подальше да пошел заниматься другими делами, нет, нервы треплет себе и другим, вони поднял на весь инет.
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|1.124, Аноним (124), 23:11, 15/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну и мудак. Если хочет денег - пусть продаёт услуги. Если никто не покупает, значит его услуги фуфло и не выдерживают конкуренции. А называть опенсорсом то, за использование чего он требует денег - лицемерие. Он сам не разрабатывал ни один из продуктов, но хочет денег заработать. Получается OpenJDK и Python должны обидеться и закрыть репы для этого мудилы и забанить его в интернете?
Напоминаю, что фраза "свободный не значит бесплатный" о услугах, а не о вот этом вот мудацком лицемерии. А если вы верите в то, что есть польза в лицензиях ограничивающих коммерческую деятельность и требующих покупки коммерческой лицензии для дополнительных возможностей, то если хотите кого-то в этом убедить - напишите аргументы в пользу этой позиции. До сих пор ни разу не слышал адекватных аргументов
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|1.125, dimcha (??), 23:14, 15/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Прикольная штука, эта GPL...
Это что получается, если я скачал его собраные по GPL пакетики, то я могу сейчас потребовать с него deb-src и он будет обязан мне их дать, даже после демарша?
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|2.126, пох. (?), 23:19, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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можешь, только раз скачал - они тебе нахрен не сдались.
Ну и учти что это aggregate work, так что могут быть ньюансы даже с разными версиями gpl.
А исходники самой gpl-софтины - можешь потребовать, получишь линк на гитхап или гитляп или где там у апстрима логово, только они тебе опять же не нужны, иначе бы тебе не понадобился чужой ppa.
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