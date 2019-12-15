Jonathon F закрыл доступ к ряду популярных PPA-репозиториев

2.22 , Zenkov ( ? ), 20:39, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –13 + / – Собственно в том и претензия что закрывать у него морального права не было. Сегодня он ограничил репозитарий, завтра он ограничит ещё что-нибудь, послезавтра что-нибудь подменит. Я понимаю отказаться выполнять заказ за который ему не заплатят, просто бросить этим заниматься вообще, но вставать в позу и что-то требовать какие-то блага для себя... Это отвратительно. Ну и лишний повод осознать что Launchpad это помойка где такие вот царьки обитают.

3.43 , Neandertalets ( ok ), 21:12, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Собственно в том и претензия что закрывать у него морального права не было. Что за глупости? А если подумать немного?

Он не закрывал сорцы, а закрыл доступ к результатам своего труда: опакеченому софту.

Никто не мешает этим фирмам и фирмачам брать сорцы и делать собственные пакеты для собственных нужд. Велкам!

4.59 , Zenkov ( ? ), 21:35, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > Он не закрывал сорцы, а закрыл доступ к результатам своего труда: опакеченому софту. Ты реально думаешь что чужой софт в твоём пакете это результат твоего труда? Ну какая-то крупица там конечно есть, но не настолько чтоб закрывать доступ к тому что уже было залито на публичный ресурс (к которому ты даже отношения то не имеешь) и чем пользовались люди. > Никто не мешает этим фирмам и фирмачам брать сорцы и делать собственные пакеты для собственных нужд. Слава богу этим и хорош open source и место Jonathon F займут нормальные ребята, а о нём и его сборках я надеюсь мы больше не услышим никогда.

5.66 , тот_же_анон_уже_без_мабилы ( ? ), 21:47, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >чтоб закрывать доступ к тому что уже было залито на публичный ресурс (к которому ты даже отношения то не имеешь) и чем пользовались люди. раз ланчпад такую возможность даёт, то никто ему тыкать не может, закрол он там доступ или не закрыл. Насчет "чем пользовались люди" - ну и что, что пользовались? А теперь вот не пользуются.

5.81 , Аноним ( 81 ), 21:57, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Он закрыл доступ с своим пакетам, а не к исходикам upstream. Так что да, он закрыл доступ к результатам своего труда - пакетам в PPA. Если у тебя есть исходники этих пакетов и они (пакеты) под свободной лицензией (наверняка), то ты можешь сам создать и поддерживать эти пакеты (добавив себя как автора). Но, ты, конечно, не будешь этого делать, потому что поддержка пакетов (качественная и своевременная) довольно трудоемкая задача. Намного труднее, чем трындеть на форуме и изображать героя.

5.105 , Yt qvybxfq ( ? ), 22:36, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Он закрыл доступ к своим репозиториям, а не к "к тому что уже было залито на публичный ресурс (к которому ты даже отношения то не имеешь) и чем пользовались люди". В свои репозитории он "заливал" сам, а не "уже было залито". Всё залито это когда ты(как обычно) припёрся в чужой репо на всё готовенькое свято уверенный что все тебе должны и обязаны и слова тебе царьку тявкнуть не смеют, могут только молча готовить пакеты, а ты сделаешь им холопам одолжение попользовавшись на халяву и ничего не вернув.

3.87 , gefest ( ?? ), 22:05, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Что значит закрывать ??? Он что, запрещает использовать то, что скачено ранее ??! Ах вы не скачали, - сами виноваты: он с таким же успехом мог попасть под автобус и перестать платить за хостинг.

3.103 , SOska ( ? ), 22:29, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это отвратительно ровно до того момента пока тебя не насадят

