Jonathon F закрыл доступ к ряду популярных PPA-репозиториев

3.26 , Zenkov ( ? ), 20:47, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –5 + / – Ты чего. По логике таких как этот персонаж, Оракл богатый, а он бедный. Ораклу ничего не надо платить, а ему надо. У него свой мир в голове, у него стрелочка не поворачивается.

3.31 , A.Stahl ( ok ), 21:00, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Он платит работой по опакечиванию софта и поддерке репозиториев.

4.37 , all_glory_to_the_hypnotoad ( ok ), 21:06, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ораклу не нужно чтобы он что-то поддерживал и пакетировал

5.39 , Аноним ( 40 ), 21:07, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Оракл вообще был бы рад весь опенсорц раздавить, но от них это, к счастью, не зависит.

5.98 , SOska ( ? ), 22:25, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Значит надо просто дропнуть их пакеты и все, раз им ниче не надо

5.102 , Yt qvybxfq ( ? ), 22:28, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Твои комменты не нужны.

6.107 , all_glory_to_the_hypnotoad ( ok ), 22:39, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Расслабься, они бесплатные.

3.35 , Аноним ( 40 ), 21:04, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > В списке есть ПО полностью разработанное внутри коммерческих организаций другими лицами, например, zfs. Если следовать его логике, то он должен отваливать процент социальных поглаживаний и донатов Ораклу. Вообще-то ZFS разработана Sun, а Oracle ничего для открытого продукта не сделал. Что-то они там вроде пилили, но выпускают строго проприетарно. Так что открытый ZFS сейчас делается исключительно силами сообщества ZoL.

4.46 , all_glory_to_the_hypnotoad ( ok ), 21:15, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Оракл купила Sun со всеми потрохами, включая разработчиков, потому является выгообладателем для социальных поглаживаний и процентов от донатов персонажу из новости.

5.48 , Аноним ( 40 ), 21:16, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Рабовладение вроде как полтораста лет назад отменили, поэтому разработчики ZFS не являются частной собственностью Оракла.

6.52 , all_glory_to_the_hypnotoad ( ok ), 21:24, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Проститутка тоже не является чьей-либо собственностью (формально), однако вполне себе продаётся.

4.91 , анонн ( ok ), 22:14, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Что-то они там вроде пилили, но выпускают строго проприетарно. Так что

> открытый ZFS сейчас делается исключительно силами сообщества ZoL. Но TRIM в ZoL почему-то появился пару месяцев после присоединения к разработке сообщества ZoB. Совпадение, не иначе. 3.69 , Аноним ( 69 ), 21:49, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Он это ПО всё сам написал? Неа. Он берёт сырцы и пакует их в инсталлятор, так пакует, что для установки программы достаточно нажать Ок. И ничего больше делать не надо. Это огромная работа и знания, скомпилировать и разложить файлы так, чтобы работало у всех и на всём по простому Ок.

4.97 , Анон123 ( ? ), 22:21, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Ты будешь удивлен, но обычно это делают авторы софта, а не пакетировщики. Пакетировщики максимум патчи накладывают, чтобы соответствовать требованиям дистрибутива.

5.100 , SOska ( ? ), 22:27, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Это только в твоем маня мирке так

5.111 , Антон ( ?? ), 22:42, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ну тогда проблемы вообще нет. Любой взял да сделал пакет.

6.117 , Аноним ( 69 ), 22:56, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да. Начал и закончил. Но - нннннеееээээтт, обратились к тому парню. )

5.120 , Аноним ( 69 ), 22:59, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ты будешь удивлен, но обычно это делают авторы софта, а не пакетировщики. Пакетировщики максимум патчи накладывают, чтобы соответствовать требованиям дистрибутива. Ты будешь удивлён, туча коммерсов занимается трешем, вроде впиливания стандартов и модулей в открытый софт и сборкой этих конструкций, с опакечиванием. Кто-то живёт на чужих работах.

3.76 , Анонимус2 ( ? ), 21:53, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В новости написано что он требует задонатить апстриму, а себе он просил оплатить свою работу по опакечиванию. Или ты считаешь что он должен был опакетить что-то даром?